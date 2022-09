Banner in der Altstadt weisen auf grosses Sportwochenende hin

Im St.Galler Kybunpark steigt am Sonntag, 4. September, ab 16.30 Uhr das Spitzenspiel in der Super League zwischen dem FC St.Gallen und den Berner Young Boys. Das Spiel ist jedoch nicht das einzige sportliche Highlight, das am Wochenende in der Stadt St.Gallen ausgetragen wird. Banner in der Altstadt kündigen seit vergangener Woche zwei Anlässe mit internationaler Strahlkraft an: den Gordon-Bennet-Cup und die Euro-Floorball-Tour.

Der Gordon-Bennet-Cup ist die Langdistanz-Weltmeisterscahft der Gasballonfahrer. Bild: Regina Kuehne/Keystone

Der Gordon-Bennet-Cup ist die Langdistanz-Weltmeisterschaft der Gasballonfahrer. 19 Teams aus acht Nationen werden dieses Jahr daran teilnehmen. Starten werden sie am Freitag, 2. September, auf der Kreuzbleiche. Die Startvorbereitungen beginnen um 8 Uhr und dauern den ganzen Tag an. Die ersten Gasballone sollen um 21 Uhr abheben.

Ab 10 Uhr hat eine Festwirtschaft geöffnet, es gibt ein Kinderprogramm und in der Turnhalle wird eine Ausstellung gezeigt, die sich dem St.Galler Ballonpionier Eduard Spelterini, der Ästhetik der Ballonfahrt und der Entwicklung von Spelterini zu Gordon Bennett 2022 widmet.

Um 10.30 Uhr ist ausserdem eine Vorführung der Swiss Parawings, eine Fallschirmspringereinheit der Schweizer Armee, eingeplant.

Der Start zum Gordon-Bennet-Cup erfolgt am Freitag auf der Kreuzbleiche. Bild: Luca Ghiselli (24. August 2022)

Am Folgetag steht auf der Kreuzbleiche dann der Tag der Aviatik an. Die Festwirtschaft, das Kinderprogramm und die Ausstellung sind am Samstag ebenfalls ab 10 Uhr geöffnet. Um 10.30 Uhr treten die Fallschirmspringer Sitterdorf auf, ehe um 11 Uhr Brieftauben auf eine Reise geschickt werden.

Auch die Swiss Parawings sind am Samstag erneut zu sehen. Ihre Vorführung beginnt um 15 Uhr. Ab 19.30 Uhr steht «Night Glow» auf dem Programm. Der Zutritt zur Kreuzbleiche und in die Turnhalle sind sowohl am Freitag als auch am Samstag kostenlos.

Da der Anlass stark wetterabhängig ist, kann es bei sämtlichen Programmpunkten zu Verschiebungen kommen. Das Programm kann online konsultiert werden.

An der Euro-Floorball-Tour treffen die vier besten A- und U19-Herrennationalteams aufeinander. Bild: Luca Ghiselli (24. August, 2022)

Wer weder etwas mit Fussball noch Aviatik anfangen kann, der kommt womöglich an der Euro-Floorball-Tour im Athletikzentrum auf seine Kosten. Von Freitag bis Sonntag treffen in deren Rahmen die vier besten A- und U19-Herrennationalteams aufeinander. Es ist das letzte Kräftemessen der Top-Nationen, bevor im November die WM in Zürich stattfindet.

Ausserdem spielt die Schweizer Frauen-Nati zweimal gegen Tschechien. Vor dem Athletikzentrum wird zudem ein Street-Floorball-Feld aufgebaut, auf dem Zuschauerinnen und Zuschauer Spass und Action erleben können. Und an den Abenden wird gefeiert. Den Spielplan und weitere Informationen gibt's im Internet. (arc)

Bewegigshüsli zeigt Robinson Crusoe Das Bewegigshüsli lädt am Freitag, 2. September, zum ersten Kinderkino-Anlass nach den Sommerferien. Gezeigt wird eine Trickfilmversion des Klassikers Robinson Crusoe. Beginn ist um 19 Uhr. Kinder zwischen drei und zwölf Jahren werden am Anlass betreut. Es gibt Popcorn und Getränke und am Anfang sowie am Ende der Veranstaltung wird im Haldenhof 5 getanzt. Robinson Crusoe trifft auf der Insel auf tierische Freunde. Bild: PD Der junge Robinson Crusoe erleidet Schiffbruch und wird am Strand einer Insel angespült. Das Eiland ist zwar menschenleer, aber keineswegs unbewohnt. Die tierische Bevölkerung ist zunächst ziemlich irritiert über den Neuankömmling, der sich rasch mit einem Papagei anfreundet, den er «Dienstag» nennt. Nach und nach schliesst Robinson auch mit anderen Inselbewohnerinnen und Inselbewohnern Freundschaft und bald müssen die Tiere und der Gestrandete ihr neues Paradies verteidigen. (pd/arc)