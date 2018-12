«Verkehrspolitischer Würgegriff»: St.Galler Ladenbetreiber wehren sich gegen hohe Parkgebühren in der Innenstadt Weil die Parkgebühren in den Parkhäusern der St.Galler Innenstadt zu hoch sind, bleiben die Kunden weg. Dieser Ansicht sind elf Einzelhändler und Unternehmer. In einem offenen Brief fordern sie den Stadtrat und den Verwaltungsrat der CityParking St.Gallen AG auf, die Tarife der zentrumsnahen Parkhäuser an jene anzupassen, die am Stadtrand gelten.

Wer im zentrumsnahen Brühltor parkiert, zahlt deutlich höhere Parkgebühren als in Parkhäusern am Stadtrand. (Bild: Trix Niederau)

(stm) Die elf Einzelhändler und Unternehmer verweisen in ihrem offenen Brief auf eine aktuelle Untersuchung von Wüest Partner. Diese zeige, dass die Stadt St.Gallen eine überdurchschnittlich hohe Ladenfläche pro Einwohner habe – ein Überangebot. Laut den Unterzeichnenden liegt diesem Umstand eine einfache Erklärung zu Grunde: Die Stadt St.Gallen sei einst ein überregionales Zentrum gewesen, das Kunden aus dem Thurgau, aus dem Appenzellerland, dem Rheintal, dem Toggenburg und aus Vorarlberg angelockt habe. Diese Kunden habe man inzwischen zu einem grossen Teil verloren. In den Augen der Einzelhändler auch wegen der «verkehrten Verkehrspolitik». Im Schreiben heisst es:

«Unsere Innenstadt braucht Kunden und keine Parkhäuser mit einer unanständigen Rendite.»

Ein Dorn im Auge ist den Unterzeichnenden auch, dass sich die gleichen Behörden, die das Stadtzentrum seit Jahren in den «verkehspolitischen Würgegriff» nehmen würden, am Stadtrand einen anderen, grosszügigeren Kurs fahren würden. Die von der öffentlichen Hand mitfinanzierte Shopping Arena konkurrenziere heute die Innenstadt mit Parkgebühren, die deutlich weniger als die Hälfte der Gebühren der Brühltor-Garage ausmachen würden. Die Unterzeichnenden betonen: «Preiswerte Parkplätze machen einen wichtigen Teil der Attraktivität eines Einkaufsortes aus.»

Im Vergleich: Die Gebühren in St.Galler Parkhäusern Angaben in Franken Stunde Brühltor Brühltor (Samstag und Abendverkauf) Shopping Arena Gallusmarkt 0,5 2 2,4 1 0 1 2 2,4 1 0 2 4 4,8 2 0,5 3 6 7,2 3 1,5

Verkehrspolitik soll diskutiert werden

Mit dem von der Stadt und den St.Galler Wirtschaftsverbänden ins Leben gerufene Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt» sollen Massnahmen entwickelt werden, die wieder zu florierenden Geschäften und Restaurants im Stadtzentrum führen. Die Unterzeichnenden weisen in ihrem offenen Brief darauf hin, dass auch die Verkehrspolitik diskutiert werden müsse – und in diesem Zusammenhang die hohen Parkplatzgebühren. Die elf Unterzeichnenden schliessen ihre Forderung mit einer Metapher ab: «Mit Blick auf die Zukunft der Innenstadt St.Gallen als überregionales Einkaufszentrum ist es unerlässlich, dass sich die CityParking AG und die Stadtregierung als dominierende Mehrheitsaktionäre nicht länger als aktive Sterbebegleiter einer Innenstadt auf der Intensivstation verstehen.»

Unterschrieben haben den offenen Brief folgende Einzelhändler und Unternehmer: Baettig Intercoiffeure Parfumerie, Baumgartner und Co. AG, Bürowelt Schiff AG, Confiserie Roggwiler, Gschwend Bäckerei und Café, Jäckli und Seitz AG, Mode Weber, Olibell AG, Restaurant Bierfalken, Restaurant National zum Goldenen Leuen, Studer & Hänni.