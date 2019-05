ST.GALLER STADT-TICKER: Berühmter Kristallsucher spricht in St.Gallen +++ Der Winter gibt ein heftiges Gastspiel +++ Meteo-News meldet Rekordschnee



Sonntag, 5. Mai - 11:10 Uhr

Der Kristallsucher und sein Jahrhundertfund am Péz Regina: Michael Flepp spricht im Naturmuseum

(pd/vre) Am kommenden Dienstag, 19.30 Uhr, hält der Bündner Kristallsucher Michael Flepp auf Einladung des Mineralogischen Vereins im Naturmuseums St.Gallen den Vortrag «Ein Leben in den Bergen». Flepp war ab 1995 als einer der ersten im Gebiet des Péz Regina im Lugnez am Strahlen. Im Jahr 2000 stiess er auf eine grosse Kluft und konnte daraus aussergewöhnlich grosse Quarzkristalle bergen.



Michael Flepp vor der Kluft am Péz Regina, aus denen er im Jahr 2000 tonnenschwere Kristalle bergen konnte, die ihn international bekannt machten. (Bild: PD)

Seit 2014 arbeitet Michael Flepp nun als Schafhirte am Péz Regina. Diesen Job kann er ideal mit seiner Leidenschaft, dem Strahlen, verbinden. Mehr zu seinem Leben in den Bergen, seiner Strahlerleidenschaft und seinem Jahrhundertfund ist am Dienstag im Naturmuseum zu erfahren. Der Eintritt zum Vortrag ist gratis.

Sonntag, 5. Mai - 10:05 Uhr

Strassenräumung seit 5 Uhr im Einsatz, Nassschnee als Gefahr für die Stadtbäume



In St.Gallen gibt der Winter ein für die Jahreszeit ungewöhnlich heftiges Gastspiel. Schnee liegt bis in die Talsohle, grössere Schneemengen mit den entsprechenden Folgen sind aber vor allem von den Hügelzügen rund um die Stadt zu vermelden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat der Winter nicht nur auf den Hügeln, sondern auch in der Talsohle der Stadt St.Gallen zugeschlagen. Im Bild die Metallstrasse im Lachen-Quartier. (Bild: Reto Voneschen - 5. Mai 2019)

Eingesetzt haben die Schneefälle in der Stadt St.Gallen nach einem verregneten Nachmittag am frühen Samstagabend. Der Winterdienst des städtischen Strasseninspektorats steht seit Sonntag, 5 Uhr, im Einsatz. Zu Unfällen wegen des Schnees ist es bisher nach Angaben von Janice Mattarel vom Informationsdienst der Stadtpolizei St.Gallen nicht gekommen.

Ein anderes Thema beschäftigt die Einsatzkräfte allerdings: Der nasse Schnee wird für belaubte Bäume an exponierten Lagen zum Problem. Die Stadtpolizei warnt davor, dass dort, wo grössere Schneemengen auf bereits belaubten Bäumen liegen, Äste abbrechen oder auch ganze Bäume umstürzen können.

Keine Freude am Schnee haben Landwirte und Hobbygärtner. Wie gross die Schäden sind, die der Schnee an Kulturen und Gärten in und um die Stadt angerichtet hat, ist noch nicht abschätzbar. Viel wird von der Wetterentwicklung abhängen: Während die Gefahr von Schäden durch Schneedruck ab Mittag eher zurückgeht, weil die Niederschläge langsam abnehmen, wird jetzt die Temperaturentwicklung - also Frost in der kommenden Nacht - zum Thema.



Sonntag, 5. Mai - 9:45 Uhr

19 Zentimeter Schnee in St.Gallen: So viel Schnee wie noch nie im Mai

Einen Schneerekord hat Meteonews an diesem Wochenende für die Stadt St.Gallen registriert. Noch nie sei im Mai an den Wetterstationen St.Gallen und Bern soviel Neuschnee gemessen worden wie an diesem Wochenende, heisst es in einer Mitteilung. So wurden am Sonntagmorgen in St.Gallen 19 Zentimeter Neuschnee registriert; der bisherige Mai-Rekord lag bei 12 Zentimeter am 7. Mai 1957.

Auch bei der Messstation Bern verzeichnete Meteonews Historisches: Hier gab es bis Sonntagmorgen vier Zentimeter Neuschnee. Der bisherige Mairekord lag bei einem Zentimeter am 1. Mai 1945, sonst gab es nie messbaren Schnee.



Samstag, 4. Mai - 14:09 Uhr

Flohmarkt im Klosterviertel: Eine originelle Kombination aus Marktstand und Beizli

Immer am ersten und am letzten Samstag im Monat, abwechselnd auf dem Gallusplatz und im St.-Mangen-Quartier, findet in der St.Galler Altstadt der Flohmarkt oder Flöhmi statt. Diesen Samstag wurde er am frühen Nachmittag gewaltig verregnet und verhagelt. Vorher aber war er in Betrieb. Unter den Ständen stach einer vor allem ins Auge, nämlich eine Kombination aus Flohmarktstand und Flohmarktbeizli mit Getränken, Snacks, Würsten vom Grill und Süssigkeiten. (Bild: Reto Voneschen)



Samstag, 4. Mai - 11:25 Uhr

Betrunkener baut im Feierabendverkehr einen Auffahrunfall im Rosenbergtunnel

(kapo/ghi) Im Rosenbergtunnel hat sich am Freitag kurz vor 17 Uhr ein Auffahrunfall ereignet. Ein 43-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt. Am Unfall beteiligt war auch ein 37-jähriger Autofahrer, der alkoholisiert am Steuer sass.

Im Rosenbergtunnel forderte ein Auffahrunfall am Freitag viel Blechschaden und einen leicht Verletzten. (Bild: Kapo SG)

Der Mann war in Richtung St.Margrethen unterwegs, als er wegen Verkehrsüberlastungen bis zum Stillstand abbremsen musste. Dabei prallte er in das vor ihm stehende Auto eines 63-Jährigen. Dieses wurde durch die Kollision nach vorne geschoben und prallte mit dem Auto des 43-Jährigen zusammen, der sich dabei leicht verletzte.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, konnte sich der Mann selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der Atemlufttest beim 37-Jährigen ergab einen zu hohen Wert, die Polizei auferlegte ihm ein Fahrverbot von mehreren Stunden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 10'000 Franken.

Samstag, 4. Mai - 11:12 Uhr

Weil Kinderwagen Feuer fingen: Drei Verletzte nach Brand an der Rehetobelstrasse

(kapo/ghi) Am Freitagabend hat es in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Rehteobelstrasse gebrannt. Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht. Wie die Kantonspolizei mitteilt, hatten zwei Kinderwagen, die im Treppenhaus abgestellt waren, Feuer gefangen. Während der Löscharbeiten, an denen neben der Berufsfeuerwehr auch mehrere Rettungswagen sowie Patrouillen von Stadt- und Kantonspolizei im Einsatz standen, war die Rehetobelstrasse gesperrt.

Zwei Kinderwagen fingen im Treppenhaus Feuer. (Bild: Kapo SG)

Durch den Brand und die starke Rauchentwicklung entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten noch am Freitagabend zurück in ihre Wohnungen. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei ermittelt nun zur Brandursache.

Samstag, 4. Mai - 10:52 Uhr

Wetterwarnungen für St.Gallen: In der Nacht fallen die Temperaturen, der Schnee kehrt zurück

(vre) Dass das Wochenende vom Wetter her nicht wirklich freundlich werden würde, war bereits Anfang Woche klar. Studiert man die Prognosen und Warnungen der Wetterfrösche im Internet scheint sogar klar zu sein: Ab der Nacht auf Sonntag könnte der Winter in St.Gallen nochmals ein Gastspiel geben.

Auch in Gärten der Stadt St.Gallen hat man Vorbereitungen auf die Rückkehr von Kälte und Schnee getroffen: Mit Flies geschützte Aprikosenbäume an der Metallstrasse in der Lachen. (Bild: Reto Voneschen - 4. Mai 2019)

SRF-Meteo hat gar eine Wetterwarnung publiziert: Von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, müsse in der Agglo St.Gallen mit Schneeglätte auf den Strassen gerechnet werden. Dies, weil es gemäss den Prognosen von SRF, aber auch des Wetterportals meteo.search.ch ab Samstagmittag in St.Gallen bei stetig sinkenden Temperaturen Niederschläge geben wird.



In den Nächten auf Sonntag und Montag rechnen die Wetterportale mit Tiefsttemperaturen zwischen 0 und 1 Grad. Frost ist lokal möglich; Bauern und Gärtner tun also gut daran, kälteempfindliche Kulturen zu schützen. Die Höchsttemperaturen am Sonntag sollen zwischen 3 und 4 Grad liegen. Der Montag soll, da sind sich die beiden Wetterportale einig, bei langsam steigenden Temperaturen trocken ausfallen.



Samstag, 4. Mai - 10:11 Uhr

Neue Bibliothek in St.Gallen in Planung - und dazu passend der Vortrag «Bibliotheken ohne Bücher»

(pd/mha) Derzeit planen Kanton und Stadt St.Gallen eine neue grosse Bibliothek. Darin sollen Kantons- und Stadtbibliothek zusammengeführt werden. Der jetzige Standort in der Hauptpost ist eine provisorische Lösung. Im Gespräch als neuer Bibliotheksstandort ist das Haus Union am Blumenmarkt. Nächste Entscheide zum Projekt fällen Kanton und Stadt diesen Sommer, schreibt der Stadtrat aktuell in einer Antwort auf eine Interpellation aus dem Stadtparlament.



Das Geschäfts- und Wohnhaus Union ist im Gespräch als Standort für die neue grosse Kantons- und Stadtbibliothek. (Bild: Urs Bucher - 19. Juni 2017)



Sicher ist bereits, dass die neue Bibliothek nicht nur der Ausleihe von Büchern und anderen Medien dienen soll. Sie muss nach Meinung des Stadtrats auch für Begegnungen, Schulungen, Ausstellungen und weitere öffentliche Veranstaltungen dienen. Zu diesen Vorstellungen passt ein Vortrag vom nächsten Freitag, 19 Uhr, im Raum für Literatur an der St.-Leonhard-Strasse 40. Pius Knüsel, ehemaliger Direktor der nationalen Kulturstiftung Pro Helvetia spricht unter dem Titel «Bibliotheken ohne Bücher, Bücher ohne Papier», wozu Bibliotheken in Zukunft gut sein können.

Freitag, 3.Mai - 21:34 Uhr

Brand an der Rehetobelstrasse

(lw) In einem Wohnhaus an der Rehetobelstrasse ist es am Freitagabend zu einem Brand im Treppenhaus gekommen. Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle, wie Bertrand Hug, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagte. Auch die Polizei und Sanität waren vor Ort. Drei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Spitalpflege gebracht werden. Nun wird abgeklärt, was das Feuer verursacht hat. Während der Löscharbeiten war die Rehetobelstrasse zum Teil gesperrt.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. (Symbolbild: Michel Canonica)

Freitag, 3. Mai - 17:40 Uhr

FC St.Gallen spielt in Zürich: Gegen GC ohne Captain Silvan Hefti

Der FC St.Gallen spielt am Samstag auswärts gegen den Tabellenletzten der Super League, die Zürcher Grasshoppers. Anpfiff im Stadion Letzigrund ist um 19 Uhr. Die St.Galler, die sich auf dem drittletzten Tabellenplatz befinden, müssen gegen GC ohne ihren Captain antreten. Silvan Hefti fällt verletzungsbedingt aus.

