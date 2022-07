Auch das Solarkino startet im Juli in seine diesjährige Freiluftsaison: Filmvorführungen zwischen St.Margrethen und Wil geplant

Aller guten Dinge sind drei: Nach dem Open-Air-Kino Arbon und dem Sommerkino im Innenhof der Lokremise (STADT-TICKER, 4.7.2022, 08:49 und 11:02 Uhr) hat sich am Montagnachmittag auch noch das St.Galler Solarkino mit einer Medienmitteilung zu seinen Plänen für diesen Sommer und Herbst zu Wort gemeldet. Auf dem Programm stehen Filmvorführungen in der ganzen Region zwischen St.Margrethen, Rorschach, St.Gallen und Wil.

Gleich dreimal spielt das St.Galler Solarkino in diesem Sommer auf dem Gallusplatz. Bild: A. Ortiz Cardozo (8.8.2019)

Den Auftakt zur Solarkinosaison machen bereits zum dritten Mal Filmvorführungen am «Mare Mio» auf dem Würth-Areal in Rorschach. Am 9. Juli, 20.30 Uhr, ist dort «The Farewell» und am 22. Juli, 20.30 Uhr, «Gli anni piu belli» zu sehen. Zwischen dem 4. und 13. August folgt das Programm mit insgesamt sechs Filmen in der Stadt St.Gallen auf dem Gallusplatz, der Kreuzbleiche und im Areal Bach.

Den Auftakt macht am 4. August der Dokumentarfilm «The true cost» («Der Preis der Mode»). Am 5. August wird «Luana» - über die Suche nach dem Glück in Bhutan - gezeigt. Am 6. August steht die belgische Komödie «Das brandneue Testament» auf dem Programm. Das zweite Wochenende startet am 11. August mit «Auf alles, was uns glücklich macht». Am 12. August folgen «Swiss and St.Galler Shorts». Am 13. August ist «Die Welt ist gross und Rettung lauert überall» zu sehen.

Neben dem «Mare Mio» auf dem Würth-Areal gastiert das Solarkino in Rorschach auch wieder am Seestrand. Bild: PD (25.6.2021)

In Schwellbrunn präsentiert das Solarkino am 20. August, 20 Uhr, im Schulhaus Sommertal den Film «Fly». Am 1. September gastiert es erneut in Rorschach, und zwar am Seestrand beim Würth-Areal. Ab 20.15 Uhr ist dort «Rifkins Festival» von Woody Allen zu sehen. In Kooperation mit dem Kino-Open-Air in St.Margrethen werden vom 13. bis 16. September in der Badi Bruggerhorn Filmklassiker gezeigt. Am Respect-Camp neben der Markthalle Gossau steht am 23. September «Monsieur Claude und seine Töchter» auf dem Programm.

Weitere Auftritte des St.Galler Solarkinos sind in Vorbereitung. Solche wird es voraussichtlich am 2. und 3. September im Rahmen des Jugendkinos in Wil sowie im Monat September auch an der Universität St.Gallen geben. Abgeschlossen soll die Solarkinosaison in diesem Jahr spät werden: Am 29. Oktober steht nämlich noch ein Kinderfilmabend im Schlosshof Arbon auf dem Programm; zu sehen ist dort der Trickfilmklassiker «Ice Age». (pd/vre)