St.Fiden: Tempo 20 findet grossen Anklang

An der letzten Hauptversammlung des Quartiervereins St. Fiden-Neudorf hat eine Arbeitsgruppe ihre Wünsche für eine Tempo-20-Begegnungszone vorgestellt. Die beiden Quartierbewohner Stefan Rosenblum und Stefan Grob (beide ehemalige Stadtparlamentarier) haben mit weiteren engagierten Personen mittlerweile eine Befragung durchgeführt. Das Resultat: Über 90 Prozent der rund 200 Teilnehmenden stimmen einer Begegnungszone zu.

Eine Vertretung aus dem Quartier St.Fiden überreicht Stadtrat Markus Buschor die Umfrageergebnisse. Bild: PD

Die hohe Zustimmung nehmen die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit Freude zur Kenntnis: «Wir sind erfreut, dass die Begegnungszone offenbar ein grosses Anliegen bei den Quartierbewohnern ist.», lässt sich Gabriela Baumgartner zitieren. Sie hat in der Arbeitsgruppe ebenfalls mitgewirkt. «Und über die Hälfte der Befragten wünschen sich zusätzliche Grünflachen sowie mehr Sitzgelegenheiten», ergänzt sie.

Die Befragungsresultate wurden kürzlich an Stadtrat Markus Buschor überreicht. Mit der Übergabe formulierte die Gruppe auch weitere Anliegen im Zusammenhang mit dem Projekt: Der Prozess solle schnell in der Veranstaltung initiiert und mit einer hohen Priorität behandelt werden. «Weiter fordern wir, dass das Quartier in die weiteren Planungsschritte miteinbezogen wird, also ein partizipativer Prozess aufgegleist wird», so Stefan Rosenblum.

Wie es in der Medienmitteilung heisst, sind seit der Lancierung der Kampagne bereits mehrere Anfragen von anderen Quartieren bei der Arbeitsgruppe eingegangen. «Wir erachten es für sinnvoll, wenn sich der Stadtrat Gedanken darüber macht, wie er Tempo 20 grundsätzlich in St.Gallen fördern möchte», lässt sich Stefan Grob zitieren. Die Arbeitsgruppe fände einen Leitfaden für alle Quartiere, die sich für Tempo 20 interessieren, interessant und zielführend. «Es kann nicht sein, dass jedes Quartier wieder bei null anfangen muss und sich das ganze Know-how zusammensuchen muss, wie wir das mussten für unser Projekt», so Grobs Meinung.

Der Perimeter für die Begegnungszone in St.Fiden ist online ersichtlich. Gemäss Arbeitsgruppe gehe es vor allem um die Falkensteinstrasse und einige kleine Quartierstrassen in der unmittelbaren Gegend. Das Quartier solle durch die Begegnungszone aufgewertet und belebt werden. Aktuell liegt der grösste Teil der Strasse in einer Tempo-30-Zone. Mit der angestrebten Änderung würde nur noch Tempo 20 gelten. (pd/arc)