Ein intensives Wochenende ohne grössere Zwischenfälle für die Stadtpolizei

Seit Mittwoch, 27. Juli, gilt im Kanton St.Gallen ein Verbot von Feuer und Feuerwerk im Wald und in Waldesnähe. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Für die Stadtpolizei St.Gallen gab es am 1.August-Wochenende viel zu tun: In über 80 Fällen musste sie wegen Streitigkeiten, Feuerwerk, Ruhestörungen oder Hilfeleistungen ausrücken. Trotzdem sagt Mediensprecher Dionys Widmer: «Wir ziehen eine positive Bilanz.» Denn es sei zu keinen grösseren Zwischenfällen gekommen. Zwei Personen wurden angezeigt, da sie trotz Verbot in Waldnähe Feuer entzündet hatten.

Der 1. August sei eher ruhig verlaufen. Sechs Interventionen wegen Streitigkeiten oder auffälligen Personen. Sieben Ruhestörungen oder Meldungen wegen Feuerwerk – dieses sei aber nicht verbotenerweise in Waldnähe gezündet worden, sondern in Abfallkübeln. Doch es sei dabei zu keiner Sachbeschädigung gekommen, wie Widmer sagt. Eine Person wurde angezeigt, sie hatte ein Feuer an einer Feuerstelle in Waldnähe am Gübsensee entfacht. Sonst gingen am 1. August bei der Stadtpolizei keine Meldungen wegen Feuer oder Feuerwerk in Waldnähe ein.

Doch am Freitag, Samstag und Sonntag war die Stadtpolizei stark gefordert. Eine Person wurde angezeigt, da sie am Sonntag im Guggeienwald ein Feuer entzündet hatte. Rund 20 Mal mussten Kräfte der Stadtpolizei wegen Ruhestörungen ausrücken, Beamtinnen und Beamte mussten gestürzten Personen helfen, oder andere, die ein Lokal nicht verlassen wollten, hinauseskortieren. Ebenso musste die Stadtpolizei St.Gallen zwischen Freitag und Montag rund 15 Mal wegen Streitigkeiten im öffentlichen oder privaten Raum ausrücken.

Weiter gingen rund 20 Meldungen ein, einige davon wegen Feuerwerk. Wie Dionys Widmer erklärt, gilt in der Stadt St.Gallen das Immissionsschutzreglement: Feuerwerk und Knallkörper dürfen in der Stadt nur am 1. August und am 31. Dezember abgebrannt werden. Wer schon am 31. Juli Feuerwerk anzündet, kann angezeigt werden. Wer also noch Knallkörper oder Raketen vom 1. August übrig hat, muss sich bis Silvester gedulden.

Keinen Einsatz am 1. August hingegen meldete die Feuerwehr St.Gallen. Einzig eine automatische Meldeanlage schlug wegen eines Brands Alarm, dies stellte sich aber als Fehlalarm heraus, wie Marco Eggenberger sagt, Mediensprecher der Feuerwehr St.Gallen. Dieser 1. August stellte keine Ausnahme dar, der Nationalfeiertag sei in den letzten Jahren für die St.Galler Feuerwehr immer eher ruhig verlaufen. (miz)