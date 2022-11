Bald leuchten die Sterne in der Stadt

Alle Jahre wieder: Auch in der Adventszeit 2022 werden die Sterne in der St.Galler Innenstadt leuchten. Bild: Urs Bucher

Viel wurde im Vorfeld darüber diskutiert, ob in der Stadt die Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet werden solle oder nicht, angesichts der Energiekrise. Jetzt wird es weihnachtlich in der Innenstadt: Am Donnerstag, 24. November, ist es so weit. Dann wird Stadtpräsidentin Maria Pappa um 19 Uhr in der Marktgasse auf den roten Knopf drücken und die St.Galler Sterne zum Leuchten bringen. Die Band «Gion Stump and the lighthouse project» wird die Veranstaltung musikalisch begleiten.

Am Tag der Sternenvernissage eröffnet auch der St.Galler Weihnachtsmarkt. Dieser wird bis zum 24. Dezember in der Marktgasse, auf dem Bohl und im Waaghaus stattfinden. Knapp 50 Aussteller werden ihre Waren anbieten, wie der Verein St.Gallen Sternenstadt in einer Mitteilung schreibt. Eine Neuerung: Erstmalig wird im Waaghaus jeweils am Mittwoch- und am Samstagnachmittag von 12 bis 17 Uhr eine Kinderbetreuung angeboten. Im Sternenmobil in der Marktgasse werden bis Weihnachten immer wieder Konzerte stattfinden, so treten unter anderem die Band «Red Cube» oder die «St.Galler Frauenstimmen» auf, heisst es in der Mitteilung weiter.

Auch den Christkindlimarkt wird es in diesem Jahr wieder geben. An den Adventssamstagen vom 26. November und 3. Dezember wird es von 9 bis 17 Uhr auf dem Gallusplatz und in der Altstadt weihnachtlich: Viele regionale Ausstellende, Vereine oder Privatpersonen werden Kunsthandwerk, Gebäck, Geschenkideen anbieten.

Zwei Tage nach dem Samichlaustag wird am 8. Dezember der Chlausritt in der Innenstadt durchgeführt.

Römische Soldaten auf dem Gallusplatz: In diesem Jahr wird die «Weihnachtsreise» zum vierten Mal in der Innenstadt aufgeführt. Bild: Urs Bucher

Am dritten Adventssonntag, am 11. Dezember, findet von 13.30 bis 16.30 Uhr die «Weihnachtsreise» statt. Laiendarstellerinnen und Laiendarstellern lassen Szenen der Weihnachtsgeschichte in der Innenstadt lebendig werden. So kann man den Thron des Herodes in der Marktgasse erleben, am Grüningerplatz wird das Lager der Hirten aufgebaut, am Christbaum auf dem Klosterplatz kann man die Krippe der Heiligen Familie besuchen. (pd/miz)