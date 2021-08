ST.GALLER STADT-TICKER Feierstunde für die Bratwurst +++ Peach Weber in St.Gallen +++ Performancepreis wird in der Lokremise verliehen +++ FCSG-Frauen mit neuer Hauptsponsorin Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Montag, 16. August - 21:21 Uhr

Internationaler Tag der Bratwurst: Auch in St.Gallen wurde spontan und auf private Initiative hin gefeiert - auf dem Bratwurstplatz natürlich

(vre) Am 16. August ist internationaler Tag der Bratwurst. Ohne Witz! Der Tag wird vor allem in den USA und in Deutschland begangen, war aber am Montagabend auch in der Stadt St.Gallen Anlass für eine spontane kleine Feier in der südlichen Altstadt. Auf dem Bratwurstplatz, der speziell für diesen Tag umbenannten Kreuzung von Gallus- und Berneggstrasse, Wassergasse sowie Oberem Graben, gab's fürs Gallusplatz-Quartier sowie für Passantinnen und Passanten eine Gratisbratwurst vom Grill.

Die Zwischenverpflegung für die Party zum internationalen Tag der Bratwurst in St.Gallen liegt auf dem Grill...

Hinter der Aktion, die bei Besucherinnen und Besuchern gut ankam, steckt der anonyme Künstler R. Er hatte 2020 mit einer 15 Kilogramm schweren Glasfaser-Bratwurst auf Drei Weieren Diskussionen ausgelöst. Die Wurst war als Symbol dafür gedacht, dass mit der Coronakrise Kunstschaffenden, Vereinen und einem Teil des Gewerbes das Wasser bis zum Hals stehe. Seit Anfang Jahr hängt die nachts beleuchtete Bratwurst über der Gallusstrasse am Eingang zur südlichen St.Galler Altstadt.

Unter ihr fand nun am Montagabend die Spontanparty aus Anlass des internationalen Tages der Bratwurst statt. Der anonyme Organisator liess gratis und franko 100 Bratwürste der Metzgerei Bechinger verteilen. An geladene Gäste, an die Nachbarschaft, an Passantinnen und Passanten. Die Geste kam gut an. Ebenso die Enthüllung einer inoffiziellen Namenstafel: Neu heisst die Kreuzung unterhalb des Einstein-Kongresszentrums Bratwurstplatz - mindestens am internationalen Tag der Bratwurst.

Montag, 16. August - 17:37 Uhr

Im September startet Peach Weber seine 16. Tournee durch die Schweiz: «Gäxplosion» gastiert am 26. Oktober in der St.Galler Tonhalle

Peach Weber kommt im Oktober mit seinem 16. Programm «Gäxplosion» nach St.Gallen.

(pd/vre) Diesen September startet Peach Weber seine 16. Tournee quer durch die Schweiz. Dabei wird der Schweizer Meister des Kalauers das Konzept, das 15 Mal Erfolg hatte, beibehalten. Peach Weber wird sich im Programm «Gäxplosion» nämlich mit Gedichten, Liedern und Gäx präsentieren. Er gastiert auch in der Region St.Gallen: Am 25. Oktober, 20 Uhr, tritt er im Pentorama in Amriswil auf, am 26. Oktober, 20 Uhr, ist er in der St.Galler Tonhalle zu sehen.

Der Vorverkauf für die neuste Tournee von Peach Weber ist bereits eröffnet. Tickets sind erhältlich an Poststellen, bei Manor und Coop-City sowie im Internet unter www.ticketcorner.ch erhältlich.

Montag, 16. August - 17:15 Uhr

Schweizer Performancepreis wird in St.Gallen vergeben: Im Rennen sind auch Lika Nüssli und Marc Jenny, Konzert mit Les Reines Prochaines

(SK/vre) Am 28. und 29. August wird in der St.Galler Lokremise der diesjährige Performancepreis Schweiz vergeben. Die Preissumme beträgt 30'000 Franken; dazu kommt ein Publikumspreis von 6'500 Franken. Neben dem eigentlichen, öffentlich ausgetragenen Wettbewerb wartet der Anlass mit einem Rahmenprogramm zum zehnjährigen, wegen Corona 2020 verschobenen Jubiläum des Wettbewerbs auf. So ist am Samstag ein Konzert mit Les Reines Prochaines und sind am Sonntag unter anderem Gespräche mit den Künstlerinnen Pascal Grau und Manon geplant.

