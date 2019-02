ST.GALLER STADT-TICKER: Einmal selber auf den Brettern stehen, die die Welt bedeuten



In eigener Sache

Der Versuch mit dem ST.GALLER STADT-TICKER war ein Erfolg. Die Besucherzahlen wie die Resultate einer Befragung deuten darauf hin, dass das Gefäss mit aktuellen Kurzmeldungen aus der Stadt St.Gallen bei einem Grossteil der Leserinnen und Leser von Tagblatt.ch auf Interesse stösst. Das Gefäss wird daher weitergeführt. Feedback zum ST.GALLER STADT-TICKER ist per E-Mail möglich unter stadtredaktion@tagblatt.ch (Stichwort «Stadt-Ticker»).

Danke für Ihr Interesse.

Donnerstag, 21. Februar - 05:49 Uhr

Einen Blick hinter die Kulissen des Theaters im St.Galler Stadtpark werfen

Szenenbild aus «Der nackte Wahnsinn», einer Komödie von Michael Frayn, die in der laufenden Saison am Theater St.Gallen zu sehen ist. (Bild: PD/Theater St.Gallen - 9. Januar 2019)



(pd/vre) Die Bretter, die die Welt bedeuten, hatten schon immer eine grosse Anziehungskraft. Neben Führungen für angemeldete Gruppen bietet das Theater St.Gallen daher seit dieser Saison auch allgemein zugängliche öffentliche Führungen an. Einmal im Monat geben Mitglieder des Theaterteams auf einem rund einstündigen Gang durch Foyer, Zuschauerraum, Bühne, Werkstätten, Schneiderei, Garderoben und Maske Einblicke ins Theaterleben.

Die zweite Führung dieser Art im Theaterhaus im Stadtpark findet diesen Samstag statt. Treffpunkt dafür ist um 11 Uhr im Eingang zum Theaterfoyer. Die Teilnahme an der Führung kostet einen Fünfliber. Tickets sind gemäss Ausschreibung der Aktion an der Theaterkasse erhältlich.

Mittwoch, 20. Februar - 20:03 Uhr

Guggen im Kulturlokal: Wie das Kugl am Freitag die Fasnacht umarmen will

(pd/vre) In einer Woche ist Schmutziger Donnerstag. Damit bricht auch in der Stadt St.Gallen wieder die Fasnacht aus. Zuvor richtet jetzt eine städtische Kulturinstitution, die sonst eher nicht mit der Fasnacht in Verbindung gebracht wird, erstmals einen Maskenball aus: Diesen Freitag lädt «Kultur am Gleis», das Kugl, im alten Güterbahnhof zum Fasnachtstreiben ein. Die Bar ist ab 20 Uhr, der Club ab 22 Uhr geöffnet.

Kultur am Gleis (Kugl) im alten Güterbahnhof gehört zu den angesagtesten Partylokalen der Stadt St.Gallen. Für Maskenbälle ist es bisher eher weniger bekannt... (Bild: Peer Füglistaller - 5. Juni 2015)

Den vorfasnächtlichen Überraschungscoup begründet Kugl-Geschäftsführer Daniel Weder damit, dass sein Team keinerlei Berührungsängste mit der Fasnacht habe. Man betrachte den Anlass als willkommene Gelegenheit, einheimische und auswärtige Gäste anzusprechen, «die bisher noch nie bei uns waren». Der Abend wartet mit zwei Gastguggen zum Aufwärmen auf.

Am Kugl-Maskenball sind alle willkommen - egal, ob verkleidet, geschminkt oder mit Maske. Und wenn der Fasnachtsabend einigermassen einschlägt, soll's nicht der letzte gewesen sein. Daniel Weder: «Im nächsten Jahr wollen wir mit der Fasnachtsgesellschaft zusammenarbeiten und den Maskenball fix auf die Agenda setzen.»

Zum Kugl-Programm

Mittwoch, 20. Februar - 16:09 Uhr

St.Galler Blogger mit Terminproblem

Marcel Baur, St.Galler Blogger.

(vre) Marcel Baur ist einer der fleissigsten Stadtsanktgaller Blogger. Er äussert sich auf kurzverbloggt.ch und auf Twitter täglich mindestens einmal zu aktuellen Problemen der Gallusstadt. Gemäss neustem Eintrag hat er ein Terminproblem: Der Kanton will am Wochenende vom 30. Juni über den neuen HSG-Campus am St.Galler Platztor und das Toggenburger Klanghaus am Schwendisee abstimmen lassen. Und an diesem Wochenende - man ahnt, was kommt - findet im Sittertobel doch auch das St.Galler Open-Air-Festival statt.

Nach Meinung von Blogger Baur ist das «ein eher ungünstiges Datum». Insbesondere für junge Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Stadt St.Gallen. Er geht nämlich davon aus, dass sie am Sonntag lieber im Sittertobel bleiben, statt im Rathaus ihr Abstimmungscouvert abzuliefern. Das mag tatsächlich stimmen, andere Open-Air- und Polit-Beobachter relativieren das Problem allerdings.

Blick ins Areal beim St.Galler Platztor: Hier soll der neue HSG-Campus entstehen.

Zum einen sei wohl der Grossteil der Open-Air-Gäste bei den Vorlagen des Kantons St.Gallen gar nicht stimmberechtigt: weil sie nicht 18 Jahre alt seien oder von auswärts kämen, moniert einer. Anderseits dürften St.Gallerinnen und St.Galler seit Jahrzehnten brieflich abstimmen, per Post oder in den Briefkasten am Rathaus. Nur noch ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz pilgere nach alter Väter Sitte am Sonntag, 10 bis 12 Uhr, höchstpersönlich zur Abstimmungsurne.

