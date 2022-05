Neuer Vorstoss im Stadtparlament: Endlich auf gebundene Pflästerungen verzichten?

Der grüne Stadtparlamentarier Clemens Müller nimmt in einer neu eingereichten Einfachen Anfrage ein altes Thema neu auf. Er übt Kritik an gebundenen Pflästerungen, bei denen die Pflastersteine einbetoniert und der Boden damit versiegelt wird. Auslöser sind Sanierungsarbeiten an einer solchen Pflästerung auf der Gallusstrasse.

Die Versiegelung von Böden sei in Zusammenhang mit den Folgen des Klimawandels ein ernst zu nehmendes Problem, schreibt Müller. Eine weitere Versiegelung bei Sanierungen etwa um den Broderbrunnen, auf dem Lindenplatz, in der Multergasse oder auf dem Marktplatz müsse daher verhindert werden.

Eine gebundene Pflästerung in der südlichen St.Galler Altstadt. Dabei werden die Steine einbetoniert, die Fläche also versiegelt. Bild: Urs Jaudas (1.10.2010)

Neben der Versiegelung ist die Haltbarkeit versiegelter Pflästerungen ein Kritikpunkt des Grünen. Ihre von der Baudirektion in den vergangenen Jahren immer wieder als Vorteil angeführte Nachhaltigkeit habe sich als Illusion erwiesen: Immer wieder könne man feststellen, dass versiegelte Pflästerungen nach kurzer Zeit schadhaft geworden seien.

An anderen Stellen seien versiegelte Pflästerungen nach relativ kurzer Zeit erneut für Kanalarbeiten aufgerissen worden. Dies habe sich etwa in der Marktgasse beobachten lassen. Die Wiederherstellung versiegelter Pflästerungen sei aber sehr aufwendig. An der Gallusstrasse hätten auf einer erheblichen Fläche ausgebaut und mit neuen Steinen repariert werden müssen.

Ungebundene Pflästerung auf dem Gallusplatz. Dabei werden die Pflastersteine in ein Sandbett gestellt. Leserbild: Christian Wild (23.4.2020)

Vom Stadtrat will Clemens Müller nun konkret wissen, ob die Sanierung der Pflästerung an der Gallus- und St.-Georgen-Strasse in den vergangenen Wochen aus Sicherheitsgründen nötig war oder nur eine kosmetische Massnahmen gewesen sei. Den Grünen interessieren weiter die Kosten dieser Arbeiten.

Unter anderem erkundigt er sich in seiner Einfachen Anfrage auch danach, ob aus versiegelten Pflästerungen ausgebaute Steine wie jene aus unversiegelten wieder verwendet werden können. Zur Milderung der Folgen des Klimawandels schlägt er zudem vor, in versiegelten Altstadtgassen Bepflanzungen, Fassadenbegrünungen und ähnliche Massnahmen vorzunehmen. (vre)