Der Performancepreis Schweiz wird am 28. und 29. August in der Lokremise in St.Gallen vergeben.

Den Performancepreis Schweiz gibt es seit 2011. Er ist eine Förderinitiative gestartet durch die Kantone Aargau und Basel-Stadt sowie die Stadt Genf, erweitert mit den Kantonen Basel-Landschaft und Luzern, Zürich sowie jüngst mit dem Kanton St.Gallen. Für die Austragung 2021 wurden aus rund 120 Bewerbungen sieben Eingaben zur Teilnahme am Wettbewerb nominiert. Es sind dies Pavel Aguilar (BS), Alpina Huus (BS, GE, VD), Lara Dâmaso (ZH), Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė (BS), Monika Klingler (ZH), Léa Katharina Meier (VD) sowie Lika Nüssli & Marc Jenny (SG).

«Vorspiel» zum Performancepreis: Gespräch über Ausprägungen von Performances mit Katja Schenker, Yan Duyvendak, Madeleine Amsler und Marianne Burki.

Wettbewerb Performancepreis Schweiz mit Alpina Huus, Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, Lika Nüssli & Marc Jenny, Pavel Aguilar, Monica Klingler, Lara Dâmaso, Léa Katharina Meier.

Konzert Les Reines Prochaines.

Jubiläumsdiskussion Performance-Szene Schweiz.

Verleihung Performancepreis mit Regierungsrätin Laura Bucher.

Montag, 16. August - 15:45 Uhr

Neue Hauptsponsorin für Frauen des FC St.Gallen-Staad

(pd/vre) Die St.Galler Shopping-Arena ist neue Hauptsponsorin der Frauen des FC St.Gallen-Staad. Das hat der FC St.Gallen am Montag publik gemacht. Die Shopping-Arena wird demnach ab der Saison 2021/22, die am Samstag beginnt, auf der Vorderseite des Trikots des ersten Frauenteams präsent sein. Das Engagement dauert fünf Jahre. Ausserdem hat die Shopping-Arena den jährlichen Fördererbeitrag für das Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz bis 2026 verlängert.

Gruppenbild mit Damen (von links): Patricia Willi (FC St.Gallen-Staad), Alain Sutter (Sportchef FCSG), Fabienne Diez (Shopping-Arena), Marc Schäfer (Shopping-Arena), Sandra Egger (FC St.Gallen-Staad) und Matthias Hüppi (Präsident FC St.Gallen).

«Der FC St.Gallen und die Shopping-Arena pflegen seit Eröffnung des Stadions und des Einkaufszentrums im Jahr 2008 eine enge Zusammenarbeit. Wir sind geografisch nah – und jetzt kommt eine Unterstützung der Shopping-Arena hinzu, dank der wir noch näher aneinander rücken», wird in der Mitteilung FCSG-Präsident Matthias Hüppi zitiert. Über diese Unterstützung aus der direkten Nachbarschaft freue sich der FC St.Gallen sehr.

«Wir unterstützen den FCSG bereits seit Beginn des Nebeneinanders im Westen der Stadt St.Gallen», wird Marc Schäfer, Centerleiter der Shopping-Arena, in der Mitteilung zitiert. Aus dem Neben- sei inzwischen ein Miteinander geworden. Aufgrund der Professionalisierung des FC St.Gallen-Staad und des Frauenfussballs im allgemeinen habe sich die Shopping-Arena entschieden, in Zukunft das Frauenteam des FC St.Gallen zu sponsern. Dies passe in die Strategie des Einkaufszentrums, die insbesondere auf Familien ausgerichtet sei, heisst es in der Mitteilung.

