Besucherrekord in der Ausstellung der Textilkünstlerin Sheila Hicks in der Kunstzone der Lokremise St.Gallen

Die Ausstellung der gebürtigen US-Amerikanerin Sheila Hicks in der Kunstzone der Lokremise ist kürzlich zu Ende gegangen. Die textile Kunst der 88-Jährigen Wahl-Pariserin stiess auf grossen Anklang: Während der Dauer der Ausstellung «A little bit of a lot of things» von 14 Wochen verzeichnete das Kunstmuseum St.Gallen rund 7000 Besucherinnen und Besucher.

Sheila Hicks lebt seit 1964 in Paris. Bild: Andrea Tina Stalder

Aus Dankbarkeit hat Sheila Hicks ihre Arbeit «Hommage extravagante à Michael Thonet Paris (Will you dance with me?)» (Bild) von 2022 dem Kunstmuseum St.Gallen zu einem symbolischen Preis überlassen. Das an Spinnenbeine erinnernde Werk besteht aus Textilien, die ganz mit farbigen Fäden umwickelt sind.

«Hommage extravagante à Michael Thonet Paris (Will you dance with me?)» von Sheila Hicks konnte zu einem symbolischen Preis für die Sammlung des Kunstmuseum St.Gallen angekauft werden. Bild: PD

Die Künstlerin nennt diese Technik, die durch ihre Reisen durch Südamerika beeinflusst ist, «Cordes Sauvages». Ursprünglich wurden die Stoffteile auf einer Bugholz-Garderobe des deutsch-österreichischen Möbelmachers Michael Thonet drapiert. (pd/gen)