Giulia Steingruber erhält Gossauer Preis 2023

Ihre athletische Kraft und ihre technische Präzision machten die Gossauerin Giulia Steingruber zu einer der besten Kunstturnerinnen ihrer Generation. Sie gewann mehrere Medaillen an Grossanlässen, seit 2018 ist sie Ehrenbürgerin Gossaus und in diesem Jahr erhält die heute 29-Jährige den Gossauer Preis. Das hat die Stadt am heutigen Montag bekannt gegeben.

Giulia Steingruber ist bereits seit 2018 Ehrenbürgerin der Stadt Gossau. Heuer erhält sie zudem den Gossauer Preis. Bild: Tobias Garcia

Giulia Steingruber entdeckte im Alter von sieben Jahren ihre Leidenschaft für das Kunstturnen. Ab 2010 war sie in der internationalen Kunstturn-Szene präsent. Sie gewann unter anderem Bronzemedaillen an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und an den Weltmeisterschaften 2017 in Montreal, fünf Europa- und 35 Schweizer-Meistertitel. «Ich bin ehrgeizig und zielstrebig. Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, will ich dieses Ziel unbedingt erreichen», sagte Steingruber 2021 gegenüber dem «Tagblatt».

Mit ihren sportlichen Erfolgen hat sie dafür gesorgt, dass Gossau weit über die Landesgrenzen hinaus zu einem Begriff geworden ist. Deshalb würdigen die Stadt Gossau und die Acrevis-Bank sie nun mit dem Gossauer Preis 2023. Die öffentliche Feier findet am Freitag, 26. Mai, im Hofstadl statt. (ame)