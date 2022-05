Für einmal den Vorsprung nicht mehr aus der Hand gegeben: SC Brühl nimmt im Abstiegskampf gegen die Black Stars drei wertvolle Punkte mit

Während die Fussballer des FC St.Gallen wie die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad am Wochenende Nierderlagen einstecken mussten, gelang dem SC Brühl in seinem ersten Spiel der Abstiegsrunde in Basel gegen den FC Black Stars ein 1:0-Sieg. Nach einer ausgezeichneten ersten Halbzeit mit vielen guten Torchancen kamen die Brühler wegen ihrer mangelnden Kaltblütigkeit in der Schlussviertelstunde dann doch nochmals stark unter Druck.

In der ersten Halbzeit waren die Brühler am Samstag in Basel klar die überlegene Mannschaft. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (7.5.2022)

Das Fazit der Partie: Die drei Punkte gehen verdientermassen, aber nach unnötigem Zittern aufgrund verpasster Torchancen, nach St.Gallen. Mit einem weiteren Sieg am nächsten Wochenende gegen den Tabellenletzten Sion könnten Brühl den Anschluss an den Drittletzten der Tabelle der Promotion League schaffen.

Black Stars startete am Samstag nach sechs Niederlagen in Folge sichtlich verunsichert in die Partie. Brühl dominierte die erste Hälfte praktisch nach Belieben. Petar Pavlovic, Dario Stadler und Rafhinha scheiterten alle drei allein vor dem Basler Torhüter. Endlich in der 28. Minute führte ein Eckball zur hochverdienten 1:0-Führung. Asllan Demhasaj fasste sich ein Herz und zeigte seinen Stürmern mit einem flachen Schuss, wie man Tore erzielt. Beim viel zu knappen Vorsprung blieb es gemäss Matchbericht von Henri Seitter bis zum Pausenpfiff.

Trotz hohem Druck auf die Basler Black Stars gelang dem SC Brühl am Samstag in der ersten Halbzeit - auch mit Pech - nur ein Goal. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (7.5.2022)

Damit hatten die Brühler ihr Pulver offensiv weitgehend verschossen. Auf Basler Seite kamen frische Kräfte und das Spiel glich sich immer mehr aus. Aus unverständlichen Gründen schlichen sich bei den Kronen im Aufbau immer mehr Fehler ein. Sie zogen sich zurück und wollten, durch die die Spielserie mit Verlusttoren in letzter Minute etwas verunsichert, den knappen Vorsprung diesmal über die Zeit bringen. Darob vergassen sie gänzlich das Spiel nach vorn. Zudem wurde das Spiel immer gehässiger, was zu Verwarnungen und in der Nachspielzeit zu einem Platzverweis auf Seiten der Basler führte. (pd/vre)