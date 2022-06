St.Gallen-Bodensee-Tourismus zieht Bilanz über Feiertage im Mai: Wieder viele Gäste aus der Westschweiz in St.Gallen

St.Gallen-Bodensee-Tourismus zieht in einer Mitteilung eine positive Bilanz zu den Auffahrts- und Pfingstwochenenden. Gruppenreisen und Grossanlässe hätten dazu beigetragen, dass die Region über diese Tage gut besucht war. «Wir durften am Pfingstwochenende in der Tourist Information in St.Gallen deutlich mehr Gäste beraten, als an anderen Wochenenden. Wie schon an Ostern waren wieder viele Westschweizer in der Gallusstadt unterwegs», wird Caroline Grob von St. Gallen-Bodensee-Tourismus in der Bilanzmitteilung zitiert.

Touristische Hauptattraktion der Stadt St.Gallen ist und bleibt das ehemalige Kloster mit Stiftsbibliothek und Kathedrale. Bild: Benjamin Manser (4.11.2016)

Die Stiftsbibliothek als touristische Hauptattraktion der Stadt St.Gallen war auch über Auffahrt und Pfingsten bei den Gästen beliebt. Es sei viel los gewesen, sagt Nathalie Garcia vom Museumsshop. Und: Besucherinnen und Besucher seien «entspannt und eher kauffreudig» gewesen. Mit 816 Besucherinnen und Besuchern war über die Feiertage der Samstag nach Auffahrt am besten besucht. «Momentan finden viele Reisegruppen aus Polen, Deutschland und Ungarn den Weg in die Stiftsbibliothek.» Aus Asien seien es Gruppen aus Singapur und Korea, wird Garcia weiter zitiert.

Rund vier Prozent mehr Gäste als 2019 zog an Auffahrt auch das Casino St.Gallen. Dies entgegen dem allgemeinen Trend für den Monat Mai in diesem Jahr: Er sei schlechter besucht gewesen als der Mai 2019, heisst es in der Mitteilung von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Gut lief das Geschäft über Auffahrt und Pfingsten aber nicht nur mit Tagesgästen. So war etwa auch das Hotel Einstein «sehr gut gebucht und teilweise auch ausgebucht.» Das Hotel habe dabei von Grossanlässen wie dem Schweizer Gesangsfestival in Gossau profitiert. (pd/vre)