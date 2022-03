Auch in St.Gallen wird weiter für den Frieden gebetet

Kerzen, Stille und ein offenes Mikrofon: Solange der Krieg in der Ukraine dauert, wollen die Kirchen in St.Gallen ihre vergangene Woche gestarteten Friedensgebete fortführen. Dafür tun sich jetzt die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden und die katholische Kirche der Stadt zusammen. Das ökumenische Angebot startet diesen Donnerstag, 19.30 bis 20.30 Uhr, in der Kirche St.Laurenzen. In der folgenden Woche findet das Friedensgebet am Freitag, 12.05 bis 13 Uhr, in der Schutzengelkapelle statt.

Gebetet wird danach wochenweise alternierend an beiden Orten. Zum Friedensgebet darf man gemäss Mitteilung frei kommen und gehen, mitschweigen, eine Kerze anzünden oder auch am offenen Mikrofon ein kurzes Gebet sprechen oder ein paar Worte äussern, und zwar in der eigenen Sprache, in der eigenen kirchlichen oder religiösen Tradition. Es dürfen auch Lieder angestimmt oder es darf auf Instrumenten gespielt werden. (pd/vre)