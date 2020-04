ST.GALLER STADT-TICKER: Es muss nicht immer der Bodensee sein +++ VBSG wieder mit Normalfahrplan +++ Kantonspolizei leistet 22 Anti-Corona-Einsätze

Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Feedback: stadtredaktion@tagblatt.ch

Freitag, 24. April - 16:40 Uhr

Sich trotz Coronavirus an der frischen Luft bewegen: Es muss nicht immer der Bodensee sein

(vre) Am Montag erfolgen die ersten Schritte zur Lockerung der Regeln gegen die zu rasche Ausbreitung des Coronavirus. Weiterhin gültig sind allerdings unter anderem allgemeinen Hygiene-Empfehlungen oder Abstandsregeln und Vorschriften zur Grösse von Gruppen im öffentlichen Raum. Kantons- und Stadtpolizei werden die Einhaltung weiter im Auge behalten.



Sich an der frischen Luft zu bewegen, war in der Schweiz bisher während der Coronakrise gestattet. Allerdings haben die Behörden aufgerufen, dies zurückhaltend zu tun und dabei vor allem bekannte und regelmässig überlaufene Naherholungsgebiete zu meiden. Damit sich keine grossen Menschenansammlungen bilden können, bleiben dieses Wochenende an einigen Orten am Bodensee grosse Parkplätze wieder geschlossen.



Ein Bonus bei einer Velotour auf dem Thurgauer Seerücken: Für eine ausgewachsene Blustfahrt reicht es nicht mehr. Hier und dort stehen aber immer noch Apfelbäume im Vollblust auf blühenden Wiesen. Bild: Reto Voneschen

(Watt/Roggwil, 24.4.2020)

Wie ein Selbstversuch am Freitag bestätigt, muss aber sowieso nicht immer der See das Ausflugsziel sein. Die Region zwischen St.Gallen und Bodensee sowie der westliche anschliessende Seerücken bieten viel Auslauf im Grünen. Die Gegend ist ideal für Touren mit dem Velo oder zu Fuss. Wobei man sich für eine Rückreise nach St.Gallen mit dem ÖV vorher über reduzierte Fahrpläne und beschränkte Velotransporte informieren muss.



Freitag, 24. April - 10:49 Uhr

VBSG passen Angebot an Lockerungen der Massnahmen an, BAG empfiehlt Tragen einer Hygienemaske zu Stosszeiten

(pd/nat) Ab Montag, 4. Mai, gilt beim St.Gallerbus sowie beim Seebus wieder der Normalfahrplan. Die Bevölkerung ist gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) dennoch dazu aufgerufen, weiterhin auf nicht dringend nötige Fahrten zu verzichten.

Ab Montag, 4. Mai, kehren die VBSG zum Normalfahrplan zurück. Bild: Ralph Ribi

Die Informations- und Verkaufsstelle der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) im Rathaus öffnet ab Montag, 11. Mai, wieder zu den gewohnten Zeiten von 8 Uhr bis 18.30 Uhr. Um das Abstandhalten in der Verkaufsstelle zu gewährleisten und Wartezeiten zu vermeiden, werden die Kunden gebeten, ihre Billette möglichst elektronisch zu lösen.

Da bald wieder mehr Geschäfte, Schulen und Institutionen öffnen, wird es im öffentlichen Verkehr zu Situationen kommen, in denen der gebotene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann – vor allem in den Hauptverkehrszeiten. Das BAG empfiehlt in solchen Fällen das Tragen einer Hygienemaske. Zum Schutz des Fahrpersonals bleiben in den Bussen die vordersten Türen weiterhin geschlossen und die vorderen Sitzreihen abgesperrt.

Freitag, 24. April - 08:57 Uhr

22 Corona-Einsätze für die Kantonspolizei: Regeln werden im öffentlichen Raum mehrheitlich eingehalten

(kapo/nat) Von Donnerstag- bis Freitagmorgen ist die Kantonspolizei St.Gallen 22 Mal im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgerückt. Die Einsätze betrafen Meldungen zu Gruppenbildungen von meist jugendlichen Personen, die sich in zu grosser Anzahl oder mit zu wenig Abstand im Freien trafen. Auf Patrouille im öffentlichen Raum haben die Polizistinnen und Polizisten festgestellt, dass die Regeln in den meisten Fällen nach wie vor eingehalten werden.

Die Kantonspolizei verzeichnet zudem vier Einbrüche. «Die Zahl der Einbrüche ist nach wie vor auf einem erfreulich tiefen Niveau», heisst es in einer Medienmitteilung. Ebenfalls musste vier Mal im zwischenmenschlichen Bereich interveniert werden.

Donnerstag, 23. April - 18:05 Uhr

St.Galler Freibäder bereiten sich auf den Sommer vor: Ob die Badesaison am 9. Mai wirklich starten kann, ist noch offen

(vre) Das sonnig-warme Wetter soll bis in die nächste Woche hinein anhalten. Was in Gesprächen über eben dieses Wetter jeweils ziemlich rasch zur Frage führt, wann denn eigentlich die Saison in den städtischen Freibädern startet. Eröffnungstermin wäre eigentlich der 9. Mai, funkt das Coronavirus aber auch da dazwischen?

Badefreuden am St.Galler Mannenweier. Bild: PD

Die Auskunft von Roland Hofer, dem Chef der Bad- und Eisanlagen der Stadt St.Gallen, deutet genau darauf hin. Gemäss aktuellen Informationen von Seiten der Bundesstellen dürfen Bäderanlagen frühestens ab Montag, 8. Juni, geöffnet werden. Dies könne sich allerdings noch ändern, sagt Roland Hofer. Grundsätzlich sind die städtischen Freibäder ab 9. Mai, dem ursprünglich als Saisonstart gedachten Samstag, betriebsbereit.

Die Stadt St.Gallen betreibt vier Sommerbäder. Es sind dies die Freibäder Lerchenfeld und Rotmonten sowie die sehr beliebten Naturbäder am Chrüzweier (Frauenbad und Familienbad Dreilinden) sowie am Mannenweier (Gemeinschaftsbad Dreilinden).

Donnerstag, 23. April - 17:39 Uhr

St.Gallen historisch: Gemüsegärten und Wiesen anstelle des heutigen Hauptbahnhofs

(vre) Ab und zu stolpert man im Internet auch über historische Ansichten seiner Stadt. So geschehen bei der hier gezeigten Abbildung der Stadt St.Gallen von Westen her. Es handelt sich um eine kolorierte Lithografie von 1827, die der Zeichner Carl Heinzmann für den Verlag Johannes Velten in Karlsruhe anfertigte. Das war dank Stadtarchivar Thomas Ryser schnell herausgefunden. Das Bild ist im 1964 erschienen Buch «St.Galler Stiche» von Dora Fanny Rittmeyer und Hermann Strehler beschrieben.

St.Gallen 1827 vom Bahnhof her. Gut zu erkennen die Kirchtürme (von rechts Kathedrale, St.Laurenzen und St. Mangen) und der Turm des Schibenertors in der Verlängerung der (heutigen Rosenberg-)Strasse mit einem Reiter. Illustration: Stadtarchive St.Gallen

Von wo aus hat Carl Heinzmann vor gut 190 Jahren aber gezeichnet? Was genau ist auf dem Bild zu sehen? Um das herauszufinden hat sich Oliver Ittensohn, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadtarchivs, länger über seine historischen Quellen gebeugt. Er kommt zum Schluss, dass Heinzmann seinerzeit am Rand der Landstrasse im Gebiet der heutigen Rosenbergstrasse 40 sass.

Das Gebäude links ist seiner Meinung nach eine Ecke des damals dort stehenden Hauses. Heute befindet sich hier der Zugang zur Rathaus-Unterführung des Hauptbahnhofs. Tisch, Brunnen sowie der Garten dahinter befinden sich dort, wo heute der Bahnhof und die Gleisfelder Richtung Osten liegen. Die Häuser, die vor dem Multertor stehen - darunter eine markante Scheune mit rot-weissem Riegel - stehen auf der Webersbleiche (auf der sich heute der Manor befindet).

Die Situation, die Zeichner Carl Heinzmann vor gut 190 Jahren im westlichen Vorfeld der St.Galler Stadtmauern angetroffen hat auf dem Zuber-Plan von 1828. Der Pfeil gibt die generelle Blickrichtung an; angeschrieben sind einige markante Bauten. Illustration: Stadt St.Gallen

Donnerstag, 23. April - 16:15 Uhr

Der spezielle Reiz der gähnenden Leere: SRF1 zeigt am Montag ein filmisches Zeitdokument mit Bildern auch aus St.Gallen

(pd/vre) Überall wird derzeit über die Aufhebung des Anti-Corona-Lockdowns diskutiert und auch gestritten. Für nächsten Montag sind erste Lockerungsschritte angekündigt. Gerade rechtzeitig strahlt das Schweizer Fernsehen am Montag, 22.55 Uhr, auf SRF1 ein Zeitdokument zum nationalen Lockdown aus, nämlich den Film «Stille Schweiz».

Spezielle Stimmung in der Kathedrale St.Gallen: Bischof Markus Büchel zelebrierte den Ostergottesdienst in der wegen der Coronakrise menschenleeren Kirche. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Realisiert hat den Dokumentarstreifen der Journalist Matthias Lüscher. Er wandert 60 Minuten lang durch menschenleere Schweizer Städte - über den Bundesplatz, zur Kapellbrücke, zur Bergstation Gornergrat bei Zermatt oder über die Lausanner Seepromenade. Zu sehen sein werden aber auch Bilder aus St.Gallen: von gähnender Leere in Stiftsbibliothek, Altstadt und Kathedrale sowie im Kybunpark und im roten Bleicheli.

Donnerstag, 23. April - 15:50 Uhr

Kanton lockert Coronavirus-Lockdown: Erste Schalter der Verwaltung sind ab Montag wieder geöffnet

(SK/vre) Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt sowie das Migrationsamt des Kantons St.Gallen bieten ab Montag Dienstleistungen in reduziertem Umfang wieder am Schalter an. Geöffnet ist dafür die Verkehrszulassung in St.Gallen sowie in den Prüfstellen Mels und Kaltbrunn. Ebenfalls offen ist die Ausweisstelle des Migrationsamtes; für ihren Besuch muss vorher elektronisch ein Termin abgemacht werden.

