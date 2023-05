World Summer Games: Fans fahren mit dem Velo von St.Gallen nach Berlin

Am 17. Juni steigt die Eröffnungsfeier der World Summer Games im Olympiastadion in Berlin. Aus der Schweiz werden 70 Athletinnen und Athleten mit einer geistigen Beeinträchtigung an den Wettkämpfen teilnehmen. Um sie zu unterstützen, fährt eine Gruppe von 19 Personen mit dem Velo von St.Gallen nach Berlin.

Im Olympiastadion in Berlin findet am 17. Juni die Eröffnungsfeier der World Summer Games 2023 statt. Bild: Imago

Das Veloteam startet am 9. Juni, 10.30 Uhr, zur ersten von acht Etappen auf dem Klosterplatz. Die Velogruppe besteht aus neun Fahrerinnen und Fahrern mit Beeinträchtigung und vier Coaches aus St.Gallen (Radgruppe Valida) sowie sechs Sportlerinnen und Sportler aus dem Aargau und von Special Olympics Liechtenstein.

Verabschiedet wird die Gruppe öffentlich. Stadtrat Matthias Gabathuler wird auf dem Klosterplatz eine kurze Ansprache halten und dem Team die besten Wünsche mit auf den Weg geben. Wie es in der Ankündigung heisst, wird auch Tranquillo Barnetta, Botschafter von Special Olympics und Präsident des SOSWI Fördervereins des Kantons St.Gallen, vor Ort sein. Ebenso anwesend sind die St. Galler Markus Mändli, Ricardo Seewald und Marco Ebneter. Sie sind Teil der Schweizer Delegation, die an den World Games in Berlin teilnimmt.

Die 850 km lange Route führt die Velogruppe von St. Gallen via Laupheim nach Nürnberg und Bad Staffelstein, weiter dem Donaukanal entlang bis Neustadt an der Orla, nach Leipzig, Wittenberg und schliesslich bis nach Berlin, wo sie am 16. Juni ankommen.

Die Teilnahme an World Games von Special Olympics ist für die Teilnehmenden ein einzigartiges Erlebnis: Sie stehen für einmal im Rampenlicht und werden vom Publikum für ihre Leistungen geehrt. Ausserdem können sie auf einer globalen Bühne ihr Können zeigen und sich mit Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt messen.

Die Weltspiele für Menschen mit Beeinträchtigung sind der grösste sportlich-humanitäre Event der Welt. An den World Summer Games werden 7’000 Teilnehmende aus 190 Nationen in 26 Sportarten um Medaillen wetteifern. (pd/arc)