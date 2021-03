ST.GALLER STADT-TICKER Dach der alten Turnhalle Schönenwegen muss verstärkt werden +++ Aldi zügelt in die Shopping-Arena: Der Schriftzug ist schon da +++ Unfallserie nach heftigem Schneefall Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Donnerstag, 18. März - 7:14 Uhr

1,1 Millionen Franken für die alte Turnhalle Schönenwegen: Morsche Fassade reparieren und das Dach verstärken

(vre) Elf Jahre nach der letzten Sanierung sind an der alten, von 1901 stammenden Turnhalle des Schulhauses Schönenwegen erneut bauliche Massnahmen nötig. Zur Beseitigung von Mängeln und für betriebliche Optimierungen beantragt der Stadtrat beim Parlament einen Kredit von über 1,1 Millionen Franken. Die als Aula und Mehrzwecksaal verwendete Turnhalle soll bei der Sanierung «ihren Charme» behalten, aber weiterhin so vielfältig wie bisher genützt werden können.

Bei der letzten Sanierung wurde ein neues Foyer mit gedecktem Aussenbereich an die Nordseite der alten Turnhalle Schönenwegen angebaut. Bild: Reto Voneschen

(16.3.2021)

Mit der Erweiterung der Primarschule Schönenwegen im Lachen-Quartier wurden in einem Neubau nicht nur neun zusätzliche Schulzimmer erstellt, sondern auch eine neue Doppelturnhalle. Die alte Turnhalle wurde zum Mehrzweckgebäude mit grossem Saal umgebaut. Unter anderem wurde dabei ein neues Foyer mit Kleinküche, WC-Anlagen und einem gedeckten Zugangsbereich erstellt.

2018 wurde festgestellt, dass die Holzkonstruktion der Westfassade des alten Gebäudes morsch geworden war, weil Regenwasser von aussen eindringen konnte. Die schadhaften Stellen wurden provisorisch abgedeckt. Bei den folgenden Abklärungen wurde gemäss Vorlage des Stadtrats ans Parlament auch noch festgestellt, dass das Dach den heute geltenden Normen über Zusatzlasten durch Wind, Schnee oder Erdbeben nicht mehr genügt.

Die heute als Aula und Mehrzwecksaal genutzte alte Turnhalle der Primarschule Schönenwegen. Das Erscheinungsbild soll durch die geplante Sanierung nicht verändert werden. Bild: Reto Voneschen

(16.3.2021)

Diese baulichen Mängel wie auch Probleme mit dem Raumklima will der Stadtrat mit seiner Bauvorlage beheben. Weiter geplant sind Massnahmen, die den Betrieb im Mehrzwecksaal erleichtern sollen. So wird in die Kleinküche neu ein Fenster eingebaut. Zwei weitere Bühnenwagen zum Versorgen von Bühnenelementen und Zubehör sollen das Bespielen der Bühne im Saal erleichtern. Weiter eingeplant sind Unterhaltsarbeiten und der Bau einer Photovoltaikanlage auf der Südseite des Dachs.

Donnerstag, 18. März - 6:20 Uhr

Aldi eröffnet am Donnerstag in einer Woche seine grösste Schweizer Filiale: Vorbereitung läuft auf Hochtouren, der Schriftzug ist schon da

(vre) Voraussichtlich am Donnerstag in einer Woche eröffnet Aldi seine neuste und bisher auch grösste Schweizer Filiale in der Shopping-Arena in St.Gallen. Der Discounter zügelt vom Westcenter, wo er heute eine Filiale betreibt, auf die andere Strassenseite ins Einkaufsparadies unter dem Fussballstadion. Den Standort im Westcenter gibt er auf.



Am Mittwoch wurde der Schriftzug für die neue Aldi-Filiale in der St.Galler Shopping-Arena geliefert. Eröffnung ist in einer Woche.

Bild: David Gadze

(17.3.2021)

Die neue Filiale weist eine Verkaufsfläche von rund 1400 Quadratmetern auf. Angeboten wird mit über 1800 Artikeln das volle Sortiment von Aldi Suisse. Gegenüber dem bisherigen Standort im Westcenter wird vor allem der Bereich mit Frisch- und Convenience-Produkten erweitert. Erhältlich sind neben Brot und Backwaren sowie Obst und Gemüse auch regionale Produkte und immer mehr Artikel in Bio-Qualität.



Mittwoch, 17. März - 20:20 Uhr

Überraschend heftiger Wintereinbruch in der Stadt St.Gallen: Unfälle auf schneebedeckten Fahrbahnen, Polizei ruft zur Vorsicht auf

(vre) Am Mittwoch, nach 19 Uhr, haben überraschend ergiebige Schneefälle die Strassen in der Stadt St.Gallen teilweise innert kürzester Zeit in Rutschbahnen verwandelt. Um 19.45 Uhr war die Stadtpolizei an verschiedenen Stellen im Einsatz. Gar nichts mehr lief zeitweise an der Appenzeller Strasse im Winkler Stich Richtung Herisau. Dort blieben unter anderem auf rutschiger Fahrbahn Lastwagen hängen; verschiedene Lenker mussten hier Schneeketten monieren.

Innert kürzester Zeit waren die Strassen in St.Gallen am Mittwochabend weiss. Im Bild die Metallstrasse in der Lachen kurz vor 20 Uhr. Bild: Reto Voneschen (17.3.2021)

Zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten kam es an der Zürcher Strasse beim Russen. Hier waren Autos aufeinander aufgefahren. Ein Zwischenfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen meldete Polizeisprecher Dionys Widmer auf Anfrage von der Speicherstrasse. Eines der beiden Autos landete dabei auf den Gleisen der Appenzeller Bahnen, so dass es vorübergehend kein Durchkommen mehr fürs Trogenerbähnchen gab. Über Verletzte oder die Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor.

Die Stadtpolizei ruft Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht auf. Vielenorts seien die Fahrbahnen durch den schnell ansetzenden Schnee rutschig. Um Unfälle zu vermeiden, müssten Tempo und Fahrweise jetzt unbedingt den winterlichen Strassenverhältnissen angepasst werden.

Mittwoch, 17. März - 16:33 Uhr

Der Film zum Projekt hinter dem Bahnhof St.Fiden: Wie das Areal Bach entstanden ist

(pd/vre) Die Zwischennutzung des Areals Bach rollt langsam an. Nachdem im Herbst Bäume gepflanzt wurden, sollen die nächsten Arbeitsschritte zur Begrünung des Areals zwischen Bahnhof St.Fiden und Migros Bach im März und April erfolgen. Rechtzeitig darauf hin stellen die Initiantinnen und Initianten des Vorhabens einen siebenminütigen Film darüber vor, wie das Projekt mit Pilotcharakter für die Stadt St.Gallen entstanden ist.

Einige der Personen hinter dem Projekt des Areals Bach hinter dem Bahnhof St.Fiden. Screenshoot: Video

Entstehung Areal Bach

Hinter dem Film steht Jeremy Boschung (Kamera und Schnitt). Dank seines Sponsorings konnte der Streifen überhaupt realisiert werden. Das Konzept dafür stammt von Melanie Diem. Der Film zeigt nicht nur das Areal Bach vor und nach der ersten Baumpflanzungsaktion. Er lässt auch einige der Personen direkt zu Wort kommen, die das Projekt angeschoben und entwickelt haben und es jetzt auch umsetzen.

Zu sehen ist der Film im Internet. Oder direkt hier:

Mittwoch, 17. März - 15:59 Uhr

Verkaufsaktion für «Brot für alle» und Fastenopfer: 50'000 Rosen und 20'000 Schokoladetafeln warten auf Käuferinnen und Käufer

(pd/vre) 20 Jahre ist es her, seit die ersten Max-Havelaar-Rosen in die Schweiz gekommen sind. Am kommenden Samstag werden erneut 50’000 von ihnen schweizweit im Rahmen der Strassenaktionen von «Brot für alle» und Fastenopfer unter die Leute gebracht. Freiwillige aus über 500 Pfarreien und Kirchgemeinden verkaufen sie – und neu 20'000 Tafeln Schokolade – zugunsten von Kleinbauernfamilien in Entwicklungsländern.

An über 500 Orten in der ganzen Schweiz - im Bild in Lausanne - werden am Samstag Rosen und Schokoladetafeln aus Fair-Trade-Produktion zugunsten von «Brot für alle» und Fastenopfer verkauft. Bild: PD

Die Menschen im Süden sollen gemäss Mitteilung unterstützt werden, um sich besser an die Folgen des Klimawandels anpassen zu können, sich gegen die Abholzung des Regenwaldes zu wehren oder für ihre Rechte einzustehen. Die ökumenische Kampagne von «Brot für alle»/Fastenopfer macht dieses Jahr auch auf die Klimakrise aufmerksam. Unter dem Motto «Klimagerechtigkeit – jetzt!» lassen die Entwicklungsorganisationen Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika zu Wort kommen, die von den Folgen der Klimaerwärmung berichten.

Verkauft werden Rosen und Schokolade am Wochenende auch in Stadt und Region. Bei der katholischen Seelsorgeeinheit St.Gallen-Zentrum geschieht dies beispielsweise nach vier Gottesdiensten in verschiedenen Kirchen. In Wittenbach ist die Frauengemeinschaft auf dem Dorfplatz, beim «Spar» und bei der Gaetzi-Filiale präsent. In Bernhardzell sind Ministranten am Samstag, ab 9 Uhr, von Haus zu Haus unterwegs. Infos zu den lokalen Verkaufsaktionen finden sich im Internet.

Mittwoch, 17. März - 15:15 Uhr

Aktion «2x Weihnachten» ist ein voller Erfolg: 18 Tonnen Hilfsgüter für 1'500 Einzelpersonen und über 1'100 Familien im Kanton St.Gallen

(pd/vre) Freiwillige des Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) des Kantons St.Gallen sortieren, verpacken und verschenken in diesen Tage über 18’000 Kilogramm Lebensmittel und Nonfood-Artikel. Die gefüllten Tragtaschen werden im Rahmen der Aktion «2x Weihnachten» an Familien und allein lebende Personen im ganzen Kanton verteilt, die mit einem bescheidenen Budget auskommen müssen.

Derzeit werden in St.Gallen rund 18 Tonnen Lebensmittel und andere Artikel des Grundbedarfs durch Freiwillige in Tragtaschen abgepackt. Bild: SRK Kanton SG

Dass diese Spenden an die St.Galler Bedürftige gelangen, ist gemäss Mitteilung auch das Verdienst von rund 70 freiwilligen Helferinnen und Helfern, welche für «2x Weihnachten» im Einsatz stehen. Sie sortieren die Waren und füllen sie in 2'700 Tragtaschen ab. Diese werden an 89 soziale Institutionen und Ämter im gesamten Kanton verteilt, welche die Gaben an 1'500 Einzelpersonen und über 1'100 Familien abgeben.

Im Kanton St.Gallen wie gesamtschweizerisch hat die 24. Durchführung von «2x Weihnachten» die Bevölkerung stark mobilisiert. Schweizweit wurden 49'000 Postpakete sowie 4’300 Online-Pakete im Wert von über 537'000 Franken gespendet. Dazu kommen 8'000 vorgefertigte Spendenpakete im Wert von 160'000 Franken aus Coop-Verkaufsstellen sowie 1'500 Pakete von Coop.ch im Wert von rund 83'000 Franken.

Im Kanton St.Gallen erhalten 1'500 Einzelpersonen und über 1'100 Familien eine der Tragtaschen der Aktion «2x Weihnachten». Bild: SRK Kanton SG

Die Verantwortlichen für die Aktion im Kanton St.Gallen sind für diese grosse Solidarität dankbar. Während der Coronapandemie hat das Risiko von ärmeren Bevölkerungsgruppen, in die Armut abzurutschen, nämlich weiter zugenommen. «Mit den gespendenten Artikeln des Grundbedarfs können wir Menschen mit kleinem Budget wirkungsvoll unterstützen», sagt Misbah Kazmi, Projektleiterin der Aktion «2xWeihnachten» beim SRK im Kanton St.Gallen.

Mittwoch, 17. März - 14:18 Uhr

Ein Ärgernis für viele Anwohnerinnen und Anwohner: Illegale Entsorgung von Hauskehricht und Sperrmüll an städtischen Glassammelstellen

(vre) Derzeit häuft sich in den Sozialen Medien oder auch im Stadtmelder, der elektronischen Klagemauer der St.Galler Stadtverwaltung, die Kritik über Abfälle in öffentlichen Anlagen und rund um Entsorgungsstellen. Ein genervter Anwohner der Glassammelstelle an der Brauer-/Lindenstrasse im Osten der Stadt stellt aktuell fest, dass dort täglich Abfall und Sperrgut illegal entsorgt wird.

Wenn es windig sei, so der Eintrag im Stadtmelder weiter, landeten Abfälle jeweils in der angrenzenden Wiese. Diese werde aber landwirtschaftlich genutzt - «und Kühe fressen bekanntlich lieber Gras als Müll». Der Anwohner fordert Konsequenzen: Er wisse «aus jahrelanger Erfahrung», dass das Entsorgungsamt diese illegale Entsorgung toleriere. Das müsse aufhören und auch die Wiese neben der Sammelstelle gereinigt werden.

Dass gewisse Zeitgenossen durch illegale Entsorgung ihrer Abfälle bei städtischen Recycling-Sammelstellen Geld sparen wollen, ist kein neues Phänomen. Im Bild ein krasses Beispiel beim Werkhof Waldau von 2005. Bild: Martin Arnet

(30.3.2005)

Alle Sammelstellen in der Stadt St.Gallen würden von Montag bis Freitag täglich kontrolliert und aufgeräumt, antwortet das Stadtmelder-Team postwendend. Falls illegal entsorgte Abfälle vorzufinden seien, werde das keinesfalls toleriert. Der illegal abgelagerte Abfall wird nach Hinweisen auf die Verursacher durchsucht. Jene Abfallsünderinnen und Abfallsünder, die ermittelt werden können, werden bei der Polizei angezeigt.

Weiter führe die Stadtpolizei sporadisch Kontrollen an den städtischen Sammelstellen durch. Treffe sie falsch entsorgende Personen an, würden diese gleich an Ort und Stelle gebüsst, heisst es im Stadtmelder weiter. Bezüglich der Entsorgung auf der Wiese fühlt sich die Stadt allerdings nicht wirklich zuständig: Abfälle auf Privatgrundstücken fallen nicht in die Kompetenz von Entsorgung St.Gallen. Dafür ist der jeweilige Grundeigentümer verantwortlich.

Mittwoch, 17. März - 14:14 Uhr

Es wird Frühling am Bodensee

Leserbild. Hans Adelmann fotografierte die bereits mit Holz bestückte Grillstelle vergangene Woche am Bodensee beim Wiedehorn.

Mittwoch, 17. März - 13:51 Uhr

Zu Ehren des irischen Nationalheiligen St.Patrick: Am Vorabend des St.Patrick's Day leuchtet die Mülenenschlucht grün

(pd/vre) Heute Mittwoch feiern Irinnen und Iren auf der ganzen Welt ihren Nationalheiligen St.Patrick - pandemiebedingt allerdings nicht mit den üblichen Paraden und Festen, sondern mit vielen digitalen Anlässen. Auch in diesem Jahr kooperierte die Standortförderung St.Gallen mit der irischen Tourismusorganisation Tourism Ireland.

Zu Ehren von des irischen Nationalheiligen St.Patrick leuchte am Dienstag die Mülenenschlucht bei der Talstation der Mühleggbahn grün. Bild: PD/Foto Lautenschlager

Am Vorabend des irischen Feiertages, also am Dienstagabend, erstrahlte daher erstmals die Mülenenschlucht in leuchtendem Grün. Dies zur Erinnerung daran, dass der irische Wandermönch Gallus vor rund 1400 Jahren am Ausgang der Schlucht über einen Dornenbusch stolperte und daraufhin seine Einsiedlerklause errichtete. Das war der Legende nach der Grundstein für die heutige Stadt St.Gallen.



Nicht das erste Mal in Grün: 2020 erstrahlte am Vorabend des St.Patrick's Day die St.Galler Kathedrale in dieser Farbe. Bild: PD/Foto Lautenschlager



St.Gallen hat wegen Gallus eine spezielle Beziehung zu Irland. So ist der Stiftsbezirk nicht nur Unesco-Weltkulturerbe, sondern gemäss Mitteilung auch eine richtige irische Schatztruhe. Nirgends seien so viele Zeugnisse der irischen Kulturblüte vom 6. bis zum 9. Jahrhundert erhalten wie in der St.Galler Stiftsbibliothek, heisst es in der Mitteilung weiter. Das sei Grund genug, um St.Gallen als mit Irland besonders verbundenem Ort grün hervorzuheben. Im vergangenen Jahr erstrahlte daher die Kathedrale grün.

Mittwoch, 17. März - 13:30 Uhr

Verein will Selbsthilfegruppe für Frauen mit Endometriose aufbauen

(pd/vre) Der Verein Endo-Help möchte in Zusammenarbeit mit Selbsthilfe St.Gallen und Appenzell in der Stadt St.Gallen eine Selbsthilfegruppe für Frauen gründen, die unter Endometriose leiden. Die Gruppe soll die Möglichkeit bieten, sich mit anderen Frauen auszutauschen, die gleiche oder ähnliche Symptome haben. Dabei sollen Wissen und Erfahrungen geteilt werden, um zu helfen, die Symptome zu lindern.

Mittwoch, 17. März - 11:59 Uhr

Auch im Krontal wird gelocht: Bauarbeiten an der Rorschacher Strasse

(sk/vre) Am nächsten Montag starten nicht nur beim Stadtpark Bauarbeiten an der Rorschacher Strasse (STADT-TICKER, 17.3., 9:45). Auch im Abschnitt Rehetobel- bis Grütlistrasse wird die Hauptachse durch das städtische Tiefbauamt saniert. Die Arbeiten dauern hier voraussichtlich bis Ende Mai. Im Bereich der Baustelle muss mit Wartezeiten gerechnet werden.

Auch auf dem östlichen Teil der Rorschacher Strasse wird ab Montag gebaut. Unter anderem wird die Kante der Bushaltestelle «Grütlistrasse» stadteinwärts behindertengerecht auf 22 Zentimeter erhöht. Bild: Stadt St.Gallen

Die Baustelle befindet sich auf der Nordseite der Rorschacher Strasse. Im Bereich des Trottoirs werden Randsteine und Belag erneuert. Im Bereich der Fahrbahn werden Werkleitungen saniert. Die Haltekante an der Bushaltestelle «Grütlistrasse» stadteinwärts wird zudem auf 22 Zentimeter erhöht. Weiter werden im Haltestellenbereich Betonplatte teilweise ersetzt.

Die Verkehrsführung im Bereich der Baustelle wird gemäss Mitteilung vom Mittwoch auf den Baufortschritt abgestimmt. Die Haltestelle «Grütlistrasse» stadteinwärts muss je nach Bauetappe leicht verschoben werden. Die Zu- und Wegfahrt zu den im Baustellenbereich liegenden Häusern ist zeitweise erschwert oder gar nicht möglich.

Mittwoch, 17. März - 10:17 Uhr

Auf dem Turm der Fachhochschule müssen Sturmschäden beseitigt werden: Am Donnerstag ist dafür ein Helikopter im Einsatz

(SK/vre) Vor über einem Jahr, im Februar 2020, hat der Sturm «Sabine» auf dem Dach des Fachhochschulturms hinter dem St.Galler Hauptbahnhof Schäden hinterlassen. Die beschädigten Gitterschutzwände sollen nun gemäss Mitteilung vom Mittwoch ausgeflogen, instand gesetzt und danach wieder montiert werden. Sofern es das Wetter erlaubt, wird für die Demontage der Elemente morgen Donnerstag ein Helikopter eingesetzt.



Vom Dach des Fachhochschule-Hochhauses hinter dem St.Galler Hauptbahnhof müssen beschädigte Gitterwände ausgeflogen werden. Bild: Benjamin Manser

(13.4.2015)

Vor dem Einsatz wird der Helikopter auf der Kreuzbleiche landen. Die Elemente werden dann vom Dach des Hochhauses geflogen und neben dem Gebäude abgesetzt. Ein Lastwagen wird sie abtransportieren. Der Einsatz dauert rund eine Stunde. Während dieser Zeit kann es durch den Helikoptereinsatz zu lautem Lärm kommen. Der Installationsplatz neben dem Fachhochschulzentrum wird aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Ob der Helikopter fliegen kann, ist allerdings vom Wetter abhängig. Vorgesehen ist der Einsatz morgen Donnerstag. Sollte es dann nicht möglich sein zu fliegen, sind Freitag, 19. März, oder Montag, 22. März, als Ausweichdaten eingeplant. Die Federführung für die Reparaturarbeiten liegt beim kantonalen Hochbauamt.



Sturmschäden Reparatur der Gitterwände dauert rund fünf Wochen (SK/vre) Auf dem Dach des Hochhauses der Fachhochschule in St.Gallen ist eine Gitterschutzwand montiert. Sie dient als Sichtschutz für die Kühl- und Lüftungsanlage. Im Februar 2020 riss der Sturm «Sabine» die Betonsockel samt Armierung aus dem Dach heraus. Um Folgeschäden zu vermeiden, wurden die Gitterwände sofort demontiert. Die folgenden Abklärungen ergaben, dass die defekten Wände instand gesetzt werden müssen. Dafür müssen sie vom Hochhaus abtransportiert werden. Innert fünf Wochen sollen die Elemente dann wieder montiert werden können.

Mittwoch, 17. März - 9:45 Uhr

Mit Verkehrsbehinderungen ist bis Ende August zu rechnen: Am Montag beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Rorschacher Strasse

(sk/vre) Am kommenden Montag starten an der Rorschacher Strasse zwischen dem Haus Nummer 33 und der Einmündung der Singenbergstrasse umfangreiche Bauarbeiten. Geplant ist die Sanierung von Werkleitungen und Strasse. Die Arbeiten werden gemäss Mitteilung vom Mittwoch bis Ende August dauern. Im Baustellenbereich ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.



Die Rorschacher Strasse wird vom Haus Nummer 33 bis zum Singenberg ab kommenden Montag umfassend saniert. Bild: Stadt St.Gallen

In einem ersten Schritt werden auf dem Strassenabschnitt diverse Hauptleitungen und elektrische Hausanschlüsse erneuert. Dafür sind Tiefbauarbeiten in den südlichen Trottoirs der Rorschacher-, der Singenberg- und der Florastrasse notwendig. Die Stromversorgung kann in dieser Zeit vorübergehend unterbrochen werden. Anwohnerinnen und Anwohner werden über allfällige Unterbrüche rechtzeitig informiert.

