Zwei Unfälle in der Region am See – Zwei Teenager müssen mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden

Am Dienstag ist es in der Region am See zu gleich zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei dem sich je ein Motorradfahrer Verletzungen zuzog. Der erste ereignete sich kurz nach 7.30 Uhr in Staad, der zweite um 20.30 Uhr in Rorschacherberg.

Die Fahrt des verunfallten Motorradfahrers in Staad endete im Wiesland. Bild: Kapo SG

Der Verkehrsunfall in Staad ereignete sich auf der Burietstrasse. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in der Medienmitteilung schreibt, war ein 16-jähriger Motorradfahrer von Thal in Richtung Rorschach unterwegs. Vor ihm fuhren zwei Autos in dieselbe Richtung.

Als die 35-jährige Lenkerin des vordersten Autos begann, nach links in die Rietstrasse abzubiegen, setzte der Motorradfahrer zu einem Überholmanöver an und prallte dabei mit seinem Motorrad in das Auto der 35-jährigen Frau. Der Teenager stürzte mit seinem Fahrzeug und kam im angrenzenden Wiesland zu liegen. Er wurde vom Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8’000 Franken.

Zum Verkehrsunfall in Rorschacherberg kam es im Neuseeland. Auch dabei handelte es sich um einen Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Und auch in diesem Fall wurde ein Teenager – ein 17-Jähriger – unbestimmt verletzt.

Gemäss Angaben der Kantonspolizei fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Auto von Rorschach in Richtung Staad. Gemäss eigenen Aussagen hielt er sein Auto auf Höhe Neuseeland an und begann im Anschluss, nach links abzubiegen. Der 17-jährige Motorradfahrer war gleichzeitig in die entgegengesetzte Richtung unterwegs und es kam zum Zusammenprall.

Der Motorradfahrer stürzte daraufhin mit dem Fahrzeug und wurde unbestimmt verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5’000 Franken. (kapo/arc)