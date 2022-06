Die Stadt St.Gallen im nationalen Fernsehen: Mehr Street Art für St.Gallen?

In vielen grösseren und kleineren Städten gehört Street Art zum ganz alltäglichen Strassenbild. International sind die Werke des Briten Banksy inzwischen Kult. In der Schweiz haben etwa Chur und Lausanne diese Kunstform in den vergangenen Jahren speziell gefördert und so Farbtupfer in ihrem Ortsbild gesetzt. In St.Gallen wird das Thema derzeit aufgrund eines Vorstosses im Stadtparlament diskutiert. Was am Mittwoch für die Sendung «Schweiz aktuell» von Fernsehen SRF Anlass für eine Liveschaltung nach St.Gallen und einen längeren Beitrag über die Verhältnisse vor Ort war.

Künstler Lionel Umbricht: «Es braucht in St.Gallen mehr legale Möglichkeiten für Sprayerinnen und Sprayer.» Screenshot: SRF

Für mehr Street Art im St.Galler Strassenbild argumentierten in der Sendung Lionel Umbricht, Künstler und Vorstandsmitglied des St.Galler Vereins Dosenkult, sowie SP-Stadtparlamentarierin Jenny Heeb. Zum einen genügten die heutigen Möglichkeiten für legale Spraykunst der Szene schon lange nicht mehr: Die Holzwand vor der Reithalle am Rand der Kreuzbleiche reiche mit 40 Metern Länge gerade einmal für fünf bis sechs Bilder. Der Druck darauf sei gross, daher verschwänden Bilder oft schon nach wenigen Tagen wieder – und das sei für Künstlerinnen und Künstler unbefriedigend, sagte Umbricht. Heeb wiederum forderte mehr Mut im Umgang mit Street Art. Wie gerade auch das Beispiel von Lausanne zeige, lohne sich das.

SP-Politikerin Jenny Heeb fordert zusammen mit Yves Betschart (Junge GLP) und Mischa Herzog (Grüne) mehr Street Art in der Stadt St.Gallen. Screenshot: SRF

Skeptisch steht einer Lockerung der Street-Art-Regeln im SRF-Beitrag der St.Galler Mitte-Stadtparlamentarier Ivo Liechti gegenüber. Solche Bilder befänden sich im öffentlichen Raum. Man habe also keine Wahl wie etwa im Museum, man müsse an ihnen vorbeigehen. Daher müssten Street-Art-Motive die Allgemeinheit ansprechen und sie dürften auch nicht zu provokativ sein. Für mehr Farbe in der Stadt St.Gallen, aber gekoppelt an Hürden etwa in Sachen Ortsbild- und Denkmalschutz spricht sich gegenüber «Schweiz aktuell» Stadtpräsidentin Maria Pappa aus. Sie kann sich eine grosszügigere Handhabung der Regeln aber mit Begutachtung und Bewilligung der Projekte durch ein Fachgremium grundsätzlich vorstellen. (vre)