In einem zweiten Schritt erfolgt dann gemäss Mitteilung von Tiefbauamt und Stadtwerken die Instandstellung der Fahrbahn und des Trottoirs samt Ersatz der Randsteine und des Belags. Die strassenbaulichen Arbeiten werden in sechs Etappen unterteilt. Aus Sicherheitsgründen werden zudem einzelne Arbeitern in der Nacht ausgeführt.

Während der Bauzeit ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Verkehrsführung wird auf den Baufortschritt abgestimmt. In einigen Bauphasen müssen die Steinach- und die Singenbergstrasse gesperrt werden. Der Verkehr von und zur Autobahn wird via Frohbergstrasse umgeleitet. Der Verkehr über die Singenbergstrasse wird via Linsebühl- und Lämmlisbrunnenstrasse geführt. Letztere ist nur einspurig befahrbar.



Der öffentliche Verkehr ist während der Bauarbeiten an der Rorschacher Strasse fahrplanmässig unterwegs. Die Bushaltestelle «Singenberg» stadteinwärts sowie die Haltestelle «Athletik Zentrum» werden je nach Bauetappe leicht verschoben. Die Bushaltestelle «Kantonsschule» stadtauswärts der VBSG-Linie 11 (Abacus-Platz) muss aufgehoben werden.

Mittwoch, 17. März - 8:41 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 100 Neuansteckungen für Dienstag gemeldet, Zahl der Todesfälle und Hospitalisationen bleibt aber tief

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Dienstag 100 neue Coronafälle. Diese Zahl macht gegenüber den vergangenen zwei Wochen einen Sprung nach oben. Ob es sich um einen statistischen Ausreisser oder einen neuen Trend handelt, wird sich aber erst in den kommenden Tagen zeigen. Alles in allem haben sich seit März des vergangenen Jahres 35'101 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert.

Die Eckdaten der Coronapandemie im Kanton St.Gallen. Stand: 16. März, Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Dienstag gab's wiederum keinen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 bleibt damit stabil bei 685. Am Dienstag, Stand Mitternacht, waren im Kanton St.Gallen 35 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert. Acht von ihnen lagen mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im St.Gallischen derzeit bei 75, die 14-Tage-Inzidenz bei 150. Dieser Wert bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Er ist einer der Werte, die als Entscheidungshilfen für Lockerung der Anti-Corona-Regeln beigezogen werden.



Mittwoch, 17. März - 8:11 Uhr

TVO-Diskussion vor dem Bundesratsentscheid über den Lockdown: Wie viel Lockerungen brauchen Märkte und Kultur?

(pd/vre) Am Freitag will der Bundesrat über weitere Lockerungen des Anti-Corona-Lockdowns entscheiden. Derzeit diskutieren Lockerungsturbos und jene, die für einen vorsichtigen Kurs sind, heftig darüber, wie weit man gehen soll. Was meinen Direktbetroffene dazu? Das Ostschweizer Regionalfernsehen TVO lässt heute Mittwoch zwei von ihnen in der Sendung «Zur Sache» zu Wort kommen.



Das St.Galler Nachtleben steht seit Dezember still - wie im Bild das Café und die Bar Blumenmarkt.

Bild: Michel Canonica

(20.12.2020)

Hiltrud Frei ist Präsidentin des Ostschweizer Marktverbandes, Lukas Hofstetter ist Kulturveranstalter und gehört der Stadtsanktgaller Gruppe Nachtgallen an. Die beiden diskutieren heute Abend mit «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid darüber, ob der moderate Lockerungskurs des Bundesrates für Jahrmärkte und Nachtleben verträglich sind, ob es schnellere Lockerungen braucht oder ob eine mögliche dritte Welle doch gefährlicher ist.

«»Die Erstausstrahlung der Sendung «Zur Sache» findet heute Mittwoch, 18.30 Uhr, statt. Danach wird sie stündlich wiederholt. Ebenfalls zu sehen ist das «Zur Sache» ab dem frühen Abend im Internet.

Dienstag, 16. März - 16:25 Uhr

Sitzstreik fürs Klima: Am Freitag wird auch in St.Gallen demonstriert

(pd/vre) Nach langer Pause werden diesen Freitag, 12 bis 15 Uhr, auch in St.Gallen wieder einmal griffige Massnahmen gegen den Klimawandel gefordert. Erstmals geschieht dies nicht mit einem Demonstrationszug durch die Stadt, sondern durch einen Sitzstreik in der Marktgasse. Dabei sollen gemäss Facebook-Eintrag die Anti-Coronaregeln eingehalten werden. So gilt während des ganzen Anlasses strikte Maskenpflicht.

Mit einem Sitzstreik wollen Klimabewegte auf der ganzen Welt am kommenden Freitag für griffige Massnahmen gegen die Klimaerwärmung demonstrieren. Bild: Peter Schneider/

KEY (Bundesplatz, 21.9.2020)

Gemeinsam mit Klimagruppen aus aller Welt wollen St.Galler Aktivistinnen und Aktivisten die Politik mit dieser Aktion daran erinnern, wie dringlich griffige Massnahmen gegen den Klimawandel sind. Dazu aufrufen werden während des St.Galler Sitzstreiks Rednerinnen und Redner sowie weitere Programmpunkte. Für die Pausen dazwischen sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Spiele, aber auch Kreide und Plakate «zur Verschönerung» der Marktgasse mitbringen.

Dienstag, 16. März - 16:06 Uhr

Sportakrobatik-Weltmeisterschaften in Genf: Zwei Turnerinnen aus Gossau qualifizieren sich für die Teilnahme

(pd/vre) Noemi Denzler (18) und Catalina Blatt (12) haben einen wichtigen Sprung geschafft. Den beiden Kaderathletinnen des Akro-Teams Gossau ist nämlich die Qualifikation für die Sportakrobatik-Weltmeisterschaften in Genf gelungen. Die Qualifikation wurde am Wochenende aufgrund der Coronapandemie virtuell durchgeführt. Die Weltmeisterschaften finden voraussichtlich vom 21. Juni bis 4. Juli statt.

Noemi Denzler und Catalina Blatt vom Akro-Team Gossau qualifizierten sich für die Sportakrobatik-Weltmeisterschaften vom Sommer in Genf. Bild: Akro-Team Gossau

(13.3.2021)

Die beiden Athletinnen des Akro-Teams Gossau waren trotz der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten während dem turbulenten Corona-Jahr 2020 erfolgreich. Einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat gemäss Mitteilung des Akro-Teams Cheftrainerin Nina de Schoenmacker vom RLZ Zürich. Sie hat die beiden Athletinnen auf dem Weg zur WM-Qualifikation begleitet hat.

Das Akro-Team Gossau wünscht seinen beiden erfolgreichen Athletinnen jetzt eine weiterhin erfolgreiche Vorbereitungen. Man drücke den beiden bereits jetzt die Daumen - und hoffe natürlich ganz fest darauf, die Wettkämpferinnen Ende Juni vor Ort aktiv unterstützen zu dürfen, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag.

Dienstag, 16. März - 15:05 Uhr

Der CSIO St.Gallen soll in diesem Jahr auf jeden Fall stattfinden - je nach Entwicklung der Pandemie mit oder ohne Publikum

(pd/vre) Der CSIO St.Gallen soll in diesem Jahr auf jeden Fall wie geplant vom 3. bis 6. Juni im Stadion Gründenmoos durchgeführt werden. «Hoffentlich mit, wenn nicht anders möglich aber auch ohne Zuschauer», heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Geplant ist das übliche Fünf-Sterne-Reitturnier; pandemiebedingt wird jedoch auf das Unterhaltungs­programm verzichtet.

So hätte es das OK vom 3. bis 6. Juni am liebsten: Der St.Galler CSIO im Gründenmoos bei schönstem Wetter und mit Publikum.

Bild: Benjamin Manser

(1.5.2019)

Zum Stand der Planung wird in der Mitteilung OK-Präsidentin Nayla Stössel zitiert: «Seit letztem Sommer planen wir verschiedene Szenarien. Wir setzen alles daran, den Anlass Anfang Juni 2021 durchführen zu können. Nach der letztjährigen Absage möchten wir den Athletinnen und Athleten unbedingt noch vor den Olympischen Spielen in Tokyo eine Startgelegenheit auf höchstem Niveau ermöglichen. Mit so viel Publikum wie uns bis dann erlaubt sein wird. Schutzkonzepte sind bis in alle Details ausgearbeitet.»

Ein grosse Herausforderung für die Organisatoren des CSIO ist, dass sie keine drei Monate vor dem Turnier immer noch keine Planungssicherheit haben. Nayla Stössel: «Dass wir überhaupt noch an die Durchführung glauben dürfen, verdanken wir unseren äusserst loyalen Partnern, allen voran unserem Titelsponsor Longines.» Weiter entscheidend sei die gute Zusammenarbeit mit dem internationalen und nationalen Verband sowie Stadt und Kanton St.Gallen. Stoppen könne den CSIO jetzt nur noch ein Veranstaltungverbot wegen des Corona- oder des Equinen Herpesvirus.

Dienstag, 16. März - 14:30 Uhr

Unterstützung für die Gegner eines Bauprojekts im Museumsquartier: Heimatschutz hat Bedenken gegen Wiesli-Überbauung

(pd/vre) Die St.Galler Pensionskasse (SGPK) will einen Teil einer Wiese im Museumsquartier überbauen. Um ihr Wiesli zu retten, haben Teile des Quartiers für das Areal eine Auszonungsinitiative lanciert. Sie ist zustande gekommen und harrt der Diskussion im Stadtparlament, dagegen ist aber auch noch ein Rekurs der SGPK hängig. Gegnerinnen und Gegner des Wiesli-Projekts erhalten jetzt Unterstützung: Der Heimatschutz meldet in einer Mitteilung «grosse Bedenken» gegen das Bauvorhaben an.

Um die Freifläche in der Bildmitte zwischen den Häusern geht es beim Streit ums Wiesli im Museumsquartier. Die St.Galler Pensionskasse will es teils überbauen, das Quartier will umzonen und es so erhalten. Benjamin Manser

(10.8.2020)

Diese begründet der Verband damit, dass es sich beim St.Galler Museumsquartier um ein in sich geschlossenes Gebiet handelt, das seit der Einweihung der Tonhalle 1909 und dem Bau der Handelshochschule (heute Kanti am Brühl) 1913 baulich nicht mehr verändert wurde. Im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Isos) ist das Quartier als eines von sechs Ortsbildern in der Stadt St.Gallen der höchsten Kategorie A zugeteilt.

Das Inventar schütze alle Bauten, Anlageteile und Freiräume des Museumsquartiers integral, heisst es in der Mitteilung des Heimatschutzes St.Gallen/Appenzell-Innerrhoden. Es enthalte als Leitlinie ein Abbruchverbot und ein Verbot von Neubauten. Zudem seien die 46 Häuser des Quartiers – mit Ausnahme der Scheffelstrasse 1 und 3 – inventarisiert und stünden unter Denkmalschutz. Der geplante Neubau der SGKP ist für den Heimatschutz aus rechtlichen Gründen nicht bewilligungsfähig. Und auch materiell macht der Verband gegen das vorliegende Projekt verschiedenste Einwände geltend.

Für den Heimatschutz passt der Neubau nicht ins Quartier. Der dafür durchgeführte Architekturwettbewerb habe eine sehr hohe Ausnützung vorgeschrieben, so dass sich das Projekt mit seinen fünf Geschossen und dem steilen Walmdach nicht mehr in die geschlossene Quartierstruktur einfüge. Im geschützten Museumsquartier gebe es auch nirgends sonst bis zum Boden reichende Fenster.

So soll der Neubau auf dem Wiesli im Museumsquartier aussehen. Visualisierung: PD

Zudem präsentiere sich das Vorhaben mit mehr als doppelt so vielen Fenstern und Balkonen wie die übrigen Wohngebäude. Balkone auf den Hof seien im ursprünglichen Überbauungsplan sogar ausdrücklich untersagt gewesen, schreibt der Heimatschutz. Der Verband steht zum Grundsatz, dass sich die Stadt nach innen entwickeln solle. Dichte Bebauung und intensive Nutzung verlange aber auch nach Freiräumen - wie das Quartierwiesli eine sei.

Dienstag, 16. März - 12:45 Uhr

Die Unfallstelle vom späten Montagnachmittag an der Zürcher Strasse im St.Galler Lachen-Quartier. Bild: Stadtpolizei SG (15.3.2021)

Selbstunfall an der Zürcher Strasse in der Lachen: Wegen Rucksack mit dem Kleinlastwagen drei parkierte Autos gerammt

(stapo/vre) Bei einem Selbstunfall an der Zürcher Strasse im St.Galler Lachen-Quartier hat ein 52-Jähriger am Montagnachmittag erheblichen Schaden angerichtet. Wegen mangelnder Aufmerksamkeit kollidierte sein Kleinlastwagen mit drei korrekt parkierten Personenautos. Verletzt wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei niemand. Zwei der vier in den Unfall verwickelten Autos mussten abgeschleppt werden.

Der Kleinlastwagen des Unfallverursachers wurde ebenfalls stark beschädigt. Bild: Stadtpolizei SG

(15.3.2021)

Der Unfall ereignete sich am Montag, gegen 17.30 Uhr, vor der Liegenschaft Zürcher Strasse Nummer 84. Der Lenker eines Kleinlastwagens touchierte drei hintereinander am Strassenrand parkierte Autos. Zum ersten Zusammenstoss war es gekommen, weil der Mann seinen Rucksack auffangen wollte, der vom Beifahrersitz fiel. Trotz Ausweichmanöver und Vollbremsung kollidierte er in der Folge auch noch mit den beiden anderen Autos.

Dienstag, 16. März - 11:42 Uhr

Marc König geht nach Rom: Heutiger Rektor der Kanti am Burggraben übernimmt die Direktion der Schweizer Schule in Rom

Marc König, der neue Direktor der Schweizer Schule in Rom. Bild: Kanton St.Gallen

(SK/vre) Marc König übernimmt diesen Sommer die Direktion der Schweizer Schule in Rom. König ist derzeit Rektor der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen. Er hatte eigentlich auf Ende des laufenden Schuljahres seinen Übertritt in den Ruhestand angekündigt. Die Möglichkeit, an die Schweizer Schule zurückzukehren, haben zur einer Änderung seiner Zukunftspläne geführt. Marc König hatte die Schule bereits von 1994 bis 1998 geleitet.



Mit Marc König gewinne die Schweizer Schule in Rom eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit viel Erfahrung in der Schulführung, heisst es in einer Mitteilung der St.Galler Staatskanzlei vom Dienstag. König wuchs in Uzwil auf und erlangte in St.Gallen die gymnasiale Maturität und das Sekundarlehrerpatent, bevor er an der Universität Fribourg ein Studium der deutschen und französischen Sprache absolvierte.



Seine berufliche Laufbahn führte ihn 1984 zunächst als Mittelschullehrer ans Lehrerseminar Rorschach und 1986 an die Kantonsschule am Burggraben. Von 1994 bis 1998 amtete er ein erstes Mal als Direktor der Schweizer Schule in Rom. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz war er als Rektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und seit 2007 als Rektor der Kantonsschule am Burggraben tätig. Marc König ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.



Eines der Gebäude der Schweizer Schule in Rom.

Bild: PD

Der neue Direktor wird seine Arbeit in Rom am 1. August aufnehmen. Er löst die aktuelle Direktorin Claudia Engeler ab, die auf Ende des laufenden Schuljahres zurücktritt. An der Schweizer Schule in Rom werden 500 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zum Gymnasium mit Maturitätsabschluss von über 50 Lehrpersonen unterrichtet. Die Schule wird von einem lokalen Verwaltungsrat geführt. Der Patronatskanton St.Gallen ist für die pädagogischen Belange der Schule zuständig

Dienstag, 16. März - 10:59 Uhr

Wenn das Klima in St.Gallen verrückt spielt: Stadt sucht Jugendliche für Social-Media-Aktion

(sk/vre) Mit einer gemeinsamen Kampagne wollen St.Gallen, Bregenz, Feldkirch, Konstanz, Lindau, Radolfzell, Singen und Winterthur diesen Sommer auf die Folgen des Klimawandels in den Städten aufmerksam machen. Die Aktion soll auch in den Sozialen Medien Widerhall finden. Für die dafür zuständige Social-Media-Crew sucht die Stadt St.Gallen jetzt Jugendliche ab 13 Jahren.

Zunehmende Hitze- und Dürreperioden setzen dem einheimischen Grün zu. Aufgrund des Klimawandels werden in Städten vermehrt Bäume aus Südeuropa gepflanzt, die die Hitze vertragen. Im Bild eine Silberlinde. Bild: Urs Jaudas

(8.6.2011)

Diese Jugendlichen sollen als Redaktorinnen und Redaktoren kleine Berichte, Hintergrundinfos und Posts für Instagram und Youtube produzieren. Sie nehmen am 23. April an einem Online-Workshop teil, knüpfen Kontakte mit Jugendlichen aus den anderen Städten, lernen aber auch Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus ihrer Stadt kennen. Für den einmonatigen Einsatz mit vier Stunden Aufwand pro Woche erhalten sie ein Social-Media-Zertifikat ihrer Stadt.



Jugendliche aus St.Gallen können sich ab sofort bis 1. April für einen der sechs Plätze im Social-Media-Team der Aktion «Klima Verrückt Stadt» bewerben. Dazu reicht eine 30-sekündige Smartphone-Videobotschaft oder eine Mail an info@klimaverrueckt.org. Weitere Infos gibt's im Internet unter klimaverrueckt.org und auf Instagram unter @klimaverrueckt.

Kampagne Die Folgen des Klimawandels in der Stadt (sk/vre) Das Städtebündnis in der Bodenseeregion tut sich diesen Sommer zur gemeinsamen Aufklärungskampagne «Klima Verrückt Stadt» zusammen. Die Botschaft ist gemäss Mitteilung seit Jahren die gleiche: Gut leben geht auch mit weniger Energie und CO2-Ausstoss. Seit 2013 gab es dazu bereits Aktivitäten. 2021 steht der Klimawandel in den Städten im Vordergrund. Diesen Sommer zeigt eine Aktion auch in der St.Galler Innenstadt, wie sich der Klimawandel auf das tägliche Leben auswirkt, was man dagegen tun und wie man seine Folgen abfedern kann.

Dienstag, 16. März - 10:20 Uhr

84-Jähriger missachtet auf Kreuzung Vortritt: Ein Leichtverletzter und Schaden für rund 20'000 Franken

(kapo/vre) Zum heftigen Zusammenstoss zweiter Personenautos ist es am frühen Montagnachmittag auf der Kirchstrasse in Rorschach gekommen. Ein 38-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei entstand Sachschaden von rund 20'000 Franken.

Auf der Kreuzung Kirchstrasse in Rorschach sind am Montagmittag zwei Autos heftig zusammengestossen. Bild: Kantonspolizei SG

(15.3.2021)

Der Unfall wurde von einem 84-Jährigen verursacht, der am Montag, 14.30 Uhr, vom Rorschacher Zentrum in Richtung Rorschacherberg unterwegs war. Bei der Kreuzung Kirchstrasse übersah er nach eigenen Angaben das Auto des vortrittsberechtigten 38-Jährigen. Der Senior fuhr daher in die Kreuzung, auf der es zum Zusammenstoss der beiden Autos kam. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur Kontrolle mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Dienstag, 16. März - 9:49 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 63 Neuansteckungen für Montag gemeldet

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Montag 63 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März des vergangenen Jahres 35'001 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Montag gab's keinen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 bleibt damit stabil bei 685.

Die aktuellen Eckwerte für die Coronapandemie im Kanton St.Gallen (Stand Montag um Mitternacht). Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Montag, Stand Mitternacht, waren im Kanton St.Gallen 33 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert. Acht von ihnen lagen mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im St.Gallischen derzeit bei 68, die 14-Tage-Inzidenz bei 143.

Dieser Wert bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Er ist einer der Werte, die als Entscheidungshilfen für Lockerung der Anti-Corona-Regeln beigezogen werden. Darüber entscheiden, wie's mit dem zweiten Lockdown weitergeht, wird der Bundesrat am Freitag.



Montag, 15. März - 17:45 Uhr

Energiewende 2050 mit Auswirkungen auf die städtischen Gasleitungen: Was passiert mit den überflüssigen Leitungssträngen?

(vre) Das St.Galler Energiekonzept geht davon aus, dass die Stadt ab 2050 CO2-neutral sein wird. Dieses Ziel hat auch Konsequenzen, die nicht direkt auf der Hand liegen. FDP-Stadtparlamentarier Oskar Seger nimmt ein Thema davon in einer Einfachen Anfrage auf, die der Stadtrat jetzt beantwortet hat. Die Frage: Mit der Umstellung auf Fernwärme und Blockheizkraftwerke werden viele Gasleitungen auf Stadtgebiet überflüssig. Haben Stadtrat und Verwaltung eine Vorstellung darüber, wie man diese Leitungen künftig nutzen könnte? Und was passiert mit jenen, die überflüssig werden?

Dem Stadtrat, das ist der Antwort auf die Einfache Anfrage zu entnehmen, ist die Problematik sehr wohl bewusst. Allerdings werden lange nicht alle Gasleitungen überflüssig. Die Bedeutung des sogenannten Mitteldrucknetzes nimmt im Gegenteil sogar zu: Über dieses Netz werden insbesondere auch Industrie und Gewerbe mit Gas versorgt. Und das wird auch in Zukunft der Fall sein. Allerdings wird sich der heutige Mix aus 95 Prozent Erdgas und fünf Prozent Biogas massiv verändern müssen, um die Ziele des Energiekonzepts zu erreichen. Bis 2050 soll der ganze verbleibende Bedarf zu 100 Prozent durch erneuerbares Gas (30 Prozent Biogas, 70 Prozent synthetisches Gas) gedeckt werden.



Gas wird auch künftig bei der Wärmeerzeugung in der Stadt St.Gallen eine grosse Rolle spielen. Erdgas soll aber bis 2050 vollständig durch erneuerbares Gas (im Bild eine Biogas-Anlage) ersetzt werden.

Bild: Adolf Bereuter

Die Bedeutung der Feinverteilung von Erdgas wird bis 2050 aber tatsächlich stark abnehmen. Dies, weil das Gas in den Häusern in der Talsohle durch Fernwärme ersetzt werden soll. Ausserhalb des Fernwärmegebietes, etwa auf den Hügeln um die Stadt, sollen Nahwärmeverbünde mit zentraler Wärmeproduktion die heutigen Hausheizungen ersetzen. Damit werden Teile des sogenannten Gasniederdrucknetzes, das der Feinverteilung dient, überflüssig. Leitungen, die nicht mehr gebraucht werden, will die Stadt vom Gasnetz abtrennen und versiegeln.



