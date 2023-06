Drei Tage Streetfood-Festival in St.Gallen

Am Streetfood-Festival in St.Gallen laden rund 50 Stände zu einer kulinarischen Weltreise ein. Bild: PD

Tour de Suisse, interkultureller Begegnungstag, Parkplatzfest an der Grabenhalle, Abstimmungssonntag, Tag der offenen Badi in Rotmonten – der Kalender in der Stadt ist am Wochenende gut gefüllt. Doch da ist noch mehr: Von Freitag bis Sonntag macht die «Original Streetfood Festival Tour» Halt in St.Gallen.

Die Streetfood-Tour geht auch in ihrer achten Saison quer durch die Schweiz, dieses Jahr mit 18 Standorten. St.Gallen ist der einzige Stopp des Festivals in der Ostschweiz. Streetfood stehe für frisch zubereitete Speisen in mobilen Küchen und sei heute ein fester Bestandteil der Schweizer Gastrokultur, heisst es in der Ankündigung. An 50 Ständen könne man in St.Gallen auf kulinarische Weltreise gehen.

Das Streetfood-Festival findet von Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, auf dem Platz vor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und dem Schulhaus Spelterini statt. Am Freitag haben die Foodstände von 17.30 bis 23.30 Uhr geöffnet, am Samstag von 11.45 bis 23.30 Uhr, am Sonntag von 11.45 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Es sei für alle Altersgruppe etwas geboten, heisst es in der Ankündigung. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher gibt es ein Kinderland. Für die grossen Besucherinnen und Besucher gibt es verschiedene Themenbars wie Apéro-, Cocktail-, Wein-, Beer- und Gintasting. Das Gelände werde mit bunten Lichterketten dekoriert, man könne in gemütlicher Marktatmosphäre (auch in wettergeschützten Bereichen) sitzen und Kulinarisches auch in kleinen Probierportionen entdecken. Zudem würden Strassenkünstler und Musikerinnen auftreten.

Wie auch letzte Saison sei die Streetfood-Festival-Tour wieder mit der Organisation JCI #nofoodwaste unterwegs. Diese sorge dafür, dass möglichst wenig Lebensmittel verschwendet würden und verteile übrig gebliebene Lebensmittel an Bedürftige. Anfallende Bioabfälle würden in St.Gallen im Auftrag der St.Galler Stadtwerke zu Biogas verarbeitet.

Die Veranstalter empfehlen, ans St.Galler Streetfood-Festival mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen. Dies ist insbesondere am Sonntag wegen der Strassensperrungen der Tour de Suisse sinnvoll. (pd/miz)