FCSG-Captain Silvan Hefti (vorne) gegen Luzerns Ruben Vargas beim Heimspiel des FC St.Gallen von Ende April gegen die Innerschweizer. (Bild: KEY/Gian Ehrenzeller - 20. April 2019)

Auch Stürmer Cédric Itten wird nach seinem Kreuzbandriss in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen, wie Cheftrainer Peter Zeidler am Freitag an der Pressekonferenz vor dem wichtigen Auswärtsspiel sagte. Itten trainiere zwar mit der Mannschaft, an einen Einsatz in der Meisterschaft sei aber nicht zu denken.

Gegen GC treffen die St.Galler übrigens auf einen alten Bekannten: Uli Forte, der einst den FC St.Gallen trainierte, steht derzeit bei den Grasshoppers an der Linie.

Freitag, 3. Mai - 17:31 Uhr

Verkehrsbehinderungen nach einem Unfall im Rosenbergtunnel

Im Rosenbergtunnel der St.Galler Stadtautobahn ist es kurz vor 17 Uhr zu einem Unfall gekommen. Darin sind drei Autos verwickelt; verletzt wurde gemäss Meldung des Online-Portals «FM1Today» aber niemand. Seit dem Unfall kommt es auf der Stadtautobahn in Fahrtrichtung St.Margrethen zu Staus, weil der linke Fahrstreifen momentan blockiert ist.

Freitag, 3. Mai - 16:28 Uhr

Workshop Kindererziehung: Wie Eltern in schwierigen Situationen handeln sollten

(pd/mha) In der Stadtbibliothek Katharinen findet am Dienstag, 7. Mai, 19 Uhr, ein Elternkurs statt. Thema des Abends ist der Umgang mit Kindern in schwierigen Situationen. Schnell werde aus dicker Luft ein Streit, in dem die Eltern die Kontrolle verlieren können.

Am Workshop sollen Eltern neue Handlungsfeldern aufgezeigt werden. (Archivbild: Hanspeter Schiess - St.Gallen, 28. Januar 2009)

Die Schulsozialarbeiterinnen Bettina Schneider und Beate Stritz werden am Dienstagabend den Ansatz des Psychologen Haim Omer vorstellen. Sein Buch «Neue Autorität: Das verbindet das Geheimnis starker Eltern» bietet gemäss Mitteilung Hilfe für eine erfolgreiche Erziehung. Schneider und Strick wollen den Eltern mit einem Impulsreferat neue Handlungsfelder aufzeigen und so eine tragfähige Beziehung ermöglichen. Der Eintritt ist gratis, eine Anmeldung nicht nötig.

Freitag, 3. Mai - 14:12 Uhr

«Fontamara» in der St.Galler Kellerbühne: Menschenwürde in schwierigen Zeiten

(pd/vre) «Fontamara», so heisst der erste Roman des berühmten italienischen Autors Ignazio Silones 1900-1978). Er beschreibt darin das Leben im gleichnamigen Bauerndorf in den Abruzzen. Bewohnerinnen und Bewohner erleben darin das Aufkeimen des italienischen Faschismus. Der in einem Davoser Lungensanatorium geschriebene Roman ist eine zeitlose Geschichte über die Wahrung menschlicher Würde in schwierigen Zeiten.

Matthias Peter im Ein-Mann-Stück «Fontamara». (Bild: PD)

Matthias Peter, Schauspieler und Leiter der Kellerbühne St.Gallen, hat aus dem Roman eine Theaterfassung gemacht, gemeinsam mit Regisseurin Nicole Knuth (bekannt vom Kabarettduo Knuth und Tucek). Jetzt wird das Ein-Mann-Stück in der Kellerbühne wieder aufgenommen: Zu sehen ist es diesen Sonntag, 17 Uhr, sowie am Montag, 27. Mai, und Mittwoch, 29. Mai, je 20 Uhr.

Freitag, 3. Mai - 13.29 Uhr

Schwierige Ausgangslage für den SC Brühl: Liegt am Samstag ein Sieg gegen den Zweitplatzierten drin?

(fm/vre) Am Samstag, 17 Uhr, ist der SC Brühl bei Yverdon Sport FC am Neuenburgersee zu Gast. Der SCB spielt damit gegen den Zweitplatzierten der Liga, und zwar immer noch um den selbständigen Ligaerhalt. Vier Runden stehen noch bevor und der Abstand zum zweiten Abstiegsplatz – der erste ist bereits fix an La Chaux-de-Fonds vergeben – beträgt fünf Punkte.

Damit ist die Vorgabe für den «Stadtclub im Osten» einfach: Fährt Brühl ihn einem der vier letzten Spiele die volle Punktzahl ein, sollte nichts mehr schiefgehen. Nur wartet Brühl seit sechs Partieen auf einen Sieg, auswärts gab es dreimal in Serie eine Niederlage und zu Hause dreimal ein Unentschieden. Vor dem Match gegen Yverdon stimmt aber die Tatsache zuversichtlich, dass die Brühler am vergangenen Samstag daheim gegen die AC Bellinzona ihr bestes Spiel der Rückrunde lieferten.

Hoffnungsschimmer fürs Auswärtsspiel von morgen Samstag in Yverdon? Gegen die AC Bellinzona lieferte der SC Brühl vor einer Woche seine bisher beste spielerische Leistung in der laufenden Rückrunde der Promotion-League ab. (Bild: PD/SC Brühl)

Ob Brühl diesen Samstag noch einmal dies elbe Leistung abrufen kann und ob das damit gegen den Zweiplatzierten wirklich für drei Punkte reicht, wird sich weisen. Angesichts der Ausgangslage müsste Brühl schon mit einem Punkt zufrieden sein und halt weiter hoffen, dass die Konkurrenten Wohlen und YF Juventus ebenfalls Punkte liegen lassen.

Freitag, 3. Mai - 12:23 Uhr

Zusammenstoss im Lachen-Quartier: Stadtpolizei sucht nachträglich Zeugen

Bereits vor einer Woche sind auf der Verzweigung Vonwil- und Dürrenmattstrasse in der Lachen ein Personenauto und ein Lieferwagen zusammengestossen. In beiden Fahrzeugen sassen mehrere Personen; beim Unfall wurden vier von ihnen - Lenker und Mitfahrer in beiden Autos - verletzt.

Die Unfallstelle vom Freitag vor einer Woche: Die Verzweigung Vonwil- und Dürrenmattstrasse befindet sich unmittelbar am Westrand der Kreuzbleiche. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 26. April 2019)

Der genaue Unfallhergang wie auch die Zahl der daran beteiligten Personen ist gemäss Mitteilung der Stadtpolizei bis jetzt unklar. Die Stapo sucht daher unter 071'224'60'00 Personen, die Angaben dazu machen können.

Freitag, 3. Mai - 12:05 Uhr

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Straubenzell schafft Predigt ab – für einen Monat

(pd/mha) Jeden Sonntag steht die Pfarrerin oder der Pfarrer auf der Kanzel und hält seine Predigt – so das gewohnte Bild. Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Straubenzell St.Gallen West geht nun einen neuen Weg. Im Mai wird das Pfarrteam keine Predigten halten, heisst es in einer Mitteilung auf der Webseite der Kirchgemeinde. Mit dem Verzicht testet das Team, ob es sinnvoll ist, an der «monologischen Verkündigungsform» festzuhalten oder ob es ein Umdenken braucht.

Auslöser für das «Predigtverbot» war ein Artikel der Autorin und Pfarrerin Hanna Jacobs im «bref», dem Magazin der Reformierten. Darin schreibt Jacobs: «Die religiöse Rede, allsonntäglich und allenthalben, scheint alternativlos zu sein. (…) Doch meist gibt sie Antworten auf Fragen, die kaum einer stellt, und will ein Bedürfnis befriedigen, das in dieser unserer Mediengesellschaft kaum noch einer zu haben scheint.»



Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Straubenzell versucht nun, einen anderen Weg zu gehen. Dies im Sinn von Hanna Jacobs, die schreibt, dass man erst nach dem Verzicht auf die Predigt sehen wird, was nach dieser kommt. Auf Rückmeldungen auf den Versuch sei das Seelsorgeteam gespannt, heisst es im Webauftritt der Kirchgemeinde.



Donnerstag, 2. Mai - 22:22 Uhr

Wenn die Stadträtin mit dem Ballon entschwebt - und ihr Amtskollege zuschauen muss

Die St.Galler Baudirektorin Maria Pappa. (Bild: Benjamin Manser - 8. März 2018)









(cw) Stadträtin und Ortsbürgerin Maria Pappa steht ein Höhenflug bevor – im wörtlichen Sinne. Sie darf mit dem Heissluftballon der Ortsbürgergemeinde abheben. Als an der Bürgerversammlung von Anfang Woche die traditionelle Verlosung von Ballonfahrten stattfand, wurde ihr Name als erster gezogen. Kein Glück hatte übrigens Pappas Amtskollege Markus Buschor an der montäglichen Bürgerversammlung. Da er kein Ortsbürger ist, konnte er gar nicht erst an der Verlosung fürs Ballonfahren teilnehmen...

Was es für ein Gefühl sein wird, wenn sie in einem kleinen Korb am Himmel schwebt, weiss Maria Pappa noch nicht. Die Ballonfahrt wird für sie eine Premiere sein. Und sie ist ihr zu gönnen. Endlich bietet sich der Baudirektorin die Gelegenheit, die städtischen Planungsareale von oben zu überblicken: Aus der Vogelperspektive wird sie die Ruckhalde, den Bahnhof Nord, den Marktplatz und das Areal St.Fiden studieren.

Der Ballon der Ortsbürgergemeinde St.Gallen bei seinem Jungfernflug über dem Westen der Stadt St.Gallen. (Bild: Urs Bucher - 3. November 2017)

Bleibt nur zu hoffen, dass der Wind die Stadträtin auch über die genannten Areale treibt und sie nicht schon fünf Minuten nach dem Start über dem Appenzellerland schwebt – so schön und steuergünstig es dort auch sein mag.



Donnerstag, 2. Mai - 22:09 Uhr

Eine neue Aufgabe für Thomas Schwager: Von der Auto-Teilete zur Mieterlobby

(dwi) Mit Mobilität, nach eigener Aussage sogar mit «intelligenter Mobilität», hatte bis vor kurzem Thomas Schwager zu tun. Er war seit 24 Jahren für die Genossenschaft Mobility tätig, seit gut zehn Jahren als Verantwortlicher für die Ostschweiz, wie er diese Woche auf Facebook gepostet hat. Schwager hatte seinen letzten Arbeitstag beim Carsharing-Unternehmen. Er hat quasi die Schlüssel abgegeben, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen.

Thomas Schwager bei einem Auftritt im St.Galler Kantonsrat während der November-Session 2018. (Bild: Regina Kühne - 27. November 2018)

Am Montag beginnt Thomas Schwager beim Ostschweizer Mieterverband als Geschäftsführer, wie er die Facebook-Gemeinschaft wissen liess. Als solcher ist der Stadtsanktgaller bereits im Ratsinformationssystem des Kantons St.Gallen aufgeführt. Der 55-Jährige ist nämlich auch Mitglied des Kantonsrates. Und nicht nur das: Thomas Schwager ist Präsident der Grünen des Kantons St.Gallen und sitzt im Vizepräsidium der Grünen Schweiz.

Der Politiker ist nach eigenen Angaben parat und voll motiviert für seine neue berufliche Aufgabe: Er werde sich für faire Mietverhältnisse engagieren, schreibt er in den sozialen Medien – ausdrücklich mit dem Zusatz: «Ich freue mich!»

Donnerstag, 2. Mai - 17:53 Uhr

Stadtpolizei St.Gallen bittet um Hinweise auf einen seit Mittwochmorgen Vermissten

Der in St.Gallen vermisste Robert Schönthal. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen)

(stapo/vre) Seit Mittwoch, etwa 6.30 Uhr, wird in St.Gallen der 39-jährige Robert «Röbi» Schönthal vermisst. Trotz Abklärungen und Suchaktionen auch mit Hunden konnte der Vermisste bisher nicht aufgefunden werden. Die Stadtpolizei St.Gallen bietet daher die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib des 39-Jährigen. Meldungen nimmt die Einsatzzentrale der Stapo unter 071'224'60'00 entgegen.