Diese abgetrennten und konservierten Leitungsstränge werden gemäss Antwort des Stadtrates auf die Einfache Anfrage bewusst nicht abgebrochen. Eine Wiederinbetriebnahme in Notfällen oder eine Nutzung durch neue technische Entwicklungen soll in vielen Fällen mit relativ kleinem Aufwand möglich bleiben. Der Unterhalt des Gasnetzes erfolgt gemäss dem Wärmeversorgungsplan der Stadt. Darin ist festgelegt, wo und wann das Fernwärmenetz ausgebaut wird. Gasleitungen, die gemäss Plan nach 2050 noch in Betrieb sein sollen, werden weiter unterhalten. Gasleitungen, die bis 2050 ausser Betrieb gesetzt sein sollen, werden nur noch ersetzt, wenn das technisch unbedingt nötig ist.

Montag, 15. März - 16:23 Uhr

Traditionelles St.Galler Jassturnier passt sich der Situation an: Jassen für einen guten Zweck - diesmal zu viert in der guten Stube

(vre) Das Rojinegro-Jassen findet in der Stadt St.Gallen in diesem Jahr bereits zum 32. Mal statt. Dies trotz der Coronapandemie und den damit verbundenen strengen Auflagen. Am kommenden Samstag jassen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer - normalerweise sind es bis zu 140 Personen - für einmal nicht gemeinsam in einem Saal, sondern zu viert in der eigenen guten Stube. Der Erlös des Anlasses geht an den Verein «Niños en Xela», der Kindern aus armen Familien in Guatemala ermöglicht, die Schule zu besuchen.



Coronakonform wird in diesem Jahr nicht gemeinsam in einem grossen Saal gejasst, das St.Galler Rojinegro-Preisjassen findet vielmehr dezentral in Vierergruppen in den eigenen vier Wänden statt. Bild: Reto Voneschen

(23.3.2019)

Der Rest des Jassens für einen guten Zweck ist wie üblich: Eine Runde (oder Turnierkarte) besteht aus acht Spielen in gleicher Zusammensetzung. Gespielt wird ein Schieber ohne Weiss und Stöcke. Eine Karte kostet zehn Franken. Die drei besten Karten zählen fürs Endergebnis. Für die Rangliste werden die Resultate, die dezentral erspielt werden, bis 20.15 den Organisatorinnen und Organisatoren übermittelt. Im Internet wird dann bis 21.15 Uhr die Rangliste aufgeschaltet. Unter Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden unabhängig von der Rangierung Preise verlost.

Das Rojinegro-Jassen, das in den vergangenen Jahren jeweils in der Militärkantine stattfand, wurde in St.Gallen 1989 erstmals durchgeführt. Der Grundgedanke des Solidaritätsjassens ist auch über dreissig Jahre später noch derselbe wie zu Beginn. Das Rojinegro-Jassen soll ein Turnier für alle sein, an dem es vorkommt, dass ein Enkel mit einer Grossmutter am selben Tisch spielt oder eine Anfängerin mit einem Routinier zusammenkommt. Und im Vordergrund steht immer der gute Zweck.

Die Details zum Rojinegro-Jassen vom kommenden Wochenende finden sich auf der Homepage des Anlasses.



Montag, 15. März - 14:39 Uhr

Ein weiterer Mosaikstein für die Digitalisierung: Hotel Säntispark eröffnet Studio zur professionellen Produktion von Livestreams

(pd/vre) Die Coronapandemie hat der Digitalisierung gewisser Zweige der Wirtschaft einen starken Impuls gegeben. Digitale Konferenzen und Besprechungen oder Tagungen und Workshops im Internet sind heute, ein Jahr nach Beginn des ersten Lockdown in der Schweiz, selbstverständlich. Das Hotel Säntispark in Abtwil trägt dieser Entwicklung jetzt Rechnung: Es bietet neu ein Studio an, in dem professionelle Streams fürs Internet produziert werden können.



Das neue Streaming-Studio im Hotel Säntispark in Abtwil. Bild: PD

Aufgebaut wurde die neue Infrastruktur für Geschäftskunden gemeinsam mit der Frick Sound n Light GmbH aus Niederuzwil. Das Streaming-Studio bietet dank optimaler Ausleuchtung und Profi-Technik die Möglichkeit, Veranstaltungen in bester Qualität für Plattformen wie Youtube, Zoom, Microsoft Teams oder andere zu produzieren. Referentinnen und Referenten nehmen auf einer Bühne Platz, dahinter befindet sich ein Greenscreen. Er ermöglicht es, den Hintergrund nach Kundenwunsch anzupassen. Jede Produktion wird von einem Techniker betreut.



Das Streaming-Studio im Hotel Säntispark ist ab sofort buchbar. Infos dazu finden sich im Internet.



Montag, 15. März - 11:20 Uhr

Marisa Wunderlin wird neue Cheftrainerin des FC St.Gallen-Staad: St.Gallerin mit viel Erfahrung im Schweizer Frauenfussball

(pd/vre) Marisa Wunderlin übernimmt ab kommender Saison im 50-Prozent-Pensum das Training der ersten Frauenmannschaft des FC St.Gallen-Staad. Die 33-Jährige bringt viel Erfahrung für die Aufgabe mit. Die gebürtige St.Gallerin spielte sieben Jahre lang in der Nationalliga A Fussball. Von 2003 bis 2007 war sie auch Spielerin beim FC Staad. Nach dem Karriereende mit 23 Jahren war sie unter anderem Co-Trainerin bei den Frauen des FC Zürich, Cheftrainerin des Frauenteams der Young Boys und arbeitete beim Bundesamt für Sport in Magglingen.

Marisa Wunderlin wird als Nachfolgerin von Marco Zwyssig Cheftrainerin des FC St.Gallen-Staad. Bild: PD

Seit 2019 ist Marisa Wunderlin Assistenztrainerin des Schweizer Frauennationalteams. Ausserdem arbeitet sie als Athletiktrainerin beim Challenge-League-Klub SC Kriens. Diesen Job wird sie Ende Saison abgeben. Sie bleibt gemäss Mitteilung des FC St.Gallen-Staad aber ebenfalls mit einem 50-Prozent-Pensum Assistenztrainerin des Nationalteams. Im Sommer beginnt sie mit der Ausbildung für die Uefa-Pro-Lizenz.

Die künftige Cheftrainerin der ersten Frauenequipe freut sich sehr auf ihre neue Aufgabe: «Die Zielstrebigkeit des Klubs und der Co-Sportchefinnen, den Frauenfussball weiterzuentwickeln, imponiert mir.» Die Co-Sportchefinnen Sandra Egger und Patricia Willi zeigen sich gemäss Mitteilung ebenfalls sehr zufrieden mit der Verpflichtung: «Mit Marisa Wunderlin kommt eine Persönlichkeit zum FC St.Gallen-Staad, die eine enorme Leidenschaft für den Schweizer Frauenfussball hat.»

Montag, 15. März - 10:20 Uhr

Diese Woche kehrt der Winter nochmals zurück: Regen, Schnee und Frost

(vre) Mit dem milden Frühlingswetter ist es vorläufig vorbei. Mindestens diese Woche kehrt in Stadt und Region St.Gallen der Winter zurück. Die ganze Woche über ist mit Regen und über 500 Meter über Meer mit Schnee zu rechnen. Richtig ansetzen und so zum Verkehrschaos führen, dürfte das Weiss allerdings nicht mehr.



Gegen Ende Woche müssen Gärtnerinnen und Gärtner in Stadt und Region, die einzelne nicht winterharte Topfgewächse bereits hinaus gestellt haben, nochmals aufpassen: Es soll frostig werden. Die Wetterfrösche im Internet sagen für die Nächte von Freitag, Samstag und Sonntag minus zwei bis minus fünf Grad Celsius voraus. Das könnte für früh blühende Obstkulturen - wie etwa Aprikosen - zum Problem werden.



Ein Vorgeschmack auf die ganze Woche hat das Wetter vom Montagmorgen geliefert: Es war stark wechselhaft. Trockene Perioden wechselten immer wieder abrupt mit starkem Schneetreiben ab. So soll es den ganzen Tag weitergehen. Stärkeres Schneetreiben ist nochmals für den späten Nachmittag zu erwarten. Der Video zeigt die Situation kurz vor 9 Uhr im Klosterviertel:



Die Kathedralentürme kurz vor 9 Uhr im Schneetreiben. Video: Sandro Büchler

Montag, 15. März - 9:24 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 133 Neuansteckungen und ein Todesfall übers Wochenende

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet fürs Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 133 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März des vergangenen Jahres 34'938 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Wochenende gab's einen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 steigt damit auf 685.

Die aktuellen Eckwerte der Coronapandemie im Kanton St.Gallen. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Sonntag, Stand Mitternacht, waren im Kanton St.Gallen 29 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert. Acht von ihnen lagen mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kanton St.Gallen derzeit bei 77, die 14-Tage-Inzidenz bei 150.

Dieser Wert bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Er ist einer der Werte, die als Entscheidungshilfen für Lockerung der Anti-Corona-Regeln beigezogen werden.

Montag, 15. März - 8:59 Uhr

Handballerinnen des LC Brühl kämpfen sich an die Spitze zurück: Hart erarbeiteter Sieg gegen Kreuzlingen

(pd/vre) Am Samstag gastierten die Brühler Handballerinnen im vierten Spiel der Finalrunde beim HSC Kreuzlingen. Dank harter Teamarbeit und etwas Glück siegten sie knapp mit 20:21. Mit dem Punktgewinn und dank des besseren Torverhältnisses kämpfen sich die Brühlerinnen vor den Spono Eagles auf den ersten Tabellenplatz der obersten Liga der Handballerinnen zurück. Jetzt folgt die Nationalmannschaftspause, danach stehen zwei weitere Finalrundenspiele auf dem Programm.



Nach der Niederlage der Vorwoche gegen die Spono Eagles wollte die Brühler Equipe in Kreuzlingen unbedingt punkten. So war den St.Gallerinnen die Nervosität zu Beginn der Partie etwas anzumerken, weshalb sich die Startphase ausgeglichen gestaltete. Brühl stellte zwar eine solide Deckung, agierte im Abschluss aber zu ungenau und scheiterte zu oft an Kreuzlingens Torfrau Nathalie Wörner.

Mit viel Kampfgeist zu einem wichtigen Sieg: Die Handballerinnen des LC Brühl gewannen am Samstag das Auswärtsspiel gegen Kreuzlingen. Bild: PD

Allerdings bekundeten auch die Gastgeberinnen im Abschluss Mühe oder leisteten sich technische Fehler im Angriff. Dies führte dazu, dass die Anzeigetafel zur Halbzeitpause lediglich 7:11 anzeigte. Auch zu Beginn der zweiten Spielhälfte scheiterten die Brühlerinnen zu oft an der gegnerischen Torfrau oder machten sich mit technischen Fehlern das Spiel selber schwer. Schliesslich gelang Kreuzlingen Ausgleich (17:17).

Die Brühlerinnen reagierten mit viel Kampfgeist. Die Abwehr arbeitete kompakter und das Angriffsspiel schien besser zusammenzupassen. So erarbeitete sich das Brühler Team mit viel Wille und dem nötigen Quäntchen Glück doch noch einen 20:21-Sieg. Beste Brühler Spielerin war Marina Schlachter, die vier Treffer für ihre Farben beisteuerte.

Montag, 15. März - 7:55 Uhr

Gleichstellung an der Universität St.Gallen: Jungfreisinnige weisen Kritik an Beibehaltung des traditionellen Begriffs «Studentenschaft» zurück

(pd/vre) Eine Mehrheit von Studentinnen und Studenten der Universität St.Gallen hat in einer Abstimmung genderneutral formulierte Statuten angenommen, sich aber auch für die Beibehaltung des Begriffs «Studentenschaft» anstelle des gendergerechten «Studierendenschaft» ausgesprochen. Für die St.Galler Jungfreisinnigen ist das ein demokratisch gefällter Entscheid, der zu respektieren ist. Kritik äussern sie an einem Zeitungskommentar, der den Entscheid als Rückschritt bezeichnet.

Für die Jungfreisinnigen St.Gallen (JFSG) ist das Thema sowieso eines, das die Studierenden der HSG nicht wirklich bewegt. Da werde von Aussenstehenden ein Problem herbeigeredet, dass es intern gar nicht gebe, heisst es in einer Mitteilung der Jungpartei. «Dass den HSG-Studierenden Diversität und Inklusion sehr wohl wichtig sind, zeigt die klare Annahme der revidierten Statuten in einer genderneutralen Form», wird darin JFSG-Präsident Joel Mäder zitiert.



An der Universität St.Gallen studieren rund 35 Prozent Frauen. Ihr Anteil ist damit kleiner als an anderen Universitäten, was unter anderem mit den Studienfächern an der «Wirtschaftsuni» HSG zusammenhängen soll.

Bild: Michel Canonica

(2.12.2020)

Als Beleg für diese Behauptung führen die Jungfreisinnigen auch den Frauenanteil an der HSG an: Er betrug unter den Studierenden im Herbstsemester 2020 rund 35 Prozent. Nachdem sich 11,34 Prozent der Studierenden an der Abstimmung über die Umbenennung ihrer Vertretung beteiligt hatten, wäre es den Studentinnen gemäss Rechnung der Jungfreisinnigen leicht möglich gewesen, das Resultat zu kippen, wenn das Thema für sie wirklich eine Herzensangelegenheit gewesen wäre.



Kritik üben die Jungfreisinnigen in dem Zusammenhang am Kommentar des «St.Galler Tagblatt» zum Entscheid der Studentinnen und Studenten. Sie stören sich insbesondere an der Meinung der Kommentatorin, dass das Nein zum Begriff «Studierendenschaft» ein Zeichen dafür sei, dass die Universität nicht gleichermassen alle Geschlechter willkommen heisse. Dieser Schluss entspringe einem Vorurteil und sei nicht zulässig, heisst es in der JFSG-Mitteilung: Am Entscheid seien keine Gremien der Universität beteiligt gewesen; er sei ganz allein durch die Studierenden gefällt worden.

Sonntag, 14. März - 18:05 Uhr

Weitere Sanierungsetappe fürs Freibad Rotmonten: Über 1,5 Millionen Franken fürs Hauptgebäude

Das Freibad Rotmonten ist ein beliebtes Quartier- und Familienbad auf dem Rosenberg. Die Stadt will es nicht nur erhalten, sondern ist seit der Übernahme 2006 daran, es schrittweise zu modernisieren.

Bild: Ralph Ribi

(vre) Das Freibad Rotmonten ist 1951 auf Initiative einer privaten Genossenschaft im Waldgut gebaut worden. 2006 übernahm die Stadt die Anlage und betreibt sie seither als ihr viertes Freibad neben dem Lerchenfeld, dem Familien- und Frauenbad Dreilinden sowie dem Gemeinschaftsbad im Mannenweier.

Seit der Übernahme wurden Teile des beliebten Quartier- und Familienbads modernisiert. Jetzt plant der Stadtrat einen weiteren Schritt: Er beantragt dem Parlament einen Kredit von 1,537 Millionen zur Sanierung des Hauptgebäudes. Es gilt als eines der bedeutendsten Baudenkmäler der Stadt von nach 1945 - und soll bei der Sanierung wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden.

Die Eingangspartie der Badi Rotmonten. Bild: Denkmalpflege Stadt St.Gallen

Entworfen haben das Hauptgebäude der Badi Rotmonten die Architekten Ernst Hänny und Ernest Brantschen. Es ist im städtischen Inventar der schützenswerten Bauten aufgeführt und gilt als Baudenkmal von kantonaler Bedeutung. Dies, obwohl durch wenig sensible Eingriffe aus dem einst luftigen Pavillon ein bauliches Flickwerk wurde.

Das Gebäude soll bei der jetzt anstehenden Sanierung weitgehend gemäss dem ursprünglichen Entwurf von 1951 rekonstruiert werden. Unpassende Einbauten werden ersetzt, Originalteile renoviert und erhalten. Zudem soll die Ausstattung von Garderoben wie Kiosk heutigen Bedürfnissen angepasst werden.

Das Hauptgebäude der Badi Rotmonten heute. Pläne: Hochbauamt

Stadt SG

Mit dem Sanierungsprojekt soll der ganze Raum unter dem «schwebenden» Dach freigespielt und die ursprüngliche Durchlässigkeit wieder hergestellt werden. Drei freistehende Einbauten werden Toilettenanlagen, Garderoben und Duschen aufnehmen. Markante und daher schützenswerte Bauteile wie Dach und Kalksandsteinwände werden damit wieder sichtbar.

Das Projekt zur Sanierung des Hauptgebäudes: Die Neubauteile in rot.

Grösster Eingriff ist der Abbruch des Obergeschosses. Hier soll es wieder eine Gästeterrasse mit Säntisblick geben. Dieses "Schiffsdeck" war im ursprünglichen Entwurf ein wesentliches Gestaltungselement. Es wurde aber bereits nach wenigen Betriebsjahren einem Raum für die Badmeister geopfert; dafür taugt der Raum heute aber nicht mehr, so dass die Stadt den ursprünglichen Zustand wieder herstellen kann.



Badi Rotmonten Schritt für Schritt saniert (vre) Die Sanierung des Hauptgebäudes ist ein weiterer Schritt zur Instandhaltung des Freibads Rotmonten. Die Bauetappe 2008/09 war auf die Einrichtungen fürs Baden und Schwimmen konzentriert. Dabei wurde die Badwassertechnik, das Schwimm- und das Rutschbahnbecken saniert. Im Winter 2014/15 wurden nicht mehr benötigte Garderoben abgebrochen oder als Materiallager umgenutzt. 2016/17 wurde die Gästeterrasse vor dem Kiosk und der Kinderspielplatz renoviert. Im Herbst 2018 musste die grössere der beiden Dachflächen des Hauptgebäudes saniert werden, weil sie undicht war. Und jetzt soll also die Sanierung des übrigen Hauptgebäudes folgen. Die entsprechende Vorlage liegt zum Entscheid bereits beim Stadtparlament.



Sonntag, 14. März - 15:03 Uhr

Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad unterliegen dem stärksten Team der Liga nur sehr knapp

(pd/vre) Gegen die Tabellenführerinen von Servette FC Chênois Féminin hat der FC St.Gallen-Staad am Samstag im Gründenmoos eine gute Leistung gezeigt, musste aber trotzdem eine knappe 0:1-Niederlage einstecken. Die St.Gallerinnen waren der Nummer 1 des Schweizer Frauenfussballs durchaus ebenbürtig und Punkte hätten mit etwas mehr Glück sehr wohl drin liegen können.

Beim Heimspiel gegen die Genferinnen wussten die St.Gallerinnen mit Spiel- und Lauffreude zu gefallen. Die Elf von Trainer Marco Zwyssig hatte in der ersten Halbzeit die besseren Möglichkeiten, aber ein Treffer wollte einfach nicht gelingen. In der ersten halben Stunde kamen Ardita Iseni zweimal und Anna Sutter einmal in aussichtsreicher Position zu guten Möglichkeiten. Aber auch Servette kam gegen Ende der ersten Halbzeit noch einmal zu zwei Torchancen.



Punkte hätten mit etwas mehr Glück wohl dringelegen: Am Samstag unterlagen die Frauen des FC St.Gallen-Staad den Leaderinnen der Women's Super League aus Genf knapp mit 0:1. Bild: Podo Gessner (13.3.2021)

Kurz nach Wiederanpfiff bejubelten die Gastgeberinnen die vermeintliche Führung, aber der Treffer zählte wegen eines Abseits nicht. Nur wenige Minuten danach kamen allerdings die Genferinnen zum Führungstreffer. Die St.Gallerinnen brachten den Ball in der 58. Spielminute nicht aus der Gefahrenzone und Amira Arfaoui zirkelte die Kugel aus spitzem Winkel ins Tor der Einheimischen.

Die St.Gallerinnen gaben sich damit aber noch nicht geschlagen und drückten in der Folge vehement auf den Ausgleich. Die beste Abschlussmöglichkeit hatte Jennifer Wyss, welche mit einem Lattentreffer den Gleichstand nur ganz knapp verpasste. Auch mit Steilpässen in die Tiefe versuchten die St.Gallerinnen den Ausgleich zu erzwingen, aber es sollte nicht sein...

Sonntag, 14. März - 11:04 Uhr

Lieferwagenfahrer flüchtet zu Fuss vor der Polizei durch die Stadt

(stapo/chs) Eine Verfolgungsjagd haben sich am Samstag der Fahrer eines Lieferwagens und St.Galler Stadtpolizisten geliefert. Kurz vor 18 Uhr fiel einer Patrouille der Stadtpolizei ein Lieferwagen auf, der trotz des Signals «Einfahrt verboten» in die Brauerstrasse einbog. Die Patrouille fuhr dem Fahrzeug nach und schaltete die Matrixleuchte «Stopp Polizei» ein.

Patrouillen der Stadtpolizei St.Gallen konnten den Lieferwagenfahrer anhalten. Bild: Raphael Rohner

Der Lieferwagen wurde dann gemäss Mitteilung der Stadtpolizei bei der Falkensteinstrasse gestoppt, worauf ein Mann zu Fuss die Flucht ergriff. Diese ging über die Neptun- auf die Rorschacher Strasse, anschliessend auf die Splügen- und schliesslich in die Oststrasse, wo der Mann angehalten werden konnte. An der Verfolgung waren mehrere Patrouillen der Stadtpolizei beteiligt.

Der Lieferwagenfahrer wurde für die weiteren Abklärungen auf den Polizeiposten gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der Lieferwagen gar nicht eingelöst und mit falschen Kontrollschildern unterwegs war. Der 30-jährige Fahrer gab an, die Kontrollschilder einem Bekannten ohne dessen Wissen entwendet zu haben. Der Mann wird jetzt gemäss Polizeimeldung angezeigt.

Sonntag, 14. März - 10:35 Uhr

Gleichstellung an der Universität St.Gallen: Scharfe Juso-Kritik am Nein der Studierenden zur gendergerechten Umbenennung der «Studentenschaft»

(pd/vre) Für die St.Galler Juso ist die HSG «die peinlichste Universität der Welt». Dies, weil sich eine knappe Mehrheit der Studierenden für die Beibehaltung des traditionellen Begriffs «Studentenschaft» anstelle des gendergerechten Begriffs «Studierendenschaft» ausgesprochen hat. In einer Mitteilung vom Wochenende kommentiert die Jungpartei den Entscheid der Urabstimmung, an der sich gut 11 Prozent der Studentinnen und Studenten der HSG beteiligt haben, mit scharfen Worten.