Das kantonale Verwaltungszentrum an der Ecke Oberer Graben/ Frongartenstrasse in St.Gallen. Die Ausweisstelle des Migrationsamtes befindet sich im historischen Gebäude, die Schalter des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts im modernen Anbau rechts dahinter. Bild: Hanspeter Schiess (10.9.2013)

Offen sind diese Schalter gemäss Mitteilung vom Donnerstag zu den normalen Betriebszeiten. Um die Abstandsvorschriften einhalten zu können, ist aber nur ein Teil von ihnen bedient. Details finden Interessierte im Internet auf www.stva.sg.ch und auf www.migrationsamt.sg.ch.

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt führt auch wieder periodische Fahrzeug- und Schiffsprüfungen durch und versendet dafür ab sofort wieder Aufgebote. Für die Prüfungen hat es ein Schutzkonzept ausgearbeitet, um die Gesundheit von Angestellten und Kundschaft nicht zu gefährden. Verzichtet wird weiterhin auf Theorieprüfungen, praktische Führer- und Schiffsführerprüfungen sowie Kontrollfahrten.

Seine Dienstleistungen bietet das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt weiter auch per Post an. Damit lassen sich Wartezeiten vermeiden, die wegen der reduzierten Schalterkapazität entstehen können. Per Post angeboten werden das Annullieren von Fahrzeugausweisen, das Deponieren von Kontrollschildern sowie ihre Wiederinverkehrsetzung, Fahrzeugwechsel und das Ausstellen von Ersatzfahrzeugausweisen.

Donnerstag, 23. April - 14:50 Uhr

Sanierung der Frauenbadi ist weit fortgeschritten: Jetzt muss das Puzzle wieder zusammengesetzt werden

(vre) Seit Herbst lässt das Hochbauamt der Stadt St.Gallen die Frauenbadhütte am Chrüzweier sanieren. Erneuert werden mussten das Fundament und das Stahlgerüst, auf welchem der Holzbau ruht. Dafür hat das Stadtparlament rund 1,6 Millionen Franken bewilligt. Die Arbeiten sind weit fortgeschritten, sie sollen Ende Mai abgeschlossen sein.

17 Bilder 17 Bilder Die klassische Ansicht der St.Galler Frauenbadi, wie sie immer wieder in Büchern, Kalendern oder Tourismusbroschüren zu sehen ist. Bild: Reto Voneschen (12.9.2019)

Damit ist die Baustelle nach Angaben von Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner etwa zwei Wochen in Verzug. Stolpersteine sei einmal der frühe Kälteeinbruch im vergangenen Jahr gewesen. Zum anderen sei man unter der Badhütte auf erheblich mehr Schlamm gestossen als erwartet. Ihn habe man beseitigen müssen, um an die Fundamente zu gelangen.

Derzeit läuft es auf der Baustelle rund um die Frauenbadi rund. Der Baumeister hat die letzten Arbeiten an den Betonfundamenten abgeschlossen. Das gilt auch für den Stahlbau. Der Holzbau komme gut voran. Und noch seien von der Baustelle am Chrüzweier auch keine Corona-Ausfälle gemeldet worden, sagt Hansueli Rechsteiner.

Donnerstag, 23. April - 11:40 Uhr

Der Knoten St.Leonhard- und Gäbrisstrasse wird ab kommenden Montag umgebaut. Im Bild die Situation am Anfang der Arbeiten für die Sanierung der St.Leonhardstrasse vom Gaiserbahnhof bis zur Leonhardsbrücke. Bild: Reto Voneschen (16.9.2019)

Grossräumige Umfahrung: Ab Montag ist die St.Leonhard-Strasse zwischen Kornhausstrasse und Leonhardspärklein gesperrt

(sk/vre) Ab kommenden Montag wird der Verkehrsknoten St.Leonhard-und Gäbrisstrasse instand gestellt. Hier sind gemäss Mitteilung des städtischen Tiefbauamts aufwendige Arbeiten für die westliche ÖV-Zufahrt zum Bahnhofplatz nötig. Der motorisierte Individualverkehr muss voraussichtlich bis Mitte Juni grossräumig umgeleitet werden. Davon nicht betroffen sind Busse und Postautos.

Die Umfahrung der Baustelle St.Leonhard-/Gäbrisstrasse vom kommenden Montag bis etwa Mitte Juni. Illustration: Tiefbauamt Stadt SG

Für private Motorfahrzeuge ist eine Umleitung über die Kessler-, David- und Kornhausstrasse vorgesehen. Um einen flüssigen Verkehrsablauf zu gewährleisten, werden Vortrittsregeln angepasst. Unter anderem wird die Einbahnstrasse auf der Kornhausstrasse zwischen St.Leonhard- und Davidstrasse (bei Neumarkt/Bleicheli) vorübergehend aufgehoben. An neuralgischen Punkten wird der Verkehr von der Securitas geregelt.

Donnerstag, 23. April - 10:35 Uhr

Wolliges Idyll auf der Weide

Leserbild. Franz Häusler fotografierte die Schafe beim Ruggisberg unterhalb von Wittenbach.



Donnerstag, 23. April - 9:47 Uhr

Wegen der Coronakrise: Generalstreik fürs Klima verschoben - St.Galler Komitee ruft dazu auf, am 15. Mai vom Balkon zu lärmen

(pd/vre) Aufgrund der aktuellen Lage mit dem Coronavirus kann der nationale «Generalstreik fürs Klima» nicht wie geplant Mitte Mai stattfinden. Das gilt gemäss einer Mitteilung des Klimakollektivs Ostschweiz auch für den Standort St.Gallen. Der «Strike for Future» wird auf einen Termin verschoben, an dem grosse Menschenansammlungen wieder erlaubt sind.

Das Klimakollektiv Ostschweiz will den 15. Mai aber trotz Pandemie nicht ohne ein Zeichen gegen den Klimawandel vorübergehen lassen. Es ruft daher dazu auf, an diesem Tag Transparente, Fahnen und Plakate aus dem Fenster zu hängen und wie geplant um 11.59 Uhr eine Minute lang aus dem Fenster oder vom Balkon zu lärmen.

Der Generalstreik fürs Klima vom 15. Mai ist wegen des Coronvirus verschoben. Für diesen Tag ruft das Klimakollektiv Ostschweiz daher dazu auf, um 11.59 Uhr aus dem Fenster oder vom Balkon fürs Klima zu lärmen. Bild: Urs Bucher (15.3.2019)

In seiner Mitteilung nimmt das Klimakollektiv auch Stellung zur aktuellen Coronakrise. Die dabei von weiten Bevölkerungskreisen gezeigte Solidarität sei Anlass zur Hoffnung: Das zeige, wie die Gesellschaft Krisen gemeinsam und mit kreativen Mitteln bewältigen könne. Zudem stehe man über Altersgrenzen zusammen, wenn sich Junge einschränkten, um Risikogruppen vor dem Virus schützen zu helfen.

Die «Generationensolidarität» ist fürs Klimakollektiv Ostschweiz auch bei der Bekämpfung der «Klimakrise» zentral. Die Coronapandemie zeige zudem, wie rasch und grosszügig die Politik Finanzen zur Bewältigung einer Notsituation sprechen könne, schreibt das Kollektiv: «Wir wünschen uns nach der Coronakrise die gleiche Grosszügigkeit des Bundes, wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht.»

Donnerstag, 23. April - 9:01 Uhr

16 Corona-Einsätze für die Kantonspolizei: Jugendliche treffen sich in zu grossen Gruppen und halten Abstand nicht ein

(kapo/nat) Von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen ist die Kantonspolizei St.Gallen 16 Mal im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgerückt. Anlass zum Einschreiten gaben hauptsächlich Gruppen mit Jugendlichen, die sich in zu grossen Gruppen und ohne Einhaltung der Abstände im Freien trafen. Im selben Zeitraum wurde ein Einbruch registriert. Im zwischenmenschlichen Bereich mussten die Polizistinnen und Polizisten einmal intervenieren.

Mittwoch, 22. April - 18:25 Uhr

Der Gasgrill kann bei fehlerhafter Bedienung zur Gefahr werden. Die Kantonspolizei St.Gallen warnt vor allem vor falschen Anschlüssen. Bild: PD

Kantonspolizei warnt vor Gefahren beim Gasgrill: Falsche Anschlüsse können Explosionen auslösen

(kapo/vre) In Zusammenhang mit einem Unfall vom Dienstag in Thal warnt die Kantonspolizei St.Gallen jetzt in einem Newsletter vor Gefahren, die man beim Betrieb eines Gasgrills kennen sollte. Sogar zu Explosionen führen können Anschlüsse, die nicht zum Grill passen. Aus diesem Grund ist es am Dienstagvormittag in Thal zum Brand eines Gartenhäuschens gekommen: Schuld war ein Unkrautbrenner, der nicht mit der Gasflasche kompatibel war.

Druckregler aus der Schweiz und aus dem Ausland: Letztere sind oft nicht mit Schweizer Gasflaschen kompatibel. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Probleme mit den Anschlüssen gibt's beim Gasgrill meist, wenn die verwendete Gasflasche nicht mit dem Druckregler kompatibel ist. So passen gemäss Kantonspolizei viele ausländische Druckregler, darunter die meisten aus Deutschland, nicht zu Schweizer Flaschen. Bei einer undichten Verbindung treten Gase aus, die durch Feuer oder einen Funken zu Explosionen führen können.

Um den Gasgrill sicher betreiben zu können, sind neben dem richtigen Anschluss weitere Punkte im Umgang mit dem Gas zu beachten. Gasflaschen sollten am besten draussen oder in gut belüfteten Räumen gelagert werden und nie direkt an der Sonne stehen. Bei Gasflaschen, die nicht gerade in Gebrauch sind, sollte der Sperrhahn immer zu sein. Auch bei vermeintlich leeren Behältern.