Fazit: Wenn die Stimmbeteiligung am 30. Juni zum Uni-Campus und zum Klanghaus tief bleibt, wird das mit allergrösster Wahrscheinlichkeit andere Gründe als das Open-Air-Festival haben. Es könnte ja tatsächlich sein, dass die beiden Bauprojekte für 160 und 20 Millionen Franken viele junge (und ältere) Stimmberechtigte einfach nicht interessieren...

Mittwoch, 20. Februar - 14:22 Uhr

Leserbild: Bricht jetzt der Mond auseinander?

Das Phänomen mit dem «Riss» quer durch den Mond löste am Dienstag und Mittwoch bei «Tagblatt»-Lesern Fragen aus. (Leserbild: Klaus Stadler - 19. Februar 2019

(vre) In der Nacht auf Mittwoch ist er natürlich auch in St.Gallen vielen aufgefallen, der supergrosse Mond. Und über der Gallusstadt schien er auch noch gleich auseinander brechen zu wollen. Die Erklärung dafür sind für Gaudenz Flury von SRF Meteo allerdings nicht Vorgänge auf dem Mond. Der Fachmann vermutet vielmehr, dass da eine ungewöhnliche geformte Wolke, mit grosser Wahrscheinlichkeit der etwas verblasene Kondensstreifen eines Flugzeugs vor den Vollmond geraten ist und f¨r die reizvolle optische Täuschung verantwortlich ist.

Mittwoch, 20. Februar - 13.44 Uhr

Lernen, die Steuererklärung richtig auszufüllen

Das korrekte Ausfüllen der Steuererklärung ist nicht ganz ohne. Das wissen auch die Jugendinformation Tipp und das Steueramt der Stadt St.Gallen. Sie unterstützen daher auch in diesem Jahr junge Erwachsene beim Ausfüllen der Formulare. Wegen der grossen Nachfrage in den vergangenen Jahren wird der Workshop diesmal doppelt angeboten. Dies am 19. und am 20. März, je 18.30 bis 20.30 Uhr, im Oberstufenschulhaus Blumenau in St.Gallen.

Gratis am Steuerworkshop teilnehmen können junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren mit Wohnsitz in der Stadt St.Gallen. Anmeldung bei der Jugendinformation Tipp unter tipp@stadt.sg.ch oder 071'224'62'08. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Checkliste, in der die Dokumente und Unterlagen aufgeführt sind, welche sie für den Workshop mitbringen müssen.

Steuerworkshop für junge Erwachsene

Mittwoch, 20. Februar - 13:09 Uhr

WWF-Kurs: Obstbäume für den eigenen Garten richtig auswählen, pflanzen, schneiden und pflegen

Die Pflege von Obstbäumen an der eigenen Hausfassade will gelernt sein. Das fängt bei der Wahl der richtigen Sorten an, geht über den Bau des Spaliers bis hin zum Schneiden der Bäume. Tipps vom Fachmann sind da für Laien natürlich doppelt wertvoll: Am 9. März, 8.30 bis 16.30 Uhr, bietet der WWF in St.Gallen genau solche an.

Aprikosen sind beliebte Spalierbäume. Damit sie aber so schön blühen und nachher auch reichlich Früchte tragen, müssen sie richtig gepflegt werden. (Bild: Reto Voneschen - 21. März 2018)

Naturgärtner Markus Allemann gibt in diesem Tageskurs Tipps für die Verwendung robuster Sorten, die Bodenvorbereitung, die Pflanzung und die biologische Pflege von Obstbäumen. Selbst Hand anlegen heisst es dann beim Winterschnitt. Diesen üben Teilnehmerinnen und Teilnehmer an verschiedenen Obstbäumen. Infos und Anmeldung zum Anlass bis am 7. März, 16 Uhr, beim WWF-Regiobüro AR/AI-SG-TG unter 071'221'72'30 oder im Internet unter www.wwfost.ch/naturlive.

Dienstag, 19. Februar - 13:00 Uhr

Klimademo auf der Tribüne: Bürgerliche Politiker sorgen sich um die Sicherheit des Kantonsrats

(vre) Die Kundgebung zur Klimapolitik vom Montag im St.Galler Kantonsrat hat ein politisches Nachspiel. Mindestens wird darüber in einer nächsten Session des Parlaments nochmals diskutiert. Die Fraktionen von FDP, CVP/GLP und SVP monieren in einer am Dienstag eingereichten Interpellation, dass Demonstrantinnen und Demonstranten mehrfach gegen das Geschäftsreglement des Kantonsrats verstossen hätten.

«Reisst Euch zusammen, die Erde steht in Flammen»: Dieses Transparent der jungen Klima-Demonstranten am Montag auf der Tribüne im St.Galler Kantonsratssaal hat jetzt ein politisches Nachspiel. (Bild: Regina Kühne - 18. Februar 2019)

Speziell kritisieren sie, dass es Teilnehmner der Kundgebung gelungen ist, ein Transparent in den Saal zu bringen und zu entrollen. Daraus lassen sich für die Fraktionen von FDP, CVP/GLP und SVP zwei Schlüsse ziehen: Entweder habe das Sicherheitsdispositiv versagt, das jährlich rund 50'000 Franken koste. Oder die Demonstranten hätten Unterstützung aus der Mitte des Rates oder durch das Personal gehabt.

Vom Präsidium des Kantonsrats wollen die drei bürgerlichen Fraktionen nun unter anderem wissen, wie es künftig verhindern will, dass der Betrieb im Kantonsrat gestört wird. Zudem soll es darüber Auskunft geben, wieso am Montag verbotene Gegenstände auf die Tribüne gelangen konnten und wie das künftig verhindert werden kann. Brisant ist die Frage, ob das Ratspräsidium im Fall der Klimademo bereit ist, Strafanzeige gegen die Beteiligten einzureichen...