Die Vertretung der Studentinnen und Studenten heisst weiterhin Studentenschaft (im Bild das Anschlagbrett der Interessenvertretung in der HSG-Haupthalle). Die Juso kritisieren das in einer Mitteilung.

Bild: Michel Canonica

(25.11.2020)

Die Beibehaltung der nicht mehr zeitgemässen Bezeichnung für die Vertretung der Studierenden, sei «nicht nur peinlich, sondern auch extrem sexistisch». Das Argument, eine knappe Mehrheit der abstimmenden Studentinnen und Studenten habe aus Tradition am Begriff «Studentenschaft» festhalten wollen, kontert in der Juso-Mitteilung Vorstandsmitglieder Léonie Schubiger: «Wenn wir immer an Traditionen festhalten würden, hätten Frauen immer noch kein Stimm- und Wahlrecht.» Traditionen dürften kein Freipass für Sexismus sein.



Für die Juso des Kantons St.Gallen ist der Verzicht auf eine gendergerechte Umbenennung der Studentenschaft inakzeptabel. Universitäten wie die HSG hätten nämlich einen grossen Einfluss darauf, wie sensibilisiert die Absolventinnen und Absolventen für Gleichstellungsthemen seien. Es müsse sich auch «an der konservativen HSG etwas ändern, damit wir als Gesellschaft weiterkommen». Die Juso fordern daher in ihrer Mitteilung



die sofortige Umbenennung der «Studentenschaft» zu «Studierendenschaft»,

einen umfassenden Massnahmenplan zur Gleichstellung und Frauenförderung sowie

eine Professur für feministische Ökonomie.

Samstag, 13. März - 17:36 Uhr

Vor dem Sturm: Einige nutzen den starken Wind und lassen auf der Solitüde Drachen steigen

Den Drachen in den Augen, die Stadt zu Füssen. Bild: Sandro Büchler

(13.3.2021)

(sab) Aus Westen bläst am Samstag ein starker, teils böiger Wind. Es sind die Vorboten des Wintersturms «Luis», der am Abend und in der Nacht über die Schweiz hinwegzieht. Am Sonntagmorgen sinkt die Schneefallgrenze bis auf 500 Meter.

Bevor die Temperaturen frostig werden, haben einige St.Gallerinnen und St.Galler am Samstagnachmittag den Wind genutzt und auf der Solitüde oberhalb des Riethüsli Drachen steigen lassen. Bei den auffrischenden Böen kein leichtes Unterfangen.

Dunkle Wolken ziehen von Westen über die Stadt hinweg. Bild: Sandro Büchler (13.3.2021)

Samstag, 13. März - 11:33 Uhr

Mann nach Einbruchsversuch in Rorschacher Bijouterie festgenommen

(kapo/chs) Am Freitag, kurz vor Mitternacht, ist an der Hauptstrasse in Rorschach ein Einbruchsversuch in eine Bijouterie verübt worden. Der mutmassliche Täter, ein 29-jähriger Deutscher, konnte nach einer erfolgreichen Fahndung durch die Kantonspolizei St.Gallen festgenommen werden.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, beschädigte der mutmassliche Täter bedas Schaufenster der Bijouterie mit einem massiven Gegenstand und flüchtete danach mit einem Fahrrad. Die Tat wurde durch verschiedene Anwohner bemerkt, welche Hinweise zum Täter machen konnten. Die sofort hinzugezogenen Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, darunter ein Hundeführer, wurden verstärkt durch Patrouillen des Grenzwachtkorps.

Der mutmassliche Täter konnte letztlich an seinem Wohnort festgenommen werden. An der Festnahme waren auch der Hundeführer und sein Hund Yukon beteiligt. Es entstand massiver Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Samstag, 13. März - 10:05 Uhr

Gelockerte Quarantäneregeln für Betriebe, die regelmässig testen

(pd/chs) Unternehmen im Kanton St.Gallen können künftig kostenlos und regelmässig Coronatests durchführen. Das teilen der Kantonale Gewerbeverband und Pro City St.Gallen auf Beschluss von Kantonsärztin Danuta Zemp mit. Mitwirkende Betriebe profitierten dabei von gelockerten Quarantäneregeln.

Die Tests sollten alle sieben Tage wiederholt werden. Bild: Britta Gut

Die Voraussetzung und Anforderungen dafür: Die Tests müssen freiwillig sein. Um aber den gewünschten epidemiologischen Erfolg zu haben, sollten 80 bis 90 Prozent des Personals an den Tests teilnehmen. Zudem muss das repetitive Testen alle sieben Tage wiederholt werden. Und die Tests sind kein Ersatz für Hygiene und Schutzkonzepte, heisst es weiter in der Mitteilung.

Die Kosten der Laboranalysen sowie des Testmaterials werden vom Bund getragen. Interessierte Unternehmen aus dem Kanton St.Gallen können sich bis 16. März über ein Online-Formular beim Kanton melden.

Freitag, 12. März - 18:37 Uhr

Restessbar kämpft auch in St.Gallen gegen Foodwaste: Stadtpräsidentin Maria Pappa erhält die 100. Kundenkarte



(vre) Hoher Besuch am Donnerstagabend in der Restessbar an der Lindenstrasse 57: Maria Pappa schaute bei der Organisation vorbei, die auch in St.Gallen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln kämpft. Die Stadtpräsidentin erhielt dabei die 100. Kundenkarte in die Hand gedrückt. Zudem übergaben ihr Macherinnen und Macher der St.Galler Restessbar eine Sammlung von Rezepten, mit denen man in der Küche improvisieren und Überraschendes aus übrig gebliebenen Lebensmitteln zaubern kann.

Koronakonforme Übergabe der 100. Kundenkarte der Restessbar St.Gallen an Stadtpräsidentin Maria Pappa (rechts). Bild: PD

In der Schweiz wird rund ein Drittel der Lebensmittel weggeworfen. Das summiert sich jährlich auf rund zwei Millionen Tonnen Nahrungsmittel, die in der Mülltonne landen. Der Verein Restessbar will dieser Verschwendung entgegenwirken. Seine Helferinnen und Helfer sammeln täglich noch essbare Lebensmittel aus Läden in St.Gallen ein. Sie werden dann an Personen abgegeben, die sich dafür interessieren.

Das Angebot der Restessbar an der Lindenstrasse 57 ist für alle offen und kostenlos zugänglich. Die Übergabe der Lebensmittel findet zu bestimmten Zeiten durch Helferinnen und Helfer statt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig; über die Reihenfolge, in der die Kundschaft bedient wird, entscheidet das Los. Geöffnet ist die Restessbar am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 19.30 bis 20.30 Uhr, sowie am Samstag, 18.30 bis 19.30 Uhr. Anpassungen der Zeiten werden auf Facebook publiziert.



Details zur Restessbar St.Gallen finden sich auf der Homepage und auf der Facebookseite des Vereins.

Freitag, 12. März - 17:11 Uhr

Beim Ostschweizer Derby gegen Kreuzlingen ist am Samstag ein Sieg für die Handballerinnen des LC Brühl Pflicht

(pd/vre) Morgen Samstag treffen die Handballerinnen des LC Brühl auswärts auf den HSC Kreuzlingen. Anpfiff ist um 16 Uhr in Kreuzlingen-Egelsee. Die beiden Teams treffen bereits zum zweiten Mal in der Finalrunde der obersten Liga der Schweizer Handballerinnen aufeinander. Dieses erste Finalrundenspiel konnten die Brühlerinnen Ende Februar nach ausgeglichener erster Spielhälfte mit 30:22 für sich entscheiden. Seither mussten beide Equipen je eine Niederlage einstecken.

Wollen die Brühlerinnen in der Finalrunde der obersten Schweizer Liga der Handballerinnen weiter an der Spitze mitmischen, müssen sie am Samstag in Kreuzlingen unbedingt punkten. Bild: PD

Für die Brühlerinnen ist nach der Niederlage von vergangener Woche gegen die Spono Eagles diesen Samstag ein Sieg im Ostschweizer Derby Pflicht. Nur damit verlieren sie nämlich nicht den Anschluss an die Tabellenspitze. Dabei ist die Equipe um Headcoach Nico Andersson vor allem vor Kreuzlingens Rückraumshooterinnen und ihrer Wurfstärke gewarnt. Um zu punkten, müssen die St.Gallerinnen ihre Abwehrarbeit verbessern und gleichzeitig ihre Fehlerquote im Angriff verringern.

Freitag, 12. März - 16:16 Uhr

Mann in Socken verirrt sich ins Nobelhotel: 60-Jähriger versucht, Rausch in der «Einstein»-Lobby auszuschlafen

(rar/vre) Am Donnerstagabend hat sich ein 60-jähriger Mann in Socken in die Lobby des Hotels Einstein in St.Gallen verirrt. Der stark alkoholisierte Mann schlich nach Angaben der Stadtpolizei in die Empfangshalle und schlief dort auf einem Stuhl ein. Er wurde dann durch zwei herbeigerufene Polizisten eher unsanft aus seinen Träumen geweckt.

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz am Donnerstagabend beim Hotel Einstein. Bild: Raphael Rohner (11.3.2021)

Der 60-Jährige zeigte sich vorerst renitent: Er weigerte sich, das Hotel zu verlassen und nach Hause zu gehen. Der Atemlufttest ergab ein Resultat von über zwei Promille (1,04 mg/l). Der Betrunkene machte - neben seinem Rausch - auf die Polizisten auch einen verwirrten Eindruck. Schliesslich konnten sie ihn aber überzeugen mitzukommen und lieferten ihn bei sich zu Hause ab.



Freitag, 12. März - 16:00 Uhr

Im Lachen-Quartier blühen die Aprikosenbäume

Momentaufnahme. Ja, die Temperaturen der vergangenen Wochen waren für die Jahreszeit relativ mild. Das sieht man daran, dass im St.Galler Lachen-Quartier an einem Spalier bereits die Aprikosenbäume blühen. Und erste Bienen diese Blüten tatsächlich auch schon besuchen. Bild: Reto Voneschen

(12.3.2021)

Freitag, 12. März - 13:36 Uhr

Vertragsverlängerung abgelehnt: Captain Jordi Quintillà verlässt den FC St.Gallen

FCSG-Captain Jordi Quintillà wird seinen Vertrag nicht verlängern.

Bild: Marc Schumacher/

Freshfocus

(pl) Captain Jordi Quintillà verlässt den FC St.Gallen nach dieser Saison. Der Spanier hat den Verantwortlichen mitgeteilt, das Angebot für eine Vertragsverlängerung nicht anzunehmen, wie Trainer Peter Zeidler an der Medienkonferenz vom Freitag sagte.

Quintillà spielte drei Jahre für die Ostschweizer und war seit dieser Saison Captain.

Freitag, 12. März - 13:35 Uhr

Coronabulletin des Kantons St.Gallen: Keine höheren Fallzahlen nach den ersten Öffnungsschritten

(SK/vre) Eine grundsätzliche positive Bilanz zieht das Coronabulletin des Kantons St.Gallen für die vergangenen sieben Tage. Die Zunahme der Fallzahlen stagiert. Daraus leiten die Fachleute des Kantons den Schluss ab, dass die ersten Öffnungsschritte beim aktuellen Lockdown bisher keine Auswirkungen auf den Verlauf der Epidemie hatten.

Unabhängig vom Coronabulletin ist aber klar, dass der Druck aus der Bevölkerung für weitere Lockerungen stark zugenommen hat. Ein Indiz dafür sind einzelne illegale Parties mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die auch von der Stadtpolizei St.Gallen aufgelöst werden mussten. Wie's bei den Lockerungen ab 22. März weitergehen soll, will der Bundesrat heute Nachmittag, 14.30 Uhr, kommunizieren.



Die Zahlen der Coronapandemie im Kanton St.Gallen haben sich in den vergangenen sieben Tagen jedenfalls positiv entwickelt. Was soviel heisst, dass sie gesunken sind. Getestet wurden in dieser Woche 8129 (Vorwoche 7593) Personen. Positiv waren diese Woche 362 oder 8,1 Prozent, in der Vorwoche 351 oder 8,7 Prozent. 40 bis 50 Prozent der Fälle gehen auf Mutationen des ursprünglichen Coronavirus zurück.

Gegenüber der Jahreswende 2020/21 sehr deutlich abgenommen hat die Zahl der Hospitalisationen und Todesfälle. Neu ins Spital eingeliefert wurden in den vergangenen sieben Tagen vier (Vorwoche zehn) Personen. Todesfälle waren in dieser Woche noch drei (Vorwoche fünf) registriert. Diese Rückgänge führen Fachleute auch darauf zurück, dass viele ältere Personen und Angehörige von Risikogruppen geimpft worden sind.



Freitag, 12. März - 13:08 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 53'456 Impfdosen verabreicht

(SK/vre) Bis Mittwoch sind im Kanton St.Gallen 35'862 Impfungen mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech und 29'838 Impfungen mit jenem von Moderna, also insgesamt 65'700 Impfungen, durchgeführt worden. 22'262 Personen aus den Risikogruppen haben bereits ihre zweite Impfdosis erhalten. Insgesamt erhalten hat der Kanton St.Gallen bisher 79'700 Impfdosen der beiden Hersteller.



Die Kennzahlen zur Corona-Impfung im Kanton St.Gallen. Stand: Mittwoch, 10. März. Grafik: Fachstelle

Statistik Kanton SG

Am meisten St.Gallerinnen und St.Galler, nämlich 29'838, liessen sich bis Mittwoch in einer Arztpraxis impfen. Etliche Hausärzte führen inzwischen Wartelisten mit Impfwilligen unter ihren Patientinnen und Patienten. Mobile Impfteams verabreichten bisher 15'092, Spitäler 13'083 und die sogenannten Schwerpunktpraxen nochmals 7'687. Diese aktuellen Impfzahlen sind dem Internetauftritt des Kantons zu entnehmen.

Freitag, 12. März - 11:15 Uhr

Nägel einschlagen für die über 9000 Coronatoten in der Schweiz: St.Galler Aktion schafft Möglichkeit zum gemeinsamen Trauern mit Hinterbliebenen

(pd/vre) Bisher sind in der Schweiz über 9000 Personen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Kanton St.Gallen allein wurden bisher 684 Coronatote registriert. Für die Angehörigen dieser Opfer war das Abschiednehmen aufgrund der Anti-Corona-Massnahmen meist sehr schwierig. Abdankungen und Beerdigungen waren nur in kleinstem Rahmen und oft nur sehr kurz möglich.

Vergangenen Herbst und Winter waren die vielen Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 auch für das Pflegepersonal in Spitälern und Heimen eine grosse Belastung.

Bild: Alex Spichale

(12.11.2020)

Die vielen Toten seien zudem lange Zeit im Stillen quasi «mitgelaufen», sie seien kaum ein Thema gewesen, schreibt die St.Galler Pfarrerin Birke Müller in einer Mitteilung. Das bedeute bis heute viel Leid und Not für die Hinterbliebenen. Diese Situation beschäftigt die evangelische Pfarrerin seit vergangenem Herbst. Jetzt will sie mit einem Nagel-Erinnerungsprojekt im Osten der Stadt eine Möglichkeit aufgleisen, gemeinsam mit Hinterbliebenen zu trauern.



Für jeden Coronatoten der Schweiz soll beim Erinnerungsprojekt ein Nagel eingeschlagen werden. Jeweils fünf davon kommen in ein Holzklötzchen. Am Ende der Aktion werden die rund 2000 Klötzchen zuerst in der evangelischen Kirche Heiligkreuz und zu Allerheiligen dann auch in der katholischen Dreifaltigkeitskirche an der Iddastrasse als eine Art Mahnmal aufgestellt. Geplant sind zudem Gottesdienste, an denen um die Coronatoten getrauert werden kann.

Rund 2000 Holzklötzchen mit Nägeln für alle Coronatoten der Schweiz sollen im Osten der Stadt St.Gallen zu einem Mahnmal werden. Bild: Birke Müller

Zuerst geht es jetzt aber einmal darum, die Nägel in die Holzklötzchen zu schlagen. Daran beteiligen können sich alle Interessierten. Möglichkeiten aktiv zu werden gibt es an diesem Wochenende. Am Samstag, 10.30 bis 13 Uhr, sowie am Sonntag, 11 bis 12.15 Uhr, können in der evangelischen Kirche Heiligkreuz Nägel eingeschlagen werden. In der katholischen Dreifaltigkeitskirche ist das während der Fastenzeit immer von Dienstag bis Samstag, 14 bis 19 Uhr, im Atrium möglich. Und wer lieber zu Hause mit dem Hammer tätig ist, kann sich Klötzchen und Nägel auch abholen; die fertigen Klötzchen müssen bis 15. April zurückgebracht werden.



Freitag, 12. März - 9:42 Uhr

Kunstmuseum verlängert die Erker-Ausstellung: Ein Kapitel Kunstgeschichte, das in St.Gallen geschrieben wurde

(pd/vre) Derzeit ist im Kunstmuseum St.Gallen eine Ausstellung über die legendäre Erker-Galerie sowie ihre Editionen und ihren Verlag zu sehen. Sie wurde jetzt verlängert und ist damit bis 21. November zu sehen. Die Geschichte und Bedeutung der Erker-Galerie wird im Museum einerseits mit Werken aus der privaten Sammlung von Franz Larese und Jürg Janett nachgezeichnet. Dokumentiert wird sie zudem mit grossformatigen Fotografien von Franziska Messner-Rast und Franz Larese.



Das Kunstmuseum St.Gallen verlängert seine Ausstellung über die legendäre Erker-Galerie bis 21. November. Bild: PD/Stefan Rohner

Die Erker-Galerie von Franz Larese (1927-2000) und Jürg Janett (1927-2016) steht für den Aufbruch zur weltoffenen Stadt St.Gallen. Exponenten des Expressionismus und der Klassischen Moderne waren die Basis der Galerie, die ab 1958 wegweisende Ausstellungen zur Nachkriegsmoderne zeigte sowie eine Fülle von Editionen und Büchern herausgab. In der Erker-Galerie wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren europäische Kunstgeschichte geschrieben.

Zu den Details der Ausstellung «Erker: Galerie – Edition – Verlag» des Kunstmuseums St.Gallen im Internet. Im März wartet das Kunstmuseum von Dienstag bis Freitag mit verlängerten Öffnungszeiten bis 20 Uhr auf.



Freitag, 12. März - 9:00 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: «Nur» 42 Neuansteckungen, aber zwei weitere Todesfälle

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Donnerstag 42 neue laborbestätigte Coronafälle. Das ist die tiefste Zahl an Neuansteckungen in dieser Woche. Damit haben sich seit März des vergangenen Jahres 34'805 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag gab's zwei Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 steigt damit auf 684.

Die aktuellen Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Donnerstag, Stand Mitternacht, waren im Kanton St.Gallen noch 29 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert. Neun von ihnen lagen auf einer Intensivstation - acht mit und eine ohne künstliche Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kanton St.Gallen derzeit bei 71, die 14-Tage-Inzidenz bei 142. Dieser Wert bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die 14-Tage-Inzidenz ist einer von vier Richtwerten, die der Bundesrat als Entscheidungshilfe für weitere Lockerungen der Anti-Corona-Regeln definiert hat. Gesamtschweizerisch ist derzeit nur einer - die Belegung der Intensivstationen - erfüllt. Mindestens im Kanton St.Gallen wäre auch die Anforderung an die 14-Tage-Inzidenz erfüllt.

Was der Bundesrat auf den 22. März hin bei den Lockerungen des Lockdown zu tun gedenkt, wird sich heute Nachmittag zeigen. «Tagblatt online» wird wie üblich am frühen Nachmnittag per Liveticker und Livestream von der Medienorientierung berichten.



Donnerstag, 11. März - 18:08 Uhr

Lieferwagen mit Anhänger macht sich selbständig: Abhang hinunter gerollt, Ursache für Unfall wird jetzt untersucht

(stapo/vre) Zu einem nicht alltäglichen Zwischenfall ist es am Donnerstagmorgen an der Schuppisstrasse im Osten der Stadt St.Gallen gekommen. Ein parkierter Lieferwagen mit Anhänger rollte aus noch ungeklärten Gründen einen Hang hinunter. Beim Vorfall wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei niemand verletzt, es entstand aber viel Schaden am Fahrzeug.



Spektakulärer Zwischenfall: Der Lieferwagen mit Anhänger machte sich auf einer abschüssigen Fläche selbständig, durchbrach einen Zaun und kam knapp vor der Autobahn zum Stillstand. Bild: Stadtpolizei SG

(11.3.2021)

Am Donnerstag, gegen 6 Uhr, war an der Schuppisstrasse ein 28-jähriger Lieferwagenfahrer damit beschäftigt, Waren auszuladen. Plötzlich rollte sein Fahrzeug los und bewegte sich den Abhang hinunter. Es kam erst nach rund 40 Metern Irrfahrt zum Stillstand. Die Bergung von Lieferwagen und Anhänger erwiesen sich als aufwendig. Dazu musste ein Abschleppdienst beigezogen werden. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist jetzt Gegenstand von Abklärungen.

Die Bergung des an der Schuppisstrasse verunglückten Lieferwagens erwies sich als sehr aufwendig. Bild: Stadtpolizei SG

(11.3.2021)

Donnerstag, 11. März - 16:11 Uhr

Sanierung der Kolumbanstrasse im Stadtparlament: Vertiefte Überlegungen für einen Trudi-Gerster-Platz

(vre) Der grünliberale Stadtparlamentarier Marcel Baur ist nicht ganz zufrieden mit der Sanierungs- und Neugestaltungsvorlage der Stadt für die Kolumbanstrasse zwischen Splügenspange und Heiligkreuz. Er regte in einem Beitrag in seinem Blog an, dabei die Kreuzung Kolumban-, Heimat- und Kolosseumstrasse in einen Platz zu verwandeln. Einen Namen dafür hat er auch schon: Er würde die neue Freifläche fürs Quartier nach Märlitante, Schauspielerin und Politikerin Trudi Gerster (1919-2013) taufen (siehe STADT-TICKER, 9.3.2021, 17:23).