Mittwoch, 22. April - 17:59 Uhr

Stadt bietet Alternative zu Wochen- und Bauernmärkten: Marktbetrieb light am Freitag und Samstag auf fünf Plätzen

(stapo/vre) Aufgrund der Anti-Corona-Massnahmen des Bundes sind seit Mitte März in St.Gallen nur noch die Stände des ständigen Marktes auf dem Marktplatz geöffnet. Wochen- und Bauernmärkte können nicht mehr durchgeführt werden. Das ändert sich jetzt ab diesem Wochenende.

In «normalen» Zeiten ist der St.Galler Bauernmarkt vom Freitagvormittag ein beliebter Treffpunkt (Bild). Einzelne seiner Anbieterinnen und Anbieter kommen ab diesem Wochenende trotz Coronavirus ins Stadtzentrum. Bild: Coralie Wenger

Jeweils am Freitag, 8 bis 12 Uhr, und am Samstag, 9 bis 13 Uhr, verkaufen einzelne Teilnehmer der Wochen- und Bauernmärkte vorerst bis 11. Mai auf Plätzen in der Innenstadt ihre Produkte. Pro Platz und Tag ist dabei ein Stand zugelassen, damit die Anti-Corona-Regeln eingehalten werden können. Dies gilt insbesondere für jene über den Mindestabstand von zwei Metern zwischen Personen.

Auf fünf Plätzen sind gemäss Übersichtsplan der Stadtpolizei sieben Anbieter zu finden:

Mittwoch, 22. April - 17:05 Uhr

Der Himmel steht in Flammen

Leserbild. Hanspeter Nufer fotografierte das beeindruckende Morgenrot am Dienstag, 6.15 Uhr, bei Goldach am Bodensee.

Mittwoch, 22. April - 16:40 Uhr

Nachbarn protestieren gegen eine Baumfällung in St.Georgen: Grosse Bäume wichtig für die Lebensqualität in der Stadt

(vre) Auf einem Grundstück zwischen Weiherweid- und Demutstrasse in St.Georgen ist am Mittwoch unter dem Protest der Nachbarschaft eine Hagenbuche gefällt worden. Sie muss einem Neubauprojekt weichen. Nachbarn hatten bereits im Vorfeld versucht, den stattlichen Baum mit Rechtsmitteln zu retten. Sie waren aber mit ihren Argumenten nicht durchgedrungen.

Die Hagenbuche auf der Wiese hinter dem Haus Demutstrasse 16 wurde am Mittwoch gefällt. Das Haus muss ebenfalls einem Neubau weichen. Bilder via Angela Müller/FM1Today

Vor und während der Fällaktion protestierten Nachbarinnen und Nachbarn am Mittwoch nochmals mit Plakaten gegen diesen Schritt. Unter anderem wurde die Fällung als «Baummord» bezeichnet. Gesunde grosse Bäume wie in diesem Fall dürften mit Rücksicht auf die Stadtnatur und die Lebensqualität der Anwohner nicht leichtfertig umgehauen, sondern müssten erhalten und wirklich geschützt werden, hiess es etwa.

Protestplakate gegen die Baumfällung in St.Georgen.

Weichen muss die Hagenbuche nach Angaben des städtischen Amtes für Baubewilligungen einem Neubauprojekt anstelle des heutigen Hauses Demutstrasse 16. Bereits der dafür 2019 erlassene Sondernutzungsplan sieht die Entfernung des Baums und eine Ersatzpflanzung vor. Gegen das Fällgesuch ging Anfang Jahr keine Einsprache ein, das geschah erst aufs Baugesuch für den Neubau hin.

Diese Einsprache hatte dann aufgrund der mit dem Sondernutzungsplan vorliegenden klaren Rechtsgrundlage keine Chancen mehr. Sie wurde von der Stadt abgewiesen. Insofern ist der Fall der Hagenbuche von der Weiherweidstrasse eine Art Klassiker: Wer sich als Nachbar gegen ein Bauprojekt oder Teile davon wehren will, muss dies rechtzeitig in den oft langen und komplexen Verfahren tun.

Mittwoch, 22. April - 15:15 Uhr

Marius & die Jagdkapelle verschieben Plattentaufe auf 2021: Diesen Freitag erscheint das neue Album «Worscht»

(vre) Darauf haben viele grosse und kleine Kinder gewartet: Diesen Freitag erscheint das neue Album von Marius & die Jagdkapelle. Unter dem Titel «Worscht» singen und rappen die Verschreckjäger um den St.Galler Ehren-Födlebürger Marius Tschirky darauf «meischtens wild und mengmol schnusig» über Würste und andere, gewohnt aberwitzige Dinge aus der Kinderwelt.

Marius & die Jagdkapelle: Das neue Album «Worscht» erscheint am Freitag. Bild: PD

Die Albumtaufe hätte eigentlich am 3. Mai im Palace in St.Gallen über die Bühne gehen sollen. Der Termin fällt jetzt aber den Massnahmen gegen den Coronavirus zum Opfer. Getauft wird trotzdem - und ein neues Datum steht schon fest: Die Taufe von «Worscht» findet am 24. Januar 2021, ab 14 Uhr, im Palace statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit - oder können auch bis Ende Mai zurückgegeben werden.

Infos zur Plattentaufe von «Worscht» im Internet.

Infos zum neuen Album von Marius & die Jagdkapelle im Internet.

Infos zur Ticketrückgabe per E-Mail.

Mittwoch, 22. April - 14:50 Uhr

Vom Ausnahmezustand direkt in die Saisonpause: Palace sagt alle verbleibenden Konzerte bis Ende Mai ab

(vre) Das St.Galler Kulturzentrum Palace zieht seine Konsequenzen aus den Vorgaben des Bundesrats zur allmählichen Lockerung der Anti-Corona-Massnahmen. Nachdem Kulturhäuser frühestens im Juni wieder öffnen sollen, geht das Palace gemäss Newsletter jetzt direkt von der Ausnahmesituation in die Saisonpause über. Alle Konzerte von Ende April bis Ende Mai sind abgesagt.

Jeans for Jesus: Aufgrund der Coronakrise treten die «Babyboom-Superstars» statt am 3. April erst am 16. Oktober im Palace in St.Gallen auf. Bild: Matthias Günter/PD

Den Palace-Verantwortlichen bleibe damit «die grosse und vorerst stabile Hoffnung auf einen Neustart im Herbst», heisst es im Newsletter vom Mittwoch. Im online bereits aufgeschalteten Programm für die Zeit nach dem Coronavirus figuriert für den 16. Oktober als erster Anlass das Konzert mit Jeans for Jesus, das Anfang April dem Coronavirus zum Opfer gefallen ist.

Über Ersatztermine für die abgesagten Konzerte wie auch über die Rückvergütung von Tickets aus dem Vorverkauf informiert das Palace in seinem Internetauftritt.

Mittwoch, 22. April - 12:18 Uhr

Zigarettenstummel auf dem Kinderspielplatz: Kritik an Rauchern in den Sozialen Medien, viele sind für ein allgemeines Rauchverbot

(vre) Das Thema ist auch in der Stadt St.Gallen in den vergangenen Jahren verschiedentlich diskutiert worden: Auf Kinderspielplätzen wird geraucht und deshalb bleiben dort oft Zigarettenstummel liegen. Auf Facebook sorgt derzeit das Bild eines Users aus St.Gallen zu diesem Thema für Furore: Der Vater eines Kleinkinds besuchte einen Spielplatz an der Oberstrasse und sammelte innert fünf Minuten Dutzende Stummel ein.

Diese Zigarettenstummel sammelte ein St.Galler Vater am Wochenende auf einem Kinderspielplatz an der Oberstrasse. Bild: Facebook (19.4.2020)

Der Kommentar des Vaters: «Ich bin kein Bünzli. Aber bei solchen Bildern könnte ich kotzen.» Er bleibt damit nicht allein: Die Kommentare anderer Userinnen und User haben die gleiche Stossrichtung. Raucherinnen und Raucher müssten sich ob solcher Bilder, auf die man nicht nur auf Spielplätzen, sondern auch an anderen Stellen im Stadtbild treffe, nicht wundern, wenn man ihnen wenig Sympathie entgegenbringe.

«Danke, dass Sie hier nicht rauchen»: Info-Tafel im Waldaupärkli in der Lachen. Bild: Reto Voneschen (22.4.2020)

Diskutiert wird auf Facebook auch über mögliche Strategien gegen die für Kleinkinder nicht risikolosen Zigarettenstummel. Die Palette der Ideen reicht von regelmässig durch die Quartiere aufräumen lassen über pädagogische Gespräche mit den Verursachern der Verschmutzung bis hin zu Verboten und Bussen. Man habe ja schliesslich die Möglichkeit, für Littering - also das Liegenlassen von Abfällen - Bussen zu verteilen.

Natürlich stehen auch Ideen für ein allgemeines Rauchverbot auf Spielplätzen im Raum. Ein solches existiert in St.Gallen nicht. Die Stadt ist - wie Luzern, aber anders als Chur - gegen eine Verbotslösung. Sie sei fast nicht durchsetzbar. In St.Gallen wird auf Überzeugungsarbeit gesetzt. Seit einem Streit über Zigarettenstummel im Waldaupärkli in der Lachen wirbt seit einem Jahr eine Info-Tafel dafür, dort nicht zu rauchen.

Mittwoch, 22. April - 9:59 Uhr

Coronakrise trifft auch Circus Knie: Noch ist offen, ob der Nationalzirkus überhaupt in St.Gallen gastiert

(pd/vre) Der Lockdown gegen das Coronavirus trifft auch die diesjährige Tournee des Circus Knie. Von März bis November hätte er sein Zelt wieder an 36 verschiedenen Spielorten in der ganzen Schweiz aufstellen und 300 Vorstellungen geben sollen. In St.Gallen wäre das Ende April, Anfang Mai der Fall gewesen. Wegen der Corona-Pandemie musste der Start der Tournee aber immer wieder verschoben werden.

Ob der Circus Knie sein Zelt in diesem Jahr überhaupt noch auf dem Spelteriniplatz in St.Gallen aufbauen kann, ist derzeit völlig offen. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

(23.4.2019)

Im Moment ist unklar, wann die Knie-Tournee 2020 starten kann. Die Verantwortlichen gehen gemäss Mitteilung von einer auf etwa fünf Monate verkürzten Tournee aus. Sobald klar ist, wann gestartet werden kann, soll sie komplett neu geplant werden. Über die Gastspielorte wird informiert, sobald alle Eckpunkte geklärt sind. Bis dahin pausiert auch der Knie-Vorverkauf. Schon gekaufte Tickets können zurückgegeben werden.

