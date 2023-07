Hält bald eine weitere Buslinie an der Haltestelle Schibenertor?

Hält die Buslinie 151 ab Dezember am Schibenertor? Diese Idee bringt Stadtparlamentarier Beat Rütsche (Die Mitte) in einer Einfacher Anfrage an den Stadtrat ins Spiel.

An der Haltestelle Schibenertor halten seit Dezember keine Buslinien mehr, die vom Marktplatz her in Richtung Bahnhof fahren. Bild: Marlen Hämmerli

Seit Dezember halten an der Bushaltestelle Schibenertor nur noch die Buslinien 5 und 9, diese steuern die Haltestelle vom Blumenbergplatz an. Buslinien, die vom Marktplatz her in Richtung Bahnhof fahren, bedienen die Haltestelle seit dem vergangenen Winter nicht mehr. Für Rütsche handelt es sich um brachliegendes Potenzial, das genutzt werden sollte. Die «Gegend» der Bushaltestelle sei nur erschwert erreichbar, schreibt er. Und dies werde auch noch für längere Zeit so sein, da die Verschiebung der Haltestelle Marktplatz Bohl nach Westen erst mit der Marktplatzsanierung erfolge.

Die Hauptbegründung des Stadtrats, weshalb die Haltestelle auf zahlreichen Buslinien gestrichen wurde: Die Trolleybusse könnten sich beim Schibenertor aufgrund der Fahrleitungssituation nicht mehr überholen. Deshalb sei für alle Trolleybuslinien die gleiche Haltepolitik erforderlich. Der Stadtrat schrieb dies in einer Antwort auf eine Petition, welche von Gewerbetreibenden lanciert wurde, nachdem bereits im Dezember 2021 Stopps diverser Buslinien gestrichen worden waren.

Die Linie 151, die von der Regiobus AG betrieben wird, verkehrt zwischen Spisertor und dem Bahnhof Gossau. Dabei passiert sie auch den Marktplatz. Im Anschluss fährt die Linie – so wie die Buslinien der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) – via Poststrasse an den Bahnhof St.Gallen. Im Gegensatz zu den VBSG-Linien verkehren auf der Regiobus-Linie allerdings keine Trolleybusse. Die Fahrleitungssituation betrifft sie somit nicht.

Die Linie 151 verkehrt von Montag bis Freitag zwischen zirka 5.30 und 20 Uhr im 10-Minuten-Takt und bis 23.30 Uhr im 20- respektive 30-Minuten-Takt. Am Samstag ist die Linie bis zirka 18 Uhr in Betrieb. Am Sonntag verkehrt sie lediglich zwischen den Bahnhöfen St.Gallen und Gossau.

Rütsche möchte vom Stadtrat wissen, wie er die Situation bezüglich der mehrheitlich aufgehobenen Haltestelle Schibenertor einschätze. Ausserdem möchte er mit seinem Vorstoss in Erfahrung bringen, ob der Stadtrat bereit sei, sich dafür einzusetzen, dass die Haltestelle ab dem Fahrplanwechsel 2023/24 von der Buslinie 151 bedient werde. (arc)