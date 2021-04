St.Galler Krawallnächte Nach Grosskontrolle am Ostersonntag: Stadtpolizei St.Gallen hat bisher 91 Wegweisungen aufgehoben Die Stadtpolizei St.Gallen wollte weitere Ausschreitungen in der St.Galler Innenstadt vermeiden. Deshalb stellte sie am Ostermontag 650 Wegweisungen aus. Bisher meldeten sich 114 Personen bei der Polizei.

Die Polizei griff am Ostersonntagabend durch und schickte 650 Jugendliche für 30 Tage aus der Stadt. Bild: Sandro Büchler

(red/mas) Um weitere Ausschreitung von Jugendlichen in der St.Galler Innenstadt zu verhindern, griff die Stadtpolizei St.Gallen rigoros durch und stellte am Ostersonntagabend 650 Wegweisungen aus. 91 Wegweisungen wurden wieder zurückgezogen.

«Bislang haben sich 114 Personen bei uns gemeldet», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen zu «FM1Today». In drei Fällen sei es um eine Auskunft betreffend der Wegweisung gegangen. «In 19 Fällen wurde an der Wegweisung festgehalten und bei 91 Personen wurde die Wegweisung wieder aufgehoben.» Eine Eingabe sei noch pendent.

Wie «FM1Today» weiter berichtet, seien 25 Rekurse bim Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St.Gallen eingegangen, 20 davon hätte die Polizei bereits zurückgezogen.

Keine weiteren Ausschreitungen

Ausschreitungen von Jugendlichen und Sachbeschädigungen in der St.Galler Innenstadt: Die Krawallnächte vor ein paar Wochen sollten sich nicht wiederholen. Deshalb griff die Stadtpolizei St.Gallen am Ostersonntagabend durch. Praktisch jede Jugendliche und jeder Jugendlicher, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Stadt aufhielt, wurde weggewiesen. 650 Jugendlichen erging es so. Die Wegweisungen seien teilweise zu unrecht ausgestellt worden, hiess danach. Die Polizei zeigte sich deshalb offen für nachträgliche Gespräche und Erklärungen und war bereit, Wegweisungen zurückzuziehen.

Am Freitag, 9. April wurde das letzte Mal zu Gewalt aufgerufen. Zu Sachschäden oder Ausschreitungen kam es jedoch nicht. Die Polizei sei vorbereitet gewesen und zeigte Präsenz. Es wurden Kontrollen durchgeführt und 90 Wegweisungen ausgesprochen.