Montag, 16. August - 15:25 Uhr

Unruhiges Wochenende für die St.Galler Stadtpolizei: Lärmklagen, Streitigkeiten, Schnapsleichen und Autoposer

(stapo/vre) Das hochsommerliche Wetter vom Wochenende hat seine Spuren in der Einsatzstatistik der St.Galler Stadtpolizei hinterlassen: Von Freitag bis Sonntag hatte sie überdurchschnittlich viele Einsätze zu leisten. In rund vierzig Fällen ging es um Ruhestörung, Streitigkeiten oder Personen, die massiv über den Durst getrunken hatten. Zudem führte die Stadtpolizei verschiedene Verkehrskontrollen durch, wobei mehrere Personen - unter anderem zwei Autoposer - angezeigt wurden.

Eine Polizistin unterwegs im Streifenwagen. Die Patrouillen der Stadtpolizei hatten am Wochenende viel Arbeit zu bewältigen.

Von Freitag bis Sonntag musste die Stadtpolizei 25 Mal wegen Lärmklagen ausrücken. Drei Meldungen betrafen alkoholisierte Personen, die sich nicht mehr auf den Beinen halten konnten. Sie wurden Familienangehörigen oder Bekannten übergeben. Zehn Einsätze leistete die Polizei bei verbalen oder tätlichen Streitereien. Dabei versuchten sich in zwei Fällen, Beteiligte der Kontrolle zu entziehen. Bei einem Einsatz verhielt sich ein Mann aggressiv und trat nach den Polizisten. Diese wurden teils auch massiv beschimpft und bedroht. Sechs Personen wurden deswegen angezeigt.

Aufgrund von Reklamationen aus der Bevölkerung wegen Autoposern führt die Stadtpolizei derzeit verstärkt Verkehrskontrollen durch. Am Wochenende wurden dabei bei zwei Autos illegale technische Abänderungen festgestellt. Zudem wurden vier Autofahrer angehalten, welche den Motor unnötig hochgedreht hatten. Weiter kontrollierte die Polizei zwei Blaufahrer. Einer war mit 0,6 Promille (0,32 mg/l), einer mit 1,1 Promille (0,55 mg/l) unterwegs.

Montag, 16. August - 15:15 Uhr

Fussgänger von Auto angefahren und verletzt

(stapo/vre) Am Freitag, 22 Uhr, hat sich im Bereich der Verzweigung der Ober- und der Vonwilstrasse in St.Gallen ein Unfall ereignet. Ein Auto fuhr dabei einen Fussgänger an und verletzte ihn unbestimmt. Der 20-Jährige musste gemäss Mitteilung der Stadtpolizei durch die Rettungssanität ins Spital gebracht werden. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind jetzt Gegenstand von Abklärungen.

Montag, 16. August - 15:00 Uhr

Nach Flucht vor Polizeikontrolle: Alkoholtest verweigert, Falschaussage gemacht und vorübergehend festgenommen

(stapo/vre) Am frühen Sonntagmorgen hat sich in St.Gallen ein 21-jähriger Autofahrer durch Flucht einer Polizeikontrolle entzogen. Genützt hat's dem jungen Mann allerdings nichts: Die Stadtpolizei hatte das Auto und dessen Lenker kurze Zeit später bereits ausfindig gemacht. Nach verweigertem Alkoholtest und einer Falschaussage wurde der 21-Jährige schliesslich vorübergehend festgenommen, wie es in einer Polizeimeldung vom Montag heisst.

Zu einem Zwischenfall ist es am frühen Sonntagmorgen bei einer Verkehrskontrolle auf der St.-Josefen-Strasse in St.Gallen gekommen.

Während einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen auf der St.-Josefen-Strasse stellten Stadtpolizisten fest, dass ein Auto vor dem Kontrollpunkt wendete. Die Verfolgung des Autos verlief ergebnislos, weil der Sichtkontakt verloren ging. Wenig später wurde das Auto aber an der nahe gelegenen Ochsenweidstrasse gefunden. Eine Patrouille der Kantonspolizei begab sich zum Wohnort des Fahrzeughalters ausserhalb der Stadt. Dieser traf dort per Taxi gleichzeitig mit der Polizeipatrouille ein.