Robert Schönthal ist gemäss Polizeimeldung etwa 180 Zentimeter gross und korpulent. Er hat braune, eher kurze Haare. Auf dem rechten Oberarm ist er tätowiert. Der Vermisste trägt vermutlich Turnschuhe, ein weisses T-Shirt, Jeans und eine schwarze Daunenjacke mit silbriger Innenseite sowie allenfalls eine Sonnenbrille.

Donnerstag, 2. Mai - 17:25 Uhr

Ehemalige Bundesrichterin trifft in der Lokremise auf die neue Direktorin von Radio und Fernsehen

Am Sonntag wird die Gesprächssendung «Persönlich» von Radio SRF 1 wieder einmal live aus der Lokremise in St.Gallen gesendet. Der Eintritt dazu ist gratis; Türöffnung ist um 9 Uhr, die Sendung beginnt um 10 Uhr. Diesmal treffen bei Moderator Dani Fohrler die ehemalige Bundesrichterin Salome Zimmermann und SRF-Direktorin Nathalie Wappler aufeinander.

Nathalie Wappler (links) und Salome Zimmermann treffen am Sonntagvormittag in der neusten Ausgabe der Sendung «Persönlich» aufeinander. Sie wird aus der St.Galler Lokremise gesendet. (Collage: srf)

13 Jahre lang war die heute 63-jährige Salome Zimmermann Richterin am Bundesverwaltungsgericht. Zuletzt war sie zuständig für die Genehmigung von Massnahmen des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB). Zimmermann hat aber auch einen unkonventionellen Lebenslauf: Als SP-Frau hat sie freiwillig Militärdienst geleistet, war einmal Regieassistentin an der Oper von Philadelphia und kam nach Jahren als Wirtschaftsanwältin als Quereinsteigerin ans Gericht.

Nathalie Wappler ist seit sieben Wochen Direktorin von Schweizer Radio und Fernsehen. Ihr Ziel ist es, in zwei Jahren aus SRF ein neues Unternehmen zu machen. Zuvor war sie im Deutschen Halle zwei Jahre als Programmdirektorin beim MDR tätig. Dies nachdem sie zuvor bei 3Sat, bei ARD und ZDF ihre Sporen abverdient hatte. Bei SRF war sie unter anderem bereits Kulturchefin und Redaktionsleiterin der Sendung «Sternstunde».

Donnerstag, 2. Mai - 17:01 Uhr

Eishalle Lerchenfeld: Vom 4. bis 30. August können auch Private «Sommereis» mieten

(vre) Vor der Eröffnung der eigentlich Eislaufsaison besteht auch in diesem Jahr zwischen dem 4. und 30. August die Möglichkeit, in der Eishalle Lerchenfeld in St.Gallen die Eisfläche von 7 bis 23.30 Uhr stundenweise zu mieten. Dies allerdings nur in den Zeiten, in denen die Eislauf- und Eishockeyclubs aus Stadt und Region sie nicht fürs Training brauchen.

Zu den Höhepunkten der Eislaufsaison im Lerchenfeld gehört jeweils eine Eisdisco. In diesem Jahr fand sie am 15. und 16. Februar statt. (Bild: Benjamin Manser)



Eine Stunde «Sommereis» kostet zwischen 7 und 16 Uhr 140, zwischen 16 und 23.30 Uhr 200 Franken. Dazu kommen für alle Belegungen die Kosten für die Eisreinigung. Verrechnet wird dafür eine Viertelstunde zum jeweils geltenden Tarif, also 35 oder 50 Franken. Der Plan der freien Eiszeiten ist beim städtischen Sportamt im Internet einsehbar.

Übrigens: Die Eislaufsaison 2018/19 ist am 5. April zu Ende gegangen. Die Saison 2019/20 startet in der Eishalle am Samstag, 31. August, und auf dem Aussenfeld neben der Eishalle am Samstag, 12. Oktober.

Donnerstag, 2. Mai - 16:26 Uhr

Stadt vergibt sechs Werkbeiträge an lokale Kulturschaffende

Die Stadt St.Gallen vergibt in diesem Jahr sechs Werkbeiträge in Höhe von je 10‘000 Franken. Ziel der Unterstützung ist gemäss Mitteilung der Stadtkanzlei, lokale Kulturschaffenden bei der Entwicklung und Realisierung von interessanten Projekten zu unterstützen. Für die Verleihung der diesjährigen Beiträge wurden 30 Bewerbungen beurteilt, und zwar aus den Bereichen Bildende und Angewandte Kunst (16), Musik (5), Tanz (3), Literatur (3) und Theater (3).

Comiczeichner Dario Forlin vom Kollektiv Gaffa. (Bild: Urs Bucher - 11. September 2018)

Die Werkbeiträge gehen in diesem Jahr an die Musiker Atilla Bayraktar und Davide Rizzitelli, die Fotografin Tine Edel, das Kollektiv «Gaffa» (Dario Forlin, Wanja Harb, Linus Lutz, Lucian Kunz), die Malerin Priska Rita Oeler, den Musiker Charles Uzor und die Tänzerin Juliette Uzor.

Donnerstag, 2. Mai - 14.44 Uhr

Nationaler Frauenstreiktag vom 14. Juni: Ein erster Blick aufs Programm in der Stadt St.Gallen

(vre) Am 14. Juni findet schweizweit nach 1991 und 2011 der dritte Frauenstreik statt. Protestiert wird an diesem Tag unter anderem gegen Lohnungleichheit, Diskriminierung, sexuelle Belästigung und ungleiche Verteilung von Care-Arbeit. Durch lokal verankerte Gruppen werden für die ganze Schweiz Aktionen, Arbeitsniederlegungen, Protestpausen, Demonstrationen und Kulturanlässe geplant.

Die 1.-Mai-Demonstration in der Stadt St.Gallen stand bereits stark im Zeichen des kommenden Frauenstreiks. (Bild: Urs Bucher - 1. Mai 2019)

Der Frauenstreik 2019 findet auch in der Stadt St.Gallen statt. Wie ein erster Blick ins Programm zeigt, wird um 11 Uhr in der Marktgasse gestartet. Zentrum des Aktionstag unter dem Titel «Gleichberechtigung. Punkt. Schluss!» ist von 11 bis 19 der Streikplatz mit Zelt, Bar, Essen und Programm in der Marktgasse. Ab 15.24 Uhr wird demonstriert; Treffpunkt ist dabei das Vadian-Denkmal.

Am Abend, von 19 bis 1 Uhr, geht's im Ex-Rex mit einem Fest für Frauen weiter. Parallel dazu findet von 20 bis 3 Uhr in der benachbarten Grabenhalle ein Fest für alle mit Bar, DJane, Konzerten und Party statt. Die St.Galler Gruppe, die den Frauenstreik organisiert, ist bereits im Vorfeld aktiv; Informationen zu den Aktivitäten finden sich im Internet.

Donnerstag, 2. Mai - 10:33 Uhr

Stadtpolizei sichert St.Galler Grossanlässe neu mit sogenannten «Indutainern»

(vre) Der Circus Knie hat St.Gallen wieder verlassen. Am Donnerstagmorgen erinnerte an der Stelle der Manege nur noch ein Sandkreis auf dem Spelteriniplatz daran, dass hier bis Mittwochabend ein Zirkuszelt stand und Tausende sich vergnügten. Weggeräumt hat die Stadtpolizei auch schon ein anderes Element, das Grossanlässe in St.Gallen künftig begleiten wird, nämlich die Sperren aus schwarzen Kuben auf den Zufahrten zum Zirkusgelände.

Während des Knie-Gastspiels in St.Gallen einzeln auf der Scheffelstrasse beim Eingang in den Zirkus aufgestellte «Indutainer». (Bilder: Reto Voneschen - 27. April 2019)

Die schwarzen Elemente, die mit roten Strichzeichnungen von St.Galler Sehenswürdigkeiten bemalt sind, heissen gemäss Stapo-Sprecher Dionys Widmer «Indutainer». Der Begriff ist eine Abkürzung für «Industrie-Container». Sie sollen ungebremste Fahrten in ein Areal mit vielen Menschen erschweren oder verhindern. Die «Indutainer» ersetzen Fahrzeuge, Betonelemente und Absperrgitter, die früher dafür eingesetzt wurden.

Auf der Sonnenstrasse zwingt ein «Indutainer»-Hindernis einfahrende Autos zu engen Kurven und damit zum Abbremsen.

Die Elemente sind mit Wasser gefüllt. Leer können sie von einer Person aufgestellt werden. In St.Gallen erfolgt der Auf- und Abbau durch die Stadtpolizei in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr. Die neuen Sperrelemente seien kostengünstig in der Beschaffung, einfach und schnell aufzustellen, aber trotzdem sehr wirkungsvoll, sagt Dionys Widmer. Erstmals im Einsatz waren die «Indutainer» am Stadtfest 2018. Erstmals bemalt eingesetzt so wie jetzt rund um den Circus Knie wurden sie am Weihnachtsmarkt 2018.

Donnerstag, 2. Mai - 8:45 Uhr

Kanton gibt Tipps zum Umgang mit Jungvögeln: Nur im Notfall berühren

(vre) Gerade in Städten wiederholt sich die Geschichte Jahr für Jahr: Junge Vögel, die nicht richtig fliegen können, verlassen das Nest und werden von Passanten als Notfälle eingesammelt. Die meisten dieser Jungvögel sind gar keine Notfälle; sie werden auch nach Verlassen des Nestes von ihren Eltern weiter gefüttert und betreut. Weil es demnächst wieder soweit ist, hat das Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) des Kantons St.Gallen Tipps zum Umgang mit dem gefiederten Nachwuchs publiziert.

Eine noch nicht ganz flügge junge Kohlmeise sitzt in einem Gebüsch und wartet auf Futter. (Bild: PD/Marcel Burkhardt)



Im Flyer wird darauf aufmerksam gemacht, dass einzelne Vogelarten - darunter Meisen und Amseln - das Nest schon verlassen, bevor sie richtig fliegen können. Ein Jungvogel, der irgendwo alleine auf dem Boden sitzt, ist selten wirklich verlassen. Die Altvögel sind in der Nähe und versorgen ihr Junges weiterhin mit Futter. Es hat damit weiterhin «intakte Überlebenschancen». Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei empfiehlt daher, Jungvögel in der Regel dort zu lassen, wo sie sind.

Nur bei unmittelbarer Gefahr, etwa wenn der Jungvogel auf der Strasse oder an einem vor Katzen oder Regen ungeschützten Ort sitzt, soll er in die nächste Hecke oder auf einen nahen Baum gesetzt werden. Man kann ihn vorsichtig aufheben – auch mit blossen Händen – und zum nächsten Gebüsch tragen. Wenn er während der folgenden Stunden nicht mit Futter versorgt wird, aber auch im Notfall, hilft der Wildhüter weiter. Die Kontaktadressen finden sich im Internet. Diese Liste ist im ANJF-Internetauftritt sehr gut versteckt, drum hier der direkte Link.



Mittwoch, 1. Mai - 22:13 Uhr

Grossandrang am Tag der Arbeit: Belebte Innenstadt, volle Parkhäuser

(vre) Wer am Mittwoch tagsüber zu Fuss in der St.Galler Innenstadt unterwegs war hat's gemerkt: Plätze und Gassen waren stark belebt für einen «normalen» Werktag. Dieser subjektive Eindruck wird durch eine Beobachtung von Blogger Marcel Baur untermauert: Er weist in seinem Newsletter auf einen Parkplatzrekord am Tag der Arbeit hin. Zeitweise seien praktisch alle Plätze in den Parkhäusern in der Innenstadt besetzt gewesen.

