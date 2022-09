Buchpräsentation am Feuer im Hätterenwald

Am nächsten Anlass der Veranstaltungsreihe «Waldgwunder* - Philosophieren am Feuer» erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein besonderes Schmankerl. Uwe Habenicht, reformierter Pfarrer der Kirchgemeinde Straubenzell, wird sein neues Buch «Draussen abtauchen – Freestyle Religion in der Natur» am Feuer im Hätterenwald vorstellen. Der Anlass findet am Donnerstag, 15. September, statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Haltestelle Uni/Gatterstrasse.

Die Veranstaltungsreihe lädt jeweils zum Philosophieren am Feuer ein. Symbolbild: Patrick Luethy/Imago

Das Buch spielt in der Natur und ist im Frühling erschienen. Habenicht versteht sein Werk als Einladung, die Natur wieder als spirituellen Ort zu erleben und zu erkunden. Und eben zu einer solchen Erkundung lädt er am Mittwoch ein. Die Reihe «Waldgwunder* - Philosophieren am Feuer» wurde von Habenicht zusammen mit dem katholischen Seelsorger Matthias Wenk und einem Team weiterer engagierter Personen ins Leben gerufen.

Neben der Präsentation, einer Lesung und einem Austausch am Feuer zum Thema Spiritualität wird es am Anlass auch praktische Elemente geben. Interessierten wird empfohlen, eine Sitzunterlage und wetterangepasste Kleidung mitzubringen. (pd/arc)