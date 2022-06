Eidgenössisches Feldschiessen zwischen Gossau und dem Bodensee: Vier Frauen unter den acht Besten

Am Wochenende haben in der Region St.Gallen 1'598 Personen das Eidgenössische Feldschiessen absolviert. Symbolbild: B. Manser (29.5.2021)

Am Wochenende hat schweizweit das Eidgenössische Feldschiessen erstmals wieder ohne Coronaauflagen stattgefunden. Beim Regionalschützenverband (RSV) St.Gallen, dessen Einzugsgebiet von Gossau bis an den Bodensee reicht, traten an acht Orten und in neun Schiessständen 1'598 Schützinnen und Schützen an. Das sind 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmer weniger als beim gestaffelt in den Vereinen durchgeführten Feldschiessen im vergangenen Jahr.

Beim diesjährigen Feldschiessen mit dem Gewehr auf 300 Meter erzielte eine Schützin beim RSV St.Gallen das mögliche Maximalresultat. Doris Alther aus Grub schoss 72 Punkte. Weitere sieben Personen verloren aufs Maximum nur einen oder zwei Punkte. Auffällig zudem: Unter den acht Besten figurieren vier Frauen. Was nicht überrascht, wenn man weiss, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Schützinnen schweizweit stark zugenommen hat. Und vier der acht Besten gehören in diesem Jahr zum Schützenverein Eggersriet-Grub.

Mit dem Gewehr wird am Feldschiessen auf 300 Meter auf die Scheibe B4 geschossen. Maximal möglich sind 72 Punkte. Bild: Peter Klaunzer/KEY (12.6.2022)

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Eidgenössischen Feldschiessens beim RSV St.Gallen haben am Sonntagabend eine positive Bilanz zum Anlass gezogen. Einmal mehr habe sich gezeigt, dass gerade das Feldschiessen ein Generationen übergreifender Breitensportanlass sei. Nicht selten hätten sich an diesem Wochenende zwei bis drei Generationen aus einer Familie gleichzeitig am beliebten Wettkampf beteiligt.

Positiv sei auch der hohe Frauenanteil bei den Bestresultaten, schreibt Christian Zwicker, der beim RSV St.Gallen fürs Feldschiessen zuständig ist. Er sei auch ein Zeichen dafür, wie breit die Abstützung des Schiesssports sei. Auf 300 Meter beteiligten sich am diesjährigen Feldschiessen mit Langgewehr, Karabiner oder Sturmgewehr zwischen Gossau und Bodensee 1'239 Personen. 45,7 Prozent von ihnen erreichten ein Resultat, das fürs Kranzabzeichen qualifiziert.

Mit der Pistole wird am Feldschiessen auf 25 oder 50 Meter auf die Zehner-Scheibe geschossen. Maximal möglich sind 180 Punkte. Bild: TZ (12.6.2022)

Mit der Pistole schossen am Wochenende auf 25 oder 50 Meter 359 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit. 37 Prozent erreichten ein Kranz-Resultat. Das beste Ergebnis mit der Pistole erziele Urs Moser aus St.Gallen mit 179 von 180 möglichen Punkten. Die Gesamtranglisten des Feldschiessens in der Region St.Gallen werden auf der Homepage des Regionalschützenverbandes unter aufgeschaltet. (pd/vre)