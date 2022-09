14 Bands aus Stadt und Region nehmen am diesjährigen BandXOst-Contest teil

Seit Montag stehen die Teilnehmenden des diesjährigen BandXOst-Contests fest. An den neun Qualifikationsevents treten insgesamt 53 Acts auf, fünf davon ausser Konkurrenz. Sie alle haben ein Ziel: der Final am 26. November in der Grabenhalle in St.Gallen.

Auch der diesjährige Final des Wettbewerbs findet in der Grabenhalle in St.Gallen statt. Bild: Michel Canonica (28. November 2021)

Unter den Teilnehmenden befinden sich auch 14 Acts aus der Stadt St.Gallen und der Region; und zwar folgende:

Bear Pit

Batuhan Kanay

Kolladderall

Maurice Letterman

Gakuseii McFly (Ausser Konkurrenz)

Smorrms

Acube

Manu & Fau$tino

Mutual Friend

UNLSH

Kronov

2kmafia

Adenite

Xyrus (Ausser Konkurrenz)

Drei der Acts aus der Region treten bereits am 24. September, an der ersten Qualifikationsveranstaltung, auf. Diese findet im «Dä Dritt Stock» in Herisau statt. Auf der Bühne werden Bear Pit, Batuhan Kanay, Kolladderall und Adenite auf der Bühne stehen.

Die Band Bear Pit spielt Punk-Rock. Bild: PD

Bear Pit wird der intellektuellen Richtung des Punk-Rocks zugeordnet. Dabei hält sich die St.Galler Band generell an simple, eingängige Melodien, gekoppelt an sozialkritische und mitunter selbstironische Lyrik, heisst es auf der Website des Contests. Weiter ist auf der Website zu lesen, dass die Band eine neue Ära einläutet: eine von Freiheit, Solidarität und Bierschissmorgen.

Batuhan Kanay legt sich auf keinen festen Musikstil fest. Bild: PD

Batuhan Kanay legt sich hingegen auf keinen festen Musikstil fest. Er probiert vieles aus und experimentiert mit Beats und Vocals. Die selbstgeschriebenen Songs des St.Gallers reichen von Pop über R&B bis hin zu Drill, sei es auf Deutsch, Englisch oder Türkisch.

Kolladderall ist ein experimentelles Hip-Hop-Duo. Bild: PD

Mit Kolladderall steht in Herisau ausserdem ein experimentelles Hip-Hop-Duo aus St.Gallen auf der Bühne. Das Duo – bestehend aus Yung Romua (Rap) und Yung Randstei (Rap und Produktion) – fand zusammen, weil sich beide Mitglieder für alternative Rapmusik interessierten. Diese Einflüsse überträgt Kolladderall in die Schweizerdeutsche Sprache. Dabei halten sie ihre Influences so breit wie möglich: Von Industrial über Punk und Cloud Rap zu Hyperpop. In weniger prätentiös: Lärm uf Mundart.

Die Rockband Adenite hat vergangenes Jahr ein Extended Play veröffentlicht.. Bild: PD

Bei Adenite handelt es sich um eine Rockband mit Gossau-Bezug, die vergangenes Jahr das Extended Play Recto Verso unter anderem mit den Songs Two Hearts und Mrs. Hurricane veröffentlicht hat. Das Quartett besteht aus Steven Cherry, Pascal Wohlwend, Tobias Roos und Nico Wehrle.

An der Qualifikationsveranstaltung im «Treppenhaus» in Rorschach vom 8. Oktober sind dann Maurice Letterman und Gakuseii McFly an der Reihe.

Maurice Letterman tritt im «Treppenhaus» in Rorschach auf. Bild: PD

Maurice Letterman – mit richtigem Namen Moritz Lieberherr – ist ein im Jahr 2000 geborener Singer-Songwriter aus St.Gallen. Bereits als Kind entdeckte er seine Leidenschaft fürs Singen und Komponieren und besuchte ausserdem Klavierunterricht, heisst es auf der Website. Während seiner Zeit am Gymnasium begann er, jede freie Minute mit Musik zu verbringen.

Gakuseii McFly tritt ausser Konkurrenz an. Bild: PD

Stephan Meier alias Gakuseii McFly ist im Kanton Aargau geboren, in Nordamerika aufgewachsen und lebt seit 2017 in der Stadt St.Gallen. Er begann im Jahr 2003 zu rappen und Beats zu produzieren und hat seither an verschiedenen Talentshows teilgenommen. Am bandXost tritt er ausser Konkurrenz an.

