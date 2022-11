Ein Jahr nach der Frauensession in Bern: Im «Palace» wird über Frauenrechte diskutiert

Vor einem Jahr hat in Bern die Frauensession stattgefunden. 246 Frauen aus der ganzen Schweiz haben daran teilgenommen, 77 Abstimmungen durchgeführt und insgesamt 23 Forderungen als Petitionen dem Ratspräsidium überreicht.

Am 11. November 2022 wirft eine Delegation der Ostschweizerinnen, die an der Frauensession 2021 teilnahmen, einen Blick zurück und einen in die Zukunft. Was ist von der Energie, den vielen Vorstössen, Ideen und Forderungen in den Regionen angekommen? Ist in Sachen Frauen und Politik die Gleichstellung in der Ostschweiz erreicht? Das diskutieren im «Palace» in St. Gallen Andrea Schöb-Sturzenegger (SP), Franziska Steiner-Kaufmann (Mitte) sowie Lisa Vincenz (FDP).

Geleitet und moderiert wird die Podiumsdiskussion von Jacqueline Schneider, Geschäftsführerin der Frauenzentrale St. Gallen. Von ihren Erfahrungen aus der Frauensession 2021 in Bern berichten Rahel Würmli, Andrea Bubb sowie Claudia Brunner-Schwingruber. Zum Abschluss nimmt die Historikerin Heidi Witzig die Zuschauenden mit auf eine unterhaltsame Betrachtung des Themas Frauenrechte, bevor DJ Unholy Joly den Abend ausklingen lässt.

Es wird aber auch in die Zukunft geschaut, wie mitgeteilt wird. In einem Jahr wird unser Land wieder einem Plakatdschungel gleichen, am 22. Oktober 2023 finden die eidgenössischen Wahlen statt und die National- und Ständeratssitze werden neu vergeben. Wie kann der Frauenanteil im Schweizer Parlament noch weiter erhöht werden? Die kommenden Wahlen sind aus Sicht der Frauen wegweisend: Die in den letzten Wahlen gewonnenen Sitze müssen verteidigt und weitere erlangt werden, wie es heisst. Nur so könne die paritätische Aufteilung der politischen Mandate erreicht werden.

«Frauenrechte - ein Balanceakt zwischen Wunsch & Realität»: Freitag, 11. November, im Palace St. Gallen. Türöffnung 19.45 Uhr, Veranstaltungsbeginn 20.15 Uhr. Keine Anmeldung nötig. (pd/dwi)