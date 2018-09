Glosse St.Galler Hauptbahnhof: WC mit und ohne Brille Der frisch sanierte Hauptbahnhof und der neu gestaltete Bahnhofplatz sind in St.Gallen seit der Einweihung vom Wochenende Tagesgespräch. Natürlich melden sich dabei auch Kritiker zu Wort - wie jener Leser, der kürzlich auf dem neuen Bahnhof-WC war. Eine Glosse zu einer Entdeckung auf dem stillen Örtchen.

Eine der WC-Schüsseln in der neuen Toilettenanlage im Hauptbahnhof: Was wie eine Klobrille aussieht, ist fix montiert und aus dem gleichen oder einem ähnlichen Material wie die Schüssel. (Bild: Christoph Renn)

St.Gallen hat einen neuen Bahnhofplatz. Und eine neue Bahnhofunterführung. Mit Läden und Imbissständen aller Art. Wie eine grosse Stadt halt. Mehr noch: Der St.Galler Bahnhof hat auch eine binäre Uhr. Lesen kann sie zwar fast niemand. Aber das war auch nie die Absicht. Bürgernah wollen schliesslich alle sein. Erst Exklusivität bringt doch nationale Schlagzeilen.

Das hat seinen Preis. Für alles hat es darum bei der Bahnhofsanierung beim besten Willen nicht mehr gereicht. Wer sich in der neuen Bahnhoftoilette erleichtern will, kann das zwar tun. Das billigste WC kostet nur einen Franken. Eine Klobrille gibt es da allerdings auf den WC-Schüsseln nicht. Aber was soll’s – auch Keramik wird angenehm warm, wenn man nur lange genug darauf sitzt.

Wer am Bahnhof St.Gallen auf WC mit Brille besteht, muss sich noch etwas gedulden. Stadt und Bahn arbeiten mit Hochdruck daran, wie gemunkelt wird. Dafür dürften dann allerdings zwei Franken fällig sein. Wer auch noch einen Deckel braucht, bis ihm wirklich wohl ist, wird dereinst wohl einen Fünfliber einwerfen müssen. Wasser zum Händewaschen inbegriffen. Ob fliessend oder aus dem Keramikkrug, ist noch umstritten. (lü)