Könnte so ein Platz fürs Quartier auf der Kreuzung Kolumban-, Heimat- und Kolosseumstrasse aussehen? Visualisierung:

Markus Tofalo (9.3.2021)

Im Internet bekommt Marcel Baur jetzt Unterstützung von einem anderen Blogger und Grünliberalen. Markus Tofalo übt Kritik an Einzelpunkten der Neugestaltung und legt Visualisierungen vor, die zeigen, wie ein Trudi-Gerster-Platz aussehen könnte. Die Stadt will die Kolumbanstrasse zur Velostrasse (mit konsequentem Vortritt für die Drahtesel) umgestalten. Aber: Auf der Kreuzung mit der Heimatstrasse soll weiter Rechtsvortritt gelten. Was für Tofalo nicht taugt: «Wenn Velostrasse, dann konsequent.»



So könnte für Markus Tofalo der Quartierplatz an der Kreuzung Kolumban- und Heimatstrasse aussehen. Das folgende Pärklien liesse sich seiner Meinung nach gut ins Trudi-Gerster-Märlithema integrieren. Visualisierung:

Markus Tofalo (9.3.2021)

Allerdings legt er dann einen eigenen Vorschlag mit Beibehaltung des Rechtsvortritts an dieser Stelle vor: Er will die Kreuzung als Platz gestalten. Da sei Rechtsvortritt als Kompromiss «für eine gute Sache» auch auf einer Velostrasse akzeptabel. Markus Tofalo schlägt zudem die Entschärfung der folgenden Kreuzungen im Wohnquartier mit einer platzähnlichen Gestaltung vor. Der Ball liegt damit beim Parlament, das am 23. März über Sanierung und Neugestaltung der Kolumbanstrasse diskutieren soll.

Donnerstag, 11. März - 15:15 Uhr

Literaturfestival «Wortlaut» findet im Coronajahr 2021 nur digital statt: Programm erschienen, Festival mit Soli-Ticket unterstützen



(pd/vre) Das St.Galler Literaturfestival «Wortlaut» kann heuer wegen der Coronapandemie nicht im üblichen Rahmen durchgeführt werden. Die 13. Ausgabe des Anlasses findet daher vom 25. bis 28. März mit einem Ersatzprogramm im Internet statt. Alle Formate – Videos, Livestreams, Zoom-Anlässe – stehen kostenlos zur Verfügung. Wer «Wortlaut» unterstützen will, kann ab er via eventfrog.ch ein Soli-Ticket erwerben.



«Nachtgestalten» kann man am Literaturfestival Wortlaut am Freitag, 26. März, ab 19 Uhr, per Livestream aus dem Palace kennenlernen.

Bild: PD

Das digitale Alternativprogramm bringt ein paar der Autorinnen und Autoren, der Künstlerinnen und Künstler, welche am 13. St.Galler Literaturfestival hätten auftreten sollen, in die gute Stube. So kann man Laura Vogt und Werner Rohner virtuell auf einem Spaziergang begleiten. Oder man kann die Nachtgestalten von Nicolas Mahler via Livestream kennenlernen und Hildegard E. Keller an der Zoom-Bar treffen.



Das Programm des alternativen «Wortlaut» findet sich ab sofort im Internetauftritt des Festivals.

Donnerstag, 11. März - 14:17 Uhr

Aktivistinnen überkleben Strassennamen: Frauen im Stadtbild sichtbarer machen, mehr Strassen und Plätze nach ihnen benennen

(vre) Von den über 200 Strassen, Wegen und Plätzen, die in der Stadt St.Gallen nach historischen Persönlichkeiten benannt sind, tragen nur gerade 20 den Namen einer Frau. Ein Vorstoss im Stadtparlament will das ändern und historische Frauenfiguren im Stadtbild sichtbarer machen. Am Mittwochabend hat ein Dutzend Aktivistinnen dieser Forderung mit einer unkonventionellen Aktion Nachdruck verliehen: Die jungen Frauen tauften kurzerhand Strassen im Stadtzentrum um.



Der Aepli- wird am Mittwochabend vorübergehend zum Inhelderplatz. Bild: Julia Nehmiz

(10.3.2021)

So wurde die Neugasse zur Brunnerstrasse und die Marktgasse hiess plötzlich Louisweg. Geehrt wurden damit Anni Brunner (1914-2000), die als überzeugte Antifaschistin am spanischen Bürgerkrieg teilnahm, und Rosa Louis (1901-1988), die eine Vorkämpferin fürs Frauenstimmrecht und für Bildungsangebote beim katholischen und christlichsozialen Arbeiterbund war. Am Aepliplatz wiederum wurde der bedeutenden Entwicklungspsychologin Bärbel Inhelder (1913-1997) gedacht.



Die Marktgasse als Louisweg. Bild: Julia Nehmiz

(10.3.2021)

Ähnliche Aktionen für mehr weibliche Strassennamen gab es in der Vergangenheit auch in anderen Städten, etwa in Zürich. Für St.Gallen ist die Aktion auch nicht ganz neu: Ende der 1990er-Jahre taufte der Kabarettist Hans Fässler schon einmal eine Reihe von Strassen um, mit denen Männern gedacht wurde. Dies nach dem Motto, dass hinter jedem starken Mann eine starke Frau steht - womit die Guisanstrasse plötzlich nicht mehr an den Weltkriegsgeneral, sondern an seine Gattin erinnerte.



Donnerstag, 11. März - 12:55 Uhr

FC St.Gallen-Staad empfängt Servette: Schwere Aufgabe für FCSG-Frauen gegen die Leaderinnen

(pd/vre) Mit Servette FC Chênois Féminin gastiert am kommenden Samstag das Team, das derzeit an der Spitze der Tabelle der Women’s Super League steht, im Gründenmoos in St.Gallen. Die Genferinnen mit ihrem Trainer Eric Sévérac werden eine harte Nuss. Sie sind mit 42 Punkten nämlich souverän auf dem Weg zum Meistertitel. Der FC St.Gallen-Staad rangiert derzeit mit 15 Punkten auf Platz sieben der Tabelle.



Die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad empfangen am kommenden Samstag den Servette FC Chênois Féminin im Gründenmoos. Bild: Sandro Färber

In der laufenden Meisterschaft konnten die St.Gallerinnen gegen den Spitzenreiter noch keinen Treffer bejubeln. Im ersten Duell mussten sie sich knapp mit 0:1 geschlagen geben. Zum entscheidenden Treffer kam es erst zwei Minuten vor Schluss. In Genf setzte es dann eine 0:4-Niederlage ab, wobei es zur Pause erst 1:0 für den Tabellenführer gestanden hatte.

Donnerstag, 11. März - 11:50 Uhr

Petition gegen Tariferhöhung an der St.Galler Musikschule: Verband kritisiert «Sparmassnahme auf dem Buckel von Familien»

(vre) Der St.Galler Stadtrat will aufs Schuljahr 2021/22 die Tarife der Musikschule um generell fünf Prozent erhöhen. Zudem soll der Geschwisterrabatt abgeschafft werden. Links wie rechts der Mitte wurde bereits politischen Widerstand gegen die Sparmassnahmen angekündigt. Jetzt hat die Ostschweizer Sektion des Musikpädagogischen Verbandes auch noch eine Online-Petition dagegen lanciert. Titel: «Musikschule für alle – Nein zur Tariferhöhung».

Die vom Stadtrat geplanten Tarifmassnahmen für die Musikschule St.Gallen werfen derzeit hohe Wellen. Jetzt werden dagegen auch noch Unterschriften gesammelt. Bild: PD

In der Petition wird die St.Galler Stadtregierung aufgefordert, auf die Tariferhöhung wie die Abschaffung des Geschwisterrabattes zu verzichten. Diese Massnahmen brächten der Stadt nur marginale Mehreinnahmen, während sie für die betroffenen Familien und Kinder einschneidend seien, begründet der Verband seine Petition.

Unter den Massnahme werde letztlich die musikalische Bildung leiden. Für finanzschwachen Familien werde der Zugang zum Musikunterricht so noch weiter erschwert. Es bestehe die Gefahr, dass künftig nur noch Kinder und Jugendliche aus privilegierten Verhältnissen ein Musikinstrument erlernen könnten, schreibt der Verband:

«Das schadet der Chancengerechtigkeit.»

In der Petition wird auch vorgerechnet, was die Tariferhöhung und die Abschaffung des Geschwisterrabattes ausmacht. Neu werde etwa eine halbe Stunde Instrumentalunterricht für Kinder der Volksschule jährlich 966 statt wie bisher 920 Franken. Zudem bezahle eine Familie mit drei Kindern durch die Abschaffung des Geschwisterrabattes künftig über 550 Franken mehr pro Jahr, was eine Erhöhung von fast 25 Prozent sei.



Zur Petition «Musikschule für alle – Nein zur Tariferhöhung» im Internet.

Donnerstag, 11. März - 10:30 Uhr

Coronapandemie wirkt dämpfend auf Statistik der Verkehrsunfälle 2020: Weniger Unfälle und Verletzte, aber zwei tote Fussgängerinnen



(stapo/vre) Viel Positives kann man der seit gut einem Jahr grassierenden Coronapandemie ja wirklich nicht abgewinnen. Allerdings macht sich die Krise beim Unfallgeschehen auf dem Stadtsanktgaller Strassennetz dämpfend bemerkbar: Da das Verkehrsvolumen aufgrund des ersten Lockdowns massiv sank, hat auch die Zahl der Verkehrsunfälle, der im Strassenverkehr Verletzten und verschiedener Verkehrsdelikte 2020 klar abgenommen. Das ist der Jahresstatistik der Stadtpolizei zu entnehmen.



Die Verkehrsstatistik der Stadtpolizei fürs vergangene Jahr sieht positiv aus. Spektakuläre Unfälle wie das Auto, das an der Geltenwilenstrasse den Verkehrsteiler «frisst», oder... Bilder: Stadtpolizei SG

Die Stadtpolizei hat im vergangenen Jahr insgesamt 434 Unfälle registriert; das sind 56 oder 11,4 Prozent weniger als 2019. Die Zahl der im Strassenverkehr Verletzten hat um 16 auf 172 Personen abgenommen. Allerdings wurden im vergangenen Jahr zwei Frauen bei zwei Unfällen von Autos auf dem Fussgängerstreifen erfasst und getötet. Gleich geblieben sind 2020 gegenüber den Vorjahren die vier häufigsten Unfallursachen: mangelnde Aufmerksamkeit, Missachten von Vortrittsregeln, Fahren in nicht fahrfähigem Zustand und zu hohes Tempo.

...wie das Auto das im Nebel an der Rosenbergstrasse verunglückte, gab's aber auch 2020. Der eine oder andere fahrlässige Lenker hatte Glück, dass er nur mit Beulen und Schrammen davon kam.



2020 hat die Stadtpolizei 37 Personen weniger als 2019 registriert, die in nicht fahrfähigem Zustand hinter dem Steuer sassen. In den meisten der 229 Fälle hatten die Angehaltenen zu tief ins Glas geschaut. Immerhin sieben Personen wurden mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut erwischt.



Tempokontrollen Weniger Autos waren zu schnell unterwegs (stapo/vre) Zufrieden ist die Stadtpolizei mit den Resultaten der Geschwindigkeitskontrollen im vergangenen Jahr. Ausser in Tempo-60-Zonen gingen die Übertretungen 2020 im Vergleich zu 2019 überall zurück. In Tempo-60-Zonen wurden bei mobilen Kontrollen über 21'000 Fahrzeuge erfasst, von denen 4,25 (Vorjahr 1,64) Prozent zu schnell unterwegs waren.

Von den fünf stationären Blitzern auf St.Galler Stadtgebiet wurden 2020 über 4,5 Millionen Fahrzeuge erfasst. Davon waren nur gerade 2'656 (oder 0,06 Prozent) zu schnell unterwegs. Die Stadtpolizei führt den tiefen Wert in ihrer Jahresstatistik auch darauf zurück, dass die Standorte dieser Anlagen bekannt sind. Sie wirken damit vor allem präventiv. Mit einer halbstationären Anlage wurde 2020 an elf Standorten auf Stadtgebiet die Einhaltung des Tempolimits kontrolliert. Dabei wurden über fünf Millionen Fahrzeuge erfasst, von denen 18'246 (oder 0,36 Prozent) zu schnell unterwegs waren. Mobile Geschwindigkeitskontrollen fanden 2020 239 in Tempo-30/20-Zonen und 147 in Tempo-50-Zonen statt. Dabei wurden über 100'000 Fahrzeuge erfasst. In den Tieftempozonen waren 6,3 (2019: 6,8) Prozent der Kontrollierten zu schnell unterwegs. In Tempo-50-Zonen fuhren 3,65 (2019: 3,7) Prozent der gemessenen Autos zu schnell.

Donnerstag, 11. März - 8:59 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 76 Neuansteckungen, aber kein weiterer Todesfall

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Mittwoch 76 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März des vergangenen Jahres 34'763 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch gab's keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 bleibt am dritten Tag in Serie stabil bei 682.

Die Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen. Während die Zahl der Neuansteckungen auf relativ hohem Niveau stagniert, ist die Zahl der Todesfälle und der Hospitalisationen stabil auf tiefem Niveau. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kanton St.Gallen derzeit bei 72. Sie ist seit Montag leicht am Steigen; ob das ein Trend oder ein Zufall ist, muss sich allerdings erst noch zeigen. Dieser Wert bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Er gilt derzeit als einer der Richtwerte für Verschärfungen oder Lockerungen der Anti-Corona-Massnahmen.



Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen seit Anfang Jahr. Ein Höhepunkt wurde um den 4. Januar erreicht. Zum Vergleich: Am 1. März wurden 100 Fälle gemeldet, der Sieben-Tage-Schnitt lag bei 50.

Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Mittwoch, Stand Mitternacht, waren im Kanton St.Gallen immer noch 30 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert. Neun von ihnen lagen auf einer Intensivstation - acht mit und eine ohne künstliche Beatmung.



Donnerstag, 11. März - 7:57 Uhr

Bereit für den Frühling

Momentaufnahme. Voll auf Frühling eingestellt sind die Gärtnerinnen und Gärtner des Kantonsspitals. Ausgehend vom Pflanzenlager an der Rorschacher Strasse verteilen sie derzeit bunte Frühlingsgrüsse im ganzen Areal. Dass ein Teil davon, die Stiefmütterchen, winterhart sind, ist angesichts der Wetterprognose fürs Wochenende kein Nachteil... Bild: Reto Voneschen

(9.3.2021)

Mittwoch, 10. März - 17:00 Uhr

Kritische Fragen zur Impfstrategie des Kantons: Kann die Stadt ihn bei Planung und Kommunikation unterstützen?

(vre) Wie rasch es in der Coronapandemie eine Rückkehr zu so etwas Ähnlichem wie Normalität gibt, dürfte stark vom Fortschritt der Impfkampagne abhängen. Für CVP-Stadtparlamentarierin Barbara Hächler geht's im Kanton St.Gallen in dieser Hinsicht zu zögerlich vorwärts. In einer jetzt eingereichten Einfachen Anfrage will sie daher wissen, wie die St.Galler Stadtregierung den Kanton bei Kommunikation und Planung der Massenimpfungen unterstützen will und kann.



Viele hoffen, dass Massenimpfungen bald einmal eine Rückkehr aus der Coronapandemie zur Normalität ermöglichen. Im Bild ein Transparent mit einer Spritze vor dem Impfzentrum auf dem Areal der Messe Luzern.

Bild: Alexandra Wey/KEY

(19.1.2021)

Für den Kanton seien Massentests weder an den Schulen noch in der Wirtschaft ein Thema. Die Impfplanung wiederum gehe nur schleppend voran. Solange hier nicht vorwärtsgemacht werde, gehe es ins Geld. Nicht nur für den Kanton, sondern auch für die Stadt, begründet Barbara Hächler ihren Vorstoss. Viele St.Gallerinnen und St.Galler hätten Mühe, sich auf der Corona-Homepage des Kantons zu orientieren, kritisiert sie weiter. Das habe dazu geführt, dass Hausärzte in der Stadt eigene Wartelisten für Impfwillige führten.

Der CVP-Stadtparlamentarierin ist voll und ganz bewusst, dass der Kanton und nicht die Stadt bei der Coronapandemie die Federführung hat. Mit ihrem Vorstoss wolle sie der Stadtregierung aber die Möglichkeit geben, klar zu signalisieren, dass sie ein starkes Interesse daran habe, die Wirtschaft und die Kultur möglichst rasch wieder zum Leben zu erwecken. Dafür müsse die Stadt die Impfplanung des Kantons fördern und unterstützen, fordert Barbara Hächler in der Einfachen Anfrage.



Mittwoch, 10. März - 15:35 Uhr

Von Parkplatz auf Strasse eingebogen und Mofa über den Haufen gefahren: 80-Jähriger verletzt im Spital

(kapo/vre) Am Mittwochmorgen ist es auf der Romanshornerstrasse in Wittenbach zu einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen und einem Mofa gekommen. Der 80-jährige Mofafahrer wurde gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen unbestimmt verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken.

Zum Unfall war es am Mittwoch, kurz vo 8.30 Uhr gekommen, als ein 45-jähriger Lastwagenfahrer vom Parkplatz vor der Migros nach links auf die Romanshornerstrasse einbiegen wollte. Gleichzeitig fuhr der 80-Jährige mit seinem Mofa auf der Strasse in Richtung Häggenschwil. In der Annahme, dass der Mofafahrer in den Parkplatz einbiegen würde, fuhr der Lastwagenfahrer los. Dadurch kam es zum Zusammenstoss: Das Mofa wurde dabei frontal von der Fahrerkabine des Lastwagens erfasst.



Mittwoch, 10. März - 14:51 Uhr

Frösche, Kröten und Molche sind in den Startlöchern: Naturschutz sensibilisiert mit Plakaten für Amphibien auf Hochzeitswanderung

(pd/vre) Immer im Frühling wandern Grasfrösche, Erdkröten und Molche aus ihren Winterquartieren zu den nächstgelegenen Gewässern, um zu laichen. Seit Jahrzehnten helfen den Tieren dabei viele Freiwillige des Naturschutzvereins Stadt St.Gallen und Umgebung (NVS) über viel befahrene Strassen. Neu sensibilisiert der NVS mit einer Plakataktion auch Fussgängerinnen und Velofahrer rund um einige Weiher auf Stadtgebiet.

Mit Warn- und Hinweistafeln wie hier im Areal der Burgweier macht der Naturschutz derzeit rund um Stadtsanktgaller Gewässer auf die Laichwanderung von Grasfröschen, Erdkröten und Molchen aufmerksam. Bild: Christoph Noger

Auslöser für die in diesem Jahr erstmals durchgeführte Aktion waren Meldungen, dass die Amphibien auf Fuss- und Waldwegen auch von Velos überfahren oder gar von Fussgängern zertrampelt wurden. Mit der Öffnung des Areals der Burgweier gibt es ab diesem Jahr ein weiteres Gebiet mit diesem Problem. Der Anstoss zur Plakataktion kam denn auch nicht zufällig aus jener Freiwilligengruppe, die die Amphibienwanderung an der Ober- und Fürstenlandstrasse zu den Burgweiern betreut.



Dazu wurde von einer Grafikerin ein Plakat kreiert. In Absprache mit Stadtgrün (dem ehemaligen Gartenbauamt) und der Stadtpolizei stehen die Warn- und Hinweistafeln vorübergehend während der Laichwanderung im Areal von Burg- und Bildweier sowie an den Teichen auf Drei Weieren. Sie machen zuerst auf die Wanderung der erwachsenen Tiere und im Sommer dann auf den Auszug ihrer Jungen aufmerksam.



Laichwanderung In den Startlöchern (vre) Immer im Frühling, wenn es taut und warm genug wird, erwachen Grasfrösche, Erdkröten und Molche aus der Winterstarre und wandern zum nächstgelegenen Gewässer. Hier feiern sie dann quasi Hochzeit und legen den Laich ins Wasser. Danach verlassen sie den Weiher und machen sich auf in ihrer Sommerlebensräume. Im Laich entwickeln sich dann die jungen Amphibien, die etwa als Kaulquappen schlüpfen und in den folgenden Wochen und Monaten die Verwandlung zum kleinen Frosch oder zur kleinen Kröte durchmachen. Im Frühsommer, der genaue Zeitpunkt hängt vom Wetter eines Jahres ab, verlassen dann auch die Kleinen das Wasser und wandern zu Tausenden in die Sommerlebensräume. Während in den tieferen Lagen der Ostschweiz die Amphibien bereits laufen, sind sie in der Stadt St.Gallen erst in den Startlöchern. Bisher waren die Abende - die Tiere ziehen vor allem bei Nachteinbruch - bei uns noch etwas zu kalt und oft auch zu trocken. Bisher waren die Hüpfer daher erst vereinzelt unterwegs. Das dürfte sich mit steigenden Temperaturen und allenfalls auch noch einem vorabendlichen Regenguss bald einmal ändern.

Mittwoch, 10. März - 14:14 Uhr

Erinnerungen ans vorläufig letzte Konzert im Palace: Vor einem Jahr standen das Duo Dachs und Beat Breu zusammen auf der Bühne



(sab) Das Musikduo Dachs hat jetzt online ein kurzes Video veröffentlicht, das die Band und den früheren Radprofi Beat Breu vor einem Jahr auf der Bühne des Palace zeigt. Das Publikum skandiert lautstark: «Beat, Beat, Beat!» Es war eine kleine Sternstunde, als der 63-jährige St.Galler auf die Bühne des ausverkauften Palace trat. Die Pandemie stand zwar bereits vor der Tür. Dass dieser Auftritt das vorerst letzte Konzert im Palace sein würde, ahnte am alkoholgeschwängerten Abend aber kaum jemand.



Die St.Galler Band Dachs taufte damals ihr kurz zuvor erschienenes Album «Zu jeder Stund en Vogelgsang». Darauf figuriert der Song über Beat Breu, den das Duo als Legende bezeichnet. Ein Hit, ein Ohrwurm – dessen Protagonist sich bis dahin aber noch nicht öffentlich dazu geäussert hatte. Und dann kam Beat Breu auf die Bühne, der zweimalige Tour-de-Suisse-Sieger, der zuletzt im mittlerweile untergegangenen Circus Royal im Zirkusbistro tätig war. Und sagte, er fühle sich natürlich geehrt, dass über ihn – eine lebende Legende – ein Song geschrieben worden sei.

