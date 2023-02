Ukraine-Krieg: Friedensgebet, Trauer-Glockengeläut und Gottesdienst zum Jahrestag

Am Freitag, 24. Februar, jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum ersten Mal. Aus diesem Anlass kommt es um 12.05 Uhr zu einem ökumenischen Gebet in der Stadtkirche St.Laurenzen für den Frieden. Abends um 18.15 Uhr predigt der ukrainische Bischof Bohdan Dzyurakh im Gottesdienst in der Kathedrale.

Am 24. Februar 2022 begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bild: Emilio Morenatti/AP

Die halbstündige ökumenische Feier am Mittag wird gemäss Ankündigung von den evangelisch-reformierten Pfarrpersonen Kathrin Bolt und Uwe Habenicht, von katholischer Seite sind es Seelsorger Matthias Wenk und Dompfarrer Beat Grögli gestaltet. Bernhard Ruchti, Flügel, und Olga Ponomarjowa, Violine, begleiten Wort und Gebet mit ihrer Musik.

Aufgrund eines Treffens mit dem CCEE (Rat der Europäischen Bischofskonferenzen mit Sitz in St.Gallen) ist am Jahrestag des Einmarsches der russischen Armee der ukrainisch-katholische Bischof Bohdan Dzyurakh in St.Gallen. Im Gottesdienst, dem Bischof Markus Büchel vorsteht, wird er in der Kathedrale das Wort an die Gläubigen richten. Den Gottesdienst in der Kathedrale werden ein weiterer griechisch-katholischer Bischof aus der Ukraine, sowie zehn Priester, davon fünf Ukrainer, die in verschiedenen Ländern Europas tätig sind, mitfeiern.

Bereits morgens gegen 9 Uhr wird am Freitag schweizweit von vielen Kirchtürmen ein Trauer-Glockengeläut für den Frieden zu vernehmen sein. Danach sind alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Schweigeminute eingeladen. (pd/arc)