Zu den Detailinformationen für die Rückgabe von Knie-Tickets.

Mittwoch, 22. April - 9:22 Uhr

Kantonspolizei leistet 16 Anti-Corona-Einsätze: Einzelne Gastrobetriebe angezeigt

(kapo/vre) Von Dienstag- bis Mittwochmorgen sind Angehörige der Kantonspolizei St.Gallen insgesamt 16 Mal im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgerückt. Dies in erster Linie wegen Meldungen über zu grosse Personengruppen oder innerhalb von Gruppen nicht eingehaltenen Mindestabständen.

Die Polizeipatrouillen stellten dabei gemäss Mitteilung vom Mittwoch fest, dass zumindest die Abstände in den meisten Fällen eingehalten waren. Zu grosse Gruppen seien fürs Problem «sensibilisiert» worden, schreibt die Kapo. Weiter gab's von Dienstag- bis Mittwochmorgen auch Hinweise, dass in Gastrobetrieben Vorschriften nicht eingehalten würden. Hier stellte die Kapo quer durch den Kanton vereinzelte Verstösse fest, die dann jeweils auch eine Anzeige zur Folge hatten.

Von Dienstag- bis Mittwochmorgen wurde im Kanton St.Gallen im weiteren ein Einbruch registriert. Zudem leisteten Polizistinnen und Polizisten in zwei Fällen «Interventionen im zwischenmenschlichen Bereich», das heisst, sie schlichteten Streitigkeiten.

Mittwoch, 22. April - 8:55 Uhr

Städtisches Abstimmungsbüchlein für 27. September ist im Netz: Entschieden wird über den Marktplatz und den Klimaartikel

(vre) Wenn's vor dem nächsten Abstimmungstermin, dem 27. September, zu den beiden Stadtsanktgaller Vorlagen keinen zünftigen Wahlkampf gibt, liegt's ganz sicher nicht an der Stadtkanzlei. Sie hat nämlich bereits jetzt das Abstimmungsbüchlein zur Vorlage für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl sowie zur Vorlage für einen Klimaartikel in der Gemeindeordnung im Internetauftritt der Stadt aufgeschaltet.

Das Stimmvolk der Stadt St.Gallen entscheidet am 27. September über den dritten Anlauf zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl (im Bild eine Visualisierung des Projektes). Im Internet ist das Abstimmungsbüchlein dazu bereits jetzt zu finden. Illustration: Stadtplanung St.Gallen (24.1.2019)

Das ist rekordverdächtig früh, hat aber einen einfachen Grund: Das Stimmvolk der Stadt St.Gallen hätte über die beiden Vorlagen eigentlich am 17. Mai entscheiden sollen; auf diesen Termin hin wurde auch das Abstimmungsbüchlein produziert. Da wegen der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ein regulärer Abstimmungskampf nicht möglich gewesen wäre, hat der Stadtrat entschieden, die Abstimmungen in den Herbst, eben auf den 27. September, zu verschieben.

Neben den Entscheiden über diese zwei Sachvorlagen stehen in der Stadt an dem Termin auch noch die Erneuerungswahlen fürs Stadtparlament und für die Stadtregierung an. Dabei könnte es zu Kampfwahlen um die Nachfolge von Stadtpräsident Thomas Scheitlin kommen. Von ihm wird aufgrund von Amts- und Lebensalter eigentlich angenommen, dass er sich nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellen will.

Hier geht's

- zum städtischen Abstimmungsbüchlein für den 27. September.

- zu den Fristen für die St.Galler Stadtwahlen vom 27. September.

Mittwoch, 22. April - 8:27 Uhr

In zwei Mai-Nächten wird an der SBB-Linie in Winkeln gearbeitet

(pd/vre) In der Nacht vom 3. auf den 4. sowie vom 17. auf den 18. Mai könnte es in Winkeln entlang der SBB-Linie nach Zürich zeitweise etwas lauter als üblich zu und her gehen: In diesen beiden Nächten führen die SBB nämlich an ihren Gleisen Unterhaltsarbeiten durch und dabei ist Lärm unvermeidlich. Die Massnahmen seien aber nötig, damit die Züge auch künftig sicher und pünktlich verkehren könnten, heisst es in einer Mitteilung der Bahn.

Dienstag, 21. April - 17:33 Uhr

Stadtrat beantwortet Fragen: Wieso die Schutzelemente gegen Terroristen vor Ende des Weihnachtsmarktes abgebaut wurden

(mha/vre) Zieht ein Anlass viele Publikum an, stellt die Stadt mobile Sperren als Schutz gegen allfällige Anschläge auf. So auch im Advent 2019, um Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts zu schützen. Doch der Weihnachtsmarkt war an Heiligabend noch nicht zu Ende, da wurden die Schutzelemente bereits abgebaut. Grund dafür war das geringe Besucheraufkommen an dem Tag. Das geht aus der Antwort des Stadtrats auf einen Vorstoss im Stadtparlament hervor.

SVP-Stadtparlamentarier René Neuweiler hatte die Einfache Anfrage unter dem Titel «Feiern Terroristen in St.Gallen am 24. Dezember auch Weihnachten?» eingereicht. Die Titelfrage beantwortete der Stadtrat jetzt verständlicherweise nicht. Nüchtern hält er fest: «Aufgrund der Umstände wurde es nicht als notwendig angesehen, die Elemente bis zum offiziellen Ende des Weihnachtsmarktes stehen zu lassen.»

Die mobilen Sperren der Stadtpolizei St.Gallen zum Schutz von Grossanlässen vor Anschlägen. Im Bild sind die Elemente auf der Sonnenstrasse im Einsatz für den Circus Knie. Bild: Reto Voneschen (27.4.2019)

Die Elemente sollen grössere Menschenmengen schützen. Sie müssen gemäss Stadtrat so lange stehen bleiben, «wie es der Schutzzweck gebietet». René Neuweiler hatte in der Anfrage vorgeschlagen, den Schutz des Weihnachtsmarkts jeweils erst nach den Feiertagen abzubauen. Das ist gemäss Stadtrat aber nicht möglich, weil sie den Abbau des Marktes und die Aufräumarbeiten behindern könnten.

Weiter hält der Stadtrat fest, dass die Stadt bestrebt ist, den öffentlichen Raum für Anlässe nicht länger als nötig zu beanspruchen. Dazu komme die Öffentlichkeitswirkung der zu lange stehen gelassenen Schutzelemente: Es sei weder zielführend, wenn Schutzmassnahmen zu Alarmismus führten, noch wenn der tatsächlichen Gefahrenlage nicht Rechnung getragen werde.

Dienstag, 21. April - 16:46 Uhr

Beliebte Eier-Ausstellung im Sommer statt im Frühling: Naturmuseum will im Juni mit «Allerlei rund ums Ei» starten

(mha) Im Frühling ziehen jeweils Bibeli und Hühner ins Naturmuseum ein. Denn jedes Jahr zu Ostern findet die Ausstellung «Allerlei rund ums Ei» statt. Noch im Januar befürchteten die Ausstellungsmacher, dieses Jahr auf lebende Küken verzichten zu müssen. Die Vogelgrippe drohte. Dann breitete sich das Coronavirus in der ganzen Welt aus, das Museum musste schliessen und die Ausstellung fiel ganz aus.

Die Ausstellung «Allerlei rund ums Ei» ist ein Besuchermagnet, vor allem die Bibeli faszinieren Kinder.

Bild: Sabrina Stübi

Inzwischen hat der Bundesrats einen Plan zur Lockerung der Massnahmen vorgelegt. Am 8. Juni dürfen Museen wieder öffnen, wenn denn alles nach Plan verläuft. Aufgrund dessen hat das Naturmuseum beschlossen, Ostern in den Sommer zu verlegen: Es will die Eier-Ausstellung nachholen, teilt Museumsdirektor Toni Bürgin auf Anfrage mit. Bis Anfang Juli mit lebenden Tieren, danach bis Anfang August ohne.

Dienstag, 21. April - 15:59 Uhr

Baum gepflanzt und Petition übergeben: 2314 Unterschriften für den Erhalt des Familiengartens Ruckhalde

(vre) Am Dienstag haben die Verantwortlichen des Familiengartens Ruckhalde der St.Galler Stadtkanzlei zuhanden des Stadtrats eine Petition mit 2314 Unterschriften für den Erhalt ihrer Anlage übergeben. Zuvor war im Beisein von Medienvertretern neben dem Vereinshaus am Ruckhaldeweg ein Apfelbaum als Symbol der Zukunft gepflanzt worden.

Die Gärtnerinnen und Gärtner fordern mit der Petition den Erhalt «ihres grünen Paradieses». Die Gartenanlage sei ein lebendiges Netzwerk, das alle soziale Schichten und Generationen des Quartiers miteinander verbinde. Man dürfe es daher nicht zerschlagen, forderten Gisela Bertoldo und Kathrin Rieser vom Familiengartenverein Ruckhalde. Neben der geplanten Überbauung müsse Platz für den Familiengarten bleiben.

16 Bilder 16 Bilder Gisela Bertoldo (rechts) und Kathrin Rieser vom Familiengarten Ruckhalde pflanzen einen Apfelbaum. Im Vordergrund der Korb mit den 2314 Petitionsunterschriften. Bild: Reto Voneschen (21.4.2020)

Wie wertvoll die Familiengärten seien, zeige sich gerade in der aktuellen Coronakrise. Entsprechend sei auch das Interesse an einem eigenen Pflanzblätz gross: Im Moment gebe es für die Ruckhalde eine Warteliste mit nicht weniger als zwanzig Interessentinnen und Interessenten, betonte Gisela Bertoldo, die Präsidentin des Familiengartenvereins Ruckhalde.