Mittwoch, 10. März - 11:54 Uhr

New Orleans wird auf September verschoben

Das Jazz-Festival «New Orleans meets St.Gallen» wird in diesem Jahr auf den September verschoben. Archivbild: Urs Bucher

(pd/dar) Zum 33. Mal sollte am 22. Juni das Blues- und Dixie-Festival «New Orleans meets St.Gallen» in der St.Galler Altstadt stattfinden. Jetzt haben die Organisatoren aufgrund der aktuellen Pandemielage beschlossen, den Event auf Dienstag, 28. September, zu verschieben. Genauere Informationen würden zu gegebener Zeit nachgereicht, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Mittwoch, 10. März - 9:55 Uhr

Talkshow über Rassismus und Migration aus dem Palace

(pd/dar) «Es ist wichtig, sich sein eigenes Land anzueignen, es zu prägen, sich nicht mehr als Gast oder Bürgerin zweiter Klasse zu fühlen.» Dies sagt Tarek Naguib, Antirassismus-Aktivist, Jurist und einer der Köpfe hinter einem neuen Talk-Format, welches heute Abend im Internet seine Premiere feiert. In «We Talk - Schweiz ungefiltert» sollen Menschen mit Rassismus-Erfahrungen zu Wort kommen. Schliesslich haben mehr als ein Drittel der Menschen, die in der Schweiz leben, Migrationsgeschichte und Rassismuserfahrung. Doch in den Medien seien sie untervertreten oder würden stereotyp dargestellt, heisst es auf der Website der Talksendung:

«Darum nehmen wir das Heft selbst in die Hand und starten ‹We Talk›.»

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: PD

In der ersten Folge, aufgenommen im Palace in St.Gallen, diskutieren die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa, der Historiker Cenk Akdoğanbulut, die Juristin Lejla Medii und die Black-Lives-Matter-Aktivistin Samantha Wanjiru. «Mit den Erfahrungen verschiedener Generationen tauschen sie sich über Rassismus und Widerstandsformen in der Schweiz aus», heisst es in einem Bericht auf neuemedienmacherinnen.ch.



Hinter der Talksendung stehen Mitglieder des Kollektivs Ostschweiz, des Berner Rassismusstammtischs und der Gruppe «Friends of Ines». Ziel sei es, eine Debattenkultur zu etablieren, sagt Moderator Mardoché Kabengele. Entscheidend ist für die Macherinnen und Macher deshalb, dass die ganze Produktion in den Händen von «Peope of Color» liegt.

Mittwoch, 10. März - 9:19 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 82 Neuansteckungen, aber kein weiterer Todesfall

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Dienstag 82 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März des vergangenen Jahres 34'687 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Dienstag gab's keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 bleibt damit stabil bei 682.

Die aktuellen Kennzahlen der Coronapandemie im Kanton St.Gallen. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kanton St.Gallen derzeit bei 70, was im Vergleich zu anderen europäischen Regionen eine tiefe Zahl ist. Der Wert bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Er gilt derzeit als einer der Richtwerte für Verschärfungen oder Lockerungen der Anti-Corona-Massnahmen.



Die Corona-Neuansteckungen in den St.Galler Wahlkreisen gemessen an der 14-Tage-Inzidenz (Fälle der vergangenen 14 Tage pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern). Hotspot ist derzeit das Sarganserland. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Dienstag, Stand Mitternacht, waren im Kanton St.Gallen noch 30 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert. Acht von ihnen lagen auf einer Intensivstation - fünf mit und drei ohne künstliche Beatmung.



Mittwoch, 10. März - 8:38 Uhr

Auswirkungen der Coronapandemie abfedern helfen: Stadt erlässt Läden, Restaurants und Taxis erneut Gebühren

(sk/vre) Die Stadt St.Gallen erlässt Läden, Gastrobetrieben und Taxis für die Zeit des zweiten Lockdown verschiedene Gebühren. Vorläufig werden den von der Schliessung betroffenen Betrieben keine dieser Gebühren in Rechnung gestellt. Abgerechnet werden soll gemäss Mitteilung vom Mittwoch erst, wenn Klarheit darüber herrscht, für welche Zeiträume überhaupt Gebühren erhoben werden.



Die Stadt St.Gallen erlässt den Restaurants für den zweiten Lockdown etwa die Gebühren für die Gartenbeizen. Sie werden normalerweise ab März fällig. Im Bild der Garten des «Brauwerk» im Bahnhofpärklein.

Archivbild: Stadt SG

Vom Gebührenerlass profitieren einmal Läden, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Sie mussten vom 18. Januar bis Ende Februar dicht machten. Für sie entfallen für diese Zeit etwa entfallen beispielsweise die Gebühren für Kundenstopper auf öffentlichem Grund. Den Gebührenerlass für Taxi-Unternehmen verknüpft die Stadt St.Gallen terminlich mit dem Lockdown für Gastrobetriebe. Bei ihnen geht es um Standplatzgebühren für A-Taxis.



Restaurants und andere Gastrobetriebe mussten bereits am 22. Dezember des vergangenen Jahres schliessen und sind, sofern kein Kantinenbetrieb angeboten wird, auch aktuell noch geschlossen. Für die Berechnung des städtischen Gebührenerlasses ist gemäss Mitteilung abzuwarten, wann sie wieder öffnen dürfen. Bei ihnen geht es unter anderem um den Erlass von Patentgebühren oder Gebühren zur Nutzung des öffentlichen Raumes, die üblicherweise ab März wieder anfallen.

Beratungsstelle Niederschwellige Unterstützung bei Coronafragen (sk/vre) Für alle, die in Zusammenhang mit der Coronpandemie Probleme lösen müssen und nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, betreibt die Stadt St.Gallen seit Mitte Februar eine Beratungsstelle im Rathaus. Sie bietet zu den üblichen Schalteröffnungszeiten niederschwellige Beratung in Fragen in Zusammenhang mit der Coronapandemie an.

Informationen zur Beratungsstelle gibt's im Internet.

Mittwoch, 10. März - 8:08 Uhr

Erste Heimspiele 2021 der Nationalmannschaft finden in St.Gallen statt: WM-Qualifikation gegen Litauen und Länderspiel gegen Finnland

(pd/vre) Ende Monat spielt die Schweizer Nationalmannschaft wieder einmal im Kybunpark im Westen der Stadt St.Gallen. Sie führt hier ihre ersten beiden Heimspiele in diesem Jahr durch. Am Sonntag, 28. März, findet die Partie gegen Litauen im Rahmen der Fifa European Qualifiers 2020/22 statt. Drei Tage später, am Mittwoch, 31. März, trifft die Nati in einem Länderspiel auf Finnland. Das erste Duell der Schweizer seit 2008 mit dem nordischen EM-Debütanten wird wie jenes mit Litauen um 20.45 Uhr angepfiffen.

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft ist für Trainings und für ihre Heimpsiele immer wieder einmal Gast im St.Galler Kybunpark. Bild: Andy Mueller/

Freshfocus (4.3.2014)

Bleibt zu hoffen, dass die Nationalmannschaft an die guten Resultate früherer Qualifikationsspiele im Kybunpark anknüpfen kann. 2017 resultierte hier ein 1:0 gegen Andorra, 2018 sogar ein 6:0 gegen Island und 2019 ein 1:0 gegen Georgien, wie der Newsletter des Sportamts der Stadt St.Gallen auflistet. Publikum dürfte angesichts der Coronapandmie bei den beiden Spielen von Ende März eher noch keines zugelassen sein.



Mittwoch, 10. März - 7:00 Uhr

St.Gallerinnen und St.Galler sind sportbegeistert: Wandern, Schwimmen und Velofahren als beliebste Sportarten in der Gallusstadt

(vre) Die Bevölkerung der Stadt St.Gallen ist sportbegeistert. Das lässt sich aufgrund der Studie «Sport Schweiz 2020» feststellen. 83 Prozent der Städterinnen und Städter treiben Sport. 67 Prozent trainieren mindestens einmal pro Woche, 58 Prozent sind sogar zwei und mehr Stunden pro Woche sportlich aktiv. 17 Prozent der Stadtbevölkerung treibt gemäss Studie nie Sport; 2014 waren das noch 27 Prozent.

Das wichtigste Motiv der Städterinnen und Städter, um Sport zu treiben, ist die eigene Gesundheit. 67 Prozent gaben in der Umfrage für die Studie «Sport Schweiz 2020» diesen Grund an. Bei den über 65-Jährigen gaben 73 Prozent an, Sport zu treiben, um im Alltag mobil zu bleiben. Sportvereine verlieren tendenziell an Bedeutung für die sportbegeisterten St.Gallerinnen und St.Gallern. Dagegen erfreuen sich Fitnesszentren steigender Beliebtheit.



Wandern und Bergwandern ist die beliebteste sportliche Freizeitaktivittät von St.Gallerinnen und St.Gallern.

Bild: Arno Balzarini/KEY

Die beliebteste Sportart bei Stadtsantkgallerinnen und Stadtsanktgallern war 2020 Wandern/Bergwandern, das 56,3 Prozent der Sporttreibenden ausüben. Schwimmen (40,5 Prozent) und Velofahren (ohne Mountainbike, 36,6 Prozent) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Dahinter rangieren in der Beliebtheitsskala von sportlichen Städterinnen und Städtern Skifahren (29,1), Joggen (27,4) und Fitnesstraining (21,7).



Seit dem Jahr 2000 lässt der Bund regelmässig erheben, wie sich Sportaktivitäten und Sportinteresse der Schweizer Bevölkerung entwickelt. Bei der jüngsten Studie haben Kanton und Stadt St.Gallen zusätzliche Befragungen ermöglicht. Der Teilbericht für den Kanton sowie die Städte St.Gallen und Rapperswil/Jona liegt jetzt vor. Grundlage dafür ist die Befragung von 1702 Personen im Alter ab 15 Jahren im Kanton St.Gallen. Darunter sind 474 Personen aus der Gallusstadt und 419 aus Rapperswil/Jona.



Die Detailzahlen zur Sportstudie über die Stadt St.Gallen finden sich im Internet.



Dienstag, 9. März - 17:23 Uhr

Ein eigener Platz für die Märlitante der Nation? Stadtparlamentarier will Kreuzung zum Trudi Gerster-Platz umbauen

(vre) An der nächsten Sitzung des St.Galler Stadtparlaments vom 23. März soll auch über die Sanierung und Neugestaltung der Kolumbanstrasse diskutiert werden. Für den vorderen Teil zwischen Splügen- und Heimatstrasse ist ein Kredit von gut einer, für den hinteren Teil zwischen Heimat- und Heiligkreuzstrasse von über 1,7 Millionen Franken nötig.

Die Kreuzung Kolumban- und Heimatstrasse im heutigen Zustand. Ein Stadtparlamentarier will daraus den Trudi Gerster-Platz machen. Bild: Sandro Büchler

(9.3.2021)

Dem grünliberalen Stadtparlamentarier Marcel Baur ist aufgefallen, dass das städtische Tiefbauamt die beiden Abschnitte der Kolumbanstrasse mit einer normalen Kreuzung verbinden will. Er regt jetzt in seinem Blog anstelle der heutigen Kreuzung Kolumban- und Heimatstrasse sowie als Bindeglied zwischen den neugestalteten Strassenabschnitten einen Platz fürs Quartier an. Heissen soll er Trudi Gerster-Platz.



Einiges an der Vorlage zur Neugestaltung der Kolumbanstrasse scheint dem Grünliberalen «gar nicht schlecht gelungen». Wenn das Tiefbauamt für die Kreuzung Kolumban- und Heimatstrasse mehr oder weniger eine 1:1-Überarbeitung vorschlage, werde aber eine wichtige Chance verpasst, den Freiraum um die Kreuzung massiv aufzuwerten. Baur schlägt daher vor, dass Projekt zu überarbeiten und «eine trostlose Strassenkreuzung» durch «einen Platz mit der Möglichkeit zur Durchfahrt» zu ersetzen.

Das plant die Stadt mit dem vorderen Teil der Kolumbanstrasse. Oben die Kreuzung Kolumban- und Heimatstrasse, die ein Stadtparlamentarier in einen Trudi Gerster-Begegnungsplatz verwandeln will. Plan: Stadt St.Gallen

Nach Meinung des Stadtparlamentariers könnte man so aus dem durch Strassen begrenzten Areal einen Begegnungsplatz fürs Quartier schaffen. Er sieht in seinem Vorschlag selbstbewusst auch «weit mehr als nur einen einfachen Wunsch» aus dem Parlament oder der Bevölkerung: Die Idee füge sich nahtlos ins Mobilitätskonzept, ins Umweltkonzept und in die Bestrebungen der Stadt ein, für ein besseres Stadtklima zu sorgen, schreibt Marcel Baur.



Dienstag, 9. März - 16:26 Uhr

Verlängerte Ladenöffnungszeiten: Nach den Nein in Bern und Zug ist die Stadtsanktgaller SP zuversichtlich für die eigene Initiative

(pd/vre) Die Stimmberechtigten in den Kantonen Zug und Bern haben am vergangenen Sonntag klar Nein zu ausgeweiteten Ladenöffnungszeiten gesagt. Die SP der Stadt St.Gallen wertet dies in einer Mitteilung als positives Vorzeichen für ihren eigenen Kampf gegen die vom Stadtrat für Geschäfte in Alt- und Teilen der westlichen Innenstadt auf 1. Juni 2020 hin ausgeweiteten Öffnungszeiten.

Gegen die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten ist in der Stadt St.Gallen eine Volksinitiative hängig. Und die Kantonsregierung hat von einer Mehrheit des Parlaments in der Februarsession den Auftrag erhalten, die Ausweitung oder gar Abschaffung der Ladenöffnungszeiten zu prüfen und dazu Antrag zu stellen. Für die SP zeigen die klaren bis überdeutlichen Abstimmungsresultate jetzt eines: Die Forderung nach längeren Öffnungszeiten sei im Volk nicht mehrheitsfähig.

Mitglieder von der Grünen Alternative Zug stellen ein Plakat gegen längere Ladenöffnungszeiten auf. Das Stimmvolk des Kantons lehnte eine Liberalisierung am Sonntag sehr deutlich ab.

Bild: Matthias Jurt

(5.2.2021)

Nach Meinung der SP sticht das Argument, dass die Ausweitung der Geschäftszeiten für kleine Betriebe sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Verkauf einzig Nachteile mit sich bringe. Auch das Gewerbe stehe ganz und gar nicht geschlossen hinter den Versuchen für eine Liberalisierung, schreibt die SP. Das habe man im Februar auch im St.Galler Kantonsrat gesehen. Dem Komitee hinter der Initiative gegen die städtischen Ladenöffnungszeiten gehörten einzelne Gewerbebetriebe an.



Für kleinere Läden bedeuteten verlängerte Ladenöffnungszeiten nämlich nur höhere Personalkosten bei gleichbleibendem Umsatz, heisst es in der SP-Mitteilung. Was für die grossen Ladenketten «zeitgemässe Rahmenbedingungen» darstelle, sei für viele andere einzig eine unnötige Zusatzbelastung. Für die Sp ist damit klar: «Die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten ist somit Politik für die Grossen mit Rezepten von vorgestern, während die Kleinen in die Röhre schauen.»



Dienstag, 9. März - 13:39 Uhr

Stadtpolizei zieht nicht mehr ansprechbaren Autofahrer aus dem Verkehr: Zivilpolizisten «rasant» überholt

(stapo/vre) Stadtpolizisten haben am Montagabend einen nicht mehr fahrfähigen Autolenker aus dem Verkehr gezogen. Zuvor hatte sie der Mann mit einem «rasanten» Manöver überholt, wie es in der Polizeimeldung heisst. Bei der folgenden Kontrolle des Mannes stellten die Polizisten fest, dass dieser unter Ausfallerscheinungen litt. Der 36-Jährige wurde als fahr-, aber auch als vernehmungsunfähig eingestuft.



Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Fahrausweis entzogen. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft die Abnahme einer Blut- und Urinprobe an. Der Mann wird jetzt zu einem späteren Zeitpunkt für eine Vernehmung auf den Polizeiposten vorgeladen. Dabei wird er auch über die 50 Gramm Marihuana Auskunft geben müssen, die die Polizisten im Fussraum des Autos fanden.

Dienstag, 9. März - 11:25 Uhr

Ausstellung zu 50 Jahren Frauenstimmrecht in der Schweiz: Feier mit Bundesrätin, Regierungsrätin und Stadtpräsidentin

(vre) Seit Samstag ist im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen die Ausstellung «Klug und kühn – Frauen schreiben Geschichte» zu sehen. Auf die übliche Vernissage musste dabei aufgrund der geltenden Anti-Corona-Regeln verzichtet werden. Die Feier soll aber nachgeholt werden. Dies am Freitag, 11. Juni, mit einem Festakt in Anwesenheit von Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Regierungsrätin Laura Bucher und Stadtpräsidentin Maria Pappa.



In der Ausstellung «Klug und kühn – Frauen schreiben Geschichte» im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

(5.3.2021)

Die Ausstellung Klug und kühn wurde vom Archiv für Frauen, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz realisiert. Anlass dafür ist, dass sich die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen in der Schweiz 2021 zum 50. Mal jährt. Das Archiv nimmt dieses «Jubiläum» zum Anlass, einen Blick zurückzuwerfen auf die vielen Frauen, die seit 1848 in unserem Land für ihre politischen Rechte gekämpft haben.

Die Ausstellung beleuchtet die Lebensrealitäten von Frauen und zeigt, wie sie sich Schritt für Schritt Freiräume erkämpften. Sie erinnert an Wegbereiterinnen und Vorkämpferinnen für die Rechte der Frau. Und sie will bewusst machen, dass die Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz - gerade auch in Lohnfragen - immer noch nicht voll verwirklicht ist. Die Ausstellung «Klug und kühn» wird von einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm begleitet. Es findet sich im Internet.



Dienstag, 9. März - 10:05 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 70 Neuansteckungen, aber kein weiterer Todesfall

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Montag 70 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März des vergangenen Jahres 34'605 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Montag gab's keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 bleibt damit bei 682 stabil.

Die Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen - insgesamt und in den acht Wahlkreisen. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kanton St.Gallen derzeit bei 67, was eine vergleichsweise tiefe Zahl ist. Der Wert bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Er gilt derzeit als einer der Richtwerte für Verschärfungen oder Lockerungen der Anti-Corona-Massnahmen.



Am Montag, Stand Mitternacht, waren im Kanton St.Gallen 36 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert. Acht von ihnen lagen auf einer Intensivstation - sechs mit und zwei ohne künstliche Beatmung. Heute Dienstag, 14 Uhr, informiert das Bundesamt für Gesundheit über die Coronasituation in der Schweiz. Die Medienorientierung wird live übertragen - von «Tagblatt Online» oder direkt auf Youtube.

Dienstag, 9. März - 7:55 Uhr

Umzonung auf der Notkersegg: Die Wiese am Eingang zum Quartier soll mit neuen Wohnungen überbaut werden

(vre) Für die Stadtparlamentssitzung vom 23. März ist eine Umzonung auf der Notkersegg traktandiert. Die im Eigentum der Stadt stehende Wiese am Eingang zum Quartier soll von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in die Wohnzone 3 umgeteilt werden. Das Geschäft ist einerseits eine klassische Vorlage zur baulichen Verdichtung, anderseits hat es eine längere Vorgeschichte. Zwei Einsprachen gegen die Umzonung aus der Nachbarschaft der Wiese hat der Stadtrat abgewiesen.

Die Situation am Eingang des Wohnquartiers auf der Notkersegg: unten die Speicherstrasse und grau die Wiese, die umgezont werden soll, damit sie analog zum roten Gebiet der Wohnzone 3 überbaut werden kann. Plan: Stadt St.Gallen

In den vergangenen Jahrzehnten ist das Wohngebiet auf Notkersegg entsprechend einem grossflächigen Überbauungsplan von 1961 gewachsen. Ringförmig rund um die Hügelkuppe mitten im Quartier sind als Ergänzung zu älteren, teilweise grossen Bauten Einfamilienhäuser entstanden. Südlich der Hardungstrasse können Reihen- und Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Gemäss dem alten Überbauungsplan war auf der Wiese am Quartiereingang eine Nahwärmezentrale für die Wohnsiedlung geplant gewesen. Dieses Projekt wird nicht weiterverfolgt.

Vor rund sieben Jahren starteten die Technischen Betriebe der Stadt Abklärungen für die Wärmezentrale. Sie hätte mit einem Mehrfamilienhaus kombiniert werden sollen. Von dieser Planung ist nur das Wohnhaus übrig geblieben. Dies, weil die Stadt im Herbst 2018 aufgrund einer Anpassung ihrer Strategie entschieden hat, auf die Zentrale zu verzichten. Fürs Mehrfamilienhaus muss die Wiese mit der Parzellennummer F4653 in die Wohnzone umgeteilt werden. Diese Umzonung wurde 2017 aufgelegt; dagegen gingen zwei Einsprachen ein.

Die Wiese am Eingang zum Wohngebiet auf der Notkersegg, die umgezont und mit einem Mehrfamilienhaus überbaut werden soll. Bild: Reto Voneschen

(22.2.2021)

Inzwischen ist das Projekt für ein Mehrfamilienhaus ohne Nahwärmezentrale konkretisiert worden. Möglich soll auf der Wiese ein Bau mit vier Stockwerken sein. Die Gebäudehöhe ist auf maximal 12,5, die Firsthöhe auf maximal 14,5 Meter festgelegt worden. Offen ist, ob die Stadt als Grundeigentümerin hier selber bauen oder ob sie das Land dafür im Baurecht abgeben wird. Der Stadtrat hat die beiden Einsprachen aus der Nachbarschaft abgewiesen. Die Einsprecher haben nach dem Entscheid im Stadtparlament die Möglichkeit, Rekurs dagegen beim Kanton einzulegen.



Kantonaler Richtplan Die Wiese auf der Notkersegg ist akutell ein Thema (vre) Derzeit liegt die Richtplananpassung 21 des Kantons St.Gallen bei den Gemeinden öffentlich auf. Bis 31. März hat die Bevölkerung Gelegenheit, in diesem Verfahren mitzuwirken und sich zu den darin enthaltenen Anpassungen zu äussern. Die Umzonung und Überbauung der Wiese am Eingang zum Quartier auf der Notkersegg ist dabei auch ein Thema. Der Kanton ist bereit, diese Parzelle entsprechend den Plänen der Stadt St.Gallen neu für eine Wohnnutzung vorzusehen.

Montag, 8. März – 19:03 Uhr

Stadt verteilt Gutscheine für Gratis-Kehrichtsäcke: Städterinnen und Städter sollen sie für ein kulturelles «Neustart-Festival» nach der Pandemie spenden

(pd/mha) 45'000 Gutscheine à 40 Franken verteilt Entsorgung St.Gallen derzeit. Sie flattern in diesen Tagen zusammen mit einer Rechnung der Stadtwerke St.Gallen in städtische Haushalte. Die Gutscheine für Abfallsäcke sind eine von mehreren Massnahmen, mit denen Entsorgung St.Gallen nicht mehr benötigte finanzielle Reserven abbauen will.

