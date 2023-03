Naturmuseum gewährt einen Blick hinter die Eierschale

Auch diesen Frühling präsentiert das Naturmuseum St.Gallen wieder die Sonderausstellung «Allerlei rund ums Ei». Sie beginnt am morgigen Dienstag, 14. März, und endet am Sonntag, 30. April.

Nicht nur Präparate von Eierlegern sind in der Sonderausstellung zu sehen, sondern auch unterschiedlichste Nester wie dasjenige des Strausses. Bild: Leo Boesinger/PD

Die Sonderausstellung gewährt den Besucherinnen und Besuchern einen Blick hinter die Eierschale. Der Inhalt von Eiern variiert, denn nicht nur Vögel wachsen in ihnen heran, sondern auch beispielsweise Katzenhaie. Aber auch Achatschnecken, die in der Ausstellung lebend beobachtet werden können, schlüpfen aus einem winzig kleinen Ei. Im Rahmen der Ausstellung kann ausserdem hinter Holzklappen in 5-Tages-Schritten der Weg vom Kiemling zum schlüpfbereiten Hühnerküken mitverfolgt werden.

Im Gegensatz zu den Vorjahren können dieses Jahr gemäss Ankündigung keine ausgewachsenen lebenden Wachteln beobachtet werden. Grund sind die zahlreichen Vogel-Grippe-Fälle in der Schweiz. Deshalb herrscht auch bis Ende April ein nationales Ausstellungsverbot von Geflügel. Ob dies auch für die Schlüpflinge im Brutkasten gilt, ist noch in Abklärung, schreibt das Naturmuseum.

Dennoch kündigt das Museum an, dass eine grosse Vielfalt an Eierlegern zu sehen sein wird: Als Präparate sind neben Vögeln wie der Rote Ibis oder der Helmkasuar auch besondere Eierleger wie Schnabeltier oder Schnabeligel zu entdecken. Als lebende Tiere bevölkern neben den bereits erwähnten Achatschnecken auch Grossinsekten sowie der «Osterhase» in Form einer Kaninchen-Familie die Ausstellung.

Das Begleitprogramm der Ausstellung sieht neben Vorträgen auch zwei Exkursionen vor. Der paläontologische Präparator Urs Oberli begibt sich am 25. März mit dem Paläontologen Heinz Furrer bei der Martinsbrücke auf die Suche nach fossilen Vogelspuren. Und am 29. April vermittelt der bekannte deutsche Vogelstimmen-Imitator und Biologe, Uwe Westphal, im Goldachtobel einen Einblick in die grosse Vielfalt der Vogelstimmen – virtuose Klangproben inklusive.

Das Naturmuseum kündigt ausserdem eine Änderung im vierten Stock an. Dort beginnt in dieser Woche die Umgestaltung des bisherigen Ausstellungsbereichs «Energien und Rohstoffe» in den neuen Bereich «Mensch und Universum». Zentrales Element des Bereichs wird der schweizweit grösste Spiegelraum sein. Dieser setzt eine Sammlung von Meteoriten mit Lichteffekten neu in Szene und zeigt auf eindrückliche Weise den Platz der Erde im Universum. (pd/arc)