Der Mann wurde für die weitere Bearbeitung des Falls der Stadtpolizei übergeben. Bei der Einvernahme gab der 21-Jährige an, dass sein Kollege das Fahrzeug gesteuert hätte. Einen Alkoholtest verweigerte er. Später zog er seine erste Aussage zurück und gab zu, selber gefahren zu sein. Er wurde vorläufig festgenommen und das Auto wurde sichergestellt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht geklärt; die Stadtpolizei führt daher die Ermittlungen weiter.

Montag, 16. August - 14:25 Uhr

Post für Regierungsrat Marc Mächler: Aktivistinnen und Aktivisten übergeben Petition für klimafreundliche Investitionen der Nationalbank

(pd/vre) Seit Samstag radeln Aktivistinnen und Aktivisten der Kampagnen- und Mobilisierungsorganisation Campax fürs Klima durch die Schweiz. Die sogenannte «Tour de Climat» ist am Montagmittag pflotschnass, wie es in einer Mitteilung heisst, in St. Gallen angekommen. Und hier liess sie Marc Mächler, der Finanzdirektor des Kantons, quasi im Regen stehen: Die Petition für den Ausstieg der Nationalbank aus fossilen Energieträgern nahm nicht er, sondern stellvertretend die Staatskanzlei entgegen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der «Tour de Climat» von Campax am Montagmittag vor dem St.Galler Regierungsgebäude.

Auf ihrer «Tour de Climat» radeln Aktivistinnen und Aktivisten von Campax während 39 Tagen durch die Schweiz. Sie besuchen alle Kantone und ihre Hauptorte. Damit wollen sie auf die Forderung aufmerksam machen, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) ebenfalls auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens hinarbeiten muss. Das sei heute noch nicht der Fall, schreibt Campax in einer Mitteilung: Die SNB heize im Gegenteil mit Investitionen in fossile Energien «die Klimakatastrophe beträchtlich an».

Von den Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren der Kantone, die zu den Aktionären der SNB gehören, erwartet Campax, dass sie sich für den Ausstieg der aus diesen fürs Klima schädlichen Investitionen stark machen. Dies könne etwa durch einen Brief des Kantons an die SNB, einen Antrag an der nächsten SNB-Generalversammlung stellen oder die Verweigerung der Decharge für den Bankrat erreicht werden, hiess es am Montagmittag vor dem Regierungsgebäude in St.Gallen.

Bereits am Sonntag hatten Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten von Campax in Herisau den Ausserrhoder Finanzdirektor besucht.

Die «Tour de Climat» hat St.Gallen bereits wieder verlassen und ist Richtung Fürstenland unterwegs. Nachdem schon am Sonntag Appenzell und Herisau besucht worden waren, ist der nächste Halt für Dienstag in Frauenfeld geplant. Details zu den Etappen und zu den Forderungen der «Tour de Climat» finden sich im Internet. Dort wird die Veloaktion auch mit Fotos dokumentiert.

Montag, 16. August - 11:22 Uhr

Post modernisiert auch ihre St.Galler Filialen: Ein Facelifting für die Poststelle am Brühltor

(pd/vre) Seit den 1990er-Jahren hat die Schliessung von Poststellen auch in St.Galler Quartieren immer wieder einmal für rote Köpfe gesorgt. Erklärtes Ziel der Postverantwortlichen ist es jetzt aber, die noch bestehenden eigenen Filialen zu erhalten und aufzuwerten. Dies auch durch eine zeitgemässe Gestaltung, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Nach mehrwöchigem Umbau in neuem Look eröffnet wird am Montag die Poststelle Brühltor im St.Galler Stadtzentrum.

So präsentiert sich die frisch sanierte Poststelle Brühltor seit Montag.