Der 40-Franken-Gutschein von Entsorgung St.Gallen. Damit können bei verschiedenen Detaillisten Gratis-Kehrichtsäcke bezogen werden.

Bild: Marlen Hämmerli

Nun rufen aber die IG Kultur Ost und ein Stadtparlamentarier dazu auf, das rechteckige Papier zu spenden, statt es gegen Gebührensäcke einzutauschen. Das Geld soll Kulturschaffenden zu Gute kommen, die unter der Coronapandemie leiden. Folgen dieser Krise seien nicht nur existenzielle Nöte, heisst es in einer Medienmitteilung. «Vor allem auch der Wunsch nach Auftrittsmöglichkeiten, dem Austausch mit dem Publikum, wird immer drängender.»

Dem wollen die IG Kultur Ost und FDP-Stadtparlamentarier Karl Schimke entgegenwirken. Der Erlös aus den Spenden soll zu 100 Prozent in ein «Neustart-Festival» fliessen, das Künstlerinnen und Künstlern nach der Pandemie eine Bühne gibt. Die Idee dazu stammt von Schimke, der selber Musiker ist. Er spielt im Sinfonieorchester St.Gallen Tuba und Cimbasso. Der Termin für das Festival soll gemäss Mitteilung festgelegt werden, sobald die Anti-Corona-Massnahmen ein solches zulassen.

Vor fast genau einem Jahr spielte die Ostschweizer Band Dachs im Palace. Es war eines der letzten Konzerte vor dem ersten Lockdown.

Bild: Nik Roth

(7.3.2020)

Mit Entsorgung St.Gallen ist die Idee der Spende fürs Kulturfestival offenbar abgesprochen. Dank der Unterstützung von Entsorgung St.Gallen könnten die Gutscheine ausgezahlt werden, heisst es im Communiqué. Die Migros Ostschweiz stocke überdies mit ihrem Kulturprozent den gesammelten Betrag «grosszügig» auf.

Freischaffende Künstlerinnen und Künstler können sich bei der IG Kutlur Ost (info@ig-kultur-ost.ch) melden, wenn sie am Festival teilnehmen möchten. Spendewillige senden ihren Gutschein an die IG Kultur Ost, Teufener Strasse 114, 9000 St.Gallen. Oder sie werfen ihn die bereitgestellte Urne im Rathaus oder in den Filialen der Bäckerei Gschwend.

Montag, 8. März – 18:15 Uhr

Mimosen und «Frauen-Power-Risotto» zum Tag der Frauen

(rms) Heute ist ein ganz besonderer Tag. Der Tag der Frauen. Zur Feier war der Bärenplatz – wie jeden 8. März – am Montag wieder voller grosszügiger Mitglieder der politischen Frauengruppe St.Gallen (PFG). Ausgerüstet mit lila Masken verteilten sie wie immer Mimosen. «In Italien schenken Männer den Frauen am internationalen Frauentag traditionell einen Zweig des Mimosa-Strauchs», erklärt Judith Pekarek von der PFG. In St. Gallen sind es hingegen die Frauen, welche die Blumen verteilen. Zudem verkauften sie heuer sogenanntes «Frauen-Power-Risotto», das dank der roten Rüben darin pink aufkocht.



7 Bilder 7 Bilder Bilder: Tobias Garcia

Die kleinen knallgelben Blümchen, die im Mittelmeerraum zu den ersten gehören, die im Frühling erblühen, kamen wie immer sehr gut an. Waren die Mimosen gegen 16 Uhr noch in grossen Plastikeimern neben dem aufgestelltem Info-Tisch verstaut, waren sie ein knappe Stunde später überall in der Stadt sichtbar. Die Zweige des Strauchs steckten schnell in den Händen und Handtaschen von Hunderten stolzen Frauen jeder Altersgruppe, die am Stand vorbeigelaufen waren. «Viele kennen uns bereits aus früheren Jahren und kommen immer wieder», so Pekarek.

Im Anschluss an die Standaktion fand auf Youtube ein Referat und Podium über Frauen in der Politik statt. Anwesend waren unter anderem die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa, Politologin Sarah Büttikofer, Sprachlehrerin Dinahlee Obey Siering und Heks-Projektmitarbeiterin Katharina Sigwal.

Montag, 8. März - 16:08 Uhr

Acht Weisstannen aus dem Gossauer Buechenholz für die Kathedrale St.Gallen: Speziell zähes Mondholz für den historischen Dachstock

(pd/dwa) Im Gossauer Buechenholz kreischen Motorsägen. Cedric Koller, Auszubildender im Forstbetrieb des Katholischen Konfessionsteils, definiert die Falllinie für den nächsten Baum. Es ist eine über 100-jährige Weisstanne, die schliesslich zu Boden geht. Dies bei Holzerarbeiten, mit denen das Forstteam des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen kurz nach dem Vollmond beschäftigt ist: Es wird Mondholz für die Kathedrale geschlagen.

Fällarbeiten im Buechenholz bei Gossau. Bild: PD

«Der Einfluss des Mondes hat positive Auswirkungen auf die Feuchtigkeit und gegen Insektenbefall», heisst es in einem Communiqué des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen. Das Holz sei stabiler, haltbarer, härter und widerstandsfähiger gegen Schädlinge. Gewonnen wurden 26 Kubikmeter dieses Holzes. Es sind acht Weisstannen, jeweils um die 100 Jahre alt. Aus den Stämmen werden neue Dielenböden für den Dachstuhl der St.Galler Kathedrale. «Man vermutet, dass die vielen Kubikmeter Holz, die das Dach der ehemaligen Klosterkirche tragen, zumindest teilweise ebenfalls als Mondholz geschlagen wurden.»



In der Sägerei des Klosters Magdenau werden die Stämme 33 Millimeter dicke und rund 27 Zentimeter breite Bretter gesägt und in einem speziellen Ofen noch einmal rund fünf Tage getrocknet. So sind laut den Verantwortlichen beste Voraussetzungen geschaffen, dass für viele Jahre keine Risse im Holz entstehen und kein Insektenbefall droht. «Letzteres wäre im historischen Dachstuhl des Barocken Gotteshauses mit unzähligen Kubikmetern trockenem Holz eine kleine Katastrophe», heisst es in der Mitteilung.

Förster Patrick Schilling mit dem Mondholz. Bild: PD

Bei den Bauarbeiten im Dachstuhl der Kathedrale werden gemäss Mitteilung des Katholischen Konfessionsteils Nebenwege sicherer gemacht. Neben den Stegen durch den Dachstuhl seien auf den Balkenlagen unzählige Dielenbretter verlegt, die als Zugang für Reinigungsarbeiten sowie für den Dachservice dienten. Diese Bretter seien zu dünn undin die Jahre gekommen, die Arbeitssicherheit sei gefährdet. «Darum werden diese sogenannten Nebenwege mit neuen Dielenbrettern ausgelegt und erhalten zumindest einseitig ein Geländer.»



Wald Das Erbe des Klosters St.Gallen (pd/dwa) Aus dem klösterlichen Erbe besitzt der Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen heute rund 320 Hektaren Wald. Nach der Enteignung des Klosters durch den Kanton übergab dieser einen Teil des Waldeigentums den Katholikinnen und Katholiken. Der Forstbetrieb des Konfessionsteils ist heute für die Pflege und Bewirtschaftung verantwortlich. Das Team setzt sich laut dem Communiqué aus einem Förster, einem Forstwart und zwei auszubildenden Forstwarten zusammen. Die Erträge des Forstbetriebes fliessen in die laufende Rechnung des Katholischen Konfessionsteils. Somit trägt das klösterliche Erbe zur Finanzierung der kirchlichen, diakonischen und kulturellen Aufgaben von heute bei.

Montag, 8. März - 14:59 Uhr

VCS fordert schnelle Montage der Rechtsabbiege-Schilder für Velofahrer

(pd/chs) Der Verkehrsclub (VCS) St.Gallen freut sich über die Ankündigung von Stadt und Kanton, dass bereits diese Woche Rechtsabbiege-Schilder für Velofahrer an Kreuzungen mit Lichtsignalen montiert werden. Das Schild mit dem gelben Velo auf schwarzem Grund ist Bedingung dafür, dass Rechtsabbiegen für Velofahrer bei Rot erlaubt ist. Die Gesetzesänderung, die dies möglich macht, ist Anfang Jahr auf Bundesebene in Kraft getreten.



Rotes Lichtsignal plus Schild für Rechtsabbiegen bei Rot für Velos. Bild: Bfu

So erfreulich das rasche Montieren der Schilder in der Stadt St.Gallen sei, so enttäuschend sei es, dass sich der Kanton damit für alle anderen Gemeinden bis im Sommer Zeit lassen wolle, hält die VCS-Sektion St.Gallen/Appenzell fest. «Das neue Gesetz gilt für alle und der Veloboom betrifft den ganzen Kanton.»

Zur Freude, dass die Stadt St.Gallen die Zeichen der Zeit erkenne, gezielt Prioritäten setze und die Schilder früher als geplant montiere, geselle sich Frustration betreffend der Haltung des Kantons, schreibt VCS-Co-Präsident Ruedi Blumer:

«Der Kanton will sich Zeit lassen bis zum Sommer, um auch in den anderen Gemeinden Abklärungen zu treffen und die ersten Schilder zu montieren. Das ist unfair und nachlässig.»

Zumindest dort, wo keine baulichen Massnahmen nötig seien, sollten im Kanton St.Gallen und in beiden Appenzell bis Ostern flächendeckend die Schilder montiert werden, fordert der VCS.

Montag, 8. März - 13:05 Uhr

Boubacar Traorè zieht sich im Spiel gegen Luzern einen Unterarmbruch zu. Bild: Freshfocus

Boubacar Traorè bricht sich den Unterarm

Der FC St.Gallen muss einen weiteren verletzungsbedingten Ausfall hinnehmen. Boubacar Traorè hat sich im gestrigen Spiel beim FC Luzern wenige Minuten vor Schluss in einem Zweikampf einen Bruch des linken Unterarms zugezogen. Wie der FCSG in einer Mitteilung schreibt, wird der 23-Jährige bereits heute Nachmittag in der Berit-Klinik in Speicher operiert. Er wird anschliessend rund vier bis sechs Wochen ausfallen.

Montag, 8. März - 11:46 Uhr

Neues Buskonzept für Rorschach verzögert sich: VBSG betreibt Seebus-Linien vorerst weiter

(pd/chs) Gegen die Vergabe der beiden Buslinien 252 und 253 an die Bus Ostschweiz AG ist Beschwerde eingereicht worden. Das neue Buskonzept im Raum Rorschach kann deshalb nicht wie geplant auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2021 eingeführt werden. Die Seebus-Linien verkehren vorerst weiter wie bisher.

Im Ausschreibungsverfahren für die beiden Buslinien im Raum Rorschach erreichte das Angebot der Bus Ostschweiz AG das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen vergab die beiden Linien daher am 21. Dezember 2020 an das Altstätter Busunternehmen.

Das neue Buskonzept für Rorschach kann noch nicht umgesetzt werden. Der Seebus fährt damit auch im Jahr 2022.

Bild: Rudolf Hirtl

Wie es in einer Medienmitteilung des St.Galler Amtes für öffentlichen Verkehr heisst, wurde gegen diesen Entscheid beim kantonalen Verwaltungsgericht Beschwerde eingereicht. Beanstandet wurde in erster Linie der günstige Preis, für den die Bus Ostschweiz AG ihre Leistung angeboten hat.

Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Das für den Raum Rorschach vorgesehene neue Buskonzept kann deshalb nicht wie geplant auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2021 umgesetzt werden. Neben den beiden ausgeschriebenen Linien sind auch alle anderen Busangebote in und um Rorschach von der Verzögerung betroffen.

Das bestehende Verkehrsangebot bleibt im Fahrplanjahr 2022 damit unverändert und die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) betreiben ihre drei Seebus-Linien vorerst weiter. Das neue Buskonzept soll neu mit dem Fahrplanwechsel vom 11. Dezember 2022 eingeführt werden. Dieser Zeitpunkt ist aber abhängig vom Abschluss des Rechtsverfahrens.

Montag, 8. März - 11:33 Uhr

Eidgenössisches Schwingfest: Stadtrat gratuliert Glarus

(pd/chs) Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2025 findet im Kanton Glarus und nicht in der Stadt St.Gallen statt. Dieser Entscheid ist am Samstag gefallen. Der St.Galler Stadtrat gratuliert jetzt dem Mitbewerber aus der Ostschweiz und wünscht gutes Gelingen bei der Austragung dieses alle drei Jahre stattfindenden Grossanlasses.

Das Schwing- und Älplerfest (ESAF) ist ein Megaanlass: Hier das Fest in Zug vom August 2019. Bild: Keystone

Der Eidgenössische Schwingerverband (ESV) hatte beide zur Wahl stehenden Austragungsorte als «machbar» eingestuft. Der St.Galler Stadtrat bedaure es, dass die aktuelle Coronalage es nicht zugelassen habe, dass an der ESV-Abgeordnetenversammlung mit einer persönlichen Präsentation um Stimmen geworben werden konnte. «Diese wäre sicherlich für beide Mitbewerber persönlicher ausgefallen», heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag. Leider hätten die ESV-Delegierten nun gegen St.Gallen entschieden.

Die Initiantinnen und Initianten der Kandidatur St.Gallen hätten viel Einsatz und Herzblut bewiesen, um diesen Anlass in die Stadt zu bringen. Die Begeisterung für den Schwingsport sei nicht nur im Motto der Kandidatur «St.Gallen schwingt mit» deutlich spürbar gewesen. «Diese positive Schwingung wird deshalb sicherlich eine nächste Gelegenheit bekommen», heisst es abschliessend in der Medienmitteilung aus dem Rathaus.

Montag, 8. März - 10:18 Uhr

Panzerfahrzeuge zum Internationalen Frauentag: Armee wirbt auf dem Kornhausplatz für mehr Soldatinnen

(pd/vre) Auf etwas spezielle Art und Weise begeht das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons St.Gallen den heutigen Internationalen Frauentag. Es macht mit Armeefahrzeugen auf dem Kornhausplatz darauf aufmerksam, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Wenigstens in der Armee.



Der Auftritt des kantonalen Amtes für Zivilschutz zum Internationalen Frauentag auf dem Kornhausplatz. Bild: Reto Voneschen

(8.3.2021)

In der dazugehörigen Mitteilung des Kantons heisst es, dass von ihrem Umfeld und der Öffentlichkeit Frauen in der Armee oft als Exotinnen behandelt würden. Diesem Bild wolle man entgegentreten: In der Armee seien Frauen anders als in anderen Bereichen der Gesellschaft nämlich gleichberechtigt. Das soll mit der Kampagne «#Choose To Challenge» publik gemacht werden. In ihrem Rahmen wurde gemäss Mitteilung am Frauentag auf dem Kornhausplatz «ein tonnenschweres Zeichen» gesetzt.



Informationen zur Kampagne gibt's auch im Internet.

Montag, 8. März - 9:59 Uhr

Aliena Umbricht und Catrina Häseli übernehmen die Leitung der Jungfreisinnigen St.Gallen-Gossau

(pd/chs) An der Mitgliederversammlung der Jungfreisinnigen St.Gallen-Gossau wurden Aliena Umbricht und Catrina Häseli zusammen in das Präsidium der Jungpartei gewählt. Sie treten die Nachfolge von Konstantin Hälg an, der das Präsidium nach rund vier Jahren abgibt, um sich auf die Arbeit im St.Galler Stadtparlament konzentrieren zu können.



Aliena Umbricht (links) und Catrina Häseli sind die neuen Co-Präsidentinnen . Bild: pd

Aliena Umbricht und die Catrina Häseli wirkten bereits im Wahlstab der Jungfreisinnigen für die Kommunalwahlen im Herbst 2020 mit. Die beiden Studentinnen kandidierten sowohl für die letzten Kantonsrats- wie die Stadtparlamentswahlen auf der Liste der Jungfreisinnigen. Während Umbricht im kommenden Sommer ihren Bachelor in Lebensmittelwissenschaften an der ETH absolviert, studiert Häseli Rechtswissenschaften an der Universität St.Gallen.



Unter der Leitung der neuen Co-Präsidentinnen wurde an der Mitgliederversammlung der gesamte Vorstand der Jungfreisinnigen St.Gallen-Gossau neu gewählt. Ex-Präsident Konstantin Hälg bleibt der Partei als Vizepräsident erhalten. Weiter besteht der neue Vorstand aus Thomas Ritz (Kassier), Luca Leanza (Events) und Jehan Mukawel (Aktuarin).

Montag, 8. März - 9:06 Uhr

Auto fährt im Kreisel ein Motorrad über den Haufen

(kapo/chs) Am Sonntag, kurz vor 18.45 Uhr, ist auf der Steinacherstrasse in Tübach ein Auto mit einem Motorrad zusammengestossen. Der 18-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund zehntausend Franken.

Der Motorradfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Bild: Kapo SG

Der 18-jährige Motorradfahrer fuhr von Obersteinach Richtung Rorschach und befand sich im Kreisel. Zur selben Zeit befand sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei ein 29-jähriger Autofahrer, der von Goldach Richtung Horn unterwegs war, im Kreisel. Nach eigenen Angaben übersah er das Motorrad und es kam zum Zusammenstoss.



Montag, 8. März - 9:01 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 109 Neuansteckungen und ein Todesfall übers Wochenende

(SK/chs) Der Kanton St.Gallen meldet fürs vergangene Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 109 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März des vergangenen Jahres 34'535 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Zudem wurden am Wochenende ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der Coronatoten im Kanton seit März 2020 liegt damit bei 682.

Am Sonntag, Stand Mitternacht, waren im Kanton St.Gallen 36 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert. Elf von ihnen lagen auf einer Intensivstation - neun mit und zwei ohne künstliche Beatmung.

Montag, 8. März - 8:30 Uhr

Frauen des FC St.Gallen Stadt verlieren gegen den FC Basel: In Überzahl zwei entscheidende Tore kassiert



(pd/vre) Der FC St.Gallen-Staad hat am Samstag gegen die Frauen des FC Basel mit 2:4 verloren. Treffer drei und vier kassierten die St.Gallerinnen dabei trotz einer Spielerin mehr auf dem Platz. Sie schafften es auch in Überzahl nicht, zu zwingenden Torchancen zu kommen. Sie machten so aus ihrer Überzahl zu wenig. Herausragende Spielerin auf Seiten des FC St.Gallen-Staad war Ardita Iseni, die zweimal ausgleichen konnte.



Die St.Gallerin Ardita Iseni spielte am Samstag auswärts gegen die Frauen des FC Basel stark auf. Sie erzielte zweimal den Ausgleich. Das Bild stammt vom Heimspiel gegen den FC Basel im Herbst 2020.

Bild: Benjamin Manser (31.10.2020)

Die St. Gallerinnen starteten denkbar schlecht in die Partie und lagen bereits nach drei Minuten im Rückstand. Iseni glich dann ein ersters mal in der 25. Spielminute aus. Es dauerte aber nur gerade acht Minuten, ehe die Gastgeberinnen die Führung wieder an sich rissen. Iseni erzielte in der 63. Minute nach einer schön herausgespielten Kombination den abermaligen Gleichstand.

Kurze Zeit später wusste sich Basels Torhüterin Michèle Tschudin nur mit einem Foul gegen eine anstürmende St.Gallerin zu wehren. Sie sah dafür die rote Karte. Sieben Minuten vor Schluss verloren die St.Gallerinnen dann im Mittelfeld den Ball. Mit einem Heber aus gut 25 Metern überlistete Riola Xhemaili die St.Galler Keeperin Fabienne Oertle zum 3:2. Camille Surdez erzielte drei Minuten vor Schluss dann auch noch das 4:2 für Basel.

Sonntag, 7. März - 17:31 Uhr

Pech für die Handballerinnen des LC Brühl: Punkteverlust in Nottwil

(pd/vre) In der Finalrunde der obersten Liga der Schweizer Handballerinnen gastierten die Frauen des LC Brühl am Samstag bei den Spono Eagles in Nottwil. Trotz ausgeglichener erster Halbzeit unterlagen die St.Gallerinnen schliesslich mit 34:29. Dank dem Punktegewinn ziehen die Nottwilerinnen an den Brühlerinnen vorbei und stossen sie vom ersten Tabellenrang. Allerdings haben die Eagles ein Spiel mehr auf dem Konto.



Gegen die Spono Eagles unterlagen die Handballerinnen des LC Brühl am Samstag mit 34:29 Toren. Bild: PD (6.3.2021)

Das Ziel der Brühlerinnen für Samstag war klar: Mit einem konzentrierten Auftritt wollten sie sich die nächsten Punkte in der Finalrunde sichern. Die St.Gallerinnen starteten gut, verteidigten hart und erspielten sich in der Offensive durch Geduld schöne Tore. Allerdings agierten auch die Spono Eagles kompakt und temporeich im Angriff. In doppelter Unterzahl glichen die St.Gallerinnen einen, 8:6-Rückstand aus, bevor sie erneut 15:12 in Rücklage gerieten, bis zur Halbzeit aber wieder auf 15:14 verkürzten.

Nach dem Seitenwechsel schien die Partie im gewohnt knappen Stil weiterzugehen. Die Nottwiler Angriffsspielerinnen wussten die Brühler Abwehr gekonnt zu umspielen - und so rannte das Brühler Team bald einem Drei-Tore-Rückstand hinterher. Die Brühler Verteidigung funktionierte zu wenig aggressiv und erlaubte zu viel Freiräume. Auch harzte es im Brühler Angriffsspiel. Schliesslich mussten die St.Gallerinnen vermehrt Tore hinnehmen, was zum Schlussstand von 34:29 führte. Beste Werferin bei den St.Gallerinnen war Kathryn Fudge mit acht Toren.

Sonntag, 7. März - 16:01 Uhr

SP-Kantonalpartei sucht nach neuem Präsidium: Eine überraschende Bewerbung aus der Stadt - Andrea Scheck will SP-Präsidentin werden

(ghi/vre) Ende Februar hat SP-Kantonalpräsident Max Lemmenmeier seinen Rücktritt bekannt gegeben. Die Partei plant, seine Nachfolge an einem Parteitag am 26. Juni zu regeln. Jetzt gibt es auch die erste öffentliche Wortmeldung einer Interessentin für das Amt: Die St.Galler Stadtparlamentarierin Andrea Scheck will SP-Kantonalpräsidentin werden.

