St.Galler Gastroszene «Wir sind uns bewusst, welches Erbe wir antreten»: Das sagt der neue Pächter der Stadionbeiz im Kybunpark Die «Piazza d'Arena» in der Shopping-Arena muss Ende Juli überraschend schliessen. Der Pachtvertrag wurde nicht verlängert. Neu übernimmt Gastronom Oliver Scheuber vom «Dreilinden» und der «Vorstadtbeiz». Statt Pizza von der «Piazza» gibt es in der «Arena» bald internationale Küche und viel Sport.

Am 30. Juli ist Schluss: Dann nehmen Wirt Nicola Lazraj und seine Familie nach 14 Jahren im Restaurant Piazza d'Arena Abschied. Bild: Tobias Garcia

Neben dem Bild von Fussballgott Marc Zellweger steht es gross geschrieben. Das Restaurant Piazza d'Arena macht zu. In weisser Schrift steht auf einem Spiegel: «Wir sagen Tschüss. Vielen Dank für 14 geile Jahre!» Das italienische Restaurant in der Shopping-Arena, untergebracht am Westeingang, schliesst in drei Tagen. Das berichtete TVO am Dienstagabend.

Quelle: TVO Online

Das Restaurant ist beliebt bei Fans des FC St.Gallen, vor allem wegen des Biers und der Bratwurst, die es vor und nach Spielen hier gab. Nicola Lazraj, Wirt des Restaurants, hatte mit seiner Familie schon im Espenmoos gewirtet. 2008 zügelte er mit dem FC St.Gallen nach Winkeln ins neue Fussballstadion.

Troy Lüchinger, Leiter Marketing und Kommunikation des FCSG, sagt, das zusätzliche Cateringangebot sei wichtig gewesen. «Es geht darum, dass wir den Fans einen guten Service bieten.» Daher sei der FC auch sehr an einer Zusammenarbeit mit dem neuen Pächter interessiert.

Vom «Dreilinden» zur Fussballarena

Ab Oktober übernimmt Oliver Scheuber. Der St.Galler Gastronom hat bereits das Restaurant Dreilinden und die «Vorstadtbeiz» gepachtet. Doch das beliebte Ausflugsrestaurant Dreilinden muss er 2024 abgeben.

«Ich habe deshalb schon lange einen neuen Betrieb mit einer vergleichbaren Grösse gesucht und wurde vor rund einem Jahr angefragt, ob ich das Restaurant in der Arena übernehmen will.» Scheuber sagte zu. Zwar bleibe er weiterhin Inhaber der «Vorstadtbeiz» und vom «Dreilinden», er werde aber sein ganzes Herzblut nun in den neuen Betrieb stecken – und selbst stets vor Ort sein.

Oliver Scheuber übernimmt das Restaurant in der Shopping-Arena. Bild: Michel Canonica

Aus der «Piazza» wird das Restaurant «Arena». Scheuber sagt:

«Es wird konzeptionell etwas ganz anderes.»

Der 32-Jährige will unterschiedliche Esskulturen aus der ganzen Welt ins Stadion bringen. So sollen etwa Tacos auf den Teller kommen, aber auch Pizze oder Grillmenus. Schweizer Gerichte und eine wechselnde Weinauswahl werden ebenfalls auf der Karte zu finden sein.

Konzerte, Partys, Public Viewings am Westeingang

Doch nicht nur was aus der Küche kommt, ist neu. Auch im und ums Restaurant wird nach der rund zweimonatigen Bauphase einiges anders aussehen. So sollen zahlreiche Bildschirme installiert werden, auf denen alle FC-St.Gallen-Spiele, aber auch die deutsche Bundesliga, Skirennen und weitere Sportarten zu sehen sein werden.

«Wir wollen eine Art Sportsbar machen.»

Doch neben viel Sport und Emotionen soll auch Platz für gemütliche Stunden sein, etwa beim Sonntagsbrunch. Der neue Pächter will den Betrieb zudem auch am Freitag- und Samstagabend öffnen.

Und auch den Vorplatz an der Westseite des Stadions will Scheuber vermehrt nutzen, für Konzerte, Partys oder Public Viewings etwa. «In enger Zusammenarbeit mit dem FC St.Gallen wollen wir das Areal rund ums Stadion beleben – damit auch abseits von Heimspielen Betrieb herrscht.»

Es sind die letzten Tage: Die «Piazza d’Arena» in der Shopping-Arena schliesst Ende Juli. Bild: Tobias Garcia (27.7.2022)

Doch damit noch nicht genug. Es sprudelt richtiggehend aus Scheuber heraus. Er will auch den Bestell- und Bezahlvorgang vereinfachen und digitalisieren – mittels QR-Code. «Es ist ein moderner Schritt nach vorne und ein grosses Projekt, dem eine lange Planung vorausging.»

«Eine grosse Hypothek»

Nach Bekanntwerden des überraschenden Pächterwechsels am Dienstag sagten zahlreiche «Piazza»-Stammgäste gegenüber TVO, dass der neue Pächter einen schweren Stand haben werde. Denn Wirt Nicola Lazraj und seine Familie hätten zuvor im Espenmoos und während der vergangenen 14 Jahre im Stadion eine treue Fangemeinschaft aufgebaut.

Oliver Scheuber sagt:

«Wir sind uns bewusst, welches Erbe wir antreten. Wir haben auch einen gesunden Respekt davor.»

Für ihn und sein Team sei das «eine grosse Hypothek». Er wolle aber mit dem Restaurant Arena dort anknüpfen, wo die «Piazza» in wenigen Tagen aufhört.

Familie Lazraj: Mit der Schliessung der «Piazza d'Arena» müssen sie sich nach einer neuen Arbeitstelle umsehen. Bild: Tobias Garcia

Wie es zum Aus für die «Piazza d'Arena» kam, ist für die Betreiberfamilie unklar. In der Shopping-Arena ist Wincasa für das Center-Management zuständig. Sie liess den befristeten Vertrag auslaufen. Wirt Nicola Lazraj versteht den Schritt nicht, wie er gegenüber TVO sagt. «Wir haben rechtzeitig die Miete bezahlt, die Hausregeln nicht verletzt und wir hatten keine Reklamationen von Kunden», so Lazraj. Alle elf Angestellten müssen einen neuen Arbeitsort suchen, darunter vier Familienmitglieder.