Helle Farben und viel Holz prägen die neuen Räume am Brühltor. Dazu gibt es neu eine Informationstheke, an der Postangestellte über Dienstleistungen beraten, aufklären und informieren. Neben dieser Theke steht neu ein Paketeinwurf bereit. Hier können versandfertige Pakete mit Barcode einfach und ohne Anstehen am Schalter aufgegeben werden. Die Filiale verfügt weiterhin über vier Postomaten und eine Postfachanlage. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert.

Ein wesentliches Element der modernisierten Poststelle ist die Infotheke (links). Verschwunden ist dafür das früher hier platzierte Sammelsurium von Ladengestellen.

Die Post will in den kommenden Jahren ihr Filialnetz stabilisieren und aufwerten, wie es in der Medienmitteilung heisst. In die Modernisierung werden schweizweit 40 Millionen Franken in rund 300 Poststellen investiert. Zudem sollen sie für andere Dienstleister wie Banken, Versicherungen, Unternehmen des Gesundheitswesens oder auch für Behörden geöffnet werden. In St.Gallen bereits saniert wurden die Hauptpost sowie die Filialen im Neudorf und in Bruggen.

Insgesamt betreibt die Post heute in der Stadt St.Gallen elf Filialen, sieben davon mit Partnern. Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Aufgabe- und Abholstellen, die übers Stadtgebiet verteilt sind. Dieses Netz umfasst folgende Elemente:

Montag, 16. August - 9:20 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 404 Neuansteckungen und ein Todesfall übers Wochenende

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) 404 neue Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 45'165 Personen im St.Gallischen mit dem Coronavirus angesteckt. Zudem meldet der Kanton am Montagmorgen fürs Wochenende einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten liegt damit bei 720.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 15. August, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen in St.Galler Spitälern in Zusammenhang mit Covid-19 25 Personen. Vier davon befinden sich mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 219, die 14-Tage-Inzidenz bei 295. Diese Werte bezeichnen die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Der Trend bei den Neuansteckungen mit dem Coronavirus im Kanton St.Gallen weist deutlich nach oben. Die Zahl der neuen Fälle erreicht tageweise Werte wie im Januar dieses Jahres. Ebenfalls deutlich nach oben geht seit Anfang August der Sieben-Tage-Durchschnitt der neuen Fälle. Allerdings: Die Zahl der Hospitalisationen und der Todesfälle verharrt auf tieferem Niveau als Anfang Jahr.

Die Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen seit Anfang Jahr. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die tieferen Zahlen bei Hospitalisationen und Todesfällen dürften eine Auswirkung der immer noch laufenden Impfkampagne sein. Geimpft sind mit Stand am Sonntag, 15. August, im Kanton St.Gallen insgesamt 265'472 Personen. Dies bei einer Gesamtbevölkerung von rund 520'000. Einmal geimpft sind bisher 41'398, zweimal geimpft 224'074 St.Gallerinnen und St.Galler.

Montag, 16. August - 8:49 Uhr

WWF-Exkursion auf die Schwägalp: Wo die wilden Hühner wohnen

(pd/vre) Seit Jahren arbeiten auch Freiwillige des WWF daran, die Lebensräume des grössten europäischen Hühnervogels, des Auerhuhns, aufzuwerten. Ziel ist es, dass die Tiere mit dem eindrucksvollen Balzverhalten in unseren Wäldern wieder häufiger vorkommen. Doch nicht nur das Auerhuhn profitiert von Aufwertungsmassnahmen, auch viele weitere Tiere finden dadurch gute Lebensbedingungen.

Wegen der hohen Ansprüche an seinen Lebensraum wird das Auerhuhn nicht nur in der Schweiz immer seltener. Im Bild ein balzender Hahn.

Bernd Thies

So leben heute ganz in der Nähe der viel besuchten Schwägalp auch wieder seltene und bedrohte Tiere und Pflanzen. Für den 28. August, 12.15 bis 17.15 Uhr, lädt der WWF nun zu einer Exkursion auf die Schwägalp ein. Auf dem Rundgang im Bergwald sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über den imposanten Vogel, sein Zuhause und seine Mitbewohner erfahren können. Die Tour führt zusammen mit Fachleuten von der Schwägalp durch den Cholwald bis hinunter zur Steinflue.

