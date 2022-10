«Wort zum Sonntag»: Ines Schaberger ist eine der fünf neuen Sprecherinnen und Sprechern der TV-Sendung

Ines Schaberger aus St.Gallen spricht am Samstag, 22. Oktober, erstmals in der Sendung «Wort zum Sonntag» beim Schweizer Fernsehen. Die Sendung gehört zu einer der ältesten des Senders.

Ines Schaberger freut sich auf ihre Aufgabe bei der TV-Sendung «Wort zum Sonntag». Bild: SRF/Marion Nitsch

Schaberger freut sich auf ihre neue Aufgabe. «Die Herausforderung besteht darin, möglichst knapp und für eine breite Allgemeinheit etwas zu sagen, was die Menschen inspiriert, ermutigt und vielleicht auch herausfordert», wird sie in der Mitteilung zitiert. Schaberger ist 1993 in Niederösterreich geboren. Sie studierte Religionspädagogik und Theologie in Wien, Freiburg im Üechtland und Chur. Gemäss Mitteilung ist sie wegen der Berge, der Schokolade und der Liebe in die Schweiz gezogen. Schaberger hat dieses Jahr auch das Jubiläum «175 Jahre Bistum St.Gallen» koordiniert. Ausserdem leitet sie den Kirchen-Podcast «Fadegrad» und ist Seelsorgerin in der Berufseinführung in Gossau.

Schaberger ist eine von fünf neuen Sprecherinnen und Sprechern, die ab diesem Oktober in der Sendung zu Wort kommen. Die Teammitglieder gehören verschiedenen Konfessionen an und beleuchten abwechselnd verschiedene Themen aus christlicher Perspektive. Die Sendung wird jeweils am Samstagabend um 20 Uhr auf SRF1 ausgestrahlt. (pd/arc)