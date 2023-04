Niederlage für die St. Gallen Bears im zweiten Saisonspiel

Zum Auftakt des ersten American-Football-Gamedays in dieser Saison im Stadion Gründenmoos verlief nach Mass. Die Junioren des AFC St.Gallen Bears gewannen gegen die Winterthur Warriors mit 6:0. Es war der erste Sieg der U19-Auswahl in der laufenden Saison. Die Bears Seniors konnten im Anschluss allerdings nicht nachlegen. Sie verlieren das NLB-Spiel gegen die Argovia Pirates mit 6:7. Ein erfolgreicher Zusatzpunkt nach dem Touchdown der Gäste gab den Ausschlag in der knappen Partie.

Der St.Galler Wide Receiver Fabio Schönenberger bringt die St.Gallen Bears in der ersten Halbzeit mit einem Touchdown in Führung. Bild: Luca Penna/PD

Dabei sah es lange danach aus, dass das zweite Spiel im selben Stil endet wie die erste. Wie schon das U19-Team ging auch das Fanionteam der St.Gallen Bears im ersten Viertel mit einem Touchdown in Führung – und wie beim Nachwuchs gelang der Versuch, einen Zusatzpunkt zu erzielen. So ging es denn auch in beiden Partien mit dem knappen Vorsprung von 6:0 in die Pause. Der Touchdown gelang den St.Gallern mit einem Passspielzug.

Dies obwohl die nasse und kalte Witterung es den Teams erschwerte, ein erfolgreiches Passspiel aufzuziehen. Der Erfolg musste deshalb eigentlich über sicherere, aber auch kürzere Laufspielzüge gesucht werden. Der Argovia-Coach warnte im Vorfeld vor dem starken Laufspiel der St.Galler und bereitete seine Defense entsprechend darauf vor. Auf den erfolgreichen Pass waren sie nicht gefasst.

In der Folge prägten Fehler und starke Defense-Formationen auf beiden Seiten das Spiel, was zu zahlreichen Turnovers und damit zum Verlust des Angriffsrechts führte. Den Offense-Formationen gelang wenig. Das Spiel wurde im Verlauf des Nachmittags zunehmend härter, was mehrere Strafen zur Folge hatte. Die Argovia Pirates hielten den Druck nach der Pause aufrecht. Und so führte ein weiterer Fehler der St.Galler Offense, der wenig gelang, im dritten Spielabschnitt zum Ausgleich der Aargauer. Den Gästen gelang eine Interception kurz vor der Endzone der Bears und trugen den Ball zum Touchdwon. Im Gegensatz zu den Bears gelang den Pirates jedoch der anschliessende Kick und so sicherten sie sich den Zusatzpunkt, der matchentscheidend bleiben sollte.

Gesamthaft gesehen war das Spiel auf bescheidenem Niveau, teilweise auch wetterbedingt – aber auch, weil es (zu) emotional geführt wurde. Am Schluss gewann mit den Argovia Pirates das Team, welches den Sieg mehr wollte und das weniger Fehler und Fouls machte. Die Bears vergassen im Regen in den entscheidenden Moment, was ihre Stärken sind. Für das St.Galler NLB-Team geht es am Sonntag zu den Bienna Jets, die ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet sind. Eine Woche später treffen die Bears auswärts auf die bisher sieglosen Schaffhausen Sharks. (pd/arc)