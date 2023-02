Stadtbibliothek Katharinen im Lesefieber

Nach den Schulferien bricht in der Stadtbibliothek Katharinen das Lesefieber aus. Vom 6. bis 25. Februar lädt die Kinder- und Jugendbibliothek lesebegeisterte Kinder und Erziehende zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Unter anderem wird eine Lese-Trophy durchgeführt. Mit der Mitmach-Aktion unterstützt die Bibliothek ein Literaturprojekt in der Ukraine.

Wer im Rahmen der Lese-Trophy besonder fleissig Bücher liest, der kann an einer Verlosung teilnehmen. Symbolbild: Laurent Gillieron/Keystone

Die Karten, um an der Lese-Trophy teilzunehmen, werden gemäss Mitteilung bereits seit Anfang des Jahres verteilt. Auf dieser tragen die Kinder die Bücher ein, die sie seit Anfang Januar gelesen haben. Für jeden Eintrag dürfen sie ab dem 6. Februar eine Kugel in einen sogenannten Lesebarometer werfen. Je höher sein Pegel steigt, desto mehr wird der Verein «Pro Stadtbibliothek» dem Projekt «Tausend Bücher – Bildungsperspektiven für die Ukraine» spenden. Und wer mindestens fünf Bücher gelesen hat, kann bei einer kleinen Preisverlosung mitmachen. Ab der kommenden Woche werden von Montag bis Freitag, jeweils um 16.30 Uhr, ausserdem Geschichten erzählt in der Stadtbibliothek Katharinen. Wer nicht nur zuhören möchte, kann aber auch selbst aus seinem Lieblingsbuch vorlesen.

Für Eltern findet am 14. und am 21. Februar je ein Impulsreferat statt. An diesen erfahren Eltern, wie sie bei ihren Kindern die Freude an der Sprache, an Geschichten und am Lesen wecken können. Am ersten der beiden Anlässe stellt die Leseanimatorin Marianne Wäspe das «Dialogische Lesen vor», eine Mischung aus Vorlesen und Erzählen. Die Veranstaltung richtet sich an Eltern mit Kindern im Vorschulalter. Im Rahmen des zweiten Vortrags erklärt dann die schulische Heilpädagogin Jacqueline Egli, wie Kinder flüssig lesen lernen. Sie stellt erprobte Techniken vor und zeigt, wie Eltern ihre Kinder dabei unterstützen können. Die beiden Anlässe beginnen jeweils um 19 Uhr.

Zu einem Bücher(z)morgen für Familien laden Gaby Allenspach, Verantwortliche Kinder- und Jugendbelletristik, und Susanne Galliker, Leiterin Bibliothek Katharinen, am Samstag, 18. Februar, zwischen 10 und 12 Uhr, ein. Die beiden präsentieren neue Kinder- und Jugendbücher, dazu servieren sie ein Getränk und ein Gipfeli. Ausserdem stellen sie die «Bücher-Kids» vor. Dabei handelt es sich um einen Buchclub, der im März startet. Er richtet sich an Kinder von neun bis zwölf Jahren, die gerne lesen und ihre Buchtipps mit anderen teilen möchten. Die Anmeldung für den Bücher(z)morgen läuft bis zum 11. Februar.

In der Stadtbibliothek Katharinen werden monatlich Geschichten in vielen Sprachen erzählt. Im Februar sind es Albanisch, Arabisch, Deutsch, Italienischen, Polnisch, Serbisch, Spanisch, Tigrinya, Tschechisch und Urdu. Am Samstag, 18. Februar, zeigt Marianne Wäspe bei «Buchstart», wie Eltern ihre Kleinkinder mit Versen, Fingerspielen und Geschichten in ihrem Spracherwerb unterstützen können. (sk/arc)