Vom Stadtrat erwarten die Verantwortlichen des Familiengartenvereins als Reaktion auf die Petition ein deutliches Zeichen und klare Aussagen für den Erhalt des Gartens. Es brauche eine nachhaltige Planung für die Menschen und die Natur im Quartier. Die bisherigen Beschwichtigungen, die etwas nach Hinhaltetaktik aussähen, genügten nicht mehr, hiess es vor der Übergabe der Petition an die Stadtkanzlei.

Nach Umzonungen an der St.Galler Ruckhalde: Frust bei den Familiengärtnern Die Familiengärtner an der Ruckhalde in St.Gallen sind von der Politik enttäuscht. Sie befürchten, dass angesichts der Baupläne am Hang die Tage ihrer Gartenbeete gezählt sind. Von der Politik fordern sie jetzt mehr Unterstützung. Reto Voneschen

Dienstag, 21. April - 13:07 Uhr

Gottesdienste in Kirchen und Sälen frühestens nach dem 8. Juni: Vorgespräche zum Start des Gottesdienstbetriebs laufen

(pd/vre) Genau wie das Bistum St.Gallen geht auch die Evangelisch-reformierte Kirche im Kanton St.Gallen davon aus, dass wegen der Coronakrise bis mindestens 8. Juni keine Gottesdienste in Kirchen und anderen Sälen möglich sind. Entsprechend hat die Kirchenleitung heute Dienstag mit einem Rundschreiben die Kirchgemeinden informiert.

Die südliche St.Galler Altstadt mit der Kathedrale und der Stadtkirche St.Laurenzen. Auch hier finden derzeit keine Gottesdienste statt. Bistum und evangelische Kantonalkirche hoffen, dass sich das nach dem 8. Juni ändert. Bild: Urs Bucher (6.11.2017)

Gottesdienste auch nur im kleinen Kreis sind demnach im Moment nicht möglich. Die Kirchenleitung geht davon aus, dass erst mit der Lockerung des Versammlungsverbotes wieder Gottesdienste mit der Gemeinde gefeiert werden können. Der Bundesrat habe für den 8. Juni eine entsprechende Lockerung in Aussicht gestellt. Ob dies dann wirklich der Fall sein, werde am 27. Mai kommuniziert, heisst es im Rundschreiben.

Erklärtes Ziel ist es, möglichst rasch nach der nötigen Lockerung wieder Gottesdienste durchführen zu können. Die Evangelische Kirche Schweiz (EKS) berät gemäss Rundschreiben bereits jetzt zusammen mit den Präsidien der Landes- und Kantonalkirchen, wie man mögliche Vorgaben des Bundes bezüglich der Gottesdienste rasch umzusetzen kann.

Die evangelisch-reformierte Kantonalkirche gibt im Rundschreiben auch verschiedene Empfehlungen ab: Konfirmationen sollen als «Grossanlässe» bis nach den Sommerferien verschoben werden. Bei Sommerlagern für Kinder und Jugendliche wird empfohlen jene im Ausland abzusagen, bei jenen im Inland aber noch zuzuwarten. Wenn die Öffnung der Schulen ab 11. Mai wie geplant laufe, sei es vielleicht auch möglich, im Sommer Lager durchzuführen.

Dienstag, 21. April - 11:43 Uhr

Wenn Katze und Krähe miteinander diskutieren

Leserbild. Der Schnappschuss einer Katze, die offenbar angeregt mit einer Krähe diskutiert, ist Ingrid Zürcher am Wochenende im Tüfentobel gelungen.

Dienstag, 21. April - 9:59 Uhr

Der Saal des alten Kino Rex soll doch nicht aufgefüllt werden: Regenwasser sammeln, wo früher Filme gezeigt wurden

(vre) St.Gallen soll auch zum Schwamm werden. Was im ersten Moment etwas kurios tönt, ist ein mit Blick auf den Klimawandel interessantes Konzept der städtischen Entsorger (siehe Kasten). Und es wartet gleich auch mit einem originellen Projekt auf: Entsorgung St.Gallen will den grossen Saal im alten Kino Rex nicht mit Schutt auffüllen, sondern in ein Rückhaltebecken für Regenwasser verwandeln.

Das alte Kino Rex soll abgebrochen und durch Wohnhäuser ersetzt werden. Der alte Kinosaal soll dabei in ein Rückhaltebecken für Regenwasser verwandelt werden.

Bild: Benjamin Manser (8.3.2019)

Die HRS Real Estate AG plant auf der Liegenschaft Zwinglistrasse 2 und 4 Neubauten mit Wohnungen. Das Gebäude des alten Kino Rex soll dafür abgebrochen werden. Die ursprüngliche Planung sah vor, den grossen, fürs Neubauprojekt nicht benötigten Kinosaal mit Aushub zu füllen und zu verschliessen. Das wird aber nicht geschehen, sofern das Stadtparlament dem Projekt eines Regenrückhaltebeckens im Saalgewölbe zustimmt.

Das Rückhaltebecken im alten Kinosaal soll die Kanalisation im Gebiet Knottergässlein bis Schibenertor bei Regen entlasten. Der Saal soll in drei wasserdichte Kammern aufgeteilt werden, die insgesamt etwa 450 Kubikmeter Wasser aufnehmen können. Mit dieser Massnahmen, die rund 580'000 Franken kostet, kann sich die Stadt Ausbauten der Kanalisation sparen, die Investitionen von rund 550'000 Franken erfordert hätten.

Schwammstadt Mehrere Fliegen auf einen Streich Mit dem Konzept der «Sponge City» soll der durch die Versiegelung der Böden gestörte natürliche Wasserhaushalt der Stadt ausgeglichen werden. Regenwasser wird dabei nicht sofort nach dem Fallen abgeleitet, sondern in Rückhaltebecken gesammelt, später abgeleitet oder anderweitig genutzt. So wird das Risiko von Überflutungen bei Starkregen minimiert. Das gesammelte Wasser kann zudem bei künftigem Bedarf zum Kühlen sogenannter städtischer Hitze-Inseln (Stichwort «Urban Heating») eingesetzt werden.

Dienstag, 21. April - 8:45 Uhr

Nur elf Corona-Einsätze für die Kantonspolizei: Polizist beim Schlichten von Nachbarschaftsstreit angespuckt

(kapo/vre) Von Montag- bis Dienstagmorgen hat die Kantonspolizei St.Gallen nur elf Einsätze in Zusammenhang mit den Anti-Corona-Regeln geleistet. Damit sei es in diesen 24 Stunden ruhig gewesen, zieht die Kapo in einer Mitteilung Bilanz. Allerdings: Beim Schlichten eines Streits unter Nachbarn in Rorschacherberg wurde einem Polizisten ins Gesicht gespuckt. Der Spucker wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die elf Anti-Corona-Einsätze quer durch den ganzen Kanton betrafen hauptsächlich Meldungen von zu grossen Personengruppen oder nicht eingehaltenen Abständen. Bei rund der Hälfte der Meldungen konnten gemäss Mitteilung keine Verstösse festgestellt werden. Neben den Anti-Corona-Einsätzen griffen Kantonspolizisten bei drei Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich ein. Weiter wurde von Montag- bis Dienstagmorgen ein Einbruch gemeldet.

Dienstag, 21. April - 8:37 Uhr

Ab diesem Donnerstag bietet auch die Frauenbibliothek Wyborada einen unbedienten Abholservice an

(pd/vre) Dank des Coronavirus bleiben die Bibliotheken noch mindestens bis zum 8. Juni geschlossen. Das Literaturhaus und die Frauenbibliothek Wyborada in St.Gallen bietet daher ab sofort ebenfalls einen Abholservice an. Mitglieder können Bücher und andere Medien der Fachbibliothek im Online-Katalog bestellen und sie dann immer am Donnerstag, 15 bis 18 Uhr, an der Davidstrasse 42 abholen. Dabei werden jeweils Bestellungen bis Donnerstagmittag berücksichtigt.

Hier geht's zum Literaturhaus und zur Bibliothek Wyborada im Internet.

Montag, 20. April - 19:13 Uhr

Weihern Open-Air-Festival «schweren Herzens» abgesagt

(nat) Die diesjährige Ausgabe des Weihern-Open-Air-Festivals findet nicht statt. «Nach langen Gesprächen haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, das Weihern-Open-Air in diesem Jahr auszusetzen», heisst es auf der Website.

Zu grosse Planungsunsicherheit: Das Weihern-Open-Air-Festival findet dieses Jahr nicht statt. Bild: Urs Bucher

Durch die Coronakrise gestalte sich die Planung für die im September stattfindende Veranstaltung personell wie auch finanziell sehr schwierig, sagt Mitorganisatorin Melanie Schweizer auf Anfrage. «Wir sind ein kleines Festival mit einem kleinen Polster. Es wäre schade gewesen, jetzt alles zu planen und dann bei einem Veranstaltungsverbot wieder abzusagen.» Der Verein «Weihern-Open-Air-Festival» hoffe sehr auf nächstes Jahr. Definitiv entschieden werde aber erst im Herbst.

Grosse Ostschweizer Festivals erteilen vorerst noch keine Absage – doch wie steht es um die kleineren Open Airs der Region? Die Veranstalter in St.Gallen und Frauenfeld haben ihre Open Airs bisher nicht abgesagt. Bei den kleineren Festivals in der Ostschweiz sieht die Situation etwas anders aus: Die einen haben bereits die Notbremse gezogen, andere wiederum hoffen noch auf eine Durchführung. Ines Biedenkapp und Natascha Arsic

Montag, 20. April - 17:40 Uhr

Ehemaliger Präsident von Klangwelt Toggenburg singt vom Dach der ökumenischen Kirche Halden

(pd/mha) Das Evangelisch-reformierte Forum St.Gallen organisiert derzeit wöchentlich einen sogenannten Corona-Segen und schaltet diesen auf Youtube auf. Den ersten hat am Ostermontag Pfarrerin Marilene Hess gesprochen. Den zweiten hat nun Alois Ebneter, früherer Präsident von Klangwelt Toggenburg und aktuell Mitglied im Haldenrat, aufgezeichnet. Dabei stand er auf dem Dach der ökumenischen Kirche Halden:

Montag, 20. April - 17:17 Uhr

Fünf Überbauungspläne werden aufgehoben - Einsprachefrist läuft

(mha) Der Stadtrat hat Ende März mehrere Überbauungspläne aufgehoben. Dies geht aus Meldungen auf der Publikationsplattform des Kantons hervor. Insgesamt wurden fünf Überbauungspläne aus den Jahren 1969 bis 1979 aufgehoben. Es sind dies:

Überbauungsplan Wolfgangstrasse

Überbauungsplan Haggen-Hinterberg

Überbauungsplan Rehetobel- / Tagblatstrasse

Überbauungsplan Etzelbünt II

Überbauungsplan Geissbüel

Der Überbauungsplan Geissbüelstrasse wurde aufgehoben. Bild: Screenshot/Stadt St.Gallen

Die Aufhebung geht auf ein Postulat aus dem Jahr 2010 zurück. Der Stadtrat wurde damit beauftragt, zu prüfen, inwieweit die vor 1980 erlassenen Sondernutzungspläne noch gerechtfertigt sind. Der Stadtrat kam daraufhin zum Schluss, dass 23 Sondernutzungspläne ersatzlos aufgehoben werden können. Die fünf nun aufgehobenen Überbauungspläne gehören dazu.

