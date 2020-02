St.Galler Schnitzelbänkler in Hochform: Der Virus, der Wolf und ein Wahlwunder

Wenn der St.Galler Fasnachtspräsident ins Schwärmen gerät: Bruno Bischof zieht eine positive Bilanz zum Schmutzigen Donnerstag

In Fasnachtshochburgen ist am Schmutzigen Donnerstag von früh bis spät viel Volk auf Strassen und Gassen. Das ist in St.Gallen normalerweise anders: Freies Maskentreiben gibt's fast nicht, das Publikum kommt vor allem zu den Anlässen. In diesem Jahr war's anders.