Scheck hat ihr Interesse am Amt am Wochenende in ihrem Facebook-Auftritt publik gemacht. Ihre Ankündigung zu kandidieren, verbindet die 29-Jährige mit dem Versprechen, die SP als «konsequent linke Kraft» zu positionieren. Die Wirtschaftslobby gebe in der Schweizer Politik nämlich den Ton an. So werde sichergestellt, dass es «den Stärksten weiter gut geht und sie sich keine ernsten Sorgen machen müssen. Im Gegenteil: Boni regnet es auch in Krisenzeiten.»

Ein Teil der Bewerbung von Andrea Scheck als SP-Kantonalpräsidentin in ihrem Facebook-Auftritt. Screenshot: Facebook (7.3.2021)

Demgegenüber hätten es jene, die das System eigentlich am Laufen hielten - Arbeiterinnen und Arbeiter, Schlechtbezahlte und Systemrelevante - härter denn je, kritisiert Andrea Scheck in ihrer Bewerbung. Sie verspricht, sich für eine Welt einzusetzen, in der es keine Unterdrückung gebe, die nicht auf Ungleichheit und Ausbeutung basiere, und in der Krisen gemeinsam und solidarisch bewältigt würden. So eine Welt, glaubt Andrea Scheck, sei durchaus möglich.



Die 29-jährige Andrea Scheck trat 2011 den Juso bei und politisiert seit Sommer 2016 für die linke Jungpartei im St.Galler Stadtparlament. Sie hat sich dort immer wieder pointiert für Frauen- und Gleichstellungsthemen engagiert. Im vergangenen Jahr etwa löste sie mit einem Postulat für die Gratisabgabe von Menstruationsartikeln in öffentlichen Gebäuden im Parlament eine heftige Debatte aus.



Sonntag, 7. März - 14:15 Uhr

Zwei nebenamtliche Richtersitze am Kreisgericht St.Gallen besetzt: Die beiden Frauen machen das Rennen

(SK/vre) Weil zwei Bisherige am 29. November das absolute Mehr nicht geschafft hatten, waren am Sonntag im Wahlkreis St.Gallen-Gossau zwei nebenamtliche Richtersitze am Kreisgericht zu besetzen. Gewählt wurden die Bisherige Alexandra Scheiwiller (SVP, Waldkirch) mit 17'148 und Susanne Hoare (Grüne, St.Gallen) mit 16'287 Stimmen. Keine Chancen hatte einmal mehr Roland Uhler (Schweizer Demokraten, St.Gallen) mit 9'361 Stimmen. Auf Vereinzelte entfielen 480 Stimmen.

Das Kreisgericht St.Gallen hat seinen Sitz im St.Galler Stadtzentrum. Die Gerichtssäle befinden sich im städtischen Amtshaus an der Neugasse. Bild: Ralph Ribi

Zum ersten Wahlgang Ende November waren alle 14 bisherigen nebenamtlichen Kreisrichterinnen und Kreisrichter angetreten. Damals hatten aber die SVP-Vertreter Felix Reut (St.Gallen) und Alexandra Scheiwiller das absolute Mehr nicht geschafft. Ebenfalls nicht gewählt worden waren die neu antretenden Susanne Hoare und Roland Uhler. Felix Reut verzichtete auf die Teilnahme am damit notwendigen zweiten Wahlgang, die anderen drei traten am Sonntag nochmals an.

Das Rennen machten jetzt die SVP-Frau und die Grüne mit klarem Vorsprung. Dieses Resultat war aufgrund der Rangierung im ersten Wahlgang, aber auch aufgrund der Grösse der Gruppierungen, die hinter den Kandidaturen stehen, erwartet worden. Die Beteiligung am zweiten Wahlgang um die nebenamtlichen Richtersitze am Kreisgericht St.Gallen lag am Sonntag bei 40,8 Prozent.

Zum Wahlkreis St.Gallen-Gossau, in dem das Kreisgericht St.Gallen gewählt wird, gehören neun Gemeinden. Darunter die Städte St.Gallen und Gossau. Weiter gehören dazu Andwil, Eggersriet, Gaiserwald, Häggenschwil, Muolen, Waldkirch und Wittenbach. Die neun Gemeinden zählen derzeit 74'987 Stimm- und Wahlberechtigte. Die höchste Wahlbeteiligung resultierte am Sonntag in Häggenschwil mit 46,5, die tiefste in Wittenbach mit 34,2 Prozent. In St.Gallen lag sie bei 42,2 Prozent.

Sonntag, 7. März - 13:47 Uhr

Eidgenössische Abstimmungsvorlagen in der Stadt St.Gallen: Überraschend deutliches Nein zum Burkaverbot

(sk/vre) Die Stadt St.Gallen lehnt die Initiative für ein Verhüllungsverbot, die schweizweit derzeit auf der Kippe steht, überraschend deutlich ab: 8'210 Ja- stehen 13'778 Nein-Stimmen gegenüber. 62,7 Prozent der in der Stadt St.Gallen Stimmenden haben damit Nein zum Burkaverbot gesagt. Bei den beiden anderen eidgenössischen Abstimmungsvorlagen liegt die Stadt eher im Trend.

50,1 Prozent der Stadtsanktgaller Stimmberechtigten äusserten sich zu den drei eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom Sonntag. Die meisten taten das allerdings nicht an der Urne, sondern brieflich.

Bild: Hannes Thalmann

Mit 62,5 Prozent ebenfalls klar abgelehnt wird in der Stadt St.Gallen das vorliegende Konzept für eine E-ID. 8'169 Ja stehen 13'627 Nein gegenüber. Leer eingelegt haben bei dieser Vorlage 172 Stimmberechtigte. Ja sagen die Stadtsanktgaller Stimmenden hingegen zum Freihandelsabkommen mit Indonesien. 11'547 Ja (53,6 Prozent) stehen 10'004 Nein (46,4 Prozent) gegenüber. Leer eingelegt haben bei dieser Vorlage 608 Stimmende.

Die Stimmbeteiligung zu den drei eidgenössischen Vorlagen liegt in der Stadt St.Gallen etwas höher als im Vorfeld erwartet worden war: Vergleichsweise sehr gute 50,1 Prozent der Stimmberechtigten retournierten ihre Unterlagen.



Samstag, 6. März - 20:22 Uhr

Zum morgigen Tag der Kranken: Rotes Kreuz verschenkt 3700 Orchideen an beeinträchtigte Menschen im Kanton St.Gallen

(pd/ok) Am diesjährigen Tag der Kranken vom 7. März soll die Bevölkerung eingeladen werden, offen über Krankheiten und Beeinträchtigungen zu sprechen. Ein Zeichen setzen will in diesem Rahmen das Schweizerische Rote Kreuz, das im Kanton St.Gallen 3700 Orchideen an kranke, beeinträchtigte und betagte Menschen verteilt.

Die Königin der Blumen als Geschenk in schwierigen Zeiten: Das Rote Kreuz überreicht 3700 Orchideen im ganzen Kanton. Bild: PD

Gerade in Zeiten der Coronapandemie, so schreibt das Rote Kreuz in seiner Mitteilung, soll mit der Aktion Solidarität gezeigt werden. Weil kranke Menschen zu den Risikogruppen gehören und häufig isoliert leben, sei es umso wichtiger, ihnen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Verteilt werden die Blumen von den Mitarbeitenden sozialer Organisationen.

Samstag, 6. März - 19:32 Uhr

Zu bunt für das Ortsbild: Inhaber der «Vibez»-Bar muss Stühle von Terrasse entfernen – Crowdfunding lanciert

(TVO/ok) Er fühle sich im Stich gelassen, betont er, gerade in dieser für die Gastronomie schweren Zeit. Sebastian Amiel, dem Inhaber der St.Galler «Vibez»-Bar, wurden vom städtischen Amt für Baubewilligungen einschneidende Auflagen zur Nutzung seiner Terrasse aufergelegt. So musste unter anderem ein Gartenhäuschen abgerissen werden. Und die bunten Sitzgelegenheiten werden nur noch diesen Sommer geduldet, berichtet das Ostschweizer Regionalfernsehen TVO.

Beitrag: TVO

Das Amt für Baubewilligungen begründet die Auflagen mit dem Denkmalschutz in der St.Galler Altstadt. Das Mobiliar habe sich gemäss Bestimmung ins Ortsbild einzufügen, so Dienststellenleiter Ivan Furlan gegenüber TVO. Knallige und bunte Farben würden diese Vorgabe kaum erfüllen. Weiter habe für einen Teil der Garteneinrichtung die Bewilligung gefehlt. Wirt Sebastian Amiel reagiert auf die Ereignisse mit einer Crowdfunding-Kampagne, welche die Bar vor einem finanziellen Schaden bewahren soll. Es sei, so Inhaber Sebastian Amiel, fünf vor zwölf.

Samstag, 6. März - 12:43 Uhr

18-jähriger Autolenker verliert Kontrolle über sein Fahrzeug – frontale Kollision mit Brückenpfeiler

Der Autolenker krachte frontal in einen Brückenpfeiler. Bild: Stapo SG

(stapo/nat) Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in der Stadt ein Selbstunfall. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Fürstenlandstrasse unterwegs. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Brückenpfeiler. Wie die Stadtpolizei mitteilt wurden weder der 18-jährige Fahrer noch seine beiden Mitfahrenden verletzt. Es entstand jedoch grosser Sachschaden, das Auto musste abgeschleppt werden.

Das Auto musste aufgrund des hohen Schadens abgeschleppt werden. Bild: Stapo SG

Samstag, 6. März - 10:24 Uhr

Wegen Eigengefährdung: Stadtpolizei muss Betrunkenen über Nacht in Gewahrsam nehmen

(stapo/nat) Am Freitagabend wurde der Stadtpolizei ein stark betrunkener Mann gemeldet, welcher Gäste eines Take-Away-Betriebes belästigte und sich den Anweisungen des Personals widersetzte. Der 28-Jährige äusserte zudem abstruse Drohungen, heisst es in der Medienmitteilung der Polizei.

Der Betrunkene musste die Nacht auf dem Polizeiposten verbringen. Symbolbild: Stapo SG

Der Mann wurde zwecks Abklärungen auf den Polizeiposten gebracht, wo ihm straffrei rund vier Gramm Marihuana abgenommen wurden. Eine Atemalkoholprobe ergab gut 1,8 Promille (0,89 mg/l). Der 28-Jährige wurde einem Amtsarzt vorgeführt, der seine Haftfähigkeit bestätigte. Danach wurde er aufgrund von Eigengefährdung in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Ausgenüchtert wurde der Mann am Samstagmorgen wieder entlassen. Da er laut Polizei nicht in der Stadt wohnt, wurde er mit einer 24-stündigen Wegweisung für das Stadtgebiet belegt.

Freitag, 5. März - 21:12 Uhr

«Herbert Ospelt Anstalt» ist mit Malbuner neue Platin-Sponsorin beim FCSG

(pd/chs) Der FC St.Gallen 1879 kann eine neue Platin-Sponsorin zu seinen Partnern zählen: die «Herbert Ospelt Anstalt». Das Logo ihrer Marke Malbuner ist ab sofort auf den Hosen der ersten Mannschaft zu sehen. Der Sponsoringvertrag läuft bis Sommer 2023.

Bild: pd

«Es ist uns immer eine grosse Freude, eine neue Sponsoringpartnerschaft bekanntgeben zu dürfen. Gerade in der jetzigen Zeit, die für alle schwierig ist, ist das nicht selbstverständlich», sagt FCSG-Präsident Matthias Hüppi.

Freitag, 5. März - 15:51 Uhr

Mimosen, pinker Risotto, Referat und Podium zum internationalen Frauentag

(pd/nat) Kommenden Montag, 8. März, wird zum 100. Mal der internationale Frauentag gefeiert. Mitglieder der PFG, SP, JUSO und Grünen sowie der Frauenzentrale organisieren auch dieses Jahr eine Aktion in der Stadt. Ab 16.30 Uhr werden am «Bärinnen»platz Mimosen verteilt. Am Stand gibt es zudem pinken Frauenpower-Risotto für fünf Franken.

Schon seit Jahren verteilt das Komitee am 8. März Mimosen. Bild: Michaela Rohrer (08. März 2016)

Aufgrund der Coronapandemie findet der Rest des Programms unter dem Motto «forza donne» am Abend online statt. Die Politikwissenschafterin Sarah Bütikofer hält ein Referat über ihre Studie «politische Partizipation von Frauen in der Ostschweiz». Anschliessend nimmt sie zusammen mit Maria Pappa, Dinahlee Obey Siering und Katarina Stigwall an einem Podium über «Frauen in der Politik» teil. Das Ganze läuft am Montag, ab 19.30 Uhr, online über einen Youtube-Livestream. Zuhörerinnen und Zuhörer erhalten am Schluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Internationaler Frauentag Wie der Tag der Frauen entstanden ist (pd) Der internationale Frauentag wurde an der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen von der deutschen Feministin und Sozialistin Clara Zetkin ins Leben gerufen. Die Forderungen des ersten Frauentages waren unter anderem Stimm- und Wahlrecht für Frauen, der Achtstundentag, ausreichender Mutter - und Kinderschutz, Lohngleichheit und die Festsetzung eines Mindestlohns. Viele Forderungen sind noch heute aktuell, beispielsweise die Umsetzung des Gleichstellungsartikels, Lohngleichheit und Massnahmen gegen Gewalt gegen Frauen.

Freitag, 5. März - 15:25 Uhr

Ein wichtiges Spiel: LC Brühl gegen die zweitplatzierten Spono Eagles

(pd/nat) Morgen Samstag treffen die Spielerinnen des LC Brühl auf die zweitplatzierten Spono Eagles. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Nottwiler Kirchmatte. Das Aufeinandertreffen verspricht einiges an Spannung. Das Spiel kann im Internet live mitverfolgt werden.

Bild: LC Brühl Handball

Im direkten Vergleich zwischen den beiden Teams während der laufenden Meisterschaft steht es 1:1, denn zu Beginn der Hauptrunde unterlag Brühl noch gegen die Eagles, revanchierte sich dann aber im Rückspiel in Nottwil mit einer geschlossenen Teamleistung und einem Sieg. Die Nottwilerinnen, die zu Beginn der Finalrunde eine überraschende 35:31-Niederlage gegen den HSC Kreuzlingen einstecken mussten, haben sich mittlerweile mit zwei knappen Siegen gegen Zug (30:29 und 24:25) auf dem zweiten Tabellenrang festgebissen.



Das morgige Spiel wird deshalb für die St.Gallerinnen umso wichtiger: Mit einem Punktegewinn können die Ostschweizerinnen das Team der Spono Eagles distanzieren, bei einer Niederlage würde Spono punktgleich mit den Brühlerinnen stehen.

Freitag, 5. März - 14:48 Uhr

SVP kritisiert St.Galler Stadtrat für Erhöhung der Musikschultarife

(pd/nat) Vergangenen Freitag informierte die Dienststelle Schule und Musik per Medienmitteilung über Neuerungen beim Musikschulunterricht für das kommende Schuljahr. Darin heisst es unter anderem, dass der Stadtrat eine Erhöhung der Musikschultarife um fünf Prozent für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf Beginn des Schuljahres 2021/22 beschlossen. Zusätzlich wird auch der Geschwisterrabatt gestrichen.

Auch bei der SVP der Stadt St.Gallen kommt die Tarifanpassung nicht gut an. In einer Medienmitteilung bezeichnet sie es als «sinnbildlich». Zwar sei es löblich, dass der Stadtrat über das Sparen nachdenkt, doch die Gebührenerhöhung sei kein Sparen:

«Man gibt sich einfach mehr Einnahmen.»

Die SVP zieht folgendes Fazit: Der Stadtrat hat nichts gelernt. Die Empörung über die Streichung der Handwerkskurse sei verhallt. Durch die Erhöhung des Tarifs könne sich so macnhe Familie die Musikschule nicht mehr leisten.

Die Tarife der Musikschule der Stadt St.Gallen sollen aufs Schuljahr 2021/22 hin um fünf Prozent erhöht. Bild: Mareycke Frehner

Die Partei schlägt vor, der Stadtrat solle stattdessen «bei Projekten in zweistelliger Millionenhöhe wie dem Marktplatz, Luxus-Neubau Schule Riethüsli und Busdepot die Kosten reduzieren.» Bei neuen Projekten ginge es nicht nur um die Höhe der Investitionskosten sondern auch um die Unterhalts- und Langzeitkosten. Denn gerade auch diese Kosten würden den städtischen Haushalt während vielen Jahren belasten.

Am Ende des Communiqués heisst es: «Die SVP der Stadt St.Gallen hofft, dass dieser erneute Fehltritt des Stadtrates auch ein Weckruf an die anderen Parteien und Fraktionen ist, Ideologien abzulegen und endlich Dossier- und Fiskal-Politik zu machen, die nachhaltig ist. Eben und im Speziellen auch für unsere Kinder – die nächste Stadt St.Galler Generation.»

Freitag, 5. März - 12:38 Uhr

Kirchenglocken und Schweigeminute in Gedenken an die Coronaopfer

In Gedenken an die Coronaopfer läuteten heute schweizweit die Kirchenglocken – auch in St.Gallen. Video: Sandro Büchler

Freitag, 5. März - 11:17 Uhr

Bei 30 Ampeln auf dem Stadtgebiet: Velo-Rechtsabbiegen bei Rot wird eingeführt – im Sommer folgen weitere Schilder

(pd/nat) Ab Dienstag dürfen Velofahrerinnen und Velofahrer in der Stadt bei roter Ampel rechts abbiegen, sofern dies mit einem Schild signalisiert ist. Auf dem Stadtgebiet werden schrittweise 30 Ampeln mit einem Rechtsabbiege-Schild ausgestattet. Dies entspricht rund einem Viertel aller Rechtsabbiege-Beziehungen an Lichtsignalanlagen. Eine Übersicht, an welchen Kreuzungen das Rechtsabbiegen bei Rot für Velos erlaubt ist, finden Sie hier.

So sieht das Rechtsabbiege-Schild aus. Bild: Bundesamt für Strassen ASTRA

In den nächsten Monaten analysiert der Kanton 316 weitere Ampeln im restlichen Kantonsgebiet. Im Sommer werden zusätzliche Ampeln mit einem Schild ausgestattet. Sind bauliche Massnahmen oder zusätzliche Markierungen erforderlich, ist das Anbringen der Schilder ab 2022 möglich. Dies gilt auch für die Stadt, wo ebenfalls weitere Schilder folgen sollen.

Am 1. Januar schuf der Bundesrat die rechtlichen Grundlagen für das Rechtsabbiegen bei Rot für Fahrräder, E-Trottinette, Mofas und schnelle E-Velos. Diese dürfen bei einem roten Lichtsignal rechts abbiegen, sofern an der Ampel ein zusätzliches Schild mit einem gelben Velo auf schwarzem Grund angebracht ist.

Zudem muss die Verkehrssicherheit gewährleistet und anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern mit Grün, zum Beispiel querenden Fussgängerinnen und Fussgängern, der Vortritt gewährt werden. Ohne entsprechende Signalisation an der Ampel bleibt das Rechtsabbiegen bei Rot verboten.

Freitag, 5. März - 10:28 Uhr

Mit Videos und Livechat: Jugendliche sollen lernen, wie man die Steuerformulare korrekt ausfüllt

(pd/nat) Die Jugendinformation tipp in St.Gallen veranstaltet dieses Jahr einen digitalen Steuerworkshop. Jugendliche sollen dort lernen, wie sie ihre Steuern ausfüllen können. Ab sofort sind die Videos und Checklisten zum Workshop in der Jugendapp aufgeschaltet. Unterstützt wird der Steuerworkshop durch zwei Expertinnen vom Steueramt St.Gallen. Sie leiten durch die Videos und erklären, wie eine Steuererklärung ausgefüllt wird. Der Workshop ist in drei Teile unterteilt.

Am Schluss des Workshops sollen die Teilnehmenden eine ausgefüllte Steuerklärung einreichen können. Bild: PD

Zuerst erläutern sie, welche Unterlagen wichtig für die Steuererklärung sind. In einem zweiten Teil führen sie Schritt für Schritt durch das digitale Steuersystem anhand eines Beispiels der kantonalen Steuerkampagne «Mach’s eifach». Im letzten Video gehen die Expertinnen auf den Abschluss der Steuererklärung ein.

Bei Unklarheiten können die Teilnehmenden am 16. und 17. März Fragen im Livechat stellen. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich von Dienstag bis Donnerstag, 13 bis 18 Uhr, im «tipp» in der Katharinengasse 16 Unterstützung zu holen. Die Infrastruktur darf kostenlos genutzt werden.

Freitag, 5. März - 9:22 Uhr

Eine neue Auffahrtsrampe für Velos an der Fürstenlandbrücke

(pd/lim) Am kommenden Dienstag beginnt das St.Galler Tiefbauamt mit dem Bau einer neuen Velo-Auffahrtsrampe auf der Zufahrt zur Fürstenlandbrücke. Die bestehende Auffahrt auf dem kombinierten Fuss- und Radweg weise «sicherheitstechnische Mängel» auf, wie es in einer Medienmitteilung der Stadt heisst. Die neue Rampe behebe diese Mängel und verbessere den Komfort für Velofahrerinnen und Velofahrer



Die Bauarbeiten für die neue Rampe starten kommende Woche.

Bild: PD

Die Bauarbeiten dauern laut Mitteilung rund zwei Wochen. Während der Bauzeit könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Führung der Passantinnen und Passanten sowie des Verkehrs werde während der Bauzeit auf den Baufortschritt abgestimmt.

Freitag, 5. März - 9:07 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 59 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 34'426 bestätigte Fälle

(nat) Am Donnerstag sind im Kanton St.Gallen nach Angaben im Internet 59 Coronatests positiv ausgefallen. Damit gibt es im Kanton seit März 2020 insgesamt 34'426 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle blieb gestern unverändert bei insgesamt 681.

Zudem waren im Kanton St.Gallen am Donnerstag 36 Coronapatientinnen und Coronapatienten hospitalisiert. Elf von ihnen lagen auf einer Intensivstation - zwei ohne und neun mit künstlicher Beatmung.

Gemäss Lagebulletin des Kantons wurden in den letzten sieben Tagen 7593 Tests durchgeführt, 351 davon waren positiv. Die Positivitätsrate der Tests liegt damit bei 8,7 Prozent. Bei rund 40 Prozent aller Fälle wurde eine Mutation von Covid-19 festgestellt. Seit Beginn der Impfungen wurden im Kanton insgesamt 48’322 Dosen verabreicht.