Gegen die Aufhebung kann bis zum 20. Mai Einsprache erheben werden.

Auslichten des Plandschungels Der Stadtrat will rund 80 der über 360 geltenden Sondernutzungspläne in St.Gallen aufheben. Das schreibt er in der Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss. Die ersten Sondernutzungspläne sollen schon bald verschwinden. David Gadze

Montag, 20. April - 14:49 Uhr

Jede und jeder kann Werke einreichen: Museum im Lagerhaus plant Sonderausstellung

(pd/miz/mha) Das Museum im Lagerhaus plant in Zeiten des Corona-Stillstands eine Sonderausstellung: «Kunst im Ausnahmezustand». Dafür ruft das Museum jede und jeden auf, zu Papier und Stift zu greifen. Ziel sei es, die im «Ausnahmezustand» erschaffenen Werke auszustellen, sobald die Normalität wieder Einzug gehalten habe.

Das Museum nennt als einzige Vorgabe für die Kunstwerke, dass das Blatt mindestens A6- (Postkartenformat) bis maximal A3-Format gross sein dürfe. Von der Bleistiftzeichnung bis hin zur geklebten Collage sei alles erlaubt. Anregungen findet man auf der Museumswebsite, zum Beispiel dieses Bild:

Jan-Piet Graf (*1971), Ohne Titel, 2012, Tusche und Filzstift auf Papier. Bild: PD/Museum im Lagerhaus

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen auf einem separaten Info-Blatt zwecks Kontaktaufnahme Namen, Anschrift und Mailadresse oder Telefonnummer notieren. Zudem solle man auf dem Blatt einige Gedanken formulieren, die zur Gestaltungsidee inspiriert haben. Die Arbeit kann ungeknickt mitsamt dem Info-Blatt bis 30. April an folgende Adresse gesandt werden: Museum im Lagerhaus, Davidstrasse 44, 9000 St. Gallen.

Die Ausstellungsmacherinnen wollen sich nach Ablauf der Einreichefrist melden. Sie kündigen an, dass sämtliche Werke ausgestellt werde. Die beste Arbeit soll zudem als Motiv auf Postkarten gedruckt werden. Der oder die Kunstschaffende erhalte 50 Exemplare davon als Anerkennung. Pro Teilnehmendem kann nur ein Werk eingereicht werde.

Auch wenn die Corona-Pandemie Ausstellungen und Kulturanlässe verunmöglicht: Ostschweizer Kunstschaffende und Kulturbetriebe bleiben kreativ. In einem Ticker berichtet die «Tagblatt»-Kultur-Redaktion derzeit über Initiativen, Ideen und Angebote:

Montag, 20. April - 13:33 Uhr

Frühlingsputz im öffentlichen Raum

(vre) Coronavirus hin oder her: Es ist Frühling, und erst noch ein wunderschöner. Und das ist traditionell die Jahreszeit, in der man seine Wohnung wieder auf Vordermann bringt. Nicht nur Hausfrauen und Hausmänner erfasst jeweils die Frühlingsputzwut. Auch im öffentlichen Raum wird überall geputzt und auf Hochglanz gebracht.

Ein Mitarbeiter der Stadt reinigt am Montagmorgen die Bank rund um die Linde auf dem Gallusplatz. Bild: Sandra Büchler (20.4.2020)

Dieser Tage sind auch in St.Gallen die Putzkolonnen verschiedener städtischer Ämter unterwegs. Auf dem Gallusplatz wurde am Montag beispielsweise eine Angehöriger von Stadtgrün gesichtet, wie er mit dem Hochdruckreiniger Dreck und Salzresten von den Sitzbänken entfernte.

Montag, 20. April - 12:00 Uhr

Blütenpracht in Wiesen und auf Bäumen

Leserbild. Robert Scherrer fotografierte die blühende Wiese mit den ebenso üppig blühenden Obstbäumen am Sonntag bei Engelburg.

Montag, 20. April - 11:44 Uhr

Gottesdienste erst wieder nach dem 8. Juni: Kirchgemeinden und Pfarreien bereiten sich auf längere Pause vor

(vre) Das Bistum St.Gallen geht davon aus, dass frühestens ab 8. Juni Gottesdienste wieder in Kirchen und anderen Sälen möglich sein werden. Dies ist dem fünften Dekret von Bischof Markus Büchel über Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu entnehmen. Es ist eine Reaktion auf die Weisungen, die der Bundesrat am 16. April publik gemacht hat.

Auch in Stadt und Region St.Gallen bleiben die Kirchenbänke wegen des Coronavirus voraussichtlich bis 8. Juni leer. Das Bild stammt aus der Paulus-Kirche in Gossau. Bild: Benjamin Manser (3.3.2017)

Darin ist eine Lockerung fürs Veranstaltungs- und Versammlungsverbot frühestens ab 8. Juni vorgesehen. Das bedeutet gemäss Bistum St.Gallen, dass weiterhin an Sonn- und Werktagen keine Gottesdienste gefeiert werden dürfen. Der Bischof von St.Gallen entbindet die Gläubigen daher weiter von der Sonntagspflicht, also der Pflicht zum Besuch der Messe am Samstagabend oder Sonntag.

Eine Erleichterung gibt es gemäss bischöflichem Dekret ab dem 27. April für Begräbnisse: Sie werden «im Familienkreis» und nicht mehr nur «im engsten Familienkreis» durchgeführt. Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Zudem sollen Beerdigungsfeiern nur im Freien abgehalten werden, wobei Ausnahmen möglich sind. Vorläufig nicht durchgeführt werden Tauf- und Erstkommunionfeiern.

Montag, 20. April - 11:11 Uhr

Neue Leitung für Botanischen Garten St.Gallen: Ehepaar Heidi und Ivo Moser übernehmen Anfang 2021 von Hanspeter Schumacher

(sk/vre) Ende Januar 2021 ist es soweit: Hanspeter Schumacher, der Leiter des Botanischen Gartens St.Gallen, tritt nach «35-jährigem Engagement» in den Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmt ein Ehepaar. Heidi und Ivo Moser werden gemäss Mitteilung der Stadtkanzlei vom Montag als Co-Leitung wirken. Sie treten die Stelle am 1. November an.

Seit 35 Jahren für den Botanischen Garten engagiert: Hanspeter Schumacher wird Ende Januar 2021 pensioniert. Bild: Michel Canonica (1.2.2017)

Heidi und Ivo Moser sind 44 Jahre alt und haben an der Uni Zürich Botanik studiert. Sie sind zudem ausgebildete Primar- sowie Gymnasiallehrkräfte. Heidi Moser unterrichtet an der Thurgauisch-Schaffhauserischen Maturitätsschule für Erwachsene Biologie und Chemie. Ivo Moser arbeitet seit 2009 fürs Ökobüro Hugentobler in Altstätten.

Heidi und Ivo Moser übernehmen als Co-Leitung die Führung des Botanischen Gartens St.Gallen. Bild: Stadt St.Gallen/PD

Zum Pflichtenheft der neuen Co-Leitung gehören Führung und Weiterentwicklung des Botanischen Gartens, die Betreuung der Pflanzensammlung sowie die Vermittlungstätigkeit mit öffentlichen Führungen und Ausstellungen. Mit einer Co-Leitung könne das breite Aufgabenspektrum «sehr gut abgedeckt werden». Zudem leiste die Stadt «einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Förderung von Frauen in Führungspositionen», heisst es in der Mitteilung.

Montag, 20. April - 10:55 Uhr

Nachtübung beim Bahnhof Bruggen: Am kommenden Wochenende wird die Passerelle Oberstockenweg abgebrochen

(sk/vre) In der Nacht vom kommenden Sonntag auf kommenden Montag wird die Fussgängerpasserelle Oberstockenweg westlich des Bahnhofs Bruggen abgebrochen. Mit Rücksicht auf den Bahnverkehr muss die Demontage in den Nachtstunden erfolgen. Dafür wird die Bahnstrecke während rund dreier Stunden gesperrt. Am Montag wird die Konstruktion gemäss Mitteilung vor Ort zerkleinert und abtransportiert.

Die bestehende Passerelle Oberstockenweg mit Jahrgang 1969 führt westlich des Bahnhofs Bruggen über die SBB-Linie. Bild: Reto Voneschen (14.4.2020)

Voraussichtlich im Spätsommer beginnt der Bau der neuen Fuss- und Radwegbrücke über die SBB-Linie. Vollendet sein soll die neue und bequemere Passerelle im Sommer 2021. Bis zur Eröffnung dieses Übergangs müssen Fussgängerinnen und Fussgänger die Umleitung über die Lehnstrasse oder die Überführung Rickenweg benutzen.

Situationsplan Abbruch Passerelle Oberstockenweg sowie Umleitungen für Fussgängerinnen und Fussgänger bis Sommer 2021. Illustration: Tiefbauamt Stadt SG

Die heutige Passerelle Oberstockenweg hat Baujahr 1969. Sie ist baulich in einem schlechten Zustand und muss daher durch einen Neubau ersetzt werden. Die dafür nötigen Finanzen hat das Stadtparlament im Januar bewilligt. Die Baukosten für die neue Passerelle belaufen sich gemäss damaliger Vorlage auf rund vier Millionen Franken. Dank Beiträgen des Kantons sowie aus dem Aggloprogramm des Bundes muss die Stadtkasse davon nur knapp 926'000 Franken selber tragen.

