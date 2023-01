Möbelbausystem USM neu im Sortiment von Markwalder

Die Markwalder + Co. AG übernimmt die Ebeag AG und wird dadurch zum USM-Händler in St.Gallen. Wie es in der Medienmitteilung heisst, ist das Unternehmen davon überzeugt, den Klassiker auch in der modernen Arbeitswelt rund um das Thema «New Work» platzieren zu können.

Patrick Amman ist Inhaber der Markwalder + Co. AG. Bild: PD

USM ist ein Möbelbausystem, das jederzeit wandelbar ist und so agile und individuelle Lösungen für hybride Räume ermöglichst. Diesen Benefit möchte die Markwalder + Co. AG in St.Gallen neu im Sortiment abbildet. Gemäss Patrick Ammann, Inhaber der Markwalder + Co. AG rundet die Marke das Sortiment des Unternehmens ab. «USM ist ein Klassiker in überzeugender Qualität, die schon vor Jahrzehnten die moderne Welt begeisterte», wird Ammann im Communiqué zitiert. Auch Gerhard Weder, der bisherige Inhaber der Ebeag AG, zeigt sich im Schreiben erfreut über den Deal: «Dass ich die Ebeag an Markwalder weitergeben kann, macht mich glücklich.»

Im Communiqué wird angekündigt, dass Markwalder ab anfangs März im neuen Showroom am Bahnhofplatz in St.Gallen zeigen wird, wie ein modernes, zeitgemässes Büro aussehen kann. Die Firma gehört seit 2018 zur Pius-Schäfer-Gruppe. Mit neun Papeterien ist diese seit Jahrzehnten auch erfolgreich mit Möbeln in den Bereichen Office und Care unterwegs. (pd/arc)