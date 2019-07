Ohne Parkplätze bricht der Umsatz ein: Wirte ärgern sich über neues Parkplatzregime auf dem St.Galler Marktplatz Wirte und Unternehmer spüren die Parkplatzaufhebung am Marktplatz negativ. Die Anzahl Kunden und Gäste ist gesunken. Christoph Renn

Seit die Parkplätze auf dem Marktplatz fehlen, verzeichnen die umliegenden Restaurants weniger Gäste. (Bild: Michel Canonica)

Parkieren darf man auf dem St. Galler Marktplatz seit Ende März nicht mehr. Stolz präsentierte die Stadt anstelle von Abstellplätzen für Autos Sitzbänke für Fussgänger. Statt Parkfelder zeichnen farbige Symbole den Boden. Was den einen freut, ist aber auch in diesem Fall des anderen Leid. Die Rede ist von den Gastronomen und Unternehmern in direkter Nähe zum Marktplatz. Die Zahl der Gäste und Kunden sei seit dem neuen Parkplatzregime gesunken. «Unser Umsatz ist um 15 bis 20 Prozent zurückgegangen», sagt Roland Wagner, Inhaber der Alpstein Drogerie. Auch Gastrounternehmer Peter Schildknecht spürt das neue Parkplatzregime. «Das Restaurant Marktplatz erwirtschaftet seit Ende März 20 Prozent weniger.»

Sowohl für Peter Schildknecht als auch für Roland Wagner ist die Sachlage klar: Schuld am Umsatzeinbruch sind die fehlenden Parkfelder. «Je näher das Geschäft am Marktplatz liegt, desto schlimmer die Situation», sagt Wagner. Ein Problem für sein Geschäft sei unter anderem, dass viele Kunden seines Kosmetikstudios zu spät kämen, weil die Parkhäuser in der Nähe schon am frühen Morgen überfüllt seien. Zudem würden einige den Weg in die Stadt ohne Auto schon gar nicht mehr auf sich nehmen. Sein Urteil ist deshalb vernichtend: «Die Parkplatzaufhebung war ein unüberlegter Blödsinn.»