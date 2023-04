«Güllens Grabenhalle Gigs»: Ausstellung und Publikation über St.Gallens Jugendkultur

H.R. (Human Rights) und seine Bad Brains aus New York 1989 in der randvollen Grabenhalle. Bild: Christian Braun

«Güllens grünes Gemüse», so hiess das Buch, in dem Simone Meyer die Geschichte der St.Galler Jugendkultur umfassend aufarbeitete. Nun wird St.Gallens Jugendkultur der wilden 1980er-Jahre in einer Ausstellung weiter vertieft. Diese biete Einblicke in ein halbes Jahrhundert städtischer Jugendkultur in St.Gallen, wie es in der Ankündigung heisst. Besondere Aufmerksamkeit erhalten grafische Erzeugnisse der verschiedenen Subkulturen und die musikalische Punk-Bewegung der 1980er-Jahre mit Zeitdokumenten aus dem «Swisspunk und Wave Archiv» von Lurker Grand.

Für die Vernissage haben Jogi Neufeld, Lurker Grand und Christian Braun extra die Publikation «Güllens Grabenhalle Gigs – 1984-1990» verfasst. Sie wird am Donnerstag, 4. Mai, um 19 Uhr unter dem Titel «Soundlecture No. 2» präsentiert. Die Verfasser zeichnen in ihrem 28 Seiten starken Heft, das in der Aufmachung an die früheren Fanzines erinnert, die Geschichte des Konzertlokals Grabenhalle nach. Jogi Neufeld, der in der Grabenhalle in den 1980er-Jahren unzählige Konzerte veranstaltete, wird in seinem Vortrag an die wilden Konzertjahre erinnern. Die «Grabenhöhle» wurde damals bei Musikern und Insider-Publikum zu einem Begriff.

Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kantonsbibliothek Vadiana und der Stadtbibliothek St.Gallen. Sie wird bis 3. Juni im Café St.Gall in der Bibliothek Hauptpost (1. Stock), Gutenbergstrasse 2 gezeigt. Vernissage und Präsentation «Güllens Grabenhalle Gigs» am Donnerstag, 4. Mai, 19 Uhr. (pd/miz)