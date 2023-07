So ist die Stadtautobahn in den kommenden Nächten gesperrt

Auch in dieser Woche ist die Stadtautobahn wieder während mehrerer Nächte auf diversen Abschnitten gesperrt. Ausserdem ist die Autobahneinfahrt St.Fiden in Richtung Zürich weiterhin nicht befahrbar – sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Voraussichtlich ist es die letzte Woche, in welcher die durchgehende Sperrung besteht.

Die Sanierung der Stadtautobahn dauert voraussichtlich noch bis 2027. Symbolbild: Benjamin Manser

Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) auf der Website stadtautobahn.ch schreibt, wird aktuell vor allem auf der Fahrbahn Nord – also jener in Richtung Zürich – gearbeitet. Während der Nacht kommt es zu Betoninstandsetzungen, der Montage von Lärmschutzelementen und Anpralldämpfern sowie zu Tests der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung. Zudem wird die Verkehrsumstellung für die nächste Bauphase vorbereitet.

Vorbehaltlich bauablauf- und witterungsbedingter Veränderungen betreffen die nächtlichen Sperrungen in dieser Woche nachfolgende Abschnitte und Daten:

St.Fiden bis Neudorf (Richtung St.Margrethen) sowie Neudorf bis Winkeln (Richtung Zürich)

26. bis 29. Juni

In der Nacht auf Freitag ist dann neben der Einfahrt St.Fiden auch die Einfahrt Neudorf in Richtung Zürich gesperrt. Wer also via Autobahn in Richtung Westen fahren möchte, muss entweder die Einfahrt bei der Kreuzbleiche oder jene in Winkeln nutzen.

Das Astra weist darauf hin, dass der Verkehr nachts während der Vollsperrungen zwischen den betreffenden Autobahnanschlüssen umgeleitet wird. Spurabbauten respektive Sperrungen werden jeweils ab 20.30 bis 5 Uhr eingerichtet. (arc)