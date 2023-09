Der internationale Park(ing) Day macht am Freitag auch in St.Gallen wieder auf sich aufmerksam

Am morgigen Freitag finden schweizweit wieder rund 80 Aktionen auf öffentlichen Parkplätzen statt. Dort entstehend Begegnungsorte, Gartenoasen, Strassencafés, Gemüsefelder oder Spielplätze. Koordiniert wird der Park(ing) Day vom Verein Umverkehr, der in St.Gallen unlängst mit den Stadtklima-Initiativen auf sich aufmerksam gemacht hat.

So können Parkplätze auch aussehen: Ein Beispiel des Park(ing) Days in Basel 2021. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Auch in der Stadt St.Gallen wird der Park(ing) Day am Freitag sichtbar. Und zwar gleich an drei Standorten, wie einer Mitteilung der Veranstalter zu entnehmen ist. Am Oberen Graben 22 gibt es von 10 bis 17 Uhr von Pro Velo St.Gallen Appenzell Brettspiele statt Blechkisten. An gleicher Adresse bespielen die Grünen der Stadt und Region St.Gallen und der Raum Rosenberg ein Parkfeld. An der Demutstrasse 12 und 20 gibt es Yoga, Schach, Kaffee, Zmittag und Musik. Und an der Ruhbergstrasse 43 steht der Park(ing) Day unter dem Motto «Hier könnten zwei Bäume stehen!»

Der Park(ing) Day wurde im Jahr 2005 in San Francisco ins Leben gerufen. Auf der Fläche eines markierten Parkfelds wird dabei temporär ein öffentlich zugänglicher Ort geschaffen. Der Park(ing) Day findet jährlich am dritten Freitag im September weltweit in über 30 Ländern und 150 Städten statt. (pd/ghi)