Lukas Bieri wird Verwaltungsleiter bei Konzert und Theater St.Gallen

Die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen hat die neu geschaffene Funktion des Verwaltungsleiters besetzt, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. An der letzten Sitzung wählte der Verwaltungsrat den 41-jährigen Lukas Bieri. Als Verwaltungsleiter ist er vor allem für die Bereiche Finanzen und Personalwesen zuständig. Er tritt seine Stelle mit Beginn der neuen Spielzeit im August an.

Lukas Bieri ist zurzeit kaufmännischer Geschäftsführer am Zürcher Neumarkttheater. Im August tritt er seine neue Stelle als Verwaltungsleiter von Konzert und Theater St.Gallen an. Bild: Flavio Karrer

Der in Appenzell aufgewachsene Luzerner hat nach einer kaufmännischen Ausbildung mehrere Jahre als Marketingfachmann und Projektleiter in der Reise-, IT- und Kulturbranche gearbeitet. Von 2014 bis 2019 war er Assistent der Kaufmännischen Direktion am Theater Basel, seit 2019 ist er kaufmännischer Geschäftsführer am Theater am Neumarkt in Zürich. 2018 schloss Bieri eine Ausbildung zum Master in Kulturmanagement an der Hochschule Luzern ab.

«Lukas Bieri hat uns fachlich und menschlich im Bewerbungsprozess überzeugt», lässt sich Regierungsrätin Laura Bucher, die Vizepräsidentin des Verwaltungsrats der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen, in der Mitteilung zitieren. «Sein Werdegang und seine beruflichen Erfahrungen haben ihn ideal auf die Aufgabe in der Geschäftsleitung von Konzert und Theater St.Gallen vorbereitet.» Darüber hinaus habe er eine grosse Leidenschaft für Musik und Theater, so Bucher.

Tatsächlich ist der Wechsel nach St.Gallen für Lukas Bieri eine Art Rückkehr: «Ich freue mich sehr, am Theater St.Gallen arbeiten zu dürfen. Da ich in Appenzell aufgewachsen bin, durfte ich meine ersten Theatererfahrungen am Theater St.Gallen machen. Daher ist es für mich umso schöner, hier Teil eines tollen Teams und einer wichtigen Kulturinstitution zu sein.»

Lukas Bieri komplettiert die Geschäftsleitung von Konzert und Theater St.Gallen rund um den designierten Direktor Jan Henric Bogen. Dieser freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit, wie der Mitteilung zu entnehmen ist: «Lukas Bieri und ich kennen uns schon aus dem Vorstand des Schweizerischen Bühnenverbands. Ich bin überzeugt, dass er hervorragend in unser Team passt und uns auch fachlich ideal ergänzen wird.» (pd/wec)