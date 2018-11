«Projektitis», schlechtere Pensionskasse, immer komplexere Planungen: Spitzenbeamter rechnet mit St.Galler Politik ab

Ueli Strauss-Gallmanns berufliche Karriere begann in Wald: Nach dem Studium der Forstwissenschaften an der ETH arbeitete er als Kreisförster in seinem Heimatkanton Schaffhausen. Danach war er im Kantonsforstamt und im Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen tätig. 1999 wurde Strauss Kantonsförster in Zürich, kehrte aber 2001 nach St. Gallen zurück – als Kantonsplaner. Ende November verlässt er die Verwaltung und wird selbstständiger Berater für Raumplanung. Der 59-Jährige ist Vater zweier Kinder und lebt mit seiner Familie in Wittenbach. (av)