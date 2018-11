St.Galler Feuerwehr übt die Rettung von Fahrgästen aus der Mühleggbahn Jene, die regelmässig zwischen Altstadt und St.Georgen pendeln, plangen schon lange darauf: Am 17. November wird die sanierte und modernisierte Mühleggbahn wieder eröffnet. Vorher muss sie aber noch auf Herz und Nieren getestet werden. Reto Voneschen

Rund sechs Minuten nach Alarmauslösung stehen zwei Feuerwehrleute im sanierten Tunnel neben der neuen Kabine der Mühleggbahn und nehmen Kontakt zu den blockierten Fahrgästen auf. (Bilder: Michel Canonica - 3. November 2018)

Die neue Kabine der Mühleggbahn ist am Samstagvormittag Richtung Talstation unterwegs. Plötzlich ein Ruck und sie steht. Die Technik hat – gesteuert von einem Techniker in der Kabine – das getan, was sie später im Alltagseinsatz eigentlich nie tun sollte: Sie hat versagt.

Instruktion vor dem Einsatz: Die Feuerwehrleute lernen die neue Kabine der Mühleggbahn kennen. (Bild: Michel Canonica) Ein Blick ins komplexe Innenleben der modernen Seilbahnkabine. (Bild: Michel Canonica) Wie öffnet man im Notfall die Front- und die Hecktüren der neuen Seilbahnkabine? (Bild: Michel Canonica) Üben mit dem Spezialschlüssel. (Bild: Michel Canonica) Zwei, die ihre erste Fahrt im neuen Bähnchen und den Beginn der Evakuierungsübung kaum erwarten können. (Bild: Michel Canonica) Befehlsausgabe in der Mülenenschlucht. (Bild: Michel Canonica) Per Funk ständig mit der Einsatzzentrale verbunden. (Bild: Michel Canonica) Feuerwehrleute am Eingang des Querstollens, der heute als Notausgang für den Tunnel der Mühleggbahn dient. (Bild: Michel Canonica) Kontaktaufnahme mit den «steckengebliebenen» Fahrgästen. (Bild: Michel Canonica) Das kurz zuvor in der Bergstation gelernte wird angewendet. (Bild: Michel Canonica) Die Türen der neuen Bahnkabine werden mit dem Spezialschlüssel geöffnet. (Bild: Michel Canonica) Die Fahrgäste verlassen die Kabine. (Bild: Michel Canonica) Und werden zum Eingang des Seitenstollens geführt. (Bild: Michel Canonica) Im Querstollen auf dem Weg ins Freie. (Bild: Michel Canonica) Die befreiten Fahrgäste werden in einem Warteraum gesammelt... (Bild: Michel Canonica) ...und befragt. (Bild: Michel Canonica) Erklärungen an der Türe in den Querstollen. (Bild: Michel Canonica) Die Feuerwehr verfügt für Notfalleinsätze in der Mühleggbahn über ein Dossier, das im Zuge der Sanierung natürlich nachgeführt werden musste. (Bild: Michel Canonica) 18 Bilder Üben für den Ernstfall: Die Feuerwehr St.Gallen evakuiert die Mühleggbahn

Eines der vier eingebauten Bremssysteme hat die Kabine der Standseilbahn aber sofort zum Stehen gebracht. Sie steckt jetzt gemäss Vorgabe für die Notfallübung mit elf Erwachsenen und zwei Kindern an Bord ein paar Hundert Meter unterhalb der Bergstation fest.

Die Feuerwehr war nach sechs Minuten da

Per Gegensprechanlage können die blockierten Fahrgäste mit der Betriebszentrale der Verkehrsbetriebe Kontakt aufnehmen. Daran hat sich gegenüber dem alten Bähnchen nichts geändert. Von den VBSG aus ginge im Ernstfall ein Notruf an Feuerwehr und Stadtpolizei.

Für die Übung vom Samstag wird nur die Feuerwehr aufgeboten: Sie hat den Auftrag, bei Notfällen jeder Art die Fahrgäste der Mühleggbahn zu evakuieren. Am Samstag erreichen die Feuerwehrleute sechs Minuten nach Alarmauslösung die im Tunnel stehende Kabine.

Dies geschieht über einen Querstollen, der von der Mülenenschlucht in den Bahntunnel führt. Er wurde vor 125 Jahren beim Bau des Bähnchens zwischen der südlichen Altstadt und St.Georgen wohl als Hilfsstollen angelegt. Heute dient er als Notausgang.

Fahrgäste nach gut zwanzig Minuten «gerettet»

Andi Wieland, Verwaltungsrat der Mühleggbahn AG und Projektleiter Seilbahn, ist zufrieden mit dem Verlauf der Evakuierungsübung. Der Zeitbedarf ist dabei sowieso kein Problem: Innert dreieinhalb Stunden müssen blockierte Passagiere befreit werden, schreibt das Bundesamt für Verkehr vor. Diese Limite orientiert sich an Seilbahnen.

Beim Mühleggbähnchen, dessen Kabine ja nicht irgendwo über einem Abgrund hängen bleiben kann, ist das Bergen von Passagieren wohl immer einfacher und schneller zu bewerkstelligen. Bei der Übung am Samstag waren die Fahrgäste denn auch schon nach gut zwanzig Minuten «gerettet».

38 Fahrgäste wiegen gut drei Tonnen

Die Evakuierungsübung ist nur einer von verschiedenen Mosaiksteinen zur Inbetriebnahme der sanierten und rundum modernisierten Mühleggbahn. In diesen Tagen werden verschiedene Tests durchgeführt. So muss die Bahnkabine insgesamt 25 Stunden lang voll, halb voll und leer zwischen Berg und Tal pendeln.

Betongewichte simulieren auf diesen Probefahrten eine Zuladung von bis zu drei Tonnen (so viel bringen 38 Fahrgäste mit Durchschnittsgewicht 80 Kilogramm auf die Waage). Unter anderem werden dabei auch Bremstests durchgeführt.

Eröffnungsfest am 17. November

Am 9. November wollen die Fachleute des Bundes den Bau und die Seilbahnmechanik, am 12. November die Seilbahnelektrik abnehmen. Am 16. November wird die Mühleggbahn AG den sanierten Eisenbahntunnel von den Bauunternehmen übernehmen. Und für Samstag, 17. November, ist ein öffentliches Jubiläums- und Einweihungsfest fürs rundum erneuerte Bähnchen geplant. Zwischen 11 und 17 Uhr kann es dann gratis ausprobiert werden.