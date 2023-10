Stolperstein erinnert an Arthur Bernhard Vogt

An der Kolosseumstrasse 21 erinnert seit heute Donnerstag ein Stolperstein an das traurige Schicksal von Arthur Bernhard Vogt. Er wurde von der Schweiz ausgewiesen und von den Nazis ermordet. Die Feier für Vogt ist Auftakt zu weiteren Steinlegungen und Recherchen.

Der Stolperstein wurde am Donnerstag gelegt. Bild: Michel Canonica

Am 12. September 1944 wurde Arthur Bernhard Vogt in München mit dem Fallbeil hingerichtet. Er war beim Versuch verhaftet worden, illegal von Vorarlberg über den Rhein in die Schweiz zu gelangen, um seine Eltern in St.Gallen zu besuchen. Das legten ihm die Nazis als «Feindbegünstigung» aus. Zuvor war der homosexuelle und als «unstet» geltende Vogt von der Schweiz ausgewiesen worden. Vogt kam 1912 in Gossau als Sohn einer Schweizerin und eines aus dem heutigen Tschechien stammenden Vaters zur Welt. Die Familie lebte danach in St.Gallen.

«Diese Geschichte wurde in unserer Familie totgeschwiegen», erzählte Monika Oberleitner-Vogt an der feierlichen Steinsetzung am Donnerstagmorgen. Sie ist die Nichte Arthur Vogts. Erst ihr Cousin Michael Fuchs sei auf das Schicksal Vogts gestossen und habe es mit dem Innsbrucker Historiker Niko Hofinger recherchiert. Über das jüdische Museum in Hohenems gelangte die Geschichte zum Verein Stolpersteine. Sie sei dankbar, sagte Monika Oberleitner-Vogt, dass mit dem Stolperstein Arthur Vogt «als Opfer des Nazi-Terrors, aber auch einer verklemmten Gesellschaft jener Zeit anerkannt» werde.

Die St.Galler Stadträtin Sonja Lüthi nannte die Steinsetzung in ihrem Grusswort ein «Zeichen gegen das Vergessen» und ein «Mahnmal für den Erhalt einer solidarischen, sicheren und vielfältigen Gesellschaft». Schicksale wie jenes von Arthur Vogt liessen aufhorchen und machten tief betroffen.

Stadträtin Sonja Lüthi während ihres Grussworts. Bild: Michel Canonica

Die öffentliche Feier an der Kolosseumstrasse wurde umrahmt von Bandoneon-Klängen des St.Galler Musikers Martin Amstutz. Die Klasse 4cnp der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen legte Rosen auf dem Stolperstein nieder.

Die Stolpersteine sind ein Projekt des deutschen Künstlers Gunter Demnig, an dem er seit 1992 arbeitet. Die Stolpersteine sind Pflastersteine mit gravierter Messingoberfläche, die am Ort des Lebensmittelpunktes der Opfer in den öffentlichen Grund eingelassen werden. Die Inschrift fasst deren Leidensgeschichte in Stichworten zusammen. Die Steine sollen an das Schicksal von Menschen erinnern, die in der NS-Zeit verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die mittlerweile rund 100’000 Steine in über 20 Ländern gelten als grösstes dezentrales Mahnmal der Welt.

Die Feier zum Gedenken an Arthur Bernhard Vogt ist Auftakt zu einer Reihe weiterer Steinlegungen in der Ostschweiz. Als nächstens ist vorgesehen, im Frühjahr 2024 einen Stolperstein in Balgach zu legen, wo der Schweizer Kaufmann Jakob Lütschg aufgewachsen ist. Lütschg geriet im Zweiten Weltkrieg in Frankreich unverschuldet zwischen die Fronten, wurde von den Nazis ohne Anklage inhaftiert und krepierte im Konzentrationslager Buchenwald. (pd/arc)