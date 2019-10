ST.GALLER STADT-TICKER: Eine Sonde, ein Raumschiff, ein Trottinett +++ Radio SRF sendet live aus der Lokremise +++ Wolken- und Lichterspiel +++ Knapp ein Drittel hat gewählt



Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.