Montag, 20. April - 10:12 Uhr

Junge Männer und ihre getunten Autos in Zeiten des Coronavirus: Anzeigen wegen unangepasster Fahrweise und zu hohem Tempo

(kapo/vre) Von Sonntag- bis Montagmorgen hat die Kantonspolizei St.Gallen 25 Einsätze im Zusammenhang mit den Massnahmen gegen den Coronavirus geleistet. Sechsmal müssten Polizistinnen und Polizisten bei Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich eingreifen. Zudem wurden von Sonntag auf Montag zwei Einbrüche gemeldet.

Am Sonntag stiessen die Polizeipatrouillen hauptsächlich in Parks und bei Grillstellen auf Menschenansammlungen. Diesen Personen wurden gemäss Mitteilung einmal mehr die geltenden Bestimmungen erläutert. In den meisten Fällen sei das auch mit Verständnis aufgenommen worden, schreibt die Kapo. Bei Grillstellen in einzelnen Regionen gilt allerdings ein Feuerverbot, gegen das vereinzelt verstossen wurde.

Junge Männer und ihre schnellen sowie lauten Autos fallen auf den derzeit ruhigen Strassen vielen negativ auf. Entsprechend kritisch wird dieses Verhalten in den Sozialen Medien kommentiert. Symbolbild: Sarikurt Melek

Mehrfach gingen von Sonntag- bis Montagmorgen bei der Kantonspolizei Meldungen über Gruppen junger Männer mit getunten Autos ein. An den Orten im Kanton, an denen sie tatsächlich angetroffen wurden, machten Polizeipatrouillen auf die geltenden Vorschriften aufmerksam. In einigen Fällen hätten Anzeigen wegen unangepasster Fahrweise oder zu hoher Geschwindigkeit resultiert, schreibt die Kapo in ihrer Mitteilung.

Montag, 20. April - 9:02 Uhr

Natur findet auch ohne Museum statt

Leserbild. Klaus Stadler fotografierte am Wochenende das geschlossene Naturmuseum und die üppig aufblühende Natur im benachbarten Pärklein.

Montag, 20. April - 8:58 Uhr

Einfache Anfrage im St.Galler Stadtparlament: Grüne wollen die Wochenmärkte und den Bauernmarkt rasch wieder öffnen

(vre) In Altstätten finden der Wochen- und der Bauernmarkt unter Einhaltung der Anti-Corona-Regeln des Bundes wieder statt. In St.Gallen sind die Wochenmärkte vom Mittwoch und Samstag sowie der Bauernmarkt vom Freitag immer noch sistiert. Das stört die Fraktion von Grünen und Jungen Grünen im Stadtparlament. In einer Einfachen Anfrage erkundigen sie sich beim Stadtrat, ob die Wiederaufnahme der Märkte nicht auch in St.Gallen wieder möglich wäre.

Der ständige Markt ist gesetzlich Lebensmittelläden gleichgestellt und darf zu Zeiten des Coronavirus offen halten. Die Auslagen seiner Stände sind allerdings zur Einhaltung der Distanzregeln «in die Breite» gezogen. Bild: Reto Voneschen (21.3.2020)

Die Stadt St.Gallen habe genügend Plätze und Gassen zur dezentralen Durchführung von Wochen- und Bauernmärkten, schreiben Grüne und Junge Grüne. Sie regen an, dass man sich Altstätten zum Vorbild nimmt: Dort stehen die Marktstände weit verstreut im historischen Ortskern. So liessen sich grössere Menschenansammlungen vermeiden, heisst es im grünen Vorstoss.

Dass das auch in St.Gallen klappen kann, zeigt für Grüne und Junge Grüne der ständige Markt. Er ist täglich geöffnet, die Auslagen der Marktfahrer sind aber «in die Breite» gezogen, damit Kundinnen und Kunden die Mindestabstände zueinander einhalten können. Wer in diesen Tagen das «Gewusel» zwischen den Gestellreihen der Grossverteiler erlebe, sehne sich geradezu nach einer Alternative dazu und wünsche sich «einen virenfreien Einkauf im Freien», heisst es in der Einfachen Anfrage.

Sonntag, 19. April - 15:15 Uhr

Durchsetzung der Anti-Corona-Massnahmen fordert die Polizei: Kantonspolizei rückt in 48 Stunden 99 Mal aus

(kapo/vre) In der Zeit von Freitag- bis Sonntagmorgen ist die Kantonspolizei St.Gallen 99 Mal wegen Verstössen gegen die Vorschriften in Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgerückt. Kontrolliert werden musste fast ausschliesslich an See- und Flussufern, in Parks sowie bei öffentlichen Grillstellen. An einigen Orten trafen Polizeipatrouillen auf kleine Personengruppen; grösstenteils hielten diese gemäss Mitteilung vom Sonntag aber die Regeln ein.

Auf Gebiet der Stadt St.Gallen ist die Stadtpolizei, im Rest des Kantons die Kantonspolizei für die Durchsetzung der Anti-Corona-Regeln zuständig. Die Stapo war auch an diesem Wochenende an beliebten Ausflugszielen der Städterinnen und Städter - wie im Bild am Mannenweier - präsent. Bild: Raphael Rohner (5.4.2020)

Bei allen Kontrollen wie auch bei kontrollierten Geburtstagpartys erklärten Polizistinnen und Polizisten wiederum, wieso das Abstandhalten untereinander gegen den Coronavirus von zentraler Bedeutung ist. Personen, die sich in abgesperrten Bereichen von Grillstellen und Gewässern aufhielten, wurden an verschiedenen Orten im Kanton gebüsst.

Streit mussten Patrouillen der Kantonspolizei von Freitag- bis Sonntagmorgen in acht Fällen schlichten. Im genannten Zeitfenster wurden zudem gemäss Mitteilung vom Sonntag quer durch den Kanton fünf Einbrüche registriert.

Sonntag, 19. April - 14:40 Uhr

Zweiter Wahlgang in der Stadt St.Gallen: Glanzresultat für Laura Bucher und Schlüsse für die Stadtratswahlen vom Herbst

(vre) Beat Tinner (FDP, 56'028 Stimmen) und Laura Bucher (SP, 54'328) sitzen neu in der St.Galler Kantonsregierung. SVP-Mann Michael Götte (52'696) hat am Sonntag den Sprung dorthin im zweiten Wahlgang erneut, aber nur relativ knapp verpasst. Ein wichtiges Teilresultat für ihre Wahl erzielte Bucher in der Kantonshauptstadt.

In der Stadt St.Gallen lag die SP-Frau mit 10'918 Stimmen klar vor ihren beiden Konkurrenten. Auf Beat Tinner entfielen hier 7'469, auf Michael Götte 5'685 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag in der Stadt bei 37,3 Prozent, was überraschend hoch und sogar ein Prozent mehr ist als im ersten Wahlgang vom 8. März.



In der Kantonshauptstadt ein Spitzenresultat erzielt: Die neu gewählte St.Galler Regierungsrätin Laura Bucher (SP). Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

(19.4.2020)

Abgesehen davon, dass mit dem Wahlresultat vom Sonntag die parteipolitische Zusammensetzung der St.Galler Kantonsregierung unverändert bleibt (2 CVP, 2 FDP, 2 SP, 1 SVP), kann man daraus auch allgemeine Schlüsse für die St.Galler Stadtratswahlen vom Herbst ziehen. Allgemein wird angenommen, dass dabei Stadtpräsident Thomas Scheitlin auf eine erneute Kandidatur verzichten wird.

Das Wahlresultat vom Sonntag in der Stadt lässt den Schluss zu, dass sich die SP für den Versuch, den Präsidentenstuhl von Scheitlin zu erben, gute Chancen ausrechnen darf. Anderseits wurde am Sonntag noch einmal bestätigt, dass es für einen SVP-Mann auch diesen Herbst schwer bis unmöglich sein dürfte, einen Sitz in der Stadtregierung zu erobern.



Samstag, 18. April - 19:40 Uhr

Am Sonntag entscheidet sich der zweite Wahlgang für die St.Galler Kantonsregierung: Wählen kann man bis Sonntagmittag

(vre) Am Sonntag, gegen 15 Uhr, soll das Schlussresultat des zweiten Wahlgangs der St.Galler Regierungswahlen vorliegen. Bereits eine Stunde früher, gegen 14 Uhr, soll dies für die Resultate der Stadt St.Gallen der Fall sein. Um die beiden vakanten Sitze in der Kantonsregierung bewerben sich Laura Bucher (SP, St.Margrethen), Michael Götte (SVP, Tübach) und Beat Tinner (FDP, Azmoos).

Erwartet wird in der Stadt St.Gallen eine überraschend hohe Beteiligung am zweiten Wahlgang. Bis Freitagmittag hatten bereits über 35 Prozent der Wahlberechtigten ihre Unterlagen der Stadtkanzlei retourniert. So könnte bis am Schluss eine Wahlbeteiligung zwischen 40 und 44 Prozent resultieren. Am ersten Wahlgang vom 8. März hatten in der Kantonshauptstadt nur 36,3 Prozent gewählt.



Wählen kann man beim zweiten Wahlgang in die Kantonsregierung nur brieflich. Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus bleibt die Wahlurne am Sonntagvormittag im Rathaus geschlossen. Das Couvert mit dem Wahlzettel kann man aber bis Sonntagmittag in den Briefkasten rechts vom Haupteingang des Rathauses werfen. Er wird letztmals am Sonntag, 12 Uhr, geleert.