Die Exkursion richtet sich an Erwachsene und Familien mit Kindern ab etwa zehn Jahren. Anmelden kann man sich dafür bis Freitag, 27. August, 10 Uhr, beim WWF-Regionalbüro Ostschweiz in St.Gallen. Dies per E-Mail oder unter der Telefonnummer 071'221'72'30. Weitere Informationen finden sich auch im Internetauftritt des WWF Ostschweiz.

Montag, 16. August - 8:15 Uhr

Ende September kommt die zweite Etappe der VBSG-Erneuerung vors Volk: 42 Millionen zur Umstellung der Linien 7, 8, 9, 10 und 11 von Diesel auf Strom

(sk/vre) Ende September findet in der Stadt St.Gallen wieder eine Abstimmung statt. Zu entscheiden ist über die nächste Etappe der Modernisierung der städtischen Verkehrsbetriebe (VBSG). Dabei sollen für rund 42 Millionen Franken die Buslinien 7, 8, 9, 10 und 11 mit modernen Batterietrolleybussen auf elektrischen Betrieb umgestellt werden. Die Vorlage ist bereits im Internetauftritt der Stadt einsehbar.

Die Stadt St.Gallen will weitere dieser modernen Batterietrolleybusse kaufen. Das städtische Stimmvolk entscheidet am 26. September.

Die Dieselbusse der VBSG müssen aufgrund der zurückgelegten Kilometer erneuert werden. Die Stadt will die Gelegenheit nutzen, um die Flotte gemäss den Klimazielen von Stadt, Kanton und Bund mit modernen Batterietrolleybussen schrittweise auf Elektromobilität umzustellen. Eine erste Modernisierungsetappe mit Kosten von 37,5 Millionen Franken für die Linien 3, 4 und 6 hat das Stimmvolk am 25. November 2018 gutgeheissen; dieses Projekt soll Ende Jahr abgeschlossen sein.

Als zweite Etappe der Fahrzeugerneuerung und Elektrifizierung sollen die Buslinien 7 (Neudorf–Hinterberg) und 8 (Neudorf–Stocken) auf den Betrieb mit Batterietrolleybussen umgestellt werden. Gleichzeitig gibt's zusätzlich sieben Batterietrolleybusse als Verstärkung auf den Linien 3 und 4 sowie die Verlängerung der Linie 3 bis Wittenbach. Für die Umstellung der Quartierlinien 9, 10 und 11 sollen zudem ab 2023 sieben Standard- und sechs Midi-Batteriebusse sowie die für die Batterieaufladung im Depot nötige Infrastruktur beschafft werden.

Montag, 16. August - 7:37 Uhr

Velofahrer gegen Lieferwagen: 78-Jähriger verletzt

(kapo/vre) Am Sonntagvormittag ist es in Gossau zum Zusammenstoss eines 78-jährigen Velofahrers mit einem Lieferwagen gekommen. Dabei zog sich der alte Mann Verletzungen zu, die gemäss Mitteilung der Kantonspolizei die Einlieferung ins Spital nötig machten. Zudem entstand Sachschaden von rund 3'000 Franken.

Der Lieferwagen auf dem Trottoir bei der Verzweigung der Geren- mit der Wilerstrasse in Gossau: Hier kam es am Sonntag zum Zusammenstoss mit dem Velo.

Der 78-Jährige war am Sonntag, 10.45 Uhr, mit dem Velo auf dem Trottoir entlang der Wilerstrasse in Richtung Gossauer Stadtzentrum unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 34-jähriger Lieferwagenfahrer auf der Gerenstrasse in Richtung der Verzweigung mit der Wilerstrasse. Als das Auto in diese einbiegen wollte, kam es mit dem von rechts kommenden Velofahrer zur Kollision.