Das Duo Smorrms spielt Metal. Bild: PD

Am 15. Oktober tritt Smorrms aus St.Gallen am Qualifikationsanlass im «Eisenwerk» in Frauenfeld an. Smorrms spielt Metal und ist ein instrumentales Soloprojekt des Gitarristen David Mühlethaler. Im November 2020 erschien mit «BAT» die Debut-EP mit sieben Songs. Inzwischen entstanden neue Songs, die sich vor allem mit Chaos und Düsterkeit auseinandersetzen. Zusammen mit seinem langjährigen Musikerfreund Jérémie Gonzalez (Drums) brachte Mühlethaler das Projekt im Juli 2022 im Ebrietas in Zürich erstmals auf die Bühne.

Im Kulturforum in Amriswil folgt am 22. Oktober der Auftritt der St.Galler Newcomerband Acube. Ihr Musikstil ist genreübergreifend: ein Mix aus Pop, Rock, Psychedelic, Soul und Jazz. Die Mitglieder schreiben zusammen Songs. Gemäss eigenen Angaben ist es der eigene Stil, den die Band ausmacht. Diesen bringen sie durch die verschiedenen Charaktere in der Musik zum Ausdruck.

Das Kollektiv 2kmafia macht Hip-Hop und Rapmusik. BIld: PD

Das Künstlerkollektiv 2kmafia - mit unter anderem Mitgliedern aus St.Gallen, Rorschach und Gossau - tritt ebenfalls am 22. Oktober auf; aber im «Camäleon» in Vaduz. Die sechs jungen Männer machen Hip-Hop und Rapmusik. Sie machen seit über zwei Jahren gemeinsam Musik und erzählen in ihren Liedern den Alltag der Jugend in St.Gallen. In den Tracks befassen sie sich mit allem, was sie beschäftigt; von Träumen über Schwierigkeiten bis hin zur Euphorie des «Jungseins».

Das Duo Manu & Fau$tino tritt in Jona auf. Bild: PD

Am 29. Oktober tritt mit Manu & Fau$tino ein Stadtsanktgaller-Gossauer-Duo im «Zak» in Jona auf. Sei es Hip-Hop oder R&B, Manu und Faustino sind für jedes Genre ready, heisst es auf der Website des bandXost-Contests. Die Message in ihren Songs: Hood Stereotypen mit Lovestorys. Die lyrischen Bars stammen von Manu, für melodische Übergänge ist Faustino verantwortlich.

Xyrus spielt Alternativ-Metal. Bild: PD

Ebenfalls in Jona wird die Band Xyrus aus Rorschach auf der Bühne stehen. Die sechs Musiker hauchen dem energiegeladenen Alternativ-Metal der frühen 2000er-Jahre neues Leben ein und präsentieren das Genre in einem neuen Gewand. Am Contest nehmen sie ausser Konkurrenz teil.

Am längsten auf ihre Qualifikationsauftritte warten müssen Kronov, Mutual Friend und UNLSH. Sie treten am letzten Qualifikationsanlass, am 5. November, im «Gare de Lion» in Wil auf.

Kronov heisst mit bürgerlichem Namen Julian Konsulov. Bild: PD

Kronov bringt in seiner Hip-Hop- und Rapmusik Motivation, Ehrgeiz, Positivität, Menschlichkeit und viel Feingefühl zum Ausdruck. Für ihn sei es ganz wichtig, dass er seine Texte selbst schreibt, um dadurch seine eigene Lebensansicht authentisch zu erzählen, heisst es im Kurzportrait auf der Website des bandXost-Contests. Kronov heisst mit bürgerlichem Namen Julian Konsulov und kam 1999 in der Stadt St.Gallen zur Welt, wo er auch heute noch lebt.

Zu Mutual Friend findet man online kaum Angaben. Nur so viel: Der Künstler stammt gemäss Organisatoren aus St.Gallen und er macht Popmusik.

UNLSH tritt am letzten Qualifikationsanlass in Wil auf. Bild: PD

Bei UNLSH handelt es sich um eine fünfköpfige Rockband aus St.Gallen mit Wittenbacher Beteiligung. In ihren Songs stellt die Band existenzielle Fragen und erzählt von Hass, Liebe und Unsicherheit in dieser Welt. Vermittelt wird dies durch ergreifende Gesangsstimmen, herzzerschmetternden Growls, atmosphärisches Klavierspiel und eine ordentliche Portion Gitarre. (arc)