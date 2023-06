St.Gallische Kulturstiftung vergibt Preise an die Musikerin Priya Ragu und den Kulturjournalisten Peter Surber

Die St.Galler Musikerin Priya Ragu 2021 am Jazzfestival Montreux. Bild: Valentin Flauraud / KEY

Der diesjährige Kunstpreis (bisher Kulturpreis genannt) der St.Gallischen Kulturstiftung geht an die St.Galler Musikerin Priya Ragu. Sie mischt in ihrer Musik Rhythm and Blues, Soul, Hiphop und traditionelle tamilische Musik. 2021 spielte sie auf dem renommierten Montreux Jazz Festival und hatte einen Auftritt am Open Air St.Gallen. Die Kulturstiftung vergibt jährlich einen Kunstpreis an Menschen, die in einer bestimmten Sparte ein herausragendes, überregionales Werk ausweisen. Der Preis ist mit mit 25’000 Franken dotiert.

Peter Surber engagiert sich seit Jahrzehnten in der Kulturvermittlung und -politik. Bild: Ralph Ribi

Der Anerkennungspreis geht an an den Kulturjournalisten Peter Surber. Wie die Kulturstiftung in einer Mitteilung schreibt, sei der 66-Jährige in der Ostschweiz seit vier Jahrzehnten der Inbegriff eines Kulturjournalisten. Mit präzisen, ehrlichen und fundierten Besprechungen, Kommentaren und Interventionen leiste der gebürtige St.Galler, der in Trogen lebt, bedeutsame Beiträge zum kulturellen Leben.

Die St.Gallische Kulturstiftung hat ihr Stiftungsreglement und auch ihre Vergabe von Preisen überarbeitet und neu konzipiert. Neu werden jährlich die Förderpreise nach im Voraus gewählten Sparten verliehen. Der Kulturpreis heisst neu Kunstpreis und zeichnet nach wie vor besondere Leistungen von Kunstschaffenden aller Sparten aus. (pd/gen)