Samstag, 14. August – 22:14 Uhr

Verpasste Chance: Der SC Brühl verliert am Samstag gegen Breitenrain 0:1

(pd) Der SC Brühl kommt nach einer 0:1-Niederlage am Samstag beim FC Breitenrain weiterhin punktemässig nicht vom Fleck. Und wieder waren die Brühler über weite Strecken die bessere Mannschaft, scheiterten diesmal aber vor allem an der mangelnden Chancenauswertung. Aufwand und Ertrag standen in dieser beeindruckenden Startphase in einem argen Missverhältnis.

Bei drückenden 31 Grad am Schatten starteten die Kronen auf dem Kunstrasen furios und spielten 20 Minuten wie aus einem Guss.Nur eines fehlte: der krönende Abschluss. Zu wenig Präsenz im Strafraum, also dort wo es wehtut, war vor allem die Ursache der verpassten Führung. Pech war natürlich, dass der neu zum SCB gestossene Mittelstürmer Deniz Mujic wegen einer Trainingsverletzung bis auf weiteres ausfällt. Nach den verpassten Chancen ging es etwas ausgeglichener torlos in die Pause.

Der SC Brühl kommt punktemässig nicht vom Fleck.

Mit zunehmender Spieldauer flachte die Partie in Anbetracht der Hitze aus verständlichen Gründen immer mehr ab. Die Berner waren mit dem Unentschieden sichtlich zufrieden und ein torloses Remis wäre zu diesem Zeitpunkt eigentlich die logische Folge gewesen. Doch das alte Sprichwort, dass wer die Chancen zuerst verpasst, am Ende mit einem Gegentreffer bestraft wird, bewahrheitete sich einmal mehr.

In der 74. Minute konnten die Berner einen scheinbar harmlosen Out-Einwurf ausführen. Entlang der Behindlinie schlichen sich zwei Stürmer mit einem Doppelpass bis zum Fünfer durch. Die präzise Rückgabe verwertete Eric Briner mit einem scharfen Schuss in die hohe Ecke zum äusserst schmeichelhaften 1:0. Brühls Torhüter Alban Berisha, der für den ebenfalls länger verletzten Christian Leite zum Einsatz kam, hatte bis zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen ernsthaften Ball zu halten.

Trotz der schmerzlichen Niederlage gibt es auch Erfreuliches zu berichten. Der 21-jährige Deutsche Louis Spindler gab einen ausgezeichneten Einstand, war jederzeit Herr der hohen Bälle und organisierte die Verteidigung mit lautem Zurufen ausgezeichnet. Die Mannschaft kämpfte auch diesmal bis zur letzten Minute vorbildlich. Vielleicht fehlt dem jungen Team auch nur ein verdientes Erfolgserlebnis: Einmal in Führung zu gehen oder noch besser ein erster Meisterschaftssieg. Die nächsten beiden Partien können die Kronen vor heimischem Publikum bestreiten.

Freitag, 13. August - 11:20 Uhr

Weil er nach Hause wollte und dabei die Freundin erschreckte: 29-Jähriger stürzt aus dem dritten Stock elf Meter in die Tiefe

Am Donnerstag ist ein 29-jähriger Mann aus dem dritten Stock eines Hauses an der Lehnstrasse in St.Gallen gestürzt. Er fiel elf Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer im Rücken- und Beckenbereich.

Ein Mann klettert in ein Haus. Symbolbild:

In der Nacht auf Donnerstag, kurz nach 24 Uhr, stürzte ein 29-Jähriger aus dem 3. Stock eines Hauses an der Lehnstrasse. Er wollte in die Wohnung seiner Freundin gelangen, für die er allerdings keinen Schlüssel hatte. Deshalb kletterte er aus dem Fenster des Treppenhauses zum Schlafzimmerfenster der Freundin. Die Freundin erschrak durch die Geräusche und liess den Fensterladen hinunter. In diesem Moment stürzte der Mann elf Meter in die Tiefe auf den Vorplatz. Er verletzte sich schwer im Rücken- und Beckenbereich. Die genaue Ursache des Sturzes ist derzeit noch unbekannt.