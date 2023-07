26. Platz für Christian Schreiber an den Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka

Bei seinem ersten Rennen an den Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka zeigte der St.Galler Schwimmer Christian Schreiber eine solide Leistung. Bei den Freiwasser-Wettbewerben belegte er über 10 Kilometer mit 1 Stunde und 54 Minuten den 26. Schlussrang unter 67 klassierten Schwimmern. Der 21-Jährige verlor etwas mehr als drei Minuten auf den Deutschen Florian Wellbrock, der sich Gold sicherte.

Auf Instagram gratuliert Schreibers Club, der Schwimmverein St.Gallen-Wittenbach, am Sonntag zur seinem «unglaublichen» 26. Platz. Auch die Schweizer Nationaltrainerin Elena Nembrini lobt die solide Leistung. Diese sei umso mehr hervorzuheben, da sich ihr Schützling infolge Uni-Prüfungen nur eingeschränkt habe vorbereiten können, schreibt SRF. Im Februar entscheidet sich an den Schwimmweltmeisterschaften im katarischen Doha, ob Schreiber im Sommer 2024 an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen kann. Es ist das erklärte Ziel des St.Galler Langstreckenschwimmers.

Zuerst bestreitet Schreiber, der im Riethüsli aufgewachsen ist und an der Universität St.Gallen studiert, am Dienstag sein zweites Rennen an der WM. Er tritt beim 5-Kilometer-Schwimmen an. (sab)