Die Universität St.Gallen weiht zwei neue Kunstwerke ein

Der Weg des Verstehens ist nicht immer gradlinig: Mai-Thu Perrets Messingkette im Square der HSG symbolisiert dies. Bild: Kunstgiesserei St.Gallen

Die umfangreiche Kunstsammlung der Universität St.Gallen hat Zuwachs erhalten. Von der Genfer Künstlerin Mai-Thu Perret stammt eine 60 Meter lange, goldfarbene Kette aus gehämmertem oder gegossenem Messingblech, an welcher 121 Objekte befestigt sind. Sie schlängelt sich vom Erdgeschoss des Square bis zur Decke des Gebäudes und wurde in der Kunstgiesserei St. Gallen hergestellt.

Bildung mit Kopf, Herz und Hand: Mai-Thu Perrets Werk «Through the forest of thorns, a single path». Bild: Kunstgiesserei St.Gallen

Die Anhänger umfassen 15 verschiedene, sich wiederholende Objekte: Organe und Körperteile wie Auge, Ohr, Gehirn oder Hand, welche mit Lernen und Lehren in Verbindung gebracht werden, sowie Symbole, welche die 46-jährige Künstlerin mit den Wissenschaften assoziiert. Mai-Thu Perret gibt den Lernenden und Lehrenden verschiedene Glücksbringer mit auf den Weg des Verstehens, auch wenn, wie der Werktitel «Through the forest of thorns, a single path» andeutet, der Pfad manchmal voller Dornen und nicht immer gradlinig ist.

Brigitte Kowanz' Wandobjekt «www 12.03.1989 06.08.1991» setzt sich mit dem World Wide Web auseinander. Bild: Adrian Kowanz

Im Weiterbildungszentrum Holzweid (WBZ) ist eine Arbeit der 2022 verstorbenen Wiener Künstlerin Brigitte Kowanz zu sehen. «www 12.03.1989 06.08.1991» besteht aus fünf Spiegelkästen, einem Aluminiumband und einer schlaufenförmigen Neonröhre. Das Aluminiumband enthält die zwei titelgebenden Daten in Form von Morsecodes. Sie beziehen sich einerseits auf die Präsentation des World Wide Web am CERN, der europäische Organisation für Kernforschung in Genf (12.3.1989), andererseits auf jenen Tag, an welchem die erste Website online ging(6.8.1991).

Schlaufen, die sich unendlich fortsetzen: Ausschnitt aus «www 12.03.1989 06.08.1991». Bild: Adrian Kowanz

Wie Brigitte Kowanz schrieb, vermittle das Werk «eine Art Biografie des World Wide Web, dessen verschlüsselte Form zugleich seine historische Herkunft und Grundlage offenbart». Das datentragende Aluminiumband ist der Neonröhre direkt hinterlegt und folgt ihrem schlaufenförmigen Verlauf, der an Kabel als Mittel der Informationsübertragung erinnert. Die Spiegelkästen dienen Band und Röhre als «Gehäuse» und vervielfältigen ihr Bild vom Endlichen ins Unendliche und somit vom Realen ins Virtuelle.

Die beiden Werke werden am heutigen Mittwoch eingeweiht. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr im Square und wird um 18 Uhr im WBZ fortgesetzt. Anmeldungen für den anschliessenden Apéro an kunstkommission@unisg.ch. (pd/gen)