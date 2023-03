Biblioweekend: Vielfältiges Angebot in der Stadt

Vom 24. bis 26. März findet zum zweiten Mal das Biblioweekend statt. Während dieser Tage stehen schweizweit die Bibliotheken im Mittelpunkt. Auch mehrere Bibliotheken in St.Gallen haben ein Programm zusammengestellt und öffnen auch am Sonntag ihre Türen.

Dieses Wochenende haben die Bibliotheken auch am Sonntag geöffnet. Symbolbild: Michel Canonica

In der Stadtbibliothek Katharinen stellt unter anderem Caterina Gloor Papierkunstwerke aus. Mit alten Büchern, Kleister und Krepp formt sie Bilderbuchfiguren wie Findus und Petterson, den Schellenursli oder Flurina und das Wildvögelchen. Am Freitagabend lädt die Bibliothek hingegen zum Filmabend für Familien. Welcher Film gezeigt wird, wird nicht verraten. Bekannt ist aber, das ein Film für Kinder ab acht Jahren präsentiert wird.

Am Samstag ist die Textilwerkstatt Meter zu Gast in der Bibliothek. Und am Sonntag kommt das Figurentheater. Weiter lädt die Bibliothek zum kniffligen Bücherrätsel «Escape the Library» ein. Die Kinder- und Jugendbibliothek ist am Sonntag von 9 bis 15 Uhr geöffnet

Das Programm in der Bibliothek Hauptpost ist in Kooperation mit «Wortlaut» – das Festival findet ebenfalls dieses Wochenende statt – entstanden. Am Freitag startet in der Bibliothek Hauptpost eine Ausstellung zur St.Galler Kinderbuchautorin und Lyrikerin Elisabeth Heck. Neben einer Führung durch die besagte Ausstellung kommen Besucherinnen und Besucher am Samstag auch in den Genuss von Führungen im Turmzimmer. Zum Abschluss gibt es um 16.30 Uhr eine Lesung zum ersten Todestag von Jörg Germann.

Am Sonntag ist dann der Textkiosk vor Ort. Laura Vogt und Karsten Redmann werden am Kiosk Texte auf Bestellung auf ihren Schreibmaschinen tippen. Die fertigen Texte dürfen mit nach Hause genommen werden. Wer gerne mit anderen in einen Text oder ein Gedicht eintaucht, kann bei «Shared Reading – gemeinsam lesen» mitmachen. Die Bibliothek Hauptpost ist am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Ein besonderes Programm im Rahmen des Biblioweekends präsentiert auch die Fachhochschule Ost. Die Schule zeigt die mit dem Trogener Kunstpreis ausgezeichneten Werke von Kevin Günter, Sandrine Mbala und Dejan Suvajac. Die Kunstausstellung wird in der Bibliothek des Fachhochschulzentrums in St.Gallen gezeigt. Die Vernissage findet am Freitag von 18 bis 20 Uhr statt. Die Ausstellung kann in der Folge bis am 27. April besucht werden. (sk/pd/arc)