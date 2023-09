Wittenbach: Kantonspolizei nimmt 17-Jährigen nach mehreren Diebstählen in flagranti fest

Am Freitag, dem 1. September, konnte eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen gegen 7.45 Uhr einen 17-jährigen Algerier dabei beobachten, wie er gerade ein unverschlossenes Auto an der Böhlstrasse durchsuchte. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 17-jährige Asylbewerber aus Algerien in der Nacht auf Freitag in Wittenbach mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen an der Rosengartenstrasse, der Holengartenstrasse und der Tannenstrasse begangen haben. Das schreibt die St.Galler Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Der 17-Jährige erbeutete dabei Bargeld und verschiedene Wertgegenstände. Ausserdem schlich er in ein Einfamilienhaus an der Zinslibüelstrasse ein und entwendete daraus ein Portemonnaie mit Bargeld. Als er während der Tat von den Bewohnern überrascht wurde, konnte er zunächst flüchten. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung wurde der Flüchtende durch eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen an der Böhlstrasse beim Durchsuchen eines weiteren Autos in flagranti festgenommen.

Die Kantonspolizei nahm den 17-Jährigen umgehend fest. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Erste Abklärungen förderten weiteres Deliktsgut in der Höhe von mehreren tausend Franken zutage, welches mit dem festgenommenen Algerier in Verbindung gebracht werden kann. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Jugendanwaltschaft des Kantons St. Gallen ordnete für den 17-Jährigen Untersuchungshaft an. Zudem werden beim Migrationsamt des Kantons St. Gallen ausländerrechtliche Massnahmen gegen ihn geprüft. Bei den Diebstählen in der Nacht dürfte der Festgenommene von zwei ebenfalls 17-jährigen Asylbewerbern aus Westsahara und Algerien begleitet worden sein, welchen allerdings keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte. (kapo/sae)