Neben der hohen Wahlbeteiligung fällt aber auch auf: Es ist gar nicht so einfach zu Zeiten des Coronavirus Wahlkampf zu machen. Wie ohne Stand- und Gipfeli-Aktionen sowie Podien ans Wahlvolk herankommen? Für den zweiten Wahlgang in die St.Galler Regierung spielten Plakate dabei eine prominente Rolle. Das zeigt eine kleine Bildersammlung:



9 Bilder 9 Bilder An der Tschudistrasse wirbt einer am Gartenhag für SP-Frau Laura Bucher als Regierungsrätin und gleich daneben für ein Ja zur Konzernverantwortungs-Initiative. Bild: Reto Voneschen (17.4.2020)

Samstag, 18. April - 14:50 Uhr

Unterhaltsarbeiten vom St.Galler Hauptbahnhof bis zum Rosenberg-Bahntunnel

(evw) Am Sonntag starten die Arbeiten vom St.Galler Hauptbahnhof bis zum Rosenberg-Bahntunnel. Wie die SBB auf ihrer Homepage schreibt, führen sie Unterhaltsarbeiten am Schienennetz durch, damit die Züge auch künftig sicher und pünktlich verkehren können. Bei den Bauarbeiten werde versucht, den unvermeidlichen Lärm auf ein Minimum zu beschränken. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Mai diesen Jahres.

Der Westeingang in den Rosenberg-Bahntunnel. Bild: Urs Bucher (12. April 2012)

Samstag, 18. April - 12:42 Uhr

F-Junioren des SC Brühl spielen Fussball gegen die Corona-Langeweile

(evw) In einem Video auf Facebook zeigen die F-Junioren des Sportclub Brühl St.Gallen, was sie können: Wenn man nicht nach draussen sollte, muss das Wohnzimmer als Spielwiese und die Klopapierrolle als Ball herhalten.

Samstag, 18. April - 11:34 Uhr

Anstelle eines Eröffnungsfestes: Tag der offenen Tür zur Geriatrischen Klinik St.Gallen per Video

(pd/evw) Am Samstag dem 18. April sollte in der Geriatrischen Klinik St.Gallen eigentlich eine Eröffnungsfeier zum Abschluss der Bauarbeiten zur Totalsanierung und der Erweiterung der Klinik stattfinden. Doch wie alle anderen Anlässe in Zeiten von Corona, wurde auch hier der Tag der offenen Tür abgesagt.

Laut einer Medienmitteilung der Geriatrischen Klinik St.Gallen AG, sind die Klinik und die Heime im Kompetenzzentrum Gesundheit und Alter von der Pandemie bisher verschont geblieben. Die positive Seite der neuen Umstände sei, dass der Bezug der neuen Klinik vorgezogen und am Freitag abgeschlossen werden konnte. Anstelle eines Rundgangs vor Ort, führe in diesem Video der Direktor Robert Etter durch die neuen Räume:

Samstag, 18. April - 8:04 Uhr

St.Galler Musiker liefert den Soundtrack für die Coronakrise

(evw) Der Song «Common World» vom St.Galler Musiker Yes I'm very tired now wurde von der Sendung «TTT - Titel, Thesen, Temperamente» des ersten Deutschen Fernsehens mit aktuellen bildlichen Eindrücken versehen. Der Videoclip zeigt, wie die Menschen mit dem Coronavirus umgehen:

Der Song soll ein Zeichen der Solidarität in einer schwierigen Zeit setzen. Die Veröffentlichung seines neuen Albums «100 Years» hat Yes I'm very tired now aufgrund der Coronakrise auf den Spätsommer verschoben.

Freitag, 17. April - 17:57 Uhr

Westliche Lindenstrasse wird saniert: Arbeiten starten am Montag und dauern voraussichtlich bis Frühsommer

(pd/chs) Am Montag beginnt die Instandstellung der Fahrbahn und des Gehwegs an der Lindenstrasse. Saniert wird der Abschnitt zwischen Spital- und Splügenstrasse. Wie die Stadt mitteilt, dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Mitte Juni. Ersetzt werden die Randsteine und der Belag. Die Bushaltekanten der Haltestelle «Spitalstrasse» werden zudem auf 22 Zentimeter angehoben.



Während der Arbeiten muss der Verkehr entlang der Baustelle einspurig geführt werden. Daher wird der von der Autobahnausfahrt St.Fiden herkommende Verkehr via Rorschacher- und Frohbergstrasse über das Areal des Kantonsspitals umgeleitet. Die Buslinie 11 (Abacus-Platz) der VBSG verkehrt trotz baubedingter Erschwernisse fahrplanmässig. Die Bushaltestellen «Spitalstrasse» werden leicht nach Westen verschoben.

Die Zu- und Wegfahrten zu den im Baustellenbereich liegenden Liegenschaften sind je nach Baufortschritt nur eingeschränkt möglich. Die Fussgängerführung wird auf den Bauablauf abgestimmt.

Freitag, 17. April - 15:53 Uhr

Strassenkünstler kommen 2020 doch noch nach St.Gallen, einfach im Herbst statt im Frühling

(pd/mha) Im Frühling verwandelt sich die St.Galler Innenstadt jeweils zu einer Freiluftbühne. Auf verschiedenen Plätzen und an unterschiedlichen Strassenecken treten Gauklerinnen und Gaukler auf. Die neunte Ausgabe des «Aufgetischt» hätte dieses Jahr im Mai stattfinden sollen, musste aber aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden.

Auch der Gallusplatz wird am «Aufgetischt» zum Schauplatz von Strassenkunst. Bild Urs Bucher

Die Veranstalter haben nun ein Verschiebedatum gesucht und gefunden. Am 25. und 26. September soll das Gauklerfestival nun doch noch stattfinden, heisst es in einer Mitteilung. Vorausgesetzt, dass die aktuell geltenden Regeln zu Social Distancing und Versammlungsverbot bis dahin aufgehoben sind.

Mit dem Verschiebedatum startet die Organisatoren wieder fast bei null: Es gilt Künstler zu finden, die im September Zeit haben und vor allem auch Helfer. Das Festival ist gemäss Mitteilung auf die Mithilfe von über 300 Personen angewiesen. Interessierte können sich unter www.aufgetischt.sg/helfer anmelden.

Das Schwesterfestival des St.Galler Aufgetischt findet übrigens am 9. und 10. Oktober in Chur statt. Es musste ebenfalls verschoben werden.

Freitag, 17. April - 12:38 Uhr

15'500 haben bereits gewählt, heute ist die letzte Gelegenheit für die briefliche Wahl

(nh/mha) Diesen Sonntag findet der zweite Wahlgang der Regierungsratswahlen statt. Für die verbleibenden zwei Sitze kandidieren Laura Bucher (SP), Michael Götte (SVP) und Beat Tinner (FDP). Am 8. März hatten sich 36,3 Prozent an der Regierungsratswahl beteiligt. Im Wahlkreis St.Gallen-Gossau waren es – inklusive der Beteiligung an den Kantonsratswahlen – 33.7 Prozent.

In zweiten Wahlgängen liegt die Beteiligung in der Regel deutlich tiefer. Vor allem, wenn nicht am selben Tag eine kommunale, kantonale oder eidgenössische Vorlage an die Urne kommt, wie es diesen Sonntag der Fall ist.

Doch tatsächlich haben sich in der Stadt am Freitagvormittag bereits rund 35 Prozent an der Regierungsratswahl beteiligt. Das heisst, im Rathaus sind bereits 15'500 Stimmkuverts eingetroffen, teilt Stephan Wenger, vom Wahlbüro der Stadt, auf Anfrage mit. Er geht davon aus, dass die Beteiligung am Sonntag bei knapp 40 Prozent liegen wird, was unter den Umständen ein sehr guter Wert wäre.

Stephan Wenger vom städtischen Stimmbüro St. Gallen . Benjamin Manser

Wegen der Coronapandemie ist es für einmal nicht möglich, am Sonntag an der Urne zu wählen. Heute Freitag ist die letzte Gelegenheit, brieflich zu wählen. Stimmkuverts, die heute vor der letzten Leerung in den Briefkasten geworfen werden, kommen noch rechtzeitig im Wahlbüro an. Bis Sonntag, 12 Uhr, können die Unterlagen zudem persönlich im Rathaus-Briefkasten (links vom Haupteingang) geworfen werden.

Freitag, 17. April - 11:07 Uhr

Erhöhte Schadstoffwerte am Blumenbergplatz – woran liegt's?

(lim) «Was sind die Gründe für die hohen Schadstoffwerte am Blumenbergplatz?» – das fragt ein User im Stadtmelder.

«Der Verkehr kann es zur Zeit nicht sein. Geheizt wird in der Umgebung hauptsächlich mit Erdgas. Gibt es noch weitere Quellen?»

Umwelt und Energie habe mit der Expertin des Kantons Rücksprache gehalten und den Sachverhalt abgeklärt, antwortet die Stadt. Auch der Kanton sei darauf aufmerksam geworden. Denn: Die Werte seien schon seit etwa einem Monat erhöht.

«Es gab bei dieser Hochdruckwetterlage ausgeprägte Inversionslagen. Das heisst, die Luft in der Stadt ist kühler als in höheren Lagen (Messstation Stuelegg)», schreibt die Stadt weiter. An der Grenzschicht durchmische sich die Luft nach oben nicht und die Schadstoffe verschwinden erst, wenn sich diese auflöst – mit Erwärmung durch die Sonne.

Auch der Verkehr wurde untersucht. Die Reduktion beträgt im Schnitt 30 Prozent, während die Morgenspitze des Verkehr an Werktagen nur 15 Prozent tiefer ist als vor der Corona-Pandemie. «Die hohen NO2-Werte um 6 Uhr morgens sind also plausibel.»

Freitag, 17. April - 10:07 Uhr

Kantonspolizei schliesst Waschanlage

(pd/lim) Zwischen Donnerstag und Freitagmorgen ist die Kantonspolizei St.Gallen 22 Mal im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgerückt. Im zwischenmenschlichen Bereich musste lediglich ein Mal interveniert werden, teilt die Kantonspolizei mit. Hinzu kamen zwei Meldungen von Einbruchdiebstählen in Waschanlagen. Eine offene Waschanlage wurde geschlossen.



Die Zahl der Meldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sei nach wie vor tief. Die Meldungen betrafen erneut Personengruppen bei Spiel- und Sportplätzen, an Gewässern oder Grillstellen, heisst es weiter. Bei den Kontrollen von zwei Restaurants konnten keine Verfehlungen festgestellt werden.