Er sammle seit drei Jahren die Auslastungszahlen der Parkgaragen, schreibt Baur. Er könne sich aber an keinen Tag erinnern, an dem so gut wie alle Plätze belegt gewesen seien und die Stadtpolizei geraten habe: «Momentan sind fast alle Parkplätze in der Stadt St.Gallen besetzt. Wir empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu kommen.»

Informiert über freie Parkplätze in der Innenstadt: Eine Tafel des St.Galler Parkleitsystems an der Rorschacher Strasse. (Bild: Thomas Hary - 15. August 2018)

Die Erklärung für den werktäglichen Grossandrang? Nun, der 1. Mai ist im Kanton St.Gallen ein Werktag. In anderen Kantonen - unter anderem in Zürich und im Thurgau - handelt es sich um einen offiziellen Feiertag. Damit kommt Marcel Baur (im Einklang mit einem Detaillisten, der sich in den Social Media äussert) zum Schluss: «Wir können davon ausgehen, dass uns die Thurgauer und Zürcher heute die Läden gerettet haben.»

Mittwoch, 1. Mai - 15:24 Uhr

Abstimmung am 30. Juni: Auch die CVP sagt Ja zum geplanten HSG-Campus

Der neue HSG-Campus soll auf das Areal zwischen Platztor, Unterem Graben, Böcklinstrasse, Magniberg und St.-Jakob-Strasse zu stehen kommen. (Bild: Urs Bucher - 28. August 2018)

(pd/vre) Der Parteivorstand der kantonalen CVP empfiehlt, am Ende Juni der Vorlage für den Bau eines neuen Campus für die Universität St.Gallen am Platztor zuzustimmen. Mit dem Grossvorhaben könne eine brach liegende Fläche am Rand des St.Galler Stadtzentrums aufgewertet werden. Zudem werde damit der Platznot an der Universität selber entgegengewirkt. Das sei auch eine Voraussetzung, um künftige Lernformen des digitalen Zeitalters berücksichtigen zu können, heisst es in einer Mitteilung der Kantonalpartei.

Mittwoch, 1. Mai - 14:33 Uhr

Historische Führungen mit Walter Frei und Charlie Wenk: Auf den Spuren der alten Stadt St.Gallen

Sie sind wieder in Sachen St.Galler Stadtgeschichte unterwegs. Die Theologen Walter Frei und Charlie Wenk bieten auch in diesem Frühling und Frühsommer ein Programm mit religions- und kulturgeschichtlichen Stadtwanderungen auf den Spuren des alten St.Gallen an. Allein im Mai stehen sechs Rundgänge in St.Gallen und einer in Konstanz auf dem Programm.

Der 83-jährige Walter Frei (Bild) bietet seit längerem religions- und kulturgeschichtliche Führung über St.Gallen an. Heute tut er das zusammen mit Charlie Wenk. (Bild: Benjamin Manser - 17. Juli 2016)

Am Donnerstag, 2. Mai, ist beispielsweise eine Führung mit Walter Frei der legendären Inklusin Wiborada und ihrem Verhältnis zu Abtbischof Salomo III. gewidmet. Am 8. Mai geht Charlie Wenk der Entstehung des Museumsquartiers im Zuge der Stadtvergrösserung im 19. Jahrhundert nach. Und am 14. Mai erzählt Walter Frei Geschichten von und über Juden in St.Gallen. Einen Tag später, am 15. Mai, geht es um Rassismus in St.Gallen, und zwar mit Historiker Hans Fässler.

Die geschichtlichen Rundgänge mit Walter Frei und Charlie Wenk dauern in der Regel anderthalb Stunden. Auf einem Spaziergang werden dabei Orte und Gebäude besucht, an denen sich wichtige Aspekte des jeweiligen Themas illustrieren lassen. Die Rundgänge finden bei jedem Wetter statt. Die Teilnahme ist in der Regel gratis; zur Deckung der Unkosten wird eine Kollekte eingesammelt.

Mittwoch, 1. Mai - 14:01 Uhr

WWF und NWG zeichnen naturwissenschaftliche Maturaarbeiten aus: Der Regenruf der Buchfinken

(pd/vre) Der WWF und die St.Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft (NWG) haben zum fünften Mal die besten naturwissenschaftlichen Maturaarbeiten eines Jahrgangs ausgezeichnet. Dieses Jahr wurden vier Preise vergeben, weil es zwei dritte Plätze gab. Gewonnen hat die Arbeit von Ruben Lippuner von der Kantonsschule am Burggraben. Er erforschte die Dialekte des Regenrufs der Buchfinken.

Ein Buchfink in Schweizersholz bei Bischofszell. (Bild: Nana do Carmo - 27. November 2004)



«Die Arbeit beurteilten wir als sehr originell. Wer weiss schon, dass Buchfinken Dialekte sprechen», hielt Alfred Brülisauer an der Preisverleihung namens der Jury fest. Der an der Preisverleihung abwesende Sieger Ruben Lippuner präsentierte gemäss Mitteilung seine Arbeit per Video-Botschaft. Er verglich die heutigen Varianten der Regenrufe auf dem Bodanrücken mit einer Untersuchung des US-Ornithologen Luis Baptista 1972/73 im genau gleichen Gebiet.

Noemi Gangl vom Gymnasium Untere Waid landete mit ihrer Arbeit über «Flechten und Stickstoffdioxid als Indikatoren der Luftqualität» auf dem zweiten Platz. Auf dem dritten Platz rangiert wurden «Mein Kinderbuch über den Klimawandel» von Laura di Manno von der Kantonsschule am Brühl in St.Gallen sowie eine Untersuchung von Florian Halter über die Auswirkung der Aufzucht ohne Henne auf das Wachstum der Küken.

Mittwoch, 1. Mai - 13.44 Uhr

Neue Ausstellung im Naturmuseum St.Gallen: Wie das Wasser unsere Erde formt

Ab 18. Mai ist im Naturmuseum St.Gallen eine neue, dreiteilige Sonderausstellung zu sehen. Sie präsentiert erstens unter dem Titel «Wasser – wie es unsere Erde formt» spektakuläre Luftaufnahmen des Fotografen und Geologen Bernhard Edmaier. Zweitens beantworten interaktive Stationen des Münchner Museums «Mensch und Natur» Fragen zum Wasserkreislauf und zu den Auswirkungen des Klimawandels. Und dritten dokumentieren Fotos von Simon Oberli den dramatischen Gletscherschwund im Alpenraum.

Eines der spektakulären Luftbilder aus der Ausstellung über die Kraft des Wassers. (Bild: Bernhard Edmaier)

Vernissage hat die neue Sonderausstellung am Freitag, 17. Mai, 19 Uhr. Nach Grussworten von Museumsdirektor Toni Bürgin und Stadtrat Peter Jans führt Wissenschaftsjournalistin Angelika Jung Hüttl in die Schau ein. Dazu präsentieren Cornelia Leng (Klavier) und Barbara Hürlimann (Violine) Ausschnitte aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel. Der Eintritt zur Vernissage ist gratis. Die Wasser-Ausstellung ist bis 18. August zu sehen.

Mittwoch, 1. Mai - 13.33 Uhr

Trotz Vollbremsung Kind touchiert, umgeworfen und leicht verletzt

(stapo/vre) Ein Sechsjähriger ist am Dienstagmittag auf der Bruggwaldstrasse im Osten der Stadt St.Gallen von einem Auto touchiert, zu Boden geworfen und leicht verletzt worden. Das Kind war einem anderen Auto nachgerannt, dabei auf die Fahrbahn und direkt vors Auto eines 19-Jährigen geraten.

Die Unfallstelle an der Bruggwaldstrasse. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 30. April 2019)

Der Bub war gemäss Mitteilung der Stadtpolizei am Dienstag, 12 Uhr, zusammen mit einer 34-jährigen Frau auf dem Trottoir an der Bruggwaldstrasse unterwegs. Als drei Autos die beiden passiert hatten, rannte der Sechsjährige dem letzten hinterher und geriet dabei auf die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung touchierte das Auto eines 19-Jährigen den Buben und stiess ihn unsanft zu Boden.

Mittwoch, 1. Mai - 13:04 Uhr

Migros passt Öffnungszeiten auch von Filialen in der Stadt St.Gallen an

(pd/vre) Die Migros Ostschweiz hat die Bedürfnisse ihrer Kundschaft bezüglich Ladenöffnungszeiten analysiert. Die Untersuchung zeige, dass die Kundenansprüche je nach Filiale variierten, heisst es in einer Migros-Mitteilung vom Mittwoch. Ab 6. Mai werden daher die Öffnungszeiten von 51 Migros-Filialen quer durch die Ostschweiz angepasst. In der Stadt St.Gallen sind davon die Filialen Bruggen, Langgasse, Neudorf und Silberturm sowie in Abtwil der Säntispark betroffen.

Anfang März ist die Migros Lachen in den neuen Laden an der Ulmenstrasse 11 gezügelt. Diese Filiale hat seither am Morgen bereits eine halbe Stunde früher und am Donnerstag im Abendverkauf bis 20 Uhr geöffnet. (Bild: Reto Voneschen - 26. Februar 2019)

Zum einen öffnen verschiedene Stadtsanktgaller Migros-Filialen ab kommenden Montag eine halbe Stunde früher als bisher (schon 7.30 statt 8 Uhr: Bruggen, Langgasse, Neudorf; schon 8 statt 8.30 Uhr: Silberturm, Säntispark). Zum anderen hat Bruggen neu am Donnerstag eine Stunde länger Abendverkauf bis 20 Uhr, während er im Spisermarkt eine Stunde kürzer, auch bis 20 Uhr, ist. Die Öffnungszeiten jeder einzelnen Filiale sind im Internet oder am Ladeneingang ersichtlich.

Dienstag, 30. April - 22.55 Uhr

Kleider tauschen im Textilmuseum: Der «Swap» vom Samstag hilft, Kleiderschränke zu entschlacken

Am Samstag, 10 bis 16 Uhr, findet im Textilmuseum St.Gallen die Kleidertauschbörse «Swap» statt. Der Eintritt ins Museum ist an diesem Tag für alle gratis. Beim Anlass handelt es sich um einen Hol-und-Bring-Markt für gut erhaltene Kleider mit strengen Regeln. Von 10 bis 15 Uhr kann man seine guten, aber nicht mehr gebrauchten Stücke im Textilmuseum abgeben und ein Tausch-Ticket lösen.

An der Kleidertauschbörse «Swap» vom Frühling 2018 im Textilmuseum. (Bild: PD)

Getauscht werden ausschliesslich Kleider, Schuhe und Accesoires wie Taschen oder Schals. Nicht angenommen werden Haushaltstextilien, Unterwäsche, Sportbekleidung, Kinderkleider und Schmuck. Die Stücke müssen gewaschen und gut erhalten sein. Tauschen kann man maximal acht Kleidungsstücke in den Kategorien Basic, Medium und Top. Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von zehn Franken pro Kopf eingezogen.

Am Samstag, 13 bis 16 Uhr, kann dann im Textilmuseum gestöbert, entdeckt und getauscht werden. Dabei kann man jeden Bon gegen ein Stück aus der entsprechenden Kategorie eintauschen. In der letzten halben Stunde wird «kategorienfrei» getauscht; man kann dann auch ein Top-Teil, das man den ganzen Tag im Auge hatte, mit einem Basic-Bon erwerben (wenn's noch da ist...).

Dienstag, 30. April - 22:01 Uhr

St.Galler Stadtparlament heisst Umzonungen an der Ruckhalde gut: Kritik wegen Familiengärten

Seit Herbst 2018 verkehren die Appenzeller Bahnen an der Ruckhalde in einem neuen Tunnel. Der obere Teil des Hangs zwischen Oberstrasse und Riethüsli ist damit ebenfalls frei für eine neue Überbauung. Hier soll denn in den nächsten Jahren auch ein neuer Stadtteil entstehen.

Das Projekt dafür hat am Dienstag im Stadtparlament eine weitere Hürde problemlos genommen. Das St.Galler Stadtparlament hat die für eine Neuüberbauung mit Wohnungen nötigen Um- und Einzonungen an der Ruckhalde klar gutgeheissen. Der Entscheid fiel mit 55 Ja gegen zwei Nein bei einer Enthaltung und fünf Absenzen.

Blick in die Familiengärten an der Ruckhalde. Ihre Tage sind angesichts der Neubaupläne am Hang zwischen Oberstrasse und Riethüsli gezählt. (Bild: Reto Voneschen - 25. August 2018)

Zu den Umzonungen an der Ruckhalde gab's im Parlament allerdings auch Nebengeräusche: Daniel Bertoldo (EVP) etwa kündigte an, die Vorlage nicht unterstützen zu können. Dies wegen der Familiengärten am Hang. Neu seien alle Gartenparzellen eingezont, über einen Ersatz für die Gärtnerinnen und Gärtner werde in der Umzonungsvorlage aber kein Wort verloren. Es brauche aber eine echte Ersatzlösung in unmittelbarer Nähe zu den heutigen Gärten, forderte Bertoldo.

Dienstag, 30. April - 15:15 Uhr

Festival zu Gast in ehemaligen St.Galler Kinosälen: «Sur Le Lac» gastiert am 4. Mai im Palace und im Rex

Ein Abend, zwei alte Kinos, vier Konzerte: Der bereits traditionelle Auftritt des Festivals «Sur Le Lac» in der Stadt St.Gallen steht am kommenden Samstag unter ganz speziellen Vorzeichen. Neben den gewohnten Konzerten im Palace steht diesmal eine zusätzliche Bühne im benachbarten ehemaligen Kino Rex.

Am Festival «Sur Le Lac» hoch über dem Bodensee. Am kommenden Wochenende gastieren dessen Macherinnen und Macher erst einmal mit vier Konzerten in der Stadt St.Gallen. (Bild: Ralph Ribi - 11. August 2018)

Am «Sur Le Lac - En Ville» 2019 gibt's damit vier Konzerte. Im Palace spielen ab 22.15 Uhr die Floorbrothers und ab 1.10 Uhr Vals. Im Ex-Rex präsentiert das Plattenlabel La Suisse Primitive Records ab 21.15 Uhr Bad Hammer und ab 23.30 Uhr Bitter Moon. Um 1 Uhr wird zudem das Programm des «Sur Le Lac» 2019 veröffentlicht. Den Abschluss an den Plattentellern im Palace St.Gallen macht Lokalmatador Nuuk.

Das «Sur Le Lac» selber findet dann am 9. und 10. August am üblichen Ort in Eggersriet hoch über dem Bodensee statt.

Dienstag, 30. April - 13:15 Uhr

Generationendialog über den Klimawandel:

Alt-Nationalrätin trifft auf Klima-Aktivistin

Hartnäckig streikende und demonstrierende Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen Monaten die Klimaerwärmung und ihre Folgen auf der politischen Agenda weit nach oben gerückt. Klimafragen gehen aber nicht nur die junge Generation etwas an. Wieso das so ist, ist eines der Themen eines Generationen-Dialogs in der Denk-Bar an der Gallusstrasse 11 in St.Gallen. In seinem Rahmen treffen hier am Dienstagabend Pia Hollenstein und Miriam Rizvi aufeinander.

Die 69-jährige Pia Hollenstein (links) und die 17-jährige Miriam Rizvi diskutieren in der Denk-Bar über den Klimawandel und wie man ihn stoppen kann. (Bilder: Peter Klaunzer/Urs Bucher)

Die 69-jährige Pia Hollenstein ist eine frühere Kämpferin für Natur und Umwelt. Die grüne St.Gallerin sass von 1991 bis 2005 im Nationalrat. Heute ist sie Vorstandsmitglieder der Klima-Seniorinnen Schweiz. Miriam Rizvi gehört einer anderen Generation an. Die 17-jährige Schülerin der Kanti am Burggraben hat im Kollektiv «Klimastreik Ostschweiz» massgeblich zur aktuellen Mobilisierung der Jungen beigetragen.

Heute Dienstag, 18 bis 20 Uhr, treffen die beiden unterschiedlichen Frauen, die fürs gleiche Ziel kämpfen, aufeinander. Sie unterhalten sich dabei gemäss Ankündigung des Anlasses über die Fakten der Klimakrise und über Wege, sie zu verlangsamen, aber auch darüber, wie jede und jeder dabei mitwirken kann.

Dienstag, 30. April - 11:33 Uhr

Nach einem sonnigen Tag der Arbeit wird's aufs Wochenende hin schon wieder kalt und nass

(vre) Von Sonne bis Schneeregen in der Stadtsanktgaller Talsohle stehen in den nächsten sieben Tagen alle möglichen Wetterkapriolen auf dem Programm. Immerhin: Zuerst wird es jetzt einmal schön. Im Laufe des Dienstags beruhigt sich das Wetter, gegen Abend und in der Nacht verziehen sich die Regenwolken endgültig.

Am Mittwoch, dem Tag der Arbeit, scheint dann von früh bis spät die Sonne. Wobei die Wetterfrösche im Internet Temperaturen zwischen 3 und 16 Grad Celsius vorhersagen. Wer als beispielsweise am späten Nachmittag und Abend die 1.-Mai-Feier in St.Gallen besucht, tut gut daran, sich warm anzuziehen. Nach dem frühlingshaften Mittwoch steht Stadt und Region dann ein weiteres winterliches Wochenende bevor.

Das wechselhafte Wetter beschert Fotografinnen und Fotografen viele Möglichkeiten Wetterbilder zu schiessen. Im Bild eine drohende Wolke hinter der Soltüde von der Fellenbergstrasse aus gesehen. (Leserbild: Susann Albrecht - 25. April 2019)

Am Donnerstag ist es zuerst noch schön, teils sogar sonnig, bevor ab Mittag Wolken und später Regengüsse aufziehen. Freitag, Samstag und Sonntag sollen gemäss Wetterportalen im Internet kalt und vor allem nass ausfallen. Am Samstag und Sonntag könnte mindestens auf den Hügeln um die Stadt noch etwas Schnee fallen. Mit einer Wetterbesserung ist erst ab Dienstag zu rechnen.



Dienstag, 30. April - 10:40 Uhr

Theater St.Gallen verliert seinen Operndirektor: Peter Heilker wechselt ans Theater an der Wien

Peter Heilker, seit der Spielzeit 2008/09 Operndirektor am Theater St.Gallen, ist vom Theater an der Wien zum Programm- und Castingdirektor sowie Stellvertreter des designierten Intendanten Stefan Herheim gewählt worden. Er verlässt das Theater St.Gallen per Ende der Spielzeit 2020/21.

Operndirektor Peter Heilker (links) und der Geschäftsführende Direktor Werner Signer bei der Medienpräsentation des Musicalproduktion «Tanz der Vampire». (Bild: Urs Bucher - 7. Februar 2017)



Mit Peter Heilker verliere das Theater St.Gallen einen versierten Fachmann, der es auch verstanden habe, das Publikum mit seiner Begeisterung anzustecken, heisst es in einer Mitteilung des Theaters. Für die Regelung der Nachfolge von Peter Heilker wurde eine Findungskommission gebildet. Sie steht unter der Leitung von Regierungsrat Martin Klöti, der auch Vizepräsident der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen ist.

Dienstag, 30. April - 9:59 Uhr

318 Schülerinnen und Schüler aus St.Gallen machten am 49. Jugendwettbewerb von Raiffeisen

(pd/vre) Am Montag haben in St.Gallen die zwölf lokalen Gewinnerinnen und Gewinner des 49. Raiffeisen-Jugendwettbewerbs ihre Preise entgegennehmen können. Am Zeichnungs- und Malwettbewerb zum Thema «Musik bewegt» hatten 318 Kinder aus der Stadt teilgenommen. Ihre Zeichnungen wurden von einer Jury begutachtet, die dann für jede der vier Altersgruppen drei Gewinnerinnen und Gewinner auswählte.

Die zwölf Einzelsiegerinnen und Einzelsieger im Raiffeisen-Jugendwettbewerb aus der Stadt St.Gallen. (Bild: PD)

Die glücklichen St.Galler Gewinnerinnen und Gewinner sind

1.-3. Klasse: Zoë Ramirez, Amar Beshiri, Melissa Güler.

4. Klasse: Guillermo Mendez, Fanny Murto, Sophia Flühler.

5. Klasse: Leo Wiesenhütter, Linus Erhart, Karel Drapal.

6. Klasse: Raphael Kibongo, Noemi Herzig, Jaris Moser.

Bei den Klassenprojekten machte die Primarklasse 3b von Lehrer Ruedi Fäh aus dem Schuhaus Gerhalden das Rennen.



Dienstag, 30. April - 9:33 Uhr

Strassenbauer arbeiten auf Dreilinden: Ein Wendeplatz für den Bäderbus

(vre) Bei schönem Wetter verkehrt während der Badesaison zwischen Hauptbahnhof, Spisertor und Familienbad Dreilinden der St.Galler Bäderbus. Das Angebot ist bei Badegästen, aber auch bei Spaziergängern sehr beliebt. Allerdings hat der Bus auf Dreilinden ab und zu das Problem, dass er ob der vielen zwischen Badi und Minigolf-Anlage parkierten Autos kaum mehr wenden kann.

Blick vom Vorplatz des Familienbades in Richtung Eichweier. Links neben der Strasse befindet sich die Minigolf-Anlage, rechts der Eingang zum Familien- und Frauenbad. (Bilder: Reto Voneschen - 28. April 2019) Umleitung für Fussgängerinnen und Fussgänger während der Bauphase. Der Wendeplatz für den Bäderbus lässt sich bereits erahnen. Blick von hinten über die Parkplätze und den Wendeplatz für den Bäderbus Richtung Vorplatz Familienbad. 4 Bilder Vor dem Familienbad Dreilinden entsteht ein Buswendeplatz

Derzeit sind die Strassenbauer auf Dreilinden an der Arbeit, um dieses Problem zu entschärfen. Die Fahrbahnen und Parkplätze werden saniert. Zudem entsteht durch eine klarere Strassenraumgestaltung ein Wendeplatz für den Bäderbus. Die Bauarbeiten sind weit fortgeschritten. Sie dürften im Mai beendet. Die Badesaison auch im Familienbad und in der Frauenbadi startet übrigens am 11. Mai.



Montag, 29. April - 17.44 Uhr

Am Dienstagnachmittag im Stadtparlament: Umzonungen und viele, viele Vorstösse

(vre) Das St.Galler Stadtparlament tritt am Dienstag, 16 Uhr, zur 31. Sitzung in der laufenden Amtsdauer 2017 bis 2020 zusammen. Die Diskussionen sind wie üblich öffentlich. Sie können im Waaghaus von der Tribüne aus mitverfolgt werden. Wer nicht dorthin kommen kann, sich aber über die Resultate der Sitzung auf dem Laufenden halten will, kann dies über den Live-Ticker der Stadt aus dem Parlament tun. Er ist auch diesen Dienstag, ab 16 Uhr, online.

Soll das Kinder-Muscial-Theater Storchen (im Bild eine Szene aus dem Stück «Emil und die Detektive» von der Stadt finanziell unterstützt werden? Das Stadtparlament diskutiert am Dienstag unter Traktandum 7 eine Interpellation der SVP, die genau das verlangt. (Bild: Jil Lohse - 20. Juni 2017)

Grösster Brocken auf der Traktandenliste für die Parlamentssitzung vom Dienstag sind ein halbes Dutzend Zonenplanbereinigungen. Darunter sind die Umzonungen, die für die Überbauung der Ruckhalde nötig sind. Weiter wird über einen Nachtrag zum Personalreglement und die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat der City-Parking St.Gallen AG diskutiert.

Weiter auf dem Programm stehen zwei Postulate und sieben Interpellationen. Die Thempalette dieser Vorstösse ist breit und reicht von Fragen rund um Parkplätze und die Emissionsneutralität bis hin zur Integration von Schulkindern ohne Deutschkenntnisse, einen Beitrag fürs Kinder-Musical-Theater Storchen und Ladenöffnungszeiten.

Montag, 29. April - 17:32 Uhr

Paul-Grüninger-Preis für Flüchtlingsretter, Fluchthelferin und Hilfsorganisation

(pd/vre) Am 10. Mai wird im Kulturzentrum Palace in St.Gallen der diesjährige Preis der Paul-Grüninger-Stiftung für besonderen Mut und Menschlichkeit verliehen. In diesem Jahr will die Paul-Grüninger-Stiftung damit ein Zeichen gegen die zunehmende Kriminalisierung der Fluchthilfe durch Politik und Justiz setzen.

Der diesjährige Hauptpreis geht an die Crew des Flüchtlingsschiffs «Iuventa», die im Mittelmeer mehr als 14’000 Menschen aus Seenot gerettet hat. Das Schiff wurde in Italien beschlagnahmt, die Crew wird sich wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung verantworten müssen. Ebenfalls gewürdigt werden die Menschenrechtsaktivistin Anni Lanz, weil sie einem notleidenden Flüchtling über die Schweizer Grenze geholfen hat, und die Hilfsorganisation Mosaik für ihre Arbeit mit gestrandeten Flüchtlingen auf der griechischen Insel Lesbos.

Die «Iuventa» - im Hintergrund - rettete 2016 und 2017 im Mittelmeer rund 14'000 Flüchtlinge aus Seenot. Die Crew wird für ihren Einsatz am 10. Mai in St.Gallen mit dem Paul-Grüninger-Preis ausgezeichnet. (Bild: PD)

Die Preisverleihung im Palace ist öffentlich und beginnt am 10. Mai, 19 Uhr. Die Festrede hält der bekannte Berliner Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck. Im Anschluss an die Feier steht ein Film und ein Podium gegen die Kriminalisierung der Fluchthilfe auf dem Programm. Der Paul-Grüninger-Preis wird alle drei Jahre im Andenken an den St.Galler Judenretter Paul Grüninger verliehen.

Montag, 29. April - 17.00 Uhr

St.Gallen bei «Smart City Award» erfolgreich: Drei von sechs Auszeichnungen gehen an die Gallusstadt

(sk/vre) An der diesjährigen Fachkonferenz «Smart Suisse» in Basel wurde erstmals durch das Bundesamt für Energie der «Smart City Innovation Award» vergeben. Drei der sechs Auszeichnungen gingen an die Stadt St.Gallen. Insgesamt wurden von einer Jury im Auswahlverfahren 76 Bewerbungen aus der ganzen Schweiz gesichtet und prämiert.

Nahmen die Auszeichnungen für St.Gallen entgegen (von links): Chief Digital Officer Christian Geiger für die Idee des «Smart City Pop-up-Store», Franz Osterkorn von den Stadtwerken fürs «Energiequartier Notkersegg» und Marco Sonderegger von Entsorgung St.Gallen für die «Intelligente Kanalnetz-Bewirtschaftung». (Bild: PD)

Mit dem «Smart City Innovation Award» sollen gemäss Mitteilung der Stadt Smart-City-Projekte und originelle Ideen zur Entwicklung von «smarten Städten» gefördert werden. Ausgezeichnet wurde zum einen die St.Galler Idee, in einem leeren Ladenlokal im Stadtzentrum mit einem Pop-Up-Store das Thema «Smart City» mit Beispielen, Vorträgen und Diskussionen für die Bevölkerung erlebbar zu machen.

Zweitens wurde das Projekt «Energiequartier Notkersegg» der St.Galler Stadtwerken ausgezeichnet. Bei ihm steht die Optimierung des Energieverbrauchs in Häusern und Wohnungen im Vordergrund. Drittens wurde das Projekt «Intelligente Kanalnetz-Bewirtschaftung» von Entsorgung St.Gallen prämiert. Dabei wird die Infrastruktur fürs Abwasser im Untergrund mit Sensoren und Reglern gesteuert, die miteinander kommunizieren und so Abläufe optimieren.

Montag, 29. April - 16:34 Uhr

In der Stadt St.Gallen haben 3704 Personen ihr Couvert für den 19. Mai bereits retourniert

(sk/vre) Die Stadt St.Gallen hat ihr Stimmbeteiligungsbarometer für den Urnengang vom 19. Mai aufgeschaltet. Es zeigt, dass bis Montagmittag 8,3 Prozent oder der städtischen Stimmberechtigten ihr Couvert für diesen Termin bereits retourniert haben. 3704 Personen haben damit abgestimmt und gewählt.

Das Couvert mit den Unterlagen für den Abstimmungs- und Wahlsonntag vom 19. Mai kann in der Stadt St.Gallen per Post retourniert werden. Es kann aber auch bis am Abstimmungssonntag, 12 Uhr, direkt in den Briefkasten neben dem Eingang zum Rathaus geworfen werden. (Bild: Ralph Ribi - 20. Januar 2006)

Das Barometer informiert ab jetzt drei Mal pro Woche sowie in der Woche vor der Abstimmung täglich über die Zahl der eingegangenen Couverts. Seine Zahlen lassen Rückschlüsse auf die Höhe der Stimmbeteiligung vom 19. Mai zu.

Am 19. Mai stehen auf eidgenössischer Ebene die Vorlagen Steuerreform/AHV-Finanzierung und die Anpassung des Waffenrechts zum Entscheid an. Im Kanton St.Gallen findet zudem der zweite Wahlgang um den Ständeratssitz der Ende 2018 in den Bundesrat gewählten Karin Keller-Sutter statt.

Montag, 29. April - 11:02 Uhr

Klarstellung zum Verkehrsregime auf dem St.Galler Marktplatz: Ohne Parkplätze, aber nicht autofrei

(vre) Ein Eintrag im «Stadtmelder», der elektronischen Klagemauer der Stadtverwaltung, hat zu einer Debatte über die Aufhebung der Parkplätze auf dem Marktplatz geführt. Auslöser war eine unter dem Titel «Autounfreier Marktplatz» platzierte Kritik, dass auf jenem Teil des Platzes zwischen Bank Acrevis und ständigem Markt, wo früher Autos abgestellt wurden, immer noch Motorfahrzeuge verkehren. Mit Kindern das hier neu auf den Boden gemalte Spiel zu spielen, sei nicht möglich.

Die farbigen Linien anstelle der aufgehobenen Parkplätze auf dem Marktplatz gehören zu einem Spiel für Erwachsene und Kinder. (Bild: Reto Voneschen - 2. April 2019)

In ihrer ausführlichen Antwort hält die Stadt unter anderem fest, dass mit Aufhebung der Abstellplätze Marktplatz und Blumenmarkt seit 1. April parkplatzfrei, aber nicht verkehrsfrei seien. Autolenkerinnen und Autolenker dürften dort mit ihren Fahrzeugen nach wie vor unterwegs sein. Verboten sei das Abstellen des Autos, «das nicht bloss dem Ein- und Aussteigenlassen von Personen oder dem Güterumschlag dient». Also: Einkaufen mit dem Auto ist auf dem ständigen Markt immer noch möglich. Auto abstellen und Kaffee trinken allerdings nicht.

Das Ganze wurde in der Folge von einigen anderen Userinnen und Usern kommentiert. Auffällig dabei ist, dass sich die positiven und die negativen Stimmen zur Parkplatzaufhebung in ungefähr die Waage halten. Auf der einen Seite wird gefordert, weiter zu gehen und eine verkehrsfreie Flaniermeile (auch ohne Velos) zu schaffen. Auf der anderen Seite wird befürchtet, dass Besucherinnen und Besucher aus dem Umland mangels Parkplätzen gar nicht mehr im Stadtzentrum einkaufen und flanieren.

Zum Stadtmelder-Eintrag «Autounfreier Marktplatz»

Montag, 29. April - 9:48 Uhr

Abstimmung über HSG-Campus am Platztor: Eine wichtige Ja-Parole der kantonalen SP

(pd/vre) Am 30. Juni entscheidet das Stimmvolk des Kantons St.Gallen über die Erweiterung der Universität St.Gallen am Platztor, am Rand der nordöstlichen St.Galler Altstadt. Auch die kantonale SP empfiehlt die Annahme der Abstimmungsvorlage; die entsprechende Parole wurde am Samstag an einem Parteitag in Wil mit 33 Ja- gegen 14 Nein-Stimmen gefasst.

Am Platztor am nordöstlichen Rand der St.Galler Altstadt soll ein zweiter Campus für die Universität St.Gallen entstehen. Die kantonale Abstimmung zu diesem Projekt findet am 30. Juni statt. (Bild: Hanspeter Schiess - 27. November 2018)

Zuvor war gemäss Mitteilung kontrovers diskutiert worden. Die starke Gegnerschaft zur Vorlage aus den Reihen der SP-Delegierten zielte mit ihren Argumenten allerdings weniger gegen das Bauvorhaben selber, als auf die grundsätzliche Ausrichtung der Wirtschaftslehre sowie die Spesen- und anderen Skandale, die im letzten halben Jahr auf dem Rosenberg publik geworden waren.

SP-Präsident Max Lemmenmeier versuchte die Gemüter zu beruhigen. Er wird in der SP-Mitteilung zitiert: «Die SP hat die HSG zu Recht und wiederholt scharf kritisiert und sie wird Neuigkeiten aus der HSG sowie die anstehende Revision des kantonalen Universitätsgesetzes auch nach einer Ja-Parole zum Campus-Neubau kritisch verfolgen.» Der Campus Platztor sei aber eine Vorlage, welche die Studienbedingungen an der HSG spürbar verbessern werde.

Montag, 29. April - 9:01 Uhr

Auch wenn man's noch kaum glaubt: In zwei Wochen startet die Badesaison

Nach dem vorgezogenen Frühsommer vom Osterwochenende sind jetzt Kälte und Nässe wieder in die Stadt zurückgekehrt. Und trotzdem: Irgendwann kommt auch bei uns der Sommer. Die Saison in den städtischen Freibädern - im Bild die verregnete Frauenbadi - jedenfalls startet bereits in 14 Tagen, am Samstag, 11. Mai. (Bild: Reto Voneschen - 28. April 2019)

Montag, 29. April - 8:58 Uhr

Putzaktion auf der Steinachstrasse: Feuerwehr muss nach Selbstunfall Öl beseitigen

(stapo/vre) Am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, hat an der Steinachstrasse in St.Gallen ein Auto einen Verkehrsteiler gerammt. Beim Selbstunfall wurde die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt, wodurch Öl auf die Fahrbahn gelangte. Die Berufsfeuerwehr musste daraufhin die Strasse reinigen. Verletzt wurde beim Zwischenfall niemand. Das Auto war gemäss Mitteilung der Stadtpolizei allerdings nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Alles in allem entstand Schaden von mehreren Tausend Franken.

Die Unfallstelle an der Steinachstrasse. Feuerwehrleute sind dabei, das ausgelaufene Öl zu binden und zusammenzuwischen. (Bilder: Stadtpolizei St.Gallen - 28. April 2019) Ausgelaufenes Öl auf der Steinachstrasse. Das Auto nach dem Zusammenstoss mit dem Wegweiser. 3 Bilder Berufsfeuerwehr im Einsatz: Öl auf der Steinachstrasse

Sonntag, 28. April - 18:22 Uhr

Sauna in der Frauenbadi auf Drei Weieren: Eröffnung doch erst Ende 2020

(vre) Weil die Stadt St.Gallen zuerst das Fundament und den Unterboden der historischen Frauenbadi auf Dreilinden sanieren muss, verzögert sich die Eröffnung der «Weiere Sauna» um ein weiteres Jahr. Das Bauvorhaben der Stadt wird ab Ende der Badesaison 2019 realisiert. Die Bauarbeiten an der neuen Sauna auf Drei Weieren, die von vielen sehnlichst erwartet wird, starten nach Abschluss der Badesaison 2020. Das wurde an der Hauptversammlung der Trägerschaft der «Weiere Sauna» vom Sonntagnachmittag bekannt.

Die neue Sauna wird ins Eingangsgebäude der historischen Frauenbadi - im Modell ohne Dach - eingebaut. (Bild: Reto Voneschen - 29. April 2018)

Die erste Idee, die Sauna direkt im Anschluss an die städtischen Arbeiten noch vor Beginn der Badesaison 2020 einzubauen, hat sich als nicht praktikabel erwiesen. Zum einen mache es wenig Sinn, die neue Sauna einzubauen und dann gleich wieder «einzumotten». Zweitens sei es für die Bauabläufe besser, zuerst das städtische Vorhaben abzuschliessen, eine Pause einzuschalten und dann mit die Arbeiten fürs Saunaprojekt zu starten, wurde an der Hauptversammlung der Genossenschaft «Weiere Sauna» begründet.

Die Sauna in der Frauenbadi soll von Herbst bis Frühling geöffnet sein. Während der Badesaison wird der Betrieb eingestellt. Ins Projekt sollen 985’000 Franken investiert werden. 100'000 Franken davon muss die Genossenschaft «Weiere Sauna» noch auftreiben. Dazu wird die Werbung für weitere Genossenschafterinnen und Genossenschafter intensiviert. In Vorbereitung ist aber auch eine breit angelegtes Crowdfunding. Genossenschaftspräsidentin Barbara Ochsner zeigte sich an der Hauptversammlung optimistisch, dass der fehlende Betrag vor Baubeginn zusammenkommen wird.

Sonntag, 28. April - 11:59 Uhr

Deutliches Ja zur Orgel-Erweiterung in St.Laurenzen

Die Orgel in der St.Laurenzenkirche kann revidiert und erweitert werden. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

(dwa) Die Würfel im Streit um die Orgel in der St.Laurenzen-Kirche sind gefallen: An der Versammlung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde St.Gallen-Centrum hat eine klare Mehrheit der Anwesenden für die Erweiterung der Orgel gestimmt. Das Projekt der Kirchgemeinde sieht vor, dass das aus dem Jahr 1979 stammende Instrument nicht nur revidiert, sondern zu einer 3D-Orgel ausgebaut wird. Ziel ist es, dass die Klänge künftig nicht mehr nur frontal, sondern von allen Seiten her auf die Zuhörer in den Kirchenbänken einwirken.

Im Vorfeld der Abstimmung war Kritik am 2,4-Millionen-Vorhaben aufgekommen. Es wurde als «Unsinn», «viel zu teuer» oder «grössenwahnsinnig» bezeichnet. Die Vorsteherschaft ihrerseits sprach von einem «Leuchtturm-Projekt» und ist überzeugt, dass der Ruf des Orgelstandorts St.Gallen weiter gestärkt wird durch die Installation der 3D-Orgel. Für die Orgelerweiterung stimmten 88 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger. Es gab vier Nein-Stimmen und drei Enthaltungen.

Für die blosse Revision der Orgel veranschlagte die Kirchenvorsteherschaft 275'000 Franken. Derweil rechnet sie für die Revision sowie die jetzt beschlossene Erweiterung der Orgel mit Kosten von 2,4 Millionen Franken. Davon soll die Kirchgemeinde maximal 1,1 Millionen Franken tragen – der Rest soll durch Sponsoren zusammenkommen.

Sonntag, 28. April - 11:11 Uhr

Trotz Regen: Wieder herrscht am Setzlingsmarkt auf Schloss Wartegg Grossandrang

(vre) Alles, was in der weiteren Region einen grünen Daumen hat, versammelt sich derzeit auf Schloss Wartegg bei Rorschach. Hier findet nämlich wiederum der alljährliche Setzlingsmarkt mit vielen Raritäten und Attraktionen statt. Trotz des regnerischen Wetters war der Andrang von Anfang an gross.

Der Setzlingsmarkt auf Schloss Wartegg ist ein Treffpunkt für alle aus der weiteren Region, die im Frühling ihren Garten neu bestücken wollen. Auch viele Stadtsanktgaller decken sich hier mit Pflanzen ein. (Bild: Reto Voneschen - 28. April 2019)

Vor vielen Ständen, an denen Gärtnereien aus der Umgebung Blumen- und Gemüsesetzlinge aller Art feil halten, bildeten sich rasch lange Warteschlangen. Wer mit dem Auto kam, musste bald einmal in einiger Distanz zum alten Schloss und seinem wunderbaren Park parkieren, kam also vor dem Besuch des Marktes noch in den Genuss eine Spaziergangs.



Zum Rahmenprogramm des Setzlingsmarktes gehören Führungen durch den Park (nochmals um 14 Uhr) sowie Vorträge von Gartenpublizistin Sabine Reber (nochmals um 13.30 Uhr unter dem Titel «Vom Beet in die Küche»). Der Setzlingsmarkt auf Wartegg dauert noch bis 16 Uhr.



Sonntag, 28. April - 10:55 Uhr

Regen macht erfinderisch: Mit dem eigenen Partyzelt am Honky-Tonk-Festival unterwegs

(vre/rar) Am Samstagabend ist in der St.Galler Innenstadt das 21. Honky-Tonk-Festival über die Bühne gegangen. In 28 Beizen und Kulturlokalen ging dabei musikalisch die Post ab. Die Lokale seien voll, die Stimmung sei gut, der Anlass damit wieder ein voller Erfolg gewesen, ziehen die Verantwortlichen am Sonntag eine positive Bilanz. Auch die Polizei vermeldet keine Zwischenfälle während des Festivals.



Am Honky-Tonk-Festival trockenen Fusses von einem Lokal zum anderen - dank des eigenen Partyzelts. (Bild: Raphael Rohner - 27. April 2019)

Was nicht wirklich mitspielte, war das Wetter. Zeitweise goss es am Samstag wie aus Kübeln, was den Lokalwechsel zwischen Konzerten zu einer nass-kalten Sache machte. Einzelne Honky-Tonk-Gäste begegneten dem Problem mit Witz und Kreativität. So war eine Gruppe mit einem eigenen Partyzelt in der Innenstadt unterwegs; auf dass alle Gruppenmitglieder trockenen Fusses die Beiz wechseln konnten.



Sonntag, 28. April - 9:45 Uhr

SC Brühl zeigt bisher beste Mannschaftsleistung der Rückrunde - 1:1 gegen Bellinzona

(pd/vre) Nach der missglückten Vorstellung in Münsingen war für den SC Brühl am Samstagnachmittag im Paul-Grüninger-Stadion gegen das drittplatzierte Bellinzona Wiedergutmachung angesagt. Und tatsächlich zeigten die Brühler die bisher wohl beste Mannschaftsleistung der ganzen Rückrunde. Das 1:1 Unentschieden schmeichelt eher den Gästen, die Brühler hätten aufgrund zahlreicher Torchancen einen Sieg verdient.

Der SC Brühl lieferte am Samstag gegen die AC Bellinzona im Paul-Grüninger-Stadion seine bisher wohl beste Teamleistung der laufenden Rückrunde der Promotion-League ab. (Bild: PD)

Sabanovic vergab bereits in der 10. Minute eine grosse Chance zur Führung. In der 13. Minute gerieten die Brühler unglücklich in Rückstand: Der Ref entschied etwas gar streng auf Foulpenalty und Magnetti, der Tessiner Torschütze vom Dienst, liess sich diese Chance nicht entgehen. Die Brühler dominierten danach die Partie ganz klar. In einem psychologisch wichtigen Moment, kurz vor Halbzeit, erzielte Nico Abegglen im Nachsetzen den hochverdienten 1:1-Ausgleich.

In der zweiten Hälfte wogte die hochstehende Partie hin und her. In der 62. Minute wurde ein Offsidetor der Brühler nicht anerkannt. Ein kurzer Spielunterbruch wegen eines Hagelgewitters brachte eine unverhoffte zweite Pause. Die Gäste mussten schliesslich verletzungshalber zu zehnt fertig spielen, retteten aber das schmeichelhafte Unentschieden mit Glück und einer riesigen Torhüterparade über die Zeit, wie es im Matchbericht von Henri Seitter heisst.



Sonntag, 28. April - 8:10 Uhr

Betrunkene flüchtet nach Unfall

Das Fahrzeug der Unfalllenkerin. (Bilder: Stadtpolizei St.Gallen - 27. April 2019)

(stapo/dwa) Am späteren Samstagabend meldete eine Drittperson der St.Galler Stadtpolizei, dass an der Kolumbanstrasse soeben ein Fahrzeug in ein parkiertes Auto geprallt und danach einfach weitergefahren sei. Die Polizisten begaben sich vor Ort – und sahen plötzlich, wie das Fahrzeug der fehlbaren Lenkerin an der Unfallstelle vorbei in Richtung Innenstadt fuhr.

Die Polizistin hielten die Frau an und stuften sie aufgrund ihres Verhaltens als alkoholisiert sowie fahrunfähig ein. Die Staatsanwaltschaft St.Gallen ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis der Frau wurde eingezogen.

Das beschädigte Auto, das parkiert gewesen war.

Samstag, 27. April - 19:15 Uhr

Mit voller Wucht von hinten aufgefahren - eine Person leicht verletzt

Die Unfallstelle vom Freitagnachmittag auf der Rorschacher Strasse im Neudorf. (Bilder: Stadtpolizei St.Gallen - 26. April 2019)

(stapo/vre) Ein spektakulärer Unfall hat sich am Freitagnachmittag auf der Rorschacher Strasse im Neudorf ereignet. Ein 57-jähriger Autofahrer hatte gemäss Meldung der Stadtpolizei St.Gallen vom Samstag gegen 14.30 Uhr vor einem Fussgängerstreifen anhalten müssen. Der folgende 27-jährige Autolenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit voller Wucht ins Heck des stehenden Autos.



Das stark beschädigte Auto des Unfallverursachers.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der vordere Wagen rund neun Meter weggeschoben. Das Auto des Unfallverursachers kam ebenfalls erst 14 Meter nach dem Aufprallort zum Stehen. Der Lenker des vorderen Personenwagens wurde beim Unfall leicht verletzt.

Samstag, 27. April - 18:14 Uhr

Kanti-Schüler organisieren einen Thementag: E-Alternativen zum konventionellen Auto

(vre) Sein Auftreten war durch und durch professionell. Die gezeigten Angebote für nachhaltige Mobilität waren vielfältig und liessen keine Wünsche offen: Der Thementag «Elektromobilität» vom Samstag an der Kantonsschule am Burggraben hat überzeugt. Er hätte sogar punktuell noch etwas mehr Publikum verdient gehabt. Das Echo aus den Reihen jener, die vorbeikamen, um Alternativen zur herkömmlichen Mobilität kennen zu lernen, war jedenfalls positiv.



Ein Teil des Zweirad-Bereichs des Thementags «Elektromobilität» am Samstag an der Kantonsschule am Burggraben. (Bilder: Reto Voneschen - 27. April 2019)

Eine öffentliche Premiere: Das erste E-Polizeiauto der Kantonspolizei St.Gallen. Platz- und energiesparend: Eine Alternative für den Stadtverkehr der Zukunft? 3 Bilder Die Zukunft unserer Mobilität: Alternativen zum Verbrennungsmotor gibt es

Organisiert wurde der Anlass von 17 Maturandinnen und Maturanden des Ergänzungsfaches «Nachhaltigkeit» an der Kantonsschule am Burggraben. Sie wollten ihren Gspänli, Eltern und breiter Öffentlichkeit am Anlass das Wissen weitergeben, das sie sich selber seit dem ersten Semester in ihrem Ergänzungsfach angeeignet haben. Dieses Ziel dürften sie erreicht haben.



Beeindruckt vom Gezeigten war auch Stadtrat Peter Jans. Seine Direktion der Technischen Betriebe war etwa mit einem E-Bus der VBSG vertreten. Sein Fazit nach dem Rundgang durch die Ausstellung, die in und um die Kanti aufgebaut war: «Solange junge Leute sich so engagiert mit einer der wichtigsten Fragen unserer Zeit auseinander setzen, bin ich optimistisch, dass wir unsere Mobilitätsprobleme in den Griff bekommenn werden.»

Samstag, 27. April - 17:32 Uhr

240 Jahre Schützengarten: Einen Blick hinter die Kulissen der Brauerei werfen

Eine Attraktion seit es eröffnet wurde: Auch das Bierflaschen-Museum zog am Samstag neugierige Besucherinnen und Besucher an. (Bilder: Reto Voneschen - 27. April 2019)

(vre) Hunderte St.Gallerinnen und St.Galler haben am Samstag die Möglichkeit genutzt, aus Anlass des 240-jährigen Bestehens von «Schützengarten» einen Blick hinter die Kulissen der St.Galler Traditionsbrauerei zu werfen. Das Festzelt, aber auch der Brauerei-Rundgang, das Bierflaschen-Museum oder das Kinderparadies zogen viele Interessierte an.



Vor allem bei Kindern und Jugendlichen beliebt: Einen möglichst hohen Turm aus roten «Schützengarten»-Harassen bauen.

Samstag, 27. April - 17:07 Uhr

Velobörse des VCS: Grosser Publikumsandrang, etwas weniger Velos im Angebot

(vre) Jetzt kann der Velofrühling definitiv kommen: Die grosse Velobörse der VCS-Sektion St.Gallen/Appenzell ist gestern Samstag wieder erfolgreich über die Bühne gegangen. Die Verantwortlichen zeigten sich gegen Ende des Anlasse befriedigt. Der Publikumsaufmarsch lag in der Grössenordnung der vorangegangen Jahre. Wieder wechselten Dutzende Zweiräder die Hand.



An der VCS-Velobörse im Waaghaus: Ist's das richtig Rennvelo? (Bild: Reto Voneschen - 27. April 2019)

Es seien wiederum sehr viele Städterinnen und Städter gekommen, um einen der zum Verkauf stehenden, gebrauchten Drahtesel zu ergattern, zog Susanne Schmid vom VCS am Samstag eine erste Bilanz. Auf sie warteten ein paar Velos weniger als in früheren Jahren. Das war gemäss Susanne Schmid aber nicht nur ein Nachteil: Man habe so im Erdgeschoss des Waaghauses etwas mehr Platz gehabt. Der Betrieb sei dadurch ruhiger gewesen.



Samstag, 27. April - 16:44 Uhr

Kultur im Ex-Rex: Streifzug durch die St.Galler Kinogeschichte im alten Kinosaal



Im ehemaligen Kino Rex gibt's am Montag, ab 19.30 Uhr, eine Diskussion über die Entwicklung der Stadtsanktgaller Kinoszene. (Bild: Benjamin Manser - 8. März 2019)



(pd/vre) Im Saal des alten Kino Storchen wird heute Theater gespielt. Das ehemalige Kino Corso an der Brühlgasse ist verschwunden; vom Gebäude, in dem es untergebracht war, sind nur noch die oberen Stockwerke vorhanden. Das ehemalige Kino Rex am Blumenbergplatz soll auch abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Im Stadtzentrum bleibt damit nur ein aktives Kino übrig, das Scala am Bohl.

Bevor es verschwindet, steht das alte Kino Rex als Ex-Rex für eine kulturelle, von «Saiten» initiierte Zwischennutzung zur Verfügung. Und das ist nach Meinung des Kulturmagazins der passende Moment, um über den Wandel der städtischen Kinolandschaft zu reden. Am Montag, 19.30 Uhr, packt Andreas Stock, Filmjournalist und heute beim Kinok tätig, im Ex-Rex seine vielfältigen Erinnerungen aus.

Zum Ex-Rex-Programm



Samstag, 27. April - 11:06 Uhr

Unfall mit vier Leichtverletzten

(stapo/dwa) Am Freitag, 16 Uhr, hat es auf der Vonwilstrasse, Höhe Dürrenmattstrasse, gekracht Der PW eines 18-Jährigen und ein Lieferwagen mit Anhänger, der von einem 31-jährigen Mann gesteuert wurde, stiessen zusammen. Beim Unfall wurden vier Personen leicht verletzt. Am Personenwagen entstand Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der komplett beschädigte Personenwagen. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 26. April 2019)

Freitag, 26. April - 15:12 Uhr

Konkurrenz für SP-Ständerat Paul Rechsteiner am 1. Mai: Auch die SVP feiert das Fest der Büezer

(vre) Das ist der Stoff, aus dem politische Realsatire gemacht ist: Nicht nur die SP und die Gewerkschaften begehen in diesem Jahr den 1. Mai. Auf der gegenüberliegenden Seite des politischen Spektrums, von der SVP, wird der Tag der Arbeit diesmal ausdrücklich auch gefeiert. Die Kreispartei St.Gallen-Gossau lädt am kommenden Mittwoch, 20 Uhr, ins Restaurant Papagei ein. Dort sprechen «zwei Büezer und Politiker» aus ihrer Sicht über den Tag der Arbeit.

Die beiden Referenten sind Nationalrat und Ständeratskandidat (für die Ersatzwahl vom 19. Mai) Mike Egger sowie Stadtparlamentarier und Nationalratskandidat (für die eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober) Donat Kuratli. Womit die Vermutung nahe liegt, dass es am Mittwoch im Papagei wohl nicht nur um die Anliegen der Büezer, sondern vielleicht doch auch noch etwas um Wahlkampf gehen wird. Jedenfalls kann man mit Egger und Kuratli über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom 19. Mai diskutieren.

Die traditionelle 1.-Mai-Feier der anderen Seite findet am Mittwoch in traditionellen Bahnen statt. Ein Komitee unter anderem aus Gewerkschaften und Linksparteien organisiert dafür wie üblich einen Demonstrationszug, eine Kundgebung und ein Fest. Treffpunkt ist am Mittwoch, 16.45 Uhr, vor der Grabenhalle. Hauptreferent ist Ständerat Paul Rechsteiner, der sich am 20. Oktober der Wiederwahl stellen muss. Seine rednerische Präsenz an 1.-Mai-Feiern quer durch die Region könnte also schon auch ein Bisschen mit Wahlkampf zu tun haben.

Freitag, 26. April - 13:53 Uhr

Paul soll das Paul-Grüninger-Stadion zum Beben bringen: SC Brühl stellt neues Maskottchen vor

Paul, das neue Maskottchen des SC Brühl, hat erster Auftritte bei den jüngsten Junioren bereits hinter sich. (Bild: PD/Kurt Frischknecht)

(vre) Am Samstag, 16.30 Uhr, kommt nicht nur die AC Bellinzona ins Paul-Grüninger-Stadion (PGS). Erstmals hat Paul einen öffentlichen Auftritt bei den Kronen. Das neue Maskottchen der Brühlerinnen und Brühler soll beim Heimspiel zusammen mit einigen Hundert jungen Fans «das PGS zum Beben bringen», wie es im Internetauftritt des zweiten traditionellen Fussballclubs der Stadt heisst.

Paul, ein Bär mit Krönchen im Brühl-Trikot, soll nicht nur bei Spielen der ersten Mannschaft auftreten, sondern hin und wieder auch die Junioren im Training und bei Turnieren besuchen oder auch einmal bei einer privaten Feier für Stimmung sorgen. Paul ist nach dem berühmtesten Brühler, Paul Grüninger (1891–1972), benannt. Mit dem neuen Maskottchen wolle der SC Brühl seinem Slogan Fussball - und mehr nachleben, wird Vereinspräsident Christoph Zoller im Internet zitiert.

Freitag, 26. April - 12:09 Uhr

Anhänger kippt in der Kurve um und demoliert entgegenkommendes Auto

(stapo/vre) Ein spektakulärer, aber auch etwas kurioser Unfall hat sich am Donnerstag auf der Rehetobelstrasse in St.Gallen ereignet. Mit viel Glück kamen dabei keine Personen zu Schaden. Ein Auto wurde allerdings vollständig demoliert. Und die Beseitigung der Unfallspuren dauerte auch etwas länger als üblich: Die Fahrbahn musste nämlich von einer Ladung Magerbeton gereinigt werden.

Die Situation nach dem Unfall auf der Rehetobelstrasse: vorne das demolierte Auto, hinten der Traktor mit dem umgedrehten Anhänger, dazwischen der Magerbeton auf der Fahrbahn. (Bilder: Stadtpolizei St.Gallen - 26. April 2019)

Am Donnerstag, gegen 14.50 Uhr, fuhr nach Angaben der Stadtpolizei vom Freitag ein Traktor samt Anhänger auf der Rehetobelstrasse stadtauswärts. In einer Rechtskurve kippte der mit Magerbeton beladene Anhänger. Dabei wurde ein entgegenkommendes Auto stark beschädigt und erlitt Totalschaden.

Der Traktor mit dem umgekippten Anhänger.

Weder der 15-jährige Lenker des Traktors noch der 73-jährige Autofahrer wurden beim Unfall verletzt. Die Fahrbahn wurde allerdings durch den Magerbeton verschmutzt und musste gereinigt werden. Das in den Unfall verwickelte Auto wurde abgeschleppt. Die Stadtpolizei klärt nun die genaue Unfallursache.

Freitag, 26. April - 10:51 Uhr

Theater 111 feiert 5-jähriges Bestehen - unter anderem treten «Isabelle la Belle» und Manuel Stahlberger auf

(mha) Das Theater 111 an der Grossackerstrasse 3 feiert sein 5-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 28 April ein grosses Fest statt. Von 11 bis 17.30 Uhr zeigen Schauspielerinnen und Schauspieler, Künstlerinnen und Künstler ihr Können. Das gesamte Programm ist hier abrufbar. Der Eintritt ist gratis, es gibt eine Kollekte. Platzreservationen sind nicht möglich.

Manuel Stahlberger tritt am 28. April gegen Abend im Theater 111 auf. (Bild: Mareycke Frehner)

Die ersten eineinhalb Stunden sind dabei für die Kleinen reserviert. Den Anfang macht Joséphine François mit Animationsspielen, an denen sich die Kinder beteiligen können. Danach folgen eine «spielerische Lesung» und ein Figurentheater.

Nach einem Zmittag folgt ein Programm, dass gemäss Mitteilung eher auf Erwachsene ausgerichtet ist. So zeigt etwa Kathrin Bosshard Ausschnitte aus dem Bundesordner-Programm und Clau Wirth erzählt die Geschichte «Don Quijote tanzt keine Sevillanas». Nach einer Kaffeepause mit Kuchenbuffet lässt Nathalie Hubler Fabeln lebendig werden. Anschliessend tritt Manuel Stahlberger auf. Er wird neue Ideen aus seinem nächsten Programm zeigen. Gegen Ende folgen Eveline Ketterer mit einem Ausschnitt aus «Die niederen Instinkte» und Fransika Hoby von der Compagnie Buffpapier präsentiert eine